Chambers County 2024 Delinquent Property Tax List | Week 3

LEGAL NOTICE

STATE OF ALABAMA | CHAMBERS COUNTY | LAFAYETTE ALABAMA

DELINQUENT TAX SALE NOTICE: TAX SALE FOR THE 2024 TAX YEAR BY VIRUTE OF THE DECREE BY THE PROBATE COURT OF CHAMBERS COUNTY, ALABAMA. I WILL PROCEED TO SELL FOR CASH AT THE CHAMBERS COURTHOUSE, IN THE CITY OF LAFAYETTE, ON APRIN 28, 2025, COMMENCING AT 10:00 AM, CT, THE FOLLOWING DESCRIBED REAL ESTATE TO WIT:

Account#487080 2ND AVE GROCERY LLC 4370 PORTCHESTER WAY SNELLVILLE GA 30039 PARCEL #12-06-14-4-001-012.0030 Acres: LOT; ;BEG 1308’(S) W OF & 101’(S) S OF NE COR OF SE1/4, RUN W236.65’, SW’LY131.24’, NW’LY156.29’ TO 2ND AVENUE S.W., NE’LY & E’LY ALONG AVENUE 423’(S), S’LY190.94’ TO P.O.B., IN S1/2 OF NE1/4 & IN N1/2 OF SE1/4. S14 T22N R26E CITY OF LAFAYETTE; STATE & COUNTY TAX: $131.75 MUNICIPAL TAX: $21.08 COSTS: $36.11 ADVERTISING: $21.90 TOTAL DUE: $210.84 Account#465555 A & A MANAGEMENT LLC % ANTHONY SIMPSON 4205 20TH AVENUE VALLEY AL 36854 PARCEL #18-03-07-2-004-003.0000 Acres: LOT; IMPS;BEG 17’ SE OF NW COR OF LOT 12, RUN NE’LY151.15’ TO 20TH AVENUE, SE’LY ALONG AVENUE 113.35’, W’LY148.04’, NW’LY108’ TO P.O.B., BEING PART OF LOTS 11 & 12 BLOCK M EADY CITY SUB. M.B. 2 PG. 61 IN NE1/4 OF NW1/4. S7 T21N R29E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $923.09 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $66.92 ADVERTISING: $22.80 TOTAL DUE: $1,012.81 Account#484120 ABNER DELONGAE ELAINE 108 LOG CABIN ROAD LAGRANGE GA 30240 PARCEL #17-02-03-1-001-019.0000 Acres: LOT; IMPS;LOTS 23 & 24 BLOCK B W. H. HUGULEY SUB. M.B. 1 PG. 31-A IN NE1/4 OF NE1/4. S3 T21N R28E; STATE & COUNTY TAX: $447.09 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $47.88 ADVERTISING: $14.10 TOTAL DUE: $509.07 Account#395495 ABNEY JILLIAN RAY & MANDY R. GUENTHER % MANDY R. GUENTHER 1767 MANOR BROOK WAY SNELLVILLE GA 30078 PARCEL #10-07-26-4-005-035.0000 Acres: LOT; ;THE E1/2 OF LOT 3 & LOTS 4 & 5 IN BLOCK 12 ESTATE OF JOHN LINDSEY M.B. 3 PG. 54 IN SW1/4 OF SE1/4. S26 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $72.25 MUNICIPAL TAX: $17.00 COSTS: $33.57 ADVERTISING: $18.90 TOTAL DUE: $141.72 Account#326960 ALEWINE CHRISTOPHER EDWARD & TINA R. 1099 ALEWINE DRIVE VALLEY AL 36854 PARCEL #18-09-29-2-001-003.0050 Acres: 5.5; IMPS;BEG AT NW COR OF NW1/4 OF NW1/4, RUN E30’(S), S102’, NE’LY446.8’, E520.29’ TO OLD C.V. R.R., SW’LY ALONG OLD R.R. 860’(S), NW’LY206.83’, NW’LY166.47’, NW’LY87.95’, N120.03’ TO P.O.B., IN NW1/4 OF NW1/4. S29 T21N R29E; STATE & COUNTY TAX: $197.99 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $37.92 ADVERTISING: $19.20 TOTAL DUE: $255.11 Account#402 ALLEN CATHERINE D. 1804 N. 2ND COURT LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-36-3-002-023.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 109 & 110A. C. SMITH SUB.M. 2 PG. 32IN N1/2 OF SW1/4.S36 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $524.44 MUNICIPAL TAX: $123.40 COSTS: $55.91 ADVERTISING: $13.50 TOTAL DUE: $717.25 Account#517 ALLISON PHILLIP ALFRED JR. 3465 LARIMORE AVENUE OMAHA NE 68111 PARCEL #14-07-26-0-000-002.0000 Acres: 6.4; ;BEG 1534.78’ W OF NE COR OF NW1/4, RUN S2624.48’, W93’(S), N2654’(S), E114’(S) TO P.O.B., LESS ROAD R.O.W., IN W1/2 OF NW1/4. AREA IN CONFLICT S26 T21N R25E; STATE & COUNTY TAX: $27.19 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $31.11 ADVERTISING: $16.50 TOTAL DUE: $75.44 Account#375950 ANDERSON JEANNE P. & TIMOTHY % JEANNE DEASON 492 LEE ROAD 370 VALLEY AL 36854 PARCEL #17-07-36-0-001-034.0000 Acres: 1; IMPS;BEG458’(S) W OF & 776’(S) N OF SE COR OF SE1/4 OF SW1/4, RUN W’LY227.83’, NE’LY71.6’, NW’LY93.63’ TO HOPEWELL ROAD, E’LY ALONG ROAD 270.33’, SW’LY191.53’ TO P.O.B., IN SE1/4 OF SW1/4. S36 T21N R28E; STATE & COUNTY TAX: $481.94 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $49.28 ADVERTISING: $18.60 TOTAL DUE: $549.82 Account#597 ANDREWS JOHN H. & MARY K. % JOANN HARRIS 1404 WHISPERING PINES ROAD APT. D1 ALBANY GA 31707 PARCEL #18-04-19-3-001-048.0010 Acres: LOT; ;BEG 615’(S) S OF & 7’(S) W OF NE COR OF SE1/4 OF SW1/4, RUNW’LY110’(S) TO DENNA DRIVE, NW’LY ALONG DRIVE 184’(S), E’LY125’SE’LY158’(S) TO P.O.B., IN SE1/4 OF SW1/4.S19 T21N R29E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $43.34 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $31.73 ADVERTISING: $18.60 TOTAL DUE: $93.67 Account#387985 ANSH INC. 2314 SOUTH BROAD AVE. LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-36-4-005-010.0000 Acres: LOT; IMPS;START AT INT OF SE MARGIN OF S. 23RD STREET & SW MARGIN OF BROAD AVENUE, RUN SE’LY ALONG AVENUE 250’, SW’LY11’(S), SE’LY ALONG AVENUE 125’ TO P.O.B., RUN SE’LY ALONG AVENUE 60.13’, SW’LY20.1’, SE’LY24.66’ TO I-85, SW’LY ALONG HWAY 393.89’, NE’LY41.79’, W’LY ALONG HARRIS STREET 127.1’ TO 1ST AVENUE, N ALONG AVENUE 360.6’, E’LY65.89’, NE’LY125.28’, SE’LY125.05’, NE’LY100.08’ TO P.O.B., IN SW1/4 OF SE1/4. S36 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $20,917.66 MUNICIPAL TAX: $4,921.80 COSTS: $1,063.58 ADVERTISING: $29.10 TOTAL DUE: $26,932.14 Account#406545 ASKEW LINZIE JR. & MARQUEZ 835 DEWEY STREET AUBURN AL 36830 PARCEL #22-03-08-0-000-003.0020 Acres: 1; IMPS;START AT INT OF SE MARGIN OF CO. ROAD 94 & E LINE OF NW1/4, RUN SW’LY ALONG ROAD 134.27’ TO P.O.B., RUN SE’LY186.79’, SW’LY247.01’, NW’LY188’ TO HWAY, NE’LY ALONG HWAY 225.73’ TO P.O.B.,IN SE1/4 OF NW1/4. S8 T20N R26E; STATE & COUNTY TAX: $453.06 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $48.12 ADVERTISING: $20.70 TOTAL DUE: $521.88 Account#823 AVERY HELEN J. 1602 44TH AVENUE S.W. LANETT AL 36863 PARCEL #10-08-33-4-000-012.0010 Acres: LOT; IMPS;BEG AT NE COR OF LOT 14, RUN SALONG TRAMMELL ROAD 105’, W170’,N105’,E170’ TO P.O.B., BEING PART OF LOT 14JORDAN PROPERTY SUB.M.B. 1 PG. 26IN SW1/4 OF SE1/4.S33 T22N R28E; STATE & COUNTY TAX: $165.71 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $36.63 ADVERTISING: $17.40 TOTAL DUE: $219.74 Account#417495 AVERY HERMAN 1600 44TH AVENUE S.W. LANETT AL 36863 PARCEL #10-08-33-4-000-023.0020 Acres: 0.68; IMPS;BEG AT NW COR OF LOT 12, RUN E100’, S297.61’, W’LY100.35’, N297.66’ TO P.O.B., BEING PART OF LOT 12 JORDAN PROPERTY SUB. M.B. 1 PG. 26 IN SW1/4 OF SE1/4. S33 T22N R28E; STATE & COUNTY TAX: $2,229.56 MUNICIPAL TAX: $524.60 COSTS: $140.17 ADVERTISING: $18.00 TOTAL DUE: $2,912.33 Account#890 BAILEY ANNIE LAURA % SHERRY POTTS 1801 31ST STREET S.W. LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-25-2-006-011.0010 Acres: LOT; ;LOT 5 BLOCK CL. LANIER ADDITION TO LANETTD.B. 37 PG. 303IN NW1/4 OF NW1/4.S25 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $28.91 MUNICIPAL TAX: $6.80 COSTS: $31.43 ADVERTISING: $13.80 TOTAL DUE: $80.94 Account#307380 BAILEY JAMES G. % HENRY BAILEY 6708 VETERANS MEM. PKWAY. LANETT AL 36863 PARCEL #10-08-33-1-001-052.0010 Acres: LOT; IMPS;BEG AT SE COR OF LOT 27, RUN W’LY157’, N105’, E’LY157’ TO 44TH AVENUE S.W., S ALONG AVENUE 105’ TO P.O.B., BEING PART OF LOT 27 JORDAN SUB. M.B. 1 PG. 26 IN SW1/4 OF NE1/4. S33 T22N R28E; STATE & COUNTY TAX: $146.19 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $35.85 ADVERTISING: $19.50 TOTAL DUE: $201.54 Account#958 BAILEY MARY LILLIE JACKSON % JOHN PETERSON IV 818 EAST ORANGE STREET FAYETTEVILLE NC 28301 PARCEL #10-07-35-4-003-014.0030 Acres: LOT; ;START AT NE COR OF LOT 1 BLOCKE OF W. E. BARROW ESTATE SUB.#3, RUN NE ALONG WILLIAM STREET150’(S) TO P.O.B., RUN NEALONG STREET 50’,SE’LY100’(D) 120’(S),SW’LY52’(D) 50’(S), NW’LY100’(D) 120’(S) TO P.O.B., IN SW1/4 OF SE1/4.S35 T22N R28E; STATE & COUNTY TAX: $9.34 MUNICIPAL TAX: $2.20 COSTS: $30.46 ADVERTISING: $20.40 TOTAL DUE: $62.40 Account#484955 BAILEY PAMELA P.O. BOX 231 VALLEY AL 36854 PARCEL #17-07-25-0-001-034.0000 Acres: LOT; ;LOT 55 DR. M. C. HUNT SUB. M.B. 3 PG. 37 IN S1/2 OF NE1/4. S25 T21N R28E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $19.56 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $30.78 ADVERTISING: $13.80 TOTAL DUE: $64.14 Account#400490 BAILEY ROBERT (TS-2014) 2005 25TH STREET S.W. LANETT AL 36863 PARCEL #18-03-07-2-002-007.0000 Acres: LOT; IMPS;BEG AT SW COR OF LOT 3 BLOCK 3 BLOCK N, RUN NW’LY ALONG 21ST AVENUE 65’, E133.2’, S64’, W126.5’ TO P.O.B., BEING PART OF LOT 3 BLOCK N EADY CITY SUB. M.B. 2 PG. 61 IN NW1/4 OF NW1/4. S7 T21N R29E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $208.25 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $38.33 ADVERTISING: $21.60 TOTAL DUE: $268.18 Account#1183 BARKER ROBERT & SARAH 315 7TH STREET S.W. LAFAYETTE AL 36862 PARCEL #12-06-14-3-002-003.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 36PINES HILLS SUB. 2ND ADDN.M.B. 4 PG. 162IN NW1/4 OF SW1/4.S14 T22N R26E CITY OF LAFAYETTE; STATE & COUNTY TAX: $176.43 MUNICIPAL TAX: $41.75 COSTS: $38.73 ADVERTISING: $13.50 TOTAL DUE: $270.41 Account#400420 BARNES JACOBIE 2624 49TH STREET VALLEY AL 36854 PARCEL #17-01-12-2-001-008.0000 Acres: 2; ;THAT PART OF SE1/4 OF NW1/4 WHICH LIES S OF 49TH STREET & NE OF 55TH STREET. S12 T21N R28E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $64.59 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $32.58 ADVERTISING: $14.40 TOTAL DUE: $111.57 Account#400425 BARNES JACOBIE 2624 49TH STREET VALLEY AL 36854 PARCEL #17-01-12-3-001-001.0000 Acres: 1.2; ;THAT PART OF NE1/4 OF SW1/4 WHICH LIES NE OF 55TH STREET. S12 T21N R28E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $39.09 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $31.56 ADVERTISING: $12.90 TOTAL DUE: $83.55 Account#426550 BARNES JACOBIE 2624 49TH STREET VALLEY AL 36854 PARCEL #17-01-12-3-005-010.0000 Acres: LOT; ;LOT 5-A WILLIAMS SUB. M.B. 2 PG. 8 IN SE1/4 OF SW1/4. S12 T21N R28E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $51.00 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $32.04 ADVERTISING: $12.90 TOTAL DUE: $95.94 Account#400440 BARNES JACOBIE 2624 49TH STREET VALLEY AL 36854 PARCEL #17-01-12-4-002-005.0000 Acres: 5; IMPS;BEG AT NW COR OF NW1/4 OF SE1/4, RUN E539’(S), S308’(S), E’LY15’(S), SW’LY200’(D) 221’(S), S’LY81’, SW’LY174’ TO 55TH STREET, NW’LY ALONG STREET 305’(S), N300’(S) TO P.O.B., IN NW1/4 OF SE1/4. S12 T21N R28E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $141.94 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $35.68 ADVERTISING: $18.30 TOTAL DUE: $195.92 Account#439455 BARNES JACOBIE (TS-2019) 2624 49TH STREET VALLEY AL 36854 PARCEL #17-01-12-1-004-001.0000 Acres: 2.7; IMPS;BEG AT SW COR OF SW1/4 OF NE1/4, RUN N249’(S) TO 49TH STREET, NE’LY ALONG STREET 337’(S), S240.4’, E210’, S84’(S), W539’(S) TO P.O.B., IN SW1/4 OF NE1/4. S12 T21N R28E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $136.00 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $35.44 ADVERTISING: $17.70 TOTAL DUE: $189.14 Account#484295 BARNES JACOBIE L. 2624 49TH STREET VALLEY AL 36854 PARCEL #17-02-04-1-001-034.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 3 & THAT PART OF E8’ OF LOT 15 WHICH LIES N OF A BRANCH IN TRACT 1 J. N. BARROW SUB. M.B. 1 PG. 25 IN NE1/4 OF NE1/4. AREA IN CONFLICT S4 T21N 28E; STATE & COUNTY TAX: $136.00 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $35.44 ADVERTISING: $18.90 TOTAL DUE: $190.34 Account#375235 BARNES JACOBIE LAMAR 2624 49TH STREET VALLEY AL 36854 PARCEL #17-01-12-3-002-020.0000 Acres: LOT; IMPS;BEG AT SW COR OF LOT 4 OF LANGDALE PALACE HOMES PHASE TWO, RUN E’LY150’ TO 31ST AVENUE, S ALONG AVENUE 109.82, W’LY148.81’, N110’ TO P.O.B., IN NE1/4 OF SW1/4. S12 T21N R28E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $426.65 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $47.07 ADVERTISING: $18.60 TOTAL DUE: $492.32 Account#322980 BARNES MELVIN & SHEILA 2249 15TH AVENUE S.W. LANETT AL 36863 PARCEL #17-01-02-1-001-007.0000 Acres: LOT; IMPS;LOTS 2 & 3 BLOCK A F. JERRY COOK RE-SUB. M.B. 2 PG. 68 IN NW1/4 OF NE1/4. S2 T21N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $285.59 MUNICIPAL TAX: $67.20 COSTS: $44.11 ADVERTISING: $15.90 TOTAL DUE: $412.80 Account#429810 BARROW VELMA SUE % VELMA BARNES P.O. BOX 444 LANETT AL 36863 PARCEL #11-07-26-0-000-015.0000 Acres: 7.1; IMPS;BEG 700’ E OF & 208’(S) S OF NW COR OF W1/2 OF NW1/4, RUN E’LY95’, S1925’, W181’, N’LY1637’(S) TO VETERANS MEM. PKWAY., NE’LY90’(S), N’LY281’(S) TO P.O.B., LESS ROAD R.O.W., IN W1/2 OF NW1/4. S26 T22N R27E; STATE & COUNTY TAX: $737.81 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $59.51 ADVERTISING: $18.90 TOTAL DUE: $816.22 Account#485445 BELL ETHAN SCOTT 5503 16TH AVENUE VALLEY AL 36854 PARCEL #18-03-07-4-007-011.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 2 BLOCK 26 LANGDALE MILL VILLAGE M.B. 3 PG. 23-25 IN SW1/4 OF SE1/4. S7 T21N R29E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $444.56 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $47.78 ADVERTISING: $14.10 TOTAL DUE: $506.44 Account#1619 BILLINGS LUELLA % LONZIE TRIMBLE JR. 2853 55TH STREET VALLEY AL 36854 PARCEL #10-07-26-1-006-010.0000 Acres: LOT; ;BEG AT INT OF S R.O.W. CHERRY DRIVE, W R.O.W., N 11TH AVENUE,RUN S ALONG W. R.O.W.423.9’ TOP.O.B., RUN CON S ALONG R.O.W.55’(S), RUN W’LY195’(S),N’LY50’(S),E’LY193’(S) TO P.O.B.,S26 T22N R28E; STATE & COUNTY TAX: $25.50 MUNICIPAL TAX: $6.00 COSTS: $31.26 ADVERTISING: $18.00 TOTAL DUE: $80.76 Account#454300 BLACKMAN ROGER & SHARON 2416 34TH STREET VALLEY AL 36854 PARCEL #17-01-01-4-002-009.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 9 BLOCK 22 SHAWMUT MILL VILLAGE M.B. 3 PGG. 20-22 IN NW1/4 OF SE1/4. S1 T21N R28E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $676.59 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $57.06 ADVERTISING: $14.40 TOTAL DUE: $748.05 Account#457250 BLEDSOE STEVEN 116 WATERS EDGE DRIVE LAGRANGE GA 30240 PARCEL #10-07-35-1-002-022.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 2 BLOCK B VICTORY HEIGHTS SUB. M.B. 2 PG. 29 IN NE1/4 OF NE1/4. S35 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $713.16 MUNICIPAL TAX: $167.80 COSTS: $65.24 ADVERTISING: $14.40 TOTAL DUE: $960.60 Account#348005 BLUNT GARY LAMAR 2222 COUNTY ROAD 91 LAFAYETTE AL 36862 PARCEL #12-01-12-3-001-016.0010 Acres: LOT; IMPS;BEG 1616’(S) N OF & 126’(S) E OF SW COR OF SW1/4 OF SW1/4 & ON E MARGIN OF CENTRAL OF GA. R.R., RUN NE’LY ALONG R.R. 131’(S), E423’ TO N. LAFAYETTE STREET, S ALONG STREET 108’(S), W479’ TO P.O.B., IN NW1/4 OF SW1/4. S12 T22N R26E CITY OF LAFAYETTE; STATE & COUNTY TAX: $578.00 MUNICIPAL TAX: $92.48 COSTS: $56.82 ADVERTISING: $23.40 TOTAL DUE: $750.70 Account#446930 BOOKER CONNERY 7443 20TH AVENUE VALLEY AL 36854 PARCEL #18-04-20-3-001-032.0000 Acres: 3; IMPS;BEG 263’(S) W OF & 117’(S) S OFNE COR OF SE1/4 OF SW1/4, RUN SE’LY537’(S) TO 20TH AVENUE, NW’LY ALONG AVENUE 558’(S), NE’LY454.6’ TO P.O.B., IN SE1/4 OF SW1/4. S20 T21N R29E; STATE & COUNTY TAX: $675.75 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $57.03 ADVERTISING: $17.10 TOTAL DUE: $749.88 Account#333670 BOOKER LOUISE F. ETAL % VIRGINIA FLOYD 5652 SHADOW VIEW DRIVE STONE MOUNTAIN GA 30087 PARCEL #10-07-25-2-003-020.0000 Acres: LOT; ;LOT 3 BLOCK 5JACKSON’S TOWN LOTSM.B. 1 PG. 32AIN NW1/4 OF NW1/4.S25 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $17.00 MUNICIPAL TAX: $4.00 COSTS: $30.84 ADVERTISING: $13.50 TOTAL DUE: $65.34 Account#398415 BOYD LORI 4000 23RD AVENUE VALLEY AL 36854 PARCEL #18-03-07-2-003-005.0010 Acres: LOT; IMPS;BEG AT NW COR OF LOT 1 BLOCK W, RUN E ALONG 40TH STREET 209.19’, SW’LY87.23’, SW’LY104.83’ TO 23RD AVENUE, NW’LY ALONG AVENUE 114.5 TO P.O.B., BEING PART OF LOTS 1;2; & 3 BLOCK W EADY CITY SUB. M.B. 2 PG. 61 IN NW1/4 OF NW1/4 OF SEC. 7 T21N R29E & IN NE1/4 OF NE1/4 OF SEC. 12 T21N R28E S7 T21N R29E & S12 T21N R28E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $72.77 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $32.91 ADVERTISING: $28.80 TOTAL DUE: $134.48 Account#368835 BREWER ROBERT & MACY 2322 LEE ROAD 44 OPELIKA AL 36804 PARCEL #20-01-02-0-002-042.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 38A ROLLING MEADOWS SUB. REDIVISION OF LOTS 37 & 38 F.C. E SL. 97 IN NE1/4 OF NE1/4. S2 T20N R28E; STATE & COUNTY TAX: $908.66 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $66.35 ADVERTISING: $14.70 TOTAL DUE: $989.71 Account#458845 BRISKEY RYAN (TS-2021) 8300 MAX CT DOUGLASVILLE GA 30134 PARCEL #12-06-13-3-005-017.0000 Acres: LOT; ;START AT INT OF S LINE OF SE1/4OF SW1/4 & W MARGIN OF CO.HWAY 44, RUN NW’LY118’(S) ALONGHWAY, SW’LY110’(S) TO P.O.B., RUN SW’LY78’(S), SE’LY73’(S) ALONG KELLUM HILL CREEK, NE’LY105’(S), NW’LY64’(S) TO P.O.B., IN SE1/4 OF SW1/4. S13 T22N R26E CITY OF LAFAYETTE; STATE & COUNTY TAX: $3.41 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $30.14 ADVERTISING: $20.40 TOTAL DUE: $53.95 Account#450630 BROOKS LAPORTIA 3602 23RD AVENUE VALLEY AL 36854 PARCEL #17-01-01-4-004-006.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 2 BLOCK 27B SHAWMUT MILL VILLAGE M.B. 3 PG. 31 IN SE1/4 OF SE1/4. S1 T21N R28E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $559.31 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $52.37 ADVERTISING: $13.80 TOTAL DUE: $625.48 Account#4810 BROOKS ROSA M. 302 ALABAMA AVENUE W. LAFAYETTE AL 36862 PARCEL #12-06-14-1-003-014.0000 Acres: LOT; IMPS;START AT INT OF W LINEOF NE1/4 & S MARGIN OF 1ST AVENUE N.W.,RUN E ALONG AVENUE 1148’(S) TO P.O.B., RUN E ALONG AVENUE 120’, S479’(S) TO ALABAMA AVENUE WEST, W ALONG AVENUE 120’, N482’(S) TO P.O.B., IN W1/2 OF NE1/4. S14 T22N R26E CITY OF LAFAYETTE; STATE & COUNTY TAX: $146.99 MUNICIPAL TAX: $34.82 COSTS: $37.27 ADVERTISING: $22.80 TOTAL DUE: $241.88 Account#2748 BULGER MARY A 1161 COUNTY ROAD 15 LAFAYETTE AL 36862 PARCEL #15-04-18-0-000-006.0000 Acres: 1.1; IMPS;BEG 792’ W OF & 25’ S OF NE COROF NE1/4 OF SW1/4 & ON SMARGIN OF AN UNNAMED ROAD, RUNS230’, W210’, N230’ TO ROAD, EALONG ROAD 210’, TO P.O.B., INNE1/4 OF SW1/4.S18 T21N R26E; STATE & COUNTY TAX: $138.56 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $35.54 ADVERTISING: $18.30 TOTAL DUE: $192.40 Account#366190 BURTON GAREY & EARNESTINE MITCHELL 715 HOSPITAL ST LAFAYETTE AL 36862 PARCEL #12-01-11-4-001-033.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 1 BLOCK E AVONDALE MILL VILLAGE M.B. 2 PG. 67 IN NE1/4 OF SE1/4. S11 T22N R26E CITY OF LAFAYETTE; STATE & COUNTY TAX: $286.44 MUNICIPAL TAX: $45.83 COSTS: $43.29 ADVERTISING: $15.30 TOTAL DUE: $390.86 Account#2879 BURTON JOHN E. 4508 COUNTY ROAD 158 LAFAYETTE AL 36862 PARCEL #03-08-34-0-000-008.0020 Acres: 1; IMPS;BEG AT INT OF E MARGIN OF CO. ROAD 158 & S LINE OF NW1/4 OFSW1/4, RUN N’LY ALONG ROAD 210’,E210’,S’LY210’,W210’ TO P.O.B.IN NW1/4 OF SW1/4.S34 T24N R26E; STATE & COUNTY TAX: $154.69 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $36.19 ADVERTISING: $17.10 TOTAL DUE: $207.98 Account#2895 BURTON TABITHA & IDA STAPLES % JAMES R. BURTON 325 CLASSON AVENUE APT 8A BROOKLYN NY 11205 PARCEL #10-07-25-2-003-039.0000 Acres: LOT; ;LOTS 8-9-10 BLK 2 ACKSONS TOWNLOTS BK 1 PG 32A SEC 2 5 T22N R28E; STATE & COUNTY TAX: $51.84 MUNICIPAL TAX: $12.20 COSTS: $32.56 ADVERTISING: $13.50 TOTAL DUE: $110.10 Account#352780 CALDWELL J & J % BONITA CALDWELL 1 S. DUBOIS STREET TALLASSEE AL 36078 PARCEL #18-04-19-3-001-017.0000 Acres: LOT; IMPS;BEG 1216’(S) E OF & 36’(S) S OF NW COR OF SW1/4, RUN SW’LY184.2’ TO GREENBERRY CIRCLE, W’LY ALONG CIRCLE 167.7’, NW’LY195.8’(D) 210’(S), E’LY64’, NE’LY129.6’, E’LY147.6’ TO P.O.B.,IN NW1/4 OF SW1/4. S19 T21N R29E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $39.09 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $31.56 ADVERTISING: $19.50 TOTAL DUE: $90.15 Account#496940 CAMEL LOT LLC, SERIES #4 1903 28TH STREET VALLEY AL 36854 PARCEL #18-04-18-2-002-010.0010 Acres: LOT; IMPS;LOT 8 BLOCK 10 LANGDALE MILL VILLAGE M.B. 3 PG. 23-25 IN SE1/4 OF NW1/4 S18 T21N R29E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $778.59 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $61.14 ADVERTISING: $14.70 TOTAL DUE: $854.43 Account#417270 CAMMON LUELLAR & JEROME JR. % MICHAEL WOODY 1624 19TH STREET S.W. LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-35-3-004-001.0000 Acres: LOT; ;LOTS 5 & 6 BLOCK E W. E. BARROW ESTATE SUB. #3 M.B. 3 PG. 4 IN SE1/4 OF SW1/4 & IN SW1/4 OF SE1/4. S35 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $25.50 MUNICIPAL TAX: $6.00 COSTS: $31.26 ADVERTISING: $18.30 TOTAL DUE: $81.06 Account#456625 CAMP KELLY MARIE 1905 RIDGEWOOD DRIVE WEST POINT GA 31833 PARCEL #01-09-32-0-001-005.0190 Acres: 5; IMPS;LOT 7 STROUD CREEK FARMS PHASE II F.C. D SL. 100 IN NE1/4. S32 T24N R28E; STATE & COUNTY TAX: $325.56 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $43.02 ADVERTISING: $12.60 TOTAL DUE: $381.18 Account#3312 CARTER JULIUS CEASAR & AGATHA % SANDRA HAMBRICK 1205 MAGNOLIA STREET OPELIKA AL 36801 PARCEL #15-04-20-0-000-008.0000 Acres: 0.4; IMPS;BEG AT INT OF N LINE OF NW1/4 OF SW1/4 & W MARGIN OF U.S. HWAY 431, RUN S’LY ALONG HWAY 80’, W242’, N’LY80’ E242’ TO P.O.B., IN NW1/4 OF SW1/4. S20 T21N R26E; STATE & COUNTY TAX: $238.00 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $39.52 ADVERTISING: $18.60 TOTAL DUE: $296.12 Account#408810 CARTER ROBERT CHRISTOPHER 1432 COUNTY ROAD 213 LANETT AL 36863 PARCEL #10-06-14-0-001-002.0010 Acres: 5.4; ;BEG 67’(S) W OF NE COR OF NE1/4 OF NW1/4, RUN SE’LY552’(S) TO S BANK OF OSELIGEE CREEK, W’LY ALONG CREEK 526.91’, N595’(S), E383’(S) TO P.O.B., IN N1/2 OF N1/2. S14 T22N R28E; STATE & COUNTY TAX: $62.91 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $32.52 ADVERTISING: $17.70 TOTAL DUE: $113.13 Account#408730 CARTER ROBERT CHRISTOPHER 1432 COUNTY ROAD 213 LANETT AL 36863 PARCEL #10-01-11-0-003-018.0040 Acres: 3.1; ;BEG 67’(S) W OF SE COR OF SE1/4 OF SW1/4, RUN W383’(S), N408’(S), SE’LY207.95’, NE’LY249.91’ TO CO. ROAD 213, SE’LY ALONG ROAD 46.51’, SE’LY518’(S) TO P.O.B., IN SE1/4 OF SW1/4. S11 T22N R28E; STATE & COUNTY TAX: $36.56 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $31.46 ADVERTISING: $17.70 TOTAL DUE: $85.72 Account#35710 CHAMBERS ANDRAE 302 CRESTVIEW LANE VALLEY AL 36854 PARCEL #18-03-07-4-003-018.0000 Acres: LOT; IMPS;BEG AT NW COR OF LOT 11, RUN E’LY157.02’ TO 19TH AVENUE, SE’LYALONG AVENUE 117.43’,SW’LY134.62’,NW’LY125.15’ TO P.O.B.,BEING LOT 11 & PART OF LOT 10 BLOCK BG. W. CROWDER ADDN.M.B. 1 PG. 39IN SW1/4 OF SE1/4.S7 T21N R29E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $1,401.66 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $86.07 ADVERTISING: $20.10 TOTAL DUE: $1,507.83 Account#340510 CHAMBERS ANDRAE 302 CRESTVIEW LANE VALLEY AL 36854 PARCEL #18-08-28-2-002-010.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 1 BLOCK 3 RIVERDALE MILL VILLAGE M.B. 3 PG. 29 IN NW1/4 OF NW1/4. S28 T21N R29E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $454.75 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $48.19 ADVERTISING: $13.80 TOTAL DUE: $516.74 Account#415355 CHAMBERS MICHAEL D. (TS-2016) 2055 U.S. HIGHWAY 29 VALLEY AL 36854 PARCEL #18-04-18-4-004-021.0000 Acres: LOT; ;START AT INT OF SW MARGIN OF 22ND AVENUE & NW MARGIN OF 65THSTREET, RUN NW’LY ALONG AVENUE279’ TO P.O.B., RUN SW’LY104’,NW’LY77’,NE’LY104’ TO AVENUE, SE’LY ALONG AVENUE 77’ TO P.O.B.IN NW1/4 OF SE1/4.S18 T21N R29E; STATE & COUNTY TAX: $30.59 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $31.22 ADVERTISING: $19.20 TOTAL DUE: $81.01 Account#409440 CHATMAN THOMAS DEWEY II P.O. BOX 602 WEST POINT GA 31833 PARCEL #10-07-35-1-001-001.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 11 BLOCK A VICTORY HEIGHTS SUB. M.B. 2 PG. 29 IN NE1/4 OF NE1/4 OF SEC. 35 & IN SE1/4 OF SE1/4 OF SEC. 26 S35 & 26 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $864.44 MUNICIPAL TAX: $203.40 COSTS: $72.71 ADVERTISING: $18.90 TOTAL DUE: $1,159.45 Account#483995 CHEEKS LUCIOUS TAKIO 806 N. 5TH STREET LANETT AL 36863 PARCEL #17-01-02-2-006-011.0010 Acres: LOT; ;START AT SE COR OF LOT 22 BLOCK M OF C. E. HILL ESTATE SUB., RUN SE’LY ALONG 21ST AVENUE S.W. 284’(S) TO P.O.B., RUN SE’LY ALONG AVENUE 180’, SW’LY210’, NW’LY180’, NE’LY210’ TO P.O.B., IN NW1/4 OF NW1/4. S2 T21N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $46.75 MUNICIPAL TAX: $11.00 COSTS: $32.31 ADVERTISING: $21.60 TOTAL DUE: $111.66 Account#456240 CLARK JARRED 15085 ALABAMA HIGHWAY 9 KELLYTON AL 35089 PARCEL #20-01-01-0-001-008.0090 Acres: 0.4; IMPS;BEG 383’(S) S OF NW COR OF NW1/4 OF NW1/4 & ON E MARGIN OF BEN BROWN ROAD, RUN E’LY137.75’, S’LY126.5’, W’LY137.36’ TO ROAD, N’LY ALONG ROAD 125’ TO P.O.B., IN NW1/4 OF NW1/4. S1 T20N R28E; STATE & COUNTY TAX: $381.66 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $45.27 ADVERTISING: $18.60 TOTAL DUE: $445.53 Account#4086 CLIFTON KENNETH CLAY 387 CRICKETT LANE DOUGLASVILLE GA 30134 PARCEL #01-08-28-0-001-014.0180 Acres: LOT; ;LOT 42BRANDON COVE SUB. PHASE 2F.C. C SL. 76IN SW1/4 OF SW1/4S28 T24N R28E; STATE & COUNTY TAX: $102.00 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $34.08 ADVERTISING: $12.00 TOTAL DUE: $148.08 Account#467515 COKER DIANE F. % JEFF NELSON 2 S. LAFAYETTE STREET SUITE C VALLEY AL 36872 PARCEL #18-08-28-2-001-026.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 11 BLOCK 10 RIVERDALE MILL VILLAGE M.B. 3 PG. 29 IN SW1/4 OF NW1/4. S28 T21N R29E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $439.44 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $47.58 ADVERTISING: $14.10 TOTAL DUE: $501.12 Account#4328 COLONIAL MORTGAGE COMPANY % JOHN GOODEN 219 MARTIN LUTHER KING DR. VALLEY AL 36854 PARCEL #18-04-19-4-001-036.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 10 BLOCK DFAIRVIEW SUB. 2ND ADDN.M.B. 4 PG. 168IN SW1/4 OF SE1/4.S19 T21N R29E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $599.25 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $53.97 ADVERTISING: $12.90 TOTAL DUE: $666.12 Account#464725 COOK DAYLE 2504 61ST STREET VALLEY AL 36854 PARCEL #17-06-24-1-005-007.0000 Acres: LOT; IMPS;THE E34’ OF LOT 2 BLOCK C F. B. TRAMMELL SUB. M.B. 3 PG. 48 IN SW1/4 OF NE1/4. S24 T21N R28E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $249.06 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $39.96 ADVERTISING: $15.00 TOTAL DUE: $304.02 Account#453255 COOK DAYLE G. 2504 61ST STREET VALLEY AL 36854 PARCEL #11-05-22-0-000-010.0000 Acres: 6.6; IMPS;LOTS 14 & 15 WILLIAMS SUB. M.B. 2 PG. 14 LESS BEG AT NW COR OF LOT 15, RUN SE’LY280’, S’LY354.91’, NW’LY291.93’, N360.48’ TO P.O.B., LESS BEG AT SE COR OF LOT 14, RUN NW’LY ALONG VETERANS MEM. PKWAY 258.84’, N’LY95.37’, NE’LY69.28’, NE’LY80.87’, SE’LY165.58’,S227.02’ TO P.O.B., IN E1/2 OF SW1/4. S22 T22N R27E; STATE & COUNTY TAX: $409.69 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $46.39 ADVERTISING: $24.00 TOTAL DUE: $480.08 Account#453265 COOK DAYLE G. 2504 61ST STREET VALLEY AL 36854 PARCEL #11-05-22-0-000-010.0010 Acres: 2.2; IMPS;BEG AT NW COR OF LOT 15, RUN SE’LY280’, S’LY354.91’, NW’LY291.93’, N360.48’ TO P.O.B., BEING PART OF LOTS 14 & 15 WILLIAMS SUB. M.B. 2 PG. 14 IN NE1/4 OF SW1/4. S22 T22N R27E; STATE & COUNTY TAX: $456.44 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $48.26 ADVERTISING: $18.00 TOTAL DUE: $522.70 Account#382405 COOPER TERRY L. 3336 BROOKWOOD DRIVE MONTGOMERY AL 36116 PARCEL #13-05-22-0-000-007.0000 Acres: 4.3; IMPS;BEG AT INT OF N LINE OF N1/2 OF SE1/4 & W MARGIN OF CO. ROAD 33, RUN S’LY ALONG ROAD 300’, W600’, N300’, E600’ TO P.O.B., IN N1/2 OF SE1/4. S22 T22N R25E; STATE & COUNTY TAX: $550.81 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $52.03 ADVERTISING: $18.00 TOTAL DUE: $620.84 Account#365435 COWART DOROTHY ELIZABETH & RONALD WAYNE HOLMES 223 SOUTH 15TH. STREET LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-25-3-018-026.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 4 BLOCK 19 LANETT MILL VILLAGE M.B. 3 PG. 10-17 IN SE1/4 OF SW1/4. S25 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $334.06 MUNICIPAL TAX: $78.60 COSTS: $46.51 ADVERTISING: $15.90 TOTAL DUE: $475.07 Account#4699 COX BRENDA P.O. BOX 202081 CLEVELAND OH 44120 PARCEL #11-07-26-0-000-032.0000 Acres: 7.6; ;BEG 107.7’ S OF NE COR OF SW1/4, RUN S125.7’,W2640’,N125.7’, E2640’ TO P.O.B., LESS ROAD R.O.W., IN N1/2 OF SW1/4.S26 T22N R27E; STATE & COUNTY TAX: $53.56 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $32.14 ADVERTISING: $14.70 TOTAL DUE: $100.40 Account#4779 CRAWLEY FRANK JAMES 820 COLGATE AVENUE APT. 14 BRONX NY 10473 PARCEL #10-07-35-3-005-012.0000 Acres: LOT; ;LOT 75 & E1/2 OF LOT 7 BLOCK CHILL CITY ADDN. #1M.B. 1 PG. 18IN SE1/4 OF SW1/4.S35 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $9.34 MUNICIPAL TAX: $2.20 COSTS: $30.46 ADVERTISING: $15.00 TOTAL DUE: $57.00 Account#4816 CRIM LEONARD P.O. BOX 992 VALLEY AL 36854 PARCEL #17-06-13-3-003-042.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 13 FAIRFAX LINE SUB. M.BB 2 PG. 59 IN SW1/4 OF SW1/4 S13 T21N R28E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $357.84 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $44.31 ADVERTISING: $13.20 TOTAL DUE: $415.35 Account#394045 DANIEL CHRISTOPHER MARVIN 3869 COUNTRY CLUB ROAD ROANOKE AL 36274 PARCEL #03-09-30-0-000-019.0000 Acres: 2.3; IMPS;START AT INT OF S LINE OF SE1/4 OF SW1/4 & E MARGIN OF ALABAMA HIGHWAY 77, RUN N ALONG HWAY 182’(S) TO P.O.B., RUN N ALONG HWAY 381’, E’LY264’, S381’, W’LY264’ TO P.O.B., IN SE1/4 OF SW1/4. S30 T24N R26E; STATE & COUNTY TAX: $260.94 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $40.44 ADVERTISING: $20.10 TOTAL DUE: $321.48 Account#394475 DANIEL JOSHUA MATTHEW & SHANNON NICOLE 1098 COUNTY ROAD 229 FIVE POINTS AL 36855 PARCEL #07-03-05-0-001-028.0000 Acres: 0.5; IMPS;BEG 412’(S) N OF & 40’(S) W OF SE COR OF SE1/4 OF NE1/4 & ON W MARGIN OF CO. ROAD 229, RUN W170’(S), N110’, E182’(S) TO ROAD, S’LY ALONG ROAD 112’(S) TO P.O.B., IN SE1/4 OF NE1/4. S5 T23N R27E TOWN OF FIVE POINTS; STATE & COUNTY TAX: $169.16 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $36.77 ADVERTISING: $22.20 TOTAL DUE: $228.13 Account#419345 DAVIS ANTHONY B. & SONYA E. 2412 28TH AVENUE S.W. LANETT AL 36863 PARCEL #17-02-03-1-004-002.0010 Acres: LOT; IMPS;LOTS 92,93 & NW 50’ OF LOT 94 W. H. HUGULEY SUB MB 1 PG 31A IN SW1/4 OF NE1/4. S3 T21N R28E; STATE & COUNTY TAX: $260.90 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $40.44 ADVERTISING: $15.90 TOTAL DUE: $317.24 Account#412055 DAVIS CALLIE & ELIZABETH 1208 S. 6TH STREET LANETT AL 36863 PARCEL #17-01-02-2-005-005.0000 Acres: LOT; ;LOTS 13;14;15, E5’ OF LOT 16 & LOTS 47 & 48 BLOCK J HILL CITY ADDN. #1 M.B. 2 PG. 1A IN NW1/4 OF NW1/4. S2 T21N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $22.94 MUNICIPAL TAX: $5.40 COSTS: $31.13 ADVERTISING: $18.00 TOTAL DUE: $77.47 Account#293850 DAVIS CHARLIE H. 1299 WHITES MILL ROAD VALLEY AL 36854 PARCEL #18-09-32-0-002-036.0010 Acres: 3.5; ;START AT NE COR OF LOT 1 OF BLOCK A OF CAMILLA MITCHELL SUB.,RUN W’LY697’(S) TO P.O.B., RUNW’LY821.66’ TO A CREEK, N’LYALONG CREEK 201’(S),E’LY800.52’,S’LY194.4’ TO P.O.B., IN N1/2OF N1/2.S32 T21N R29EPARTLY IN CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $100.31 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $34.01 ADVERTISING: $19.20 TOTAL DUE: $153.52 Account#335795 DAVIS RONALD R. % ANTHONY & SONYA DAVIS 2412 28TH AVENUE S.W. LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-25-3-016-024.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 5 BLOCK 21 LANETT MILL VILLAGE M.B. 3 PG. 10-17 IN SW1/4 OF SW1/4. S25 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $594.16 MUNICIPAL TAX: $139.80 COSTS: $59.36 ADVERTISING: $14.70 TOTAL DUE: $808.02 Account#291520 DAVIS SPENCER & ROBERT FLOYD 1265 COLUMBUS ROAD VALLEY AL 36854 PARCEL #19-03-05-0-001-038.0000 Acres: LOT; IMPS;BEG AT INT OF SW MARGIN OF COLUMBUS ROAD & NW MARGIN OF RUSTINSTREET, RUN SW’LY ALONG STREET210’,NW’LY210’, NE’LY210’ TOROAD, SE’LY ALONG ROAD 210’ TOP.O.B., IN NE1/4 OF SE1/4.S5 T20N R29E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $176.36 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $37.05 ADVERTISING: $18.00 TOTAL DUE: $231.41 Account#5362 DAWSON JEROME 2033 21ST STREET S.W. LANETT AL 36863 PARCEL #17-01-02-2-005-017.0090 Acres: LOT; IMPS;LOT 5MICHAEL COLLEY SUB.F.C. ‘C’ SL. 50IN NW1/4 OF NW1/4.S2 T21N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $147.91 MUNICIPAL TAX: $34.80 COSTS: $37.31 ADVERTISING: $12.30 TOTAL DUE: $232.32 Account#5865 DUES BESSIE 3807 STUART STREET JACKSONVILLE FL 32209 PARCEL #21-03-08-0-000-003.0220 Acres: 1; ;PARCEL 3BLAURA COOKS ESTATEF.C. D SL. 42IN NW1/4 OF SW1/4.S8 T20N R27E; STATE & COUNTY TAX: $18.69 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $30.75 ADVERTISING: $11.10 TOTAL DUE: $60.54 Account#496260 EAGLES INVESTMENTS GROUP INC. 2 20TH STREET NORTH SUITE 1405 BIRMINGHAM AL 35203 PARCEL #10-07-25-1-002-003.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 4 & SW10’ OF LOT 5; LESS THE SW5’ OF LOT 4 LANIER PROPERTY ON GILMER STREET D.B. 67 PG. 280 IN SW1/4 OF NE1/4. S25 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $459.85 MUNICIPAL TAX: $108.20 COSTS: $57.72 ADVERTISING: $18.30 TOTAL DUE: $644.07 Account#373590 EDWARDS TYCHINIA 1706 16TH STREET S W LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-35-3-001-016.0000 Acres: LOT; IMPS;LOTS 127 & 128 W. E. BARROW ESTATE SUB. #2 M.B. 2 PG. 76 IN NE1/4 OF SW1/4. S35 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $913.75 MUNICIPAL TAX: $215.00 COSTS: $75.15 ADVERTISING: $15.30 TOTAL DUE: $1,219.20 Account#449885 ESPINOSA MOLLY MAE & ALEX 1137 COUNTY ROAD 258 FIVE POINTS AL 36855 PARCEL #07-03-05-0-001-005.0070 Acres: 7.9; IMPS;BEG 774’ S OF NW COR OF NW1/4 OF NE1/4, RUN E’LY550.2’, NE’LY139.5’, NE’LY145.2’, NE’LY374.9’, E’LY256.1’, S’LY50’, W’LY241.7’, SW’LY448.2’, W’LY85.1’, S413.34’, W646.8’, N416’(S) TO P.O.B., IN NW1/4 OF NE1/4. S5 T23N R27E TOWN OF FIVE POINTS; STATE & COUNTY TAX: $487.06 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $49.48 ADVERTISING: $19.20 TOTAL DUE: $555.74 Account#448140 ESPINOSA MOLLY MAE & ALEX 1137 COUNTY ROAD 258 FIVE POINTS AL 36855 PARCEL #07-03-05-0-001-005.0020 Acres: 2; IMPS;BEG 654’ S OF NW COR OF NW1/4 OF NE1/4, RUN E’LY426.5’, NE’LY239.5’, NE’LY48.6’, SW’LY145.2’, SW’LY139.5’, W’LY550.2’, N120’ TO P.O.B., IN NW1/4 OF NE1/4. S5 T23N R27E TOWN OF FIVE POINTS; STATE & COUNTY TAX: $323.00 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $42.92 ADVERTISING: $17.70 TOTAL DUE: $383.62 Account#448135 ESPINOSA MOLLY MAE & ALEX 1137 COUNTY ROAD 258 FIVE POINTS AL 36855 PARCEL #07-03-05-0-001-005.0050 Acres: 2.34; ;BEG 817’(S) E OF & 185’(S) S OF NW COR OF NW1/4 OF NE1/4, RUN E’LY63.99’, SE’LY256.58’, SE’LY117.4’,SE’LY98.78’, S’LY23.6’, SW’LY256.23’, SW’LY374.9’, NE’LY392.88’ TO P.O.B., IN N1/2 OF NE1/4. S5 T23N R27E TOWN OF FIVE POINTS; STATE & COUNTY TAX: $5.94 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $30.24 ADVERTISING: $19.20 TOTAL DUE: $55.38 Account#6726 FARROW LERA FINLEY ETAL % JOSEPH EVANS 1265 COUNTY ROAD 9 LAFAYETTE AL 36862 PARCEL #14-01-11-0-001-018.0010 Acres: 5.9; ;BEG AT SW COR OF LOT 11, RUN N228.9’,E’LY1520’(S) TO CO. ROAD9, SW’LY ALONG ROAD 101’(S),W320’,NE’LY42’(S),W247.3’, SW’LY182.79’,W823’(S) TO P.O.B., BEING PART OF LOT 11.COLUMBUS FINLEY ESTATE SUB.M.B. 5 PG. 64IN S1/2 OF SE1/4.S11 T21N R25E; STATE & COUNTY TAX: $106.25 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $34.25 ADVERTISING: $20.10 TOTAL DUE: $160.60 Account#464320 FAWLEY HOWARD JUSTIN 5119 VETERANS MEM. PKWAY LANETT AL 36863 PARCEL #17-02-04-0-001-009.0000 Acres: 6; ;BEG 210’(S) E OF NW COR OF NW1/4 OF NW1/4, RUN E342’(S), S758’(S), W348’(S), N745’(S) TO P.O.B., IN NW1/4 OF NW1/4. S4 T21N R28E; STATE & COUNTY TAX: $16.16 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $30.65 ADVERTISING: $15.00 TOTAL DUE: $61.81 Account#6784 FERRELL LARRY L. % SHAWN FERRELL 2127 53RD AVENUE S.W. LANETT AL 36863 PARCEL #19-03-05-0-001-023.0130 Acres: LOT; IMPS;LOT 13 HOPEWELL ESTATES PHASE I F.C. D SL. 75 IN NW1/4 OF NE1/4 S5 T20N R29E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $453.06 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $48.12 ADVERTISING: $13.80 TOTAL DUE: $514.98 Account#6835 FIELDING MARGARET ETAL 101 SKIP JACK ROAD SUITE 3 PRINCE FREDERICK MD 20678 PARCEL #07-02-09-0-000-005.0000 Acres: 24.3; ;BEG AT NW COR OF NE1/4 OF SW1/4, RUN E896.8’,N640.5’, E300’(S)TO FIVE POINTS-WARDS MILL ROAD,S’LY ALONG ROAD 1320’(S),W’LY1322’,N’LY600.4’ TO P.O.B., INW1/2.S9 T23N R27E; STATE & COUNTY TAX: $170.84 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $36.93 ADVERTISING: $15.90 TOTAL DUE: $226.10 Account#6890 FINLEY ANNIE BELL % AARON FINLEY JR. 17332 MERIT AVENUE GARDENA CA 90247 PARCEL #12-06-14-3-001-005.0010 Acres: LOT; ;BEG ON S R.O.W. OF 2ND AVENUE S.W. 338’ E OF ITS INT WITH ER.O.W. CITY STREET, CONT. E’LYALONG 2ND AVENUE S.W. 110’, S’LY215’,W’LY105’,N’LY207.5’ TOP.O.B., IN SW1/4.S14 T22N R26E CITY OF LAFAYETTE; STATE & COUNTY TAX: $37.41 MUNICIPAL TAX: $5.98 COSTS: $31.74 ADVERTISING: $18.30 TOTAL DUE: $93.43 Account#350035 FLINT JAN BAILEY 486 FOUNDERS PARK DRIVE E BIRMINGHAM AL 35226 PARCEL #04-05-22-0-000-008.0000 Acres: 2.1; ;BEG 350’(S) E OF & 1459’(S) N OF SW COR OF SW1/4, RUN E’LY216.74’(S) TO CO. ROAD 53, SW’LY ALONG ROAD 752’(S) TO AN OLD ROAD, N’LY ALONG ROAD 698.52’ TO P.O.B., IN W1/2 OF SW1/4 S22 T24N R25E; STATE & COUNTY TAX: $5.94 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $30.25 ADVERTISING: $19.50 TOTAL DUE: $55.90 Account#7067 FLORENCE M. ADDILAYE % JOHN PETERSON IV 818 EAST ORANGE STREET FAYETTEVILLE NC 28301 PARCEL #17-01-12-1-003-005.0010 Acres: LOT; ;LOTS 43,44 & 45 BLOCK 2H. G. WORD SUB.M.B. 2 PG. 21IN SW1/4 OF NE1/4.S12 T21N R28E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $19.56 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $30.78 ADVERTISING: $13.80 TOTAL DUE: $64.14 Account#7068 FLORENCE M. ADDILAYE % JOHN PETERSON IV 818 EAST ORANGE STREET FAYETTEVILLE NC 28301 PARCEL #17-01-12-1-003-007.0000 Acres: LOT; ;LOT 47 BLOCK 2H. G. WORD SUB.M.B. 2 PG. 21IN SW1/4 OF NE1/4.S12 T21N R28E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $6.81 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $30.27 ADVERTISING: $12.90 TOTAL DUE: $49.98 Account#407595 FLOYD NOREI A. 301 N. 12TH AVENUE LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-25-2-007-003.0000 Acres: LOT; IMPS;LOTS 2,3 & 4 & THE E23’(S) OF LOT 1 BLOCK G L. LANIER ADDTION TO LANETT D.B. 37 PG. 307 IN SW1/4 OF NW1/4. S25 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $1,004.69 MUNICIPAL TAX: $236.40 COSTS: $79.64 ADVERTISING: $18.00 TOTAL DUE: $1,338.73 Account#7128 FLOYD ROBERT & JEANIE M. 1265 COLUMBUS ROAD VALLEY AL 36854 PARCEL #19-03-05-0-001-025.0020 Acres: LOT; ;START AT INT OF W R.O.W. OF CO.ROAD 87 & N R.O.W. TO RUSTINSTREET, NW’LY317’(S) ALONG ROADTO P.O.B., NW’LY40’, SW’LY200’,SE’LY147’,NE’LY100’,NW’LY107’,NE’LY100’ TO P.O.B., BEINGIN NE1/4 OF SE1/4 & IN SE1/4 OFNE1/4.S5 T20N R29E; STATE & COUNTY TAX: $22.94 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $30.92 ADVERTISING: $19.20 TOTAL DUE: $73.06 Account#7319 FREEMAN LIZZIE % LONZIE TRIMBLE JR. 2853 55TH STREET VALLEY AL 36854 PARCEL #17-01-02-2-001-025.0000 Acres: LOT; IMPS;LOTS 9-12 BLK L CE HILL EST SUB 3 BK 2 P 39 NW1/4 S2 T21N-R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $336.59 MUNICIPAL TAX: $79.20 COSTS: $46.63 ADVERTISING: $13.50 TOTAL DUE: $475.92 Account#7328 FREEMAN WALTER % LONZIE TRIMBLE JR. 2853 55TH STREET VALLEY AL 36854 PARCEL #17-01-02-2-007-011.0000 Acres: LOT; ;BEG. 1338’(S) N OF & 190’(S) W OF SE COR OF NW1/4, RUN S’LY263.5’ TO AN UNNAMED ROAD, W’LY ALONG ROAD 610’(S), NW’LY258’, E131’, N’LY210’, E152.5’, S’LY210’, E’LY436’(S) TO P.O.B., LESS ROAD R.O.W., IN E1/2 OF NW1/4. S2 T21N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $78.19 MUNICIPAL TAX: $18.40 COSTS: $33.86 ADVERTISING: $21.00 TOTAL DUE: $151.45 Account#7329 FREEMAN WALTER ETAL 1723 24TH STREET S.W. LANETT AL 36863 PARCEL #17-01-02-2-007-012.0000 Acres: 2; IMPS;BEG. 1635’(S) N OF & 435’(S) W OF SE COR. OF NW1/4 & ON W MARGIN OF 18TH AVENUE S.W., RUN S ALONG AVENUE 305’(S), W’LY210’, N’LY210’, W210’, N210’, E’LY282.6’, S’LY100.3’, SE’LY140’ TO P.O.B., IN E1/2 OF NW1/4. S2 T21N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $118.16 MUNICIPAL TAX: $27.80 COSTS: $35.84 ADVERTISING: $21.60 TOTAL DUE: $203.40 Account#491640 GARCIA EMIR OBED CANO 121 N. 1ST AVENUE LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-26-4-006-042.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 7 & N5’ OF LOT 8 BLOCK 15 E. B. REED ADDN. D.B. 33 PG. 563 IN SE1/4 OF SE1/4. S26 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $316.19 MUNICIPAL TAX: $74.40 COSTS: $50.62 ADVERTISING: $16.80 TOTAL DUE: $458.01 Account#495140 GARCIA EMIR OBED CANO (TS-2019) 121 N. 1ST AVENUE LANETT AL 36863 PARCEL #18-05-21-3-001-002.0000 Acres: LOT; ;LOT 9 BLOCK 4 RIVERDALE MILL VILLAGE M.B. 3 PG. 29 IN S1/2 OF SW1/4 OF SEC. 21 & IN NW1/4 OF NW1/4 OF SEC. 28. S21 & 28 T21N R29E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $19.53 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $35.78 ADVERTISING: $18.60 TOTAL DUE: $73.91 Account#493180 GLEN VALE FARMS LLC 1330 COUNTY ROAD 89 S. CAMP HILL AL 36850 PARCEL #16-07-36-0-000-005.0170 Acres: 0.1; ;BEG. AT INT OF N LINE OF SW1/4 OF SW1/4 & E MARGIN OF CO. ROAD 83, RUN E106.4’, S56.35’, W106.18’ TO ROAD, N ALONG ROAD 56.35’ TO P.O.B., IN SW1/4 OF SW1/4. S36 T21N R27E; STATE & COUNTY TAX: $7.65 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $35.31 ADVERTISING: $18.90 TOTAL DUE: $61.86 Account#456370 GODWIN ASHLEY M. & KENNETH M. 1014 COUNTY ROAD 499 VALLEY AL 36854 PARCEL #20-02-04-0-002-009.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 14 BLOCK B JOHNSON CHAPEL SUB. 1ST ADDN. M.B. 4 PG. 65 IN NE1/4 OF SE1/4. S4 T20N R28E; STATE & COUNTY TAX: $216.71 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $38.67 ADVERTISING: $14.70 TOTAL DUE: $270.08 Account#482560 GOMEZ OLGA 3603 23RD AVENUE VALLEY AL 36854 PARCEL #10-08-27-0-001-019.0040 Acres: LOT; ;LOT 1 COVINGTON SUB. F.C. ‘E’ SL. 29 & 30 IN NW1/4 OF SE1/4. S27 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $97.75 MUNICIPAL TAX: $23.00 COSTS: $34.83 ADVERTISING: $14.10 TOTAL DUE: $169.68 Account#492115 GOMEZ OLGA & FRANCISCO GAMBOA 265 SUNSET RIDGE DRIVE NEWNAN GA 30263 PARCEL #10-08-27-0-001-019.0810 Acres: LOT; ;LOT 78 COVINGTON SUB. F.C. ‘E’ SL. 29 & 30 IN W1/2 OF SE1/4. S27 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $124.12 MUNICIPAL TAX: $29.20 COSTS: $41.13 ADVERTISING: $15.00 TOTAL DUE: $209.45 Account#492120 GOMEZ OLGA & FRANCISCO GAMBOA 265 SUNSET RIDGE DRIVE NEWNAN GA 30263 PARCEL #10-08-27-0-001-019.0830 Acres: LOT; ;LOT 80 COVINGTON SUB. F.C. ‘E’ SL. 29 & 30 IN NW1/4 OF SE1/4. S27 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $100.28 MUNICIPAL TAX: $23.60 COSTS: $39.96 ADVERTISING: $15.00 TOTAL DUE: $178.84 Account#7904 GOSDIN CHARLES W. % CHARLES GOSDIN JR. 9110 COUNTY RD 258 ROANOKE AL 36274 PARCEL #03-01-01-0-000-002.0010 Acres: 0.9; IMPS;START AT NE COR OF NE1/4, RUN W749’(S),S’LY280’(S) TO P.O.B.,RUN S’LY38’ TO CO. HWAY 258, SE’LY386’ ALONG ROAD, N’LY197’(D)210’(S) TO STEVA HOOD ROAD, NW’LY326’(D) 445’(S) ALONG ROAD TOP.O.B., IN NE1/4 OF NE1/4.S1 T24N R26E; STATE & COUNTY TAX: $969.00 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $68.76 ADVERTISING: $18.60 TOTAL DUE: $1,056.36 Account#454310 GRAY CHARLES EDWARD 2400 35TH STREET VALLEY AL 36854 PARCEL #17-01-01-4-002-022.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 1 BLOCK 23 SHAWMUT MILL VILLAGE M.B. 3 PG. 20-22 IN NW1/4 OF SE1/4. S1 T21N R28E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $186.09 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $37.44 ADVERTISING: $14.10 TOTAL DUE: $237.63 Account#8030 GREEN HAZEL W. & FRED R. % JAMES H. CROCKETT 3155 GREEN RIDGE ROAD ROANOKE VA 24019 PARCEL #10-07-25-3-016-017.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 13 BLOCK 21LANETT MILL VILLAGEM.B.3 PG.10-17IN SW1/4 OF SW1/4.S25 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $353.59 MUNICIPAL TAX: $83.20 COSTS: $47.47 ADVERTISING: $13.50 TOTAL DUE: $497.76 Account#488465 GREEN MARIE ANGIENETTE 4546 TRICIA DRIVE CHATTANOOGA TN 37416 PARCEL #11-07-26-0-000-012.0000 Acres: 0.5; ;BEG 1004’ E OF NW COR OF NW1/4OF NW1/4, RUN E125’, S150’ TO A ROAD, SW’LY ALONG ROAD 125.4’, N184.4’ TO P.O.B., IN NW1/4 OF NW1/4. S26 T22N R27E; STATE & COUNTY TAX: $22.94 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $30.92 ADVERTISING: $16.50 TOTAL DUE: $70.36 Account#488470 GREEN MARIE ANGIENETTE 4546 TRICIA DRIVE CHATTANOOGA TN 37416 PARCEL #11-07-26-0-000-013.0020 Acres: 0.6; ;BEG 700’ E OF NW COR OF NW1/4 OF NW1/4, RUN E127’, 204’ TO A ROAD, W’LY ALONG ROAD 128’, N208’ TO P.O.B., IN NW1/4 OF NW1/4. S26 T22N R27E; STATE & COUNTY TAX: $27.19 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $31.09 ADVERTISING: $16.80 TOTAL DUE: $75.08 Account#340180 HACKNEY BENJAMIN W. P.O. BOX 132 CUSSETA AL 36852 PARCEL #18-04-18-4-005-012.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 9 BLOCK 7 LANGDALE MILL VILLAGE M.B. 3 PG. 23-25 IN NW1/4 OF SE1/4. S18 T21N R29E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $453.06 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $48.12 ADVERTISING: $14.10 TOTAL DUE: $515.28 Account#374980 HACKNEY BENJAMIN W. & SANDRA L. P.O. BOX 132 CUSSETA AL 36852 PARCEL #16-02-04-0-000-003.0100 Acres: 12.4; IMPS;THAT PART OF LOT 11 WHICH LIES W OF A CREEK LAKESIDE ACRES SUB.F.C. ‘C’ SL. 57 IN W1/2. S4 T21N R27E; STATE & COUNTY TAX: $651.90 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $56.08 ADVERTISING: $15.30 TOTAL DUE: $723.28 Account#414650 HAMILTON ELLIS EUGENE 1809 54TH AVENUE S.W. LANETT AL 36863 PARCEL #10-09-32-0-006-013.0000 Acres: LOT; IMPS;START AT INT OF SW MARGIN OF VETERANS MEM. PKWAY & SE MARGIN OF 54TH AVENUE S.W., RUN SW’LY ALONG AVENUE 415’ TO P.O.B., RUN SE’LY192.69’, SW’LY410’, NW’LY195’(S) TO AVENUE, NE’LY ALONG AVENUE 410’ TO P.O.B., IN SE1/4 OF SE1/4 OF SEC. 32 T22N R28E & IN NE1/4 OF NE1/4 OF SEC. 5 T21N R28E S32 T22N R28E & S5 T21N R28E; STATE & COUNTY TAX: $108.03 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $34.32 ADVERTISING: $26.40 TOTAL DUE: $168.75 Account#8785 HARPER ALVIN L. & SARAH L. % GAIL HARPER 1082 CAROL STREET LAFAYETTE AL 36862 PARCEL #12-01-11-1-001-011.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 2 BLK 5 LAFAYETTE HGTS SDPB 3 PG 41 SEC 11 T22N-R 26E; STATE & COUNTY TAX: $704.66 MUNICIPAL TAX: $112.74 COSTS: $62.70 ADVERTISING: $13.50 TOTAL DUE: $893.60 Account#34898 HARRIS MICHELLE 1939 18TH STREET S.W. LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-35-3-004-022.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 22 BLOCK BW. E. BARROW ESTATE SUB. #3M.B. 3 PG. 4IN SW1/4 OF SW1/4.S35 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $322.09 MUNICIPAL TAX: $72.40 COSTS: $45.78 ADVERTISING: $13.80 TOTAL DUE: $454.07 Account#445220 HARRISON HAYNES JR. & MERIAN A. WILLIAMS 821 MAGNOLIA ROAD LANETT AL 36863 PARCEL #17-01-02-2-002-012.0000 Acres: LOT; IMPS;LOTS 10,11 & 12 BLOCK C C. E. HILL ESTATE SUB. #3 M.B. 2 PG. 39 IN NE1/4 OF NW1/4. S2 T21N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $430.94 MUNICIPAL TAX: $101.40 COSTS: $51.29 ADVERTISING: $17.70 TOTAL DUE: $601.33 Account#492355 HAYNES BENNY & JON ADAMS 23314 U.S. HIGHWAY 431 LAFAYETTE AL 36862 PARCEL #12-01-11-4-001-031.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 4 BLOCK D AVONDALE MILLS SUB. M.B. 2 PG. 67 IN NE1/4 OF SE1/4. S11 T22N R26E CITY OF LAFAYETTE; STATE & COUNTY TAX: $137.69 MUNICIPAL TAX: $22.03 COSTS: $36.39 ADVERTISING: $15.30 TOTAL DUE: $211.41 Account#9040 HEARD CLARENCE N. & LINDA % CLARENCE HEARD III P.O. BOX 1777 OPELIKA AL 36803 PARCEL #17-01-12-1-003-015.0000 Acres: LOT; ;LOTS 14,15,16 BLOCK 1H. G. WORD SUB.M.B. 2 PG. 21IN SW1/4 OF NE1/4.S12 T21N R28E; STATE & COUNTY TAX: $45.06 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $31.80 ADVERTISING: $13.50 TOTAL DUE: $90.36 Account#9081 HEARD MARY 1180 COUNTY ROAD 96 LAFAYETTE AL 36862 PARCEL #07-09-32-0-000-008.0080 Acres: 2.7; IMPS;BEG 258.3’ E OF NW COR OF NW1/4OF SW1/4, RUN E420.7’(D)320’(S),S216’(D) 240’(S) TO CO.HWAY 52, SW’LY ALONG HWAY359.6’(D) 255’(S),NW’LY397.1’(D) 370’(S) TO P.O.B., IN NW1/4OF SW1/4.S32 T23N R27E; STATE & COUNTY TAX: $318.75 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $42.75 ADVERTISING: $16.20 TOTAL DUE: $377.70 Account#463420 HIGGINS JUSTIN P.O. BOX 250555 ATLANTA GA 30325 PARCEL #14-03-05-0-000-005.0050 Acres: 1.14; ;BEG 29’(S) N OF SW COR OF SE1/4 OF SW1/4, RUN N164.59’, E350.81’ TO VETERANS MEM. PKWAY, SW’LY ALONG PKWAY 192.07’, W249.13’ TO P.O.B., IN SE1/4 OF SW1/4. S5 T21N R25E; STATE & COUNTY TAX: $67.16 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $32.69 ADVERTISING: $16.80 TOTAL DUE: $116.65 Account#444450 HIGGINS JUSTIN P.O. BOX 250555 ATLANTA GA 30325 PARCEL #14-03-05-0-000-005.0090 Acres: 1; ;BEG 193’(S) N OF SW COR OF SE1/4 OF SW1/4, RUN N114.47’, E412.29’ TO VETERANS MEM. PKWAY., SW’LY ALONG PKWAY 129.06’, W350.81’ TO P.O.B., IN SE1/4 OF SW1/4. S5 T21N R25E; STATE & COUNTY TAX: $60.34 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $32.41 ADVERTISING: $16.80 TOTAL DUE: $109.55 Account#354455 HIGHTOWER BARBARA 301 N. 12TH AVENUE LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-26-1-005-002.0000 Acres: LOT; IMPS;LOTS 1 & 2 BLOCK G MATTIE LOU SCOTT ZACHRY SUB. M.B. 1 PG. 35 IN SE1/4 OF NE1/4. S26 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $135.96 MUNICIPAL TAX: $28.60 COSTS: $36.58 ADVERTISING: $15.60 TOTAL DUE: $216.74 Account#493315 HILL ZANNIE J. P.O. BOX 644 VALLEY AL 36854 PARCEL #17-01-02-1-003-010.0000 Acres: LOT; ;LOT 4 & 8 BLOCK D WILLIE & GLADYS RAMSEY SUB. M.B. 4 PG. 23 IN SW1/4 OF NE1/4. S2 T21N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $39.97 MUNICIPAL TAX: $9.40 COSTS: $36.97 ADVERTISING: $15.90 TOTAL DUE: $102.24 Account#9551 HINES JAMES A. III 112 AVENUE A S.E. LAFAYETTE AL 36862 PARCEL #12-06-13-2-204-044.0000 Acres: LOT; IMPS;BEG AT INT OF E MARGIN OF 1ST PLACE S.E. & N MARGIN OF AVENUE A S.E., RUN N ALONG PLACE 250’(S), E100’, S244’(S) TO AVENUE, W ALONG AVENUE 100’(S) TO P.O.B., IN SE1/4 OF NW1/4. S13 T22N R26E CITY OF LAFAYETTE; STATE & COUNTY TAX: $424.11 MUNICIPAL TAX: $88.54 COSTS: $50.51 ADVERTISING: $21.30 TOTAL DUE: $584.46 Account#421720 HODGES THELMA % JAMES CARSON 991 NORTH DADE ROAD ALDRICH MO 65601 PARCEL #01-04-17-0-001-013.0000 Acres: 0.9; IMPS;LOTS 6A, 6B, 7A & 7B STANDING ROCK SUB. D.B. 33 PG. 169 IN NW1/4 OF NE1/4. S17 T24N R28E; STATE & COUNTY TAX: $195.50 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $37.82 ADVERTISING: $13.50 TOTAL DUE: $246.82 Account#454835 HOLCEY BRIANA 406 FAIRWOOD DRIVE VALLEY AL 36854 PARCEL #17-06-13-3-002-061.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 3 BLOCK E FAIRWOODS SUB. M.B. 4 PG. 180 IN NE1/4 OF SW1/4. S13 T21N R28E; STATE & COUNTY TAX: $237.96 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $39.52 ADVERTISING: $12.60 TOTAL DUE: $290.08 Account#10410 HUTCHINSON ANNIE L. % JELISSA FRAZIER 4321 COUNTY ROAD 388 LOT 1 VALLEY AL 36854 PARCEL #18-09-32-0-002-018.0000 Acres: LOT; IMPS;START AT THE INT. OF S MARGIN OF S. 2ND AVENUE & W’LY MARGIN OF S. 2ND STREET, RUN S’LY ALONG STREET 285’ TO P.O.B., RUN S’LY ALONG STREET 100’, W’LY105’, N’LY103’, E’LY105’ TO P.O.B., IN NW1/4 OF NE1/4. S32 T21N R29E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $209.94 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $38.40 ADVERTISING: $21.30 TOTAL DUE: $269.64 Account#455855 JACKSON NORTASHA 142 G. I. STREET VALLEY AL 36854 PARCEL #18-08-28-2-001-029.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 2 BLOCK 6 RIVERDALE MILL VILLAGE M.B. 3 PG. 29 IN NW1/4 OF NW1/4. S28 T21N R29E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $177.66 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $37.11 ADVERTISING: $13.80 TOTAL DUE: $228.57 Account#482440 JAMES EDWARD L. 5200 19TH AVENUE VALLEY AL 36854 PARCEL #10-07-36-2-007-006.0000 Acres: LOT; IMPS;LOTS 15 & 16 BLOCK F R. M. PEARCE SUB. #2 M.B. 2 PG. 20 IN SW1/4 OF NW1/4. S36 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $647.69 MUNICIPAL TAX: $152.40 COSTS: $62.00 ADVERTISING: $15.90 TOTAL DUE: $877.99 Account#481535 JONES JEREMY 509 BRYANT LAKE BOULEVARD LAGRANGE GA 30241 PARCEL #10-07-25-2-005-046.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 11 BLOCK K LESS THE N23’ OF LOT 11 BLOCK K L. LANIER ADDN TO LANETT D.B. 37 PG. 307 IN SW1/4 OF NW1/4. S25 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $331.50 MUNICIPAL TAX: $78.00 COSTS: $46.38 ADVERTISING: $17.40 TOTAL DUE: $473.28 Account#492045 JONES JEREMY C. 509 BRYANT LAKE BOULEVARD LAGRANGE GA 30241 PARCEL #10-07-36-4-004-005.0000 Acres: LOT; IMPS;LOTS 29, 30, 31 & 32 BLOCK F CALLAWAY PLACE SUB. M.B. 4 PG. 112 IN NW1/4 OF SE1/4. S36 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $875.50 MUNICIPAL TAX: $206.00 COSTS: $73.26 ADVERTISING: $15.90 TOTAL DUE: $1,170.66 Account#327400 JONES LINDA T. 3348 BARTLEY ROAD WEST POINT GA 31833 PARCEL #07-06-14-0-000-010.0130 Acres: 41.6; ;BEG 2713’(S) N OF SE COR OF E1/2, RUN W609’(S), SW’LY1362.58’, N’LY417.42’, W’LY626.93’ TO CO. ROAD 179, N’LY ALONG ROAD 60.3’, E’LY590.07’, N’LY424.26’, E’LY123.49’, SE’LY417.8’, NE’LY208.7’, E’LY212.56’, E’LY423.79’, E’LY465.16’, N’LY218.43’, NE’LY288’(S), S1114’(S) TO P.O.B., IN E1/2. S14 T23N R27E PARTLY IN TOWN OF FREDONIA; STATE & COUNTY TAX: $291.56 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $41.83 ADVERTISING: $21.00 TOTAL DUE: $358.55 Account#327440 JONES LINDA T. 3348 BARTLEY ROAD WEST POINT GA 31833 PARCEL #07-06-13-0-001-018.0000 Acres: 5; ;BEG 58’(S) N OF SW COR OF NW1/4, RUN N1114’(S), NE’LY49’(S), E’LY145’(S), S1142.26’, W193’(S) TO P.O.B., IN W1/2 OF NW1/4. S13 T23N R27E; STATE & COUNTY TAX: $34.84 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $31.41 ADVERTISING: $14.70 TOTAL DUE: $81.45 Account#489130 KERGUELEN ISLAND HOLDINGS LLC 4521 PGA BOULEVARD SUITE 258 PALM BEACH GARDENS FL 33418 PARCEL #10-07-26-1-005-026.0010 Acres: LOT; IMPS;LOT 7 BLOCK C MATTIE LOU SCOTT ZACHRY SUB. M.B. 1 PG. 38 IN SE1/4 OF NE1/4. S26 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $714.84 MUNICIPAL TAX: $168.20 COSTS: $65.32 ADVERTISING: $15.60 TOTAL DUE: $963.96 Account#462615 KHAN MUHAMMAD SHERAZ 2428 E. UNIVERSITY DRIVE APT. 1207 AUBURN AL 36830 PARCEL #12-01-12-3-001-004.0020 Acres: LOT; IMPS;START AT INT OF NE MARGIN OF ALABAMA HIGHWAY 77 & SE MARGIN OF CENTRAL OF GEORGIA R.R., RUN SE’LY ALONG HWAY 37.6’ TO P.O.B., RUN NE’LY264.39’ TO U.S. HIGHWAY 431, SW’LY ALONG HWAY 210.38’, SW’LY136.92’ TO ALABAMA HIGHWAY 77, NW’LY ALONG HWAY 163’(S) TO P.O.B., IN NW1/4 OF SW1/4. S12 T22N R26E CITY OF LAFAYETTE; STATE & COUNTY TAX: $1,014.06 MUNICIPAL TAX: $162.25 COSTS: $77.05 ADVERTISING: $25.20 TOTAL DUE: $1,278.56 Account#279020 KIRKLAND DAVID 215 N. 8TH STREET OPELIKA AL 36801 PARCEL #05-03-05-0-000-003.0040 Acres: 4; IMPS;BEG 1199’(S) E OF & 1353’(S) N OF SW COR OF SW1/4 & ON E MARGIN OF CO. ROAD 62, RUN NW’LY ALONG ROAD 450’, NE’LY439.88’, S’LY389.37’, SW’LY139.85’, W’LY247.03’ TO P.O.B., IN N1/2 OF SW1/4. S5 T23N R25E; STATE & COUNTY TAX: $86.69 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $33.47 ADVERTISING: $18.90 TOTAL DUE: $139.06 Account#279010 KIRKLAND MARTIN D. 3000 22ND AVE VALLEY AL 36854 PARCEL #05-03-05-0-000-003.0020 Acres: 3.7; ;BEG 1199’(S) E OF & 1353’(S) N OF SW COR OF SW1/4 & ON E MARGIN OF CO. ROAD 62, RUN E’LY250’, S’LY735’(S), NW’LY250’ TO CO. ROAD 62, NW’LY ALONG ROAD 617’(S) TO P.O.B., IN SW1/4. S5 T23N R25E; STATE & COUNTY TAX: $61.19 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $32.45 ADVERTISING: $19.50 TOTAL DUE: $113.14 Account#496415 KNOWLES NANCY 108 ELM STREET VALLEY AL 36854 PARCEL #17-06-24-1-015-001.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 14 BLOCK 8 FAIRFAX MILL VILLAGE M.B. 3 PG. 26-28 IN SW1/4 OF NE1/4. S24 T21N R28E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $45.40 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $31.82 ADVERTISING: $13.80 TOTAL DUE: $91.02 Account#446645 LANKFORD RANDALE SHANE 2203 61ST STREET VALLEY AL 36854 PARCEL #18-04-18-2-001-024.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 3 BLOCK 12 LANGDALE MILL VILLAGE M.B. 3 PG. 23-25 IN SE1/4 OF NW1/4 & IN SW1/4 OF NE1/4. S18 T21N R29E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $103.65 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $34.15 ADVERTISING: $15.60 TOTAL DUE: $153.40 Account#494005 LB-TIKI SERIES V TRUST U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION (TRUSTEE) 323 5TH STREET EUREKA CA 95501 PARCEL #17-06-13-3-005-011.0000 Acres: LOT; IMPS;BEG 461’(S) W OF SE COR OF SE1/4 OF SW1/4 & ON N MARGIN OF SUMMERHILL ROAD, RUN W’LY ALONG ROAD 104’, N’LY95’(S), E’LY104’(S), S’LY90’(S) TO P.O.B., IN SE1/4 OF SW1/4. S13 T21N R28E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $392.69 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $50.71 ADVERTISING: $20.70 TOTAL DUE: $464.10 Account#497285 LOFTIN JEREMY R. 3454 COUNTY ROAD 263 FIVE POINTS AL 36855 PARCEL #08-03-06-0-001-005.0010 Acres: 4.5; ;BEG. 1163’(S) W OF NE COR OF N1/2 OF SE1/4, RUN S918.23’ TO CO. ROAD 263, NW’LY590.23’, N’LY58.85’, E402.98’ TO P.O.B., IN N1/2 OF SE1/4. S6 T23N R28E; STATE & COUNTY TAX: $67.13 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $37.69 ADVERTISING: $16.20 TOTAL DUE: $121.02 Account#383250 LOLLEY BRENT ANTHONY 9453 U. S. HIGHWAY 29 N. VALLEY AL 36854 PARCEL #17-06-24-1-001-005.0000 Acres: LOT; ;THE SW25’ OF LOT 17 BLOCK E F. B. TRAMMELL SUB. M.B. 3 PG. 48 IN NE1/4 OF NE1/4. S24 T21N R28E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $9.34 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $30.37 ADVERTISING: $15.30 TOTAL DUE: $55.01 Account#383255 LOLLEY BRENT ANTHONY 9453 U. S. HIGHWAY 29 N VALLEY AL 36854 PARCEL #17-06-24-1-001-005.0020 Acres: LOT; IMPS;THE NE 50’ OF LOT 18 BLOCK E F.B. TRAMMELL SUB. M.B. 3 PG. 48 IN NE1/4 OF NE1/4. S24 T21N R28E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $111.31 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $34.45 ADVERTISING: $15.30 TOTAL DUE: $161.06 Account#12680 LOWE MICHAEL DARNELL SR. P.O. BOX 680009 MIAMI FL 33168 PARCEL #17-07-25-0-001-007.0020 Acres: LOT; ;START AT INT OF NE MARGIN OF CO. HWAY 79 & SE MARGIN OFFAIRFAX-SALEM ROAD, RUN NE’LY ALONG ROAD 807’(S), SE’LY497’(S)TO P.O.B., RUN SE’LY107’(S),SW’LY123’, NW’LY97’(S),NE’LY122’(S)TO P.O.B., IN SE1/4 OF NE1/4.S25 T21N R28E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $10.19 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $30.41 ADVERTISING: $18.90 TOTAL DUE: $59.50 Account#489795 LOWRY MARK & VENESSA 6435 LOUINA ROAD ROANOKE AL 36274 PARCEL #03-03-06-0-000-005.0000 Acres: 64; ;THAT PART OF W1/2 OF NW1/4 WHICH LIES N OF CATY CREEK, LESS ROAD R.O.W. S6 T24N R26E; STATE & COUNTY TAX: $493.87 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $55.01 ADVERTISING: $13.50 TOTAL DUE: $568.78 Account#335140 LYNN VICTORIA C. 1205 23RD PLACE VALLEY AL 36854 PARCEL #09-09-31-4-001-005.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 6 BLOCK E W. F. ROBISON SUB 2ND ADDN. M.B. 4 PG. 16 IN NE1/4 OF SE1/4. S31 T22N R29E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $1,012.31 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $70.49 ADVERTISING: $15.00 TOTAL DUE: $1,097.80 Account#493635 LYONS NETTIE R. & TIMOTHY 5029 21ST STREET S.W. LANETT AL 36863 PARCEL #17-02-04-0-001-033.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 14 GREENWOOD SUB. M.B. 4 PG. 138 IN SW1/4 OF NW1/4. S4 T21N R28E; STATE & COUNTY TAX: $484.50 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $54.38 ADVERTISING: $12.90 TOTAL DUE: $551.78 Account#491835 M & D VIIII LLC 2965 PHARR COURT S. SUITE 409 ATLANTA GA 30316 PARCEL #10-07-36-1-002-027.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 7 BLOCK 2 LANETT MILL VILLAGE M.B. 3 PG. 10-17 IN NW1/4 OFNE1/4. S36 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $891.66 MUNICIPAL TAX: $209.80 COSTS: $79.06 ADVERTISING: $15.00 TOTAL DUE: $1,195.52 Account#491840 M & D VIIII LLC 2965 PHARR COURT S. SUITE 409 ATLANTA GA 30316 PARCEL #10-07-36-1-002-028.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 8 BLOCK 2 LANETT MILL VILLAGE M.B. 3 PG. 10-17 IN NW1/4 OF NE1/4. S36 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $1,423.75 MUNICIPAL TAX: $335.00 COSTS: $105.35 ADVERTISING: $15.30 TOTAL DUE: $1,879.40 Account#291310 MADDEN ANITA L. P O BOX 462 VALLEY AL 36854 PARCEL #18-09-30-1-005-024.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 12 BLOCK 5CALELA VILLAGE SUB. 2ND ADDN.M.B. 4 PG. 160IN SE1/4 OF NE1/4.S30 T21N R29E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $2,657.09 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $136.28 ADVERTISING: $13.20 TOTAL DUE: $2,806.57 Account#383395 MADDEN CYNTHIA & ERIC LEWIS 1396 WHITES MILL ROAD VALLEY AL 36854 PARCEL #17-07-25-0-001-039.0020 Acres: LOT; IMPS;START AT NE COR OF LOT 4, RUN SW’LY ALONG WHITES MILL ROAD 203’ TO P.O.B., RUN SW’LY ALONG ROAD 94.98’ TO CO. ROAD 380, NW’LY ALONG ROAD 196.89’, NE’LY90.48’, SE’LY201.89’ TO P.O.B., BEING PART OF LOTS 2 & 3 DR. M. C. HUNT SUB. M.B. 2 PG. 16 IN S1/2 OF NE1/4. S25 T21N R28E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $233.75 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $39.35 ADVERTISING: $26.10 TOTAL DUE: $299.20 Account#354545 MALONE MALCOLM L. 1105 1ST STREET LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-26-4-001-003.0000 Acres: LOT; IMPS;START AT INT OF S MARGIN OF 1ST STREET & E MARGIN OF S. 11TH AVENUE, RUN E ALONG STREET 174.94’ TO P.O.B., RUN E ALONG STREET 56’, S175’, W56’, N175’ TO P.O.B., IN NE1/4 OF SE1/4. S26 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $315.34 MUNICIPAL TAX: $74.20 COSTS: $45.58 ADVERTISING: $21.30 TOTAL DUE: $456.42 Account#12888 MALONE TONY D. P.O. BOX 532 LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-26-1-006-026.0000 Acres: LOT; IMPS;START AT INT OF W MARGIN OF N 11TH AVENUE & N MARGIN OF N 1STSTREET, RUN N ALONG AVENUE 125’TO P.O.B., RUN W100’, N10’, W57’, NE’LY126’, SE’LY24’, N8’,E’LY100’ TO AVENUE, S ALONGAVENUE 130’ TO P.O.B., IN SE1/4OF NE1/4.S26 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $468.34 MUNICIPAL TAX: $110.20 COSTS: $53.14 ADVERTISING: $21.60 TOTAL DUE: $653.28 Account#12889 MALONE TONY D. P.O. BOX 532 LANETT AL 36863 PARCEL #17-03-08-0-001-027.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 12 BLOCK ALANALA VILLAGE SUB.M.B. 4 PG. 167IN NE1/4 OF SE1/4S8 T21N R28E; STATE & COUNTY TAX: $215.06 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $38.60 ADVERTISING: $12.00 TOTAL DUE: $265.66 Account#12902 MANGRUM CHARLES RANDALL % JASON WILKERSON 305 HIGH ROAD FORSYTH GA 31029 PARCEL #10-07-25-3-016-023.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 4 BLOCK 21LANETT MILL VILLAGEM.B. 3 PG. 10-17IN SW1/4 OF SW1/4.S25 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $260.09 MUNICIPAL TAX: $61.20 COSTS: $42.85 ADVERTISING: $13.20 TOTAL DUE: $377.34 Account#483050 MANRIQUEZ LEONARDO DANIEL FACIO 3150 PLATEAU DRIVE # 1413 COLUMBUS GA 31903 PARCEL #12-06-13-2-204-016.0000 Acres: LOT; IMPS;BEG AT INT OF E MARGIN OF 2ND STREET N.E. & N MARGIN OF ALABAMA AVENUE E, RUN N ALONG STREET 218’, E90’, S218’ TO AVENUE, W ALONG AVENUE 90’ TO P.O.B., IN SE1/4 OF NW1/4. S13 T22N R26E CITY OF LAFAYETTE; STATE & COUNTY TAX: $72.25 MUNICIPAL TAX: $11.56 COSTS: $33.35 ADVERTISING: $21.30 TOTAL DUE: $138.46 Account#443840 MASON WENDY NOLAN 1211 E. 3RD AVENUE LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-36-1-002-023.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 12 BLOCK 7 LANETT MILL VILLAGE M.B. 3 PG. 10-17 IN SW1/4 OF NE1/4. S36 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $350.19 MUNICIPAL TAX: $82.40 COSTS: $47.30 ADVERTISING: $14.70 TOTAL DUE: $494.59 Account#481490 MCCOY RICHARD J. 1026 N. 6TH AVENUE LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-25-2-001-003.0000 Acres: LOT; IMPS;BEG 63’(S) S OF & 204’(S) W OF NE COR OF NE1/4 OF NW1/4 OF SEC. 25, RUN SW’LY193’ TO N. 6TH AVENUE, NW’LY ALONG AVENUE 70.1’, NE’LY202’, S89’ TO P.O.B., IN NE1/4 OF NW1/4 OF SEC. 25 & IN SE1/4 OF SW1/4 OF SEC. 24. S25 & 24 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $355.31 MUNICIPAL TAX: $83.60 COSTS: $47.56 ADVERTISING: $24.60 TOTAL DUE: $511.07 Account#13435 MCCULLOUGH JOANN 5261 COUNTY ROAD 388 CUSSETA AL 36852 PARCEL #20-03-06-0-001-018.0040 Acres: 2; IMPS;LOTS 14 & 15ORCHARD VIEW SUB.F.C. E SL. 32IN SE1/4 OF SE1/4 OF SEC. 6 &IN NE1/4 OF NE1/4 OF SEC. 7.S6 & 7 T20N R28E; STATE & COUNTY TAX: $813.44 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $62.54 ADVERTISING: $15.30 TOTAL DUE: $891.28 Account#332400 MCCURRY DWIGHT & ANGELA D. P.O. BOX 434 STOCKTON AL 36579 PARCEL #10-07-36-2-001-013.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 3 BLOCK 6 LANETT MILL VILLAGE M.B. 3 PG. 10-17 IN NE1/4 OF NW1/4. S36 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $449.66 MUNICIPAL TAX: $105.80 COSTS: $52.22 ADVERTISING: $15.30 TOTAL DUE: $622.98 Account#318760 MEADOWS JESSE RALPH & REBECCA S.(TRUST) MEADOWS, JESSE R. & (TRUSTEE) 10831 PALOMINO DRIVE N. MONTGOMERY AL 36117 PARCEL #06-03-08-0-002-014.0000 Acres: 48; ;BEG AT SW COR OF S1/2 OF SW1/4, RUN N1320’, SE’LY2630’ TO CO. ROAD 108, SW’LY ALONG ROAD 709’, W1923.2’ TO P.O.B., IN S1/2 OF SW1/4. S8 T23N R26E; STATE & COUNTY TAX: $122.41 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $35.05 ADVERTISING: $17.40 TOTAL DUE: $178.76 Account#437150 MEADOWS REGINALD 1604 54TH STREET VALLEY AL 36854 PARCEL #18-03-07-4-008-019.0000 Acres: LOT; IMPS;BEG AT SE COR OF LOT 55, BLOCK J OF G. W. CROWDER ADDN. TO LANGDALE IN M.B 1 PG. 39, RUN NW’LY282.2’, TO 54TH STREET, E’LY ALONG STREET 119’, S267.2’, SW’LY46.5’ TO P.O.B., IN SW1/4 OF SE1/4. S7 T21N R29E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $272.81 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $40.91 ADVERTISING: $20.70 TOTAL DUE: $334.42 Account#491065 MOFFETT WALTER 1600 RIVER POINTE DRIVE CONROE TX 77304 PARCEL #10-06-23-4-001-019.0000 Acres: LOT; ;BEG AT INT OF N MARGIN OF N. 16TH COURT & W MARGIN OF 11TH AVENUE, RUN SW’LY ALONG AVENUE 131’, NW’LY100’(D) 111’(S), NE’LY131’(D) 140’(S) TO AVENUE, S ALONG AVENUE 100’ TO P.O.B., IN NE1/4 OF SE1/4. S23 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $33.16 MUNICIPAL TAX: $7.80 COSTS: $36.64 ADVERTISING: $21.00 TOTAL DUE: $98.60 Account#457310 MORENO ROJELIO OLEA 1228 S.4TH AVENUE LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-36-2-007-027.0000 Acres: LOT; IMPS;LOTS 14,15 & 16 BLOCK G R. M. PEARCE SUB. NO. 2 M.B. 2 PG. 20 IN SW1/4 OF NW1/4. S36 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $164.84 MUNICIPAL TAX: $35.40 COSTS: $38.01 ADVERTISING: $16.50 TOTAL DUE: $254.75 Account#497645 MYERS CHARLES ALTON JR. (TS-1991) 3201 COUNTY ROAD 173 LAFAYETTE AL 36862 PARCEL #10-07-25-2-008-004.0000 Acres: LOT; ;START AT INT OF W MARGIN OF N 6TH AVENUE & S MARGIN OF N 3RD STREET, RUN NW’LY ALONG STREET 205’ TO W MARGIN OF AN ALLEY, SW’LY ALONG ALLEY 50’ TO P.O.B., RUN SW’LY ALONG ALLEY 50’, NW’LY42’, NE’LY50’, SE’LY42’ TO P.O.B., IN SE1/4 OF NW1/4. S25 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $4.25 MUNICIPAL TAX: $1.00 COSTS: $30.21 ADVERTISING: $25.20 TOTAL DUE: $60.66 Account#14895 NEWTON INC. P.O. BOX 70 WEST POINT GA 31833 PARCEL #20-03-06-0-001-011.0000 Acres: 11.4; ;SEC 06, T 20N, R 28E.; STATE & COUNTY TAX: $165.75 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $36.63 ADVERTISING: $9.30 TOTAL DUE: $211.68 Account#14896 NEWTON INC. P.O. BOX 70 WEST POINT GA 31833 PARCEL #21-01-01-0-001-014.0000 Acres: 2.5; ;BEG AT INT OF N MARGIN OF CO. ROAD 388 & E LINE OF E1/2 OFSE1/4, RUN W’LY ALONG ROAD 125’,N260’,W’LY165’(S) TO CO. ROAD177, N’LY ALONG ROAD 435’(S),E’LY150’(S),S650’(S) TO P.O.B.,IN E1/2 OF SE1/4.S1 T20N R27E; STATE & COUNTY TAX: $73.09 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $32.92 ADVERTISING: $19.50 TOTAL DUE: $125.51 Account#3730 NORTH 13TH AVENUE CHURCH OF CHRIST P.O. BOX 1064 LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-26-1-004-032.0000 Acres: LOT; IMPS;LOTS 49&51 ROSEHILL ADD TO GHZACHRY SUB PB 1 PG 35 S2 6 T22N-R28E; STATE & COUNTY TAX: $1,048.91 MUNICIPAL TAX: $246.80 COSTS: $81.83 ADVERTISING: $13.50 TOTAL DUE: $1,391.04 Account#34807 NORTH 13TH AVENUE CHURCH OF CHRIST CHRIST P.O. BOX 1064 LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-26-1-004-033.0000 Acres: LOT; ;LOT 53ROSE HILL SUB.M.B. 1 PG. 35IN SE1/4 OF NE1/4.S26 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $22.09 MUNICIPAL TAX: $5.20 COSTS: $31.09 ADVERTISING: $13.50 TOTAL DUE: $71.88 Account#365455 NORTH 13TH AVENUE CHURCH OF CHRIST P.O. BOX 1064 LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-26-1-004-034.0000 Acres: LOT; ;LOT 54 ROSE HILL SUB. M.B. 1 PG. 35 IN SE1/4 OF NE1/4. S26 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $22.09 MUNICIPAL TAX: $5.20 COSTS: $31.09 ADVERTISING: $15.00 TOTAL DUE: $73.38 Account#15155 OLIVER JOHN & SUSIE % DAVID OLIVER JR. 3427 EDISON ROAD CLEVELAND OH 44121 PARCEL #17-06-13-4-002-016.0000 Acres: 0.6; ;BEG 325’(S) S OF & 1523’(S) S OF NW COR OF NW1/4 OF SE1/4, RUNN’LY153’,SE’LY210’,S105’,W’LY215’ TO P.O.B., LESS ROAD R.O.W.,IN W1/2 OF SE1/4.S13 T21N R28E; STATE & COUNTY TAX: $44.19 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $31.77 ADVERTISING: $16.80 TOTAL DUE: $92.76 Account#15156 OLIVER JOHN JR. ETAL % DAVID OLIVER JR. 3427 EDISON ROAD CLEVELAND OH 44121 PARCEL #17-06-24-2-001-001.0120 Acres: LOT; ;BEG 318’(S) W OF & 22’(S) S OFNE COR OF SE1/4 OF NW1/4, RUNSE’LY80’,SW’LY462’(S) TO FAIRFAX-CUSSETA ROAD, NW’LY ALONGROAD 88’(S),NE’LY482’(S) TO P.O.B., IN SE1/4 OF NW1/4.S24 T21N R28E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $28.91 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $31.16 ADVERTISING: $17.70 TOTAL DUE: $77.77 Account#397140 OWENS APRYL & BARRY FERRELL 2029 53RD AVENUE S.W. LANETT AL 36863 PARCEL #17-03-05-0-002-003.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 21 GREENWOOD SUB. 2ND ADDN. M.B. 4 PG. 196 IN SE1/4 OF NE1/4. S5 T21N R28E; STATE & COUNTY TAX: $205.65 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $38.23 ADVERTISING: $13.50 TOTAL DUE: $257.38 Account#358510 PASCHAL BRIAN NEIL 7524 SCHOOL STREET VALLEY AL 36854 PARCEL #18-04-20-4-001-017.0000 Acres: 1.3; IMPS;START AT INT OF W LINE OF SW1/4 OF SE1/4 & S MARGIN OF SCHOOL STREET, RUN E ALONG STREET 303’(S) TO P.O.B., RUN E ALONG STREET 236’, S183.5’(D) 193’(S), SW’LY250.8’, N289’(D) 300’(S) TO P.O.B., LESS ROAD R.O.W., IN SW1/4 OF SE1/4. S20 T21N R29E; STATE & COUNTY TAX: $185.24 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $37.41 ADVERTISING: $21.30 TOTAL DUE: $243.95 Account#416745 PATEL DIVYESH 12 E. 22ND STREET LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-25-3-001-002.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 2 BLOCK 52 LANETT MILL VILLAGE M.B. 3 PG. 10-17 IN NE1/4 OF SW1/4 & IN NW1/4 OF SE1/4. S25 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $283.91 MUNICIPAL TAX: $66.80 COSTS: $44.03 ADVERTISING: $15.90 TOTAL DUE: $410.64 Account#360860 PATTON DEMARCO K. 705 S. 10TH STREET LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-35-1-007-001.0000 Acres: LOT; IMPS;BEG AT NE COR OF LOT 4, RUN SW’LY87.7’, NW’LY31.5’, NW’LY35’(S), NW’LY12(S), NE’LY60’ TO S. 10TH STREET, SE’LY ALONG STREET 68’ TO P.O.B., BEING PART OF LOTS 4 & 5 BLOCK 3 SUSIE MAE BARROW ADDN. #1 M.B. 1 PG. 26 IN SECS. 35,26,25 & 36. S35;26;25 & 36 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $232.06 MUNICIPAL TAX: $54.60 COSTS: $41.47 ADVERTISING: $25.20 TOTAL DUE: $353.33 Account#497350 PEASE CLEMINTINA ANN & FREDERICK ROBERT JR. 309 1ST AVENUE S E LAFAYETTE AL 36862 PARCEL #12-06-13-2-204-026.0000 Acres: LOT; IMPS;START AT INT OF S MARGIN 1ST AVENUE S.E. & E MARGIN OF 3RD STREET S.E., RUN E’LY ALONG AVENUE 165’ TO P.O.B., RUN E’LY ALONG AVENUE 165’(S), S228’(S), W’LY169’(S), N228’ TO P.O.B., IN SE1/4 OF NW1/4 & IN SW1/4 OF NE1/4. S13 T22N R26E CITY OF LAFAYETTE; STATE & COUNTY TAX: $464.94 MUNICIPAL TAX: $74.39 COSTS: $56.57 ADVERTISING: $24.00 TOTAL DUE: $619.90 Account#402015 PERRY KOTONYA F. 818 S. 11TH STREET LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-35-1-002-013.0010 Acres: LOT; IMPS;THE W54.5’ OF LOT 11 & E35.5’ OF LOT 12 BLOCK B VICTORY HEIGHTS SUB. M.B. 2 PG. 29 IN NE1/4 OF NE1/4. S35 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $340.00 MUNICIPAL TAX: $80.00 COSTS: $46.80 ADVERTISING: $17.10 TOTAL DUE: $483.90 Account#467800 POINTLINK INT’L LLC (TS-2022) 3212 NORTHLAKE PKWAY N.E. SUITE # 451146 ATLANTA GA 31146 PARCEL #10-07-25-3-010-032.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 1 BLOCK 33 LANETT MILL VILLAGE M.B. 3 PG. 10-17 IN NE1/4 OF SW1/4 S25 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $302.59 MUNICIPAL TAX: $71.20 COSTS: $44.95 ADVERTISING: $15.00 TOTAL DUE: $433.74 Account#467690 POINTLINK INT’L LLC (TS-2022) 3212 NORTHLAKE PKWAY N.E. SUITE #451146 ATLANTA GA 31146 PARCEL #18-09-32-0-001-015.0000 Acres: LOT; ;BEG 1432’ S OF NE COR OF NE1/4, RUN S100’, W’LY105.5’, N100’, E’LY105.5’ TO P.O.B., IN SE1/4 OF NE1/4. S32 T21N R29E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $3.41 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $30.14 ADVERTISING: $15.60 TOTAL DUE: $49.15 Account#498395 POINTLINK INT’L LLC (TS-2024) 3212 NORTHLAKE PKWAY N.E. SUITE 451146 ATLANTA GA 31145 PARCEL #10-07-25-3-016-014.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 8 BLOCKK 28 LANET BREACHERY & DYE WORKS M.B. 3 PG. 18-19 S25 T22N R28E; STATE & COUNTY TAX: $230.34 MUNICIPAL TAX: $54.20 COSTS: $41.38 ADVERTISING: $13.50 TOTAL DUE: $339.42 Account#15927 PORTER CHARTINA P. 1731 23RD STREET S.W. LANETT AL 36863 PARCEL #17-01-02-2-001-014.0000 Acres: LOT; ;LOT 15 BLK B CE HILL EST SUB 3PB 2 PG 39 NW1/4 S2 T21 N-R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $6.81 MUNICIPAL TAX: $1.60 COSTS: $30.34 ADVERTISING: $13.80 TOTAL DUE: $52.55 Account#16007 POWERS JOHN CHASE 307 BUTLER STREET MCDONOUGH GA 30252 PARCEL #17-01-12-3-002-027.0000 Acres: LOT; ;BEG 10’ N OF SW COR OF LOT 4 BLOCK B FLOWERS SUB., RUN W105’,N38’, E105’, S38’ TO P.O.B., INNE1/4 OF SW1/4.S12 T21N R28E; STATE & COUNTY TAX: $1.69 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $30.07 ADVERTISING: $15.30 TOTAL DUE: $47.06 Account#16009 POWERS JOHN CHASE 307 BUTLER STREET MCDONOUGH GA 30252 PARCEL #18-09-29-4-003-009.0000 Acres: LOT; ;LOTS 14 & 15KILGORE SUB.IN NW1/4 OF SE1/4.S29 T21N R29E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $27.19 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $31.09 ADVERTISING: $11.40 TOTAL DUE: $69.68 Account#413845 RAMOS OMAR CASTLLANOS & MELISSA SAMARA CASTILL % DELIOT GEORGE 960 HILLDRY LANE LAWRENCEVILLE GA 30043 PARCEL #18-04-19-3-002-003.0000 Acres: LOT; IMPS;BEG AT INT OF E MARGIN OF CHURCH STREET & S MARGIN OF EAST RAILROAD STREET, RUN E’LY ALONG EAST RAILROAD STREET 92.29’, E ALONG STREET 115’, S63.7’, W207.4’ TO CHURCH STREET, N ALONG STREET 37’ TO P.O.B., IN NW1/4 OF SW1/4. S19 T21N R29E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $328.09 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $43.12 ADVERTISING: $23.40 TOTAL DUE: $394.61 Account#434100 RAY BEN HOWELL & WENDY M. 2166 COUNTY ROAD 98 LAFAYETTE AL 36862 PARCEL #12-02-09-0-000-001.0010 Acres: 2; IMPS;BEG 530’(S) W OF & 440’(S) S OF NE COR OF NE1/4 OF NE1/4, RUN S210’ TO CO. ROAD 98, NW’LY ALONG ROAD 420’, N’LY111’, SE’LY420’ TO P.O.B., IN NE1/4 OF NE1/4. S9 T22N R26E; STATE & COUNTY TAX: $156.34 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $36.25 ADVERTISING: $19.20 TOTAL DUE: $211.79 Account#450495 RED DOOR PROPERTY INVESTMENT (TS-2020) 4936 ELM BROOK DRIVE ATLANTA GA 30349 PARCEL #10-07-25-2-005-041.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 7 BLOCK K L. LANIER ADDN. TO LANETT D.B. 37 PG. 307 IN SW1/4 OF NW1/4. S25 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $569.50 MUNICIPAL TAX: $134.00 COSTS: $58.14 ADVERTISING: $15.90 TOTAL DUE: $777.54 Account#439430 RED DOOR PROPERTY INVESTMENTS (TS-2019) 4936 ELM BROOK DRIVE ATLANTA GA 30349 PARCEL #14-01-11-0-001-004.0120 Acres: 0.61; IMPS;BEG 1459’(S) W OF & 547’(S) S OF NE COR OF N1/2 OF NW1/4, RUN SW’LY101.34’, NW’LY206.43’ TO CO. ROAD11, NE’LY ALONG ROAD 156.51’, E210’ TO P.O.B., IN NW1/4 OF NW1/4. S11 T21N R25E; STATE & COUNTY TAX: $1,997.50 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $109.90 ADVERTISING: $18.60 TOTAL DUE: $2,126.00 Account#439235 RED DOOR PROPERTY INVESTMENTS LLC 4936 ELM BROOK DRIVE ATLANTA GA 30349 PARCEL #10-07-25-3-013-017.0020 Acres: LOT; IMPS;START AT INT OF N MARGIN OF S 8TH AVENUE & W MARGIN OF S. 5TH AVENUE, RUN N ALONG AVENUE 27.09’ TO P.O.B., RUN W48.91’, N33.3’, E48.99’ TO AVENUE, S ALONG AVENUE 33.07’ TO P.O.B., IN S1/2 OF SW1/4. S25 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $135.16 MUNICIPAL TAX: $31.80 COSTS: $36.68 ADVERTISING: $22.80 TOTAL DUE: $226.44 Account#439240 RED DOOR PROPERTY INVESTMENTS LLC 4936 ELM BROOK DRIVE ATLANTA GA 30349 PARCEL #10-07-25-3-013-017.0030 Acres: LOT; IMPS;START AT INT OF N MARGIN OF S 8TH STREET & THE W MARGIN OF S. 5TH AVENUE, RUN N ALONG AVENUE 60.16’ TO P.O.B., RUN W98.89’, N15.6’, E98.78’ TO AVENUE, S ALONG AVENUE 16’ TO P.O.B., IN S1/2 OF SW1/4. S25 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $64.59 MUNICIPAL TAX: $15.20 COSTS: $33.19 ADVERTISING: $23.10 TOTAL DUE: $136.08 Account#16476 REED ANNIE LAURA % SHERRY POTTS 1801 31ST STREET S.W. LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-25-2-006-021.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 6 BLOCK CL. LANIER ADDITION TO LANETTD.B.37 PG.307IN W1/2 OF NW1/4.S25 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $346.81 MUNICIPAL TAX: $81.60 COSTS: $47.14 ADVERTISING: $13.20 TOTAL DUE: $488.75 Account#433160 REED JAMES 1108 S. 8TH STREET LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-26-4-006-051.0000 Acres: LOT; ;LOT 1 & W12.5’ OF LOT 2 BLOCK 14 E. B. REED ADDN. D.B. 33 PG. 563 IN SE1/4 OF SE1/4. S26 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $22.94 MUNICIPAL TAX: $5.40 COSTS: $31.13 ADVERTISING: $16.20 TOTAL DUE: $75.67 Account#401915 REED JAMES PRESTON & ELIZABETH PINKARD 1108 S. 8TH STREET LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-26-4-006-044.0000 Acres: LOT; IMPS;BEG AT SE COR OF LOT 9, BLOCK 15, RUN W ALONG S. 8TH STREET 75’, N95’, E75’, S95’ TO P.O.B., BEING PART OF LOTS 8 & 9 IN BLOCK 15 E. B. REED ADDN. D.B. 33 PG. 563 IN SE1/4 OF SE1/4. S26 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $67.71 MUNICIPAL TAX: $11.20 COSTS: $33.16 ADVERTISING: $24.00 TOTAL DUE: $136.07 Account#433395 REED JOVOKRUS M. 2003 S. 1ST AVENUE LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-36-3-001-013.0000 Acres: LOT; IMPS;THE SE40.2’ OF LOT 7 & NW 9.8’ OF LOT 6 BLOCK B BOSTON LAND CO. SUB. D.B. 50 PG. 441 IN NE1/4 OF SW1/4. S36 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $75.63 MUNICIPAL TAX: $13.40 COSTS: $33.56 ADVERTISING: $17.70 TOTAL DUE: $140.29 Account#16536 REESE SAUL % MIRACLE DAVIS 1207 E. 3RD AVENUE LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-36-1-002-021.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 10 BLOCK 7LANETT MILL VILLAGEM.B. 3 PG. 10-17IN SW1/4 OF NE1/4.S36 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $67.00 MUNICIPAL TAX: $11.00 COSTS: $33.12 ADVERTISING: $12.90 TOTAL DUE: $124.02 Account#342225 REYNOLDS DORIS D. 2309 ECHO HARBOR DRIVE PEARLAND TX 77584 PARCEL #02-08-33-0-001-033.0000 Acres: 0.5; ;BEG 175’(S) W OF & 348’(S) N OF SE COR OF SE1/4 OF SW1/4, RUN N100’, E’LY200’, S100’, W’LY200’ TO P.O.B., IN SE1/4 OF SW1/4 & IN SW1/4 OF SE1/4. S33 T24N R27E PARTLY IN TOWN OF FIVE POINTS; STATE & COUNTY TAX: $14.44 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $30.58 ADVERTISING: $19.50 TOTAL DUE: $64.52 Account#384160 ROAN ALBERT (L.E.) HARRIS, EMANUEL IAN & (REM.) P O BOX 402 VALLEY AL 36854 PARCEL #18-04-19-3-006-009.0000 Acres: LOT; ;START AT NW COR OF LOT 14 BLOCK A FAIRVIEW SUB. 2ND ADDN., RUN NW’LY190’(S) TO P.O.B., RUN NW’LY100.8’, N192.8’ TO DENNA DRIVE, SE’LY ALONG DRIVE 100’, S206.7’ TO P.O.B., IN SE1/4 OF SW1/4. S19 T21N R29E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $37.41 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $31.50 ADVERTISING: $19.80 TOTAL DUE: $88.71 Account#342385 ROBERTS JAMES OTIS P.O. BOX 345 LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-25-2-009-001.0000 Acres: LOT; IMPS;BEG AT INT OF SE MARGIN OF CHERRY DRIVE & SW MARGIN OF N 6TH AVENUE, RUN SE’LY ALONG AVENUE 160’, W’LY143’, N’LY39.97’, NW’LY67.81’ TO DRIVE, NE’LY ALONG DRIVE 118’(S) TO P.O.B., IN NE1/4 OF NW1/4. S25 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $368.91 MUNICIPAL TAX: $86.80 COSTS: $48.23 ADVERTISING: $21.00 TOTAL DUE: $524.94 Account#414095 ROSE EVANS 141 G. I. STREET VALLEY AL 36854 PARCEL #18-08-28-2-001-030.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 3 BLOCK 6 RIVERDALE MILL VILLAGE M.B. 3 PG. 29 IN NW1/4 OF NW1/4. S28 T21N R29E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $278.81 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $41.15 ADVERTISING: $13.80 TOTAL DUE: $333.76 Account#436955 SCF RC FUNDING IV LLC 902 CARNEGIE CENTER SUITE 520 PRINCETON NJ 08540 PARCEL #18-03-06-2-013-004.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 17A & NW10’ OF LOT 16A BLOCK 7 SHAWMUT MILL VILLAGE AMEND. #2 M.B. 3 PG. 43 IN SW1/4 OF NW1/4. S6 T21N R29E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $5,496.94 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $249.88 ADVERTISING: $16.80 TOTAL DUE: $5,763.62 Account#463975 SCOTT JAMARCQUENUS 3021 16TH AVENUE LANETT AL 36863 PARCEL #17-01-02-1-004-009.0010 Acres: LOT; IMPS;LOT 5 CIRCLE DRIVE SUB. M.B. 4 PG. 40 IN SW1/4 OF NE1/4. S2 T21N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $56.09 MUNICIPAL TAX: $13.20 COSTS: $32.77 ADVERTISING: $13.80 TOTAL DUE: $115.86 Account#493705 SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT % COMPU-LINK CORPORATION 14002 EAST 21ST STREET SUITE 300 TULSA OK 74134 PARCEL #17-02-04-4-004-001.0010 Acres: LOT; IMPS;BEG AT SW COR OF LOT 96 OF A. & H. HUGULEY SUB. NO. 4, RUN SW’LY ALONG ROAD 150’, NW’LY284.1’, E159’, SE’LY52.5’, SE’LY147.5’ TO P.O.B., IN NE1/4 OF SE1/4. S4 T21N R28E; STATE & COUNTY TAX: $808.35 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $67.33 ADVERTISING: $18.60 TOTAL DUE: $894.28 Account#498140 SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT % INFO.SYSTEMS & NETWORKS CORP 2000 N. CLASSEN BOULEVARD SUITE 3200 OKLAHOMA CITY OK 73106 PARCEL #18-03-07-2-001-028.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 6 BLOCK B LANGDALE PINES SUB. M.B. 4 PG. 41 IN NE1/4 OF NW1/4. S7 T21N R29E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $1,205.31 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $78.21 ADVERTISING: $15.00 TOTAL DUE: $1,298.52 Account#17509 SHARPE MONROE & MILDRED T. % MILDRED L. ALFORD 2107 HAMILTON PLACE S. OPELIKA AL 36801 PARCEL #06-01-11-0-000-020.0000 Acres: 1.2; ;SEC 11, T 23N, R 26E.; STATE & COUNTY TAX: $26.34 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $31.05 ADVERTISING: $10.20 TOTAL DUE: $67.59 Account#375145 SHAWMUT MILL ENTERPRISES LLC 807 HILL STREET LAGRANGE GA 30240 PARCEL #17-01-01-4-004-004.0000 Acres: 21.01; IMPS;BEG AT NW COR OF BLOCK 27, RUN E ALONG 34TH STREET 754’(S), S144.97’, E276.74’ TO 22ND AVENUE, S ALONG AVENUE 711’(S), SW’LY ALONG 38TH BOULEVARD 625’(S), N408.39’, W538.41’ TO 24TH AVENUE, N ALONG AVENUE 816.91’ TO P.O.B., BEING PART OF BLOCK 27 SHAWMUT MILL VILLAGE M.B. 3 PG. 20-22 IN E1/2 OF SE1/4. S1 T21N R28E; STATE & COUNTY TAX: $12,942.09 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $547.68 ADVERTISING: $25.20 TOTAL DUE: $13,514.97 Account#34863 SHEPARD NORMAN & TRACY M. 904 S. 8TH STREET LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-26-4-006-032.0000 Acres: LOT; IMPS;LOTS 8 & 9 BLOCK 17E. B. REED ADDN.D.B. 33 PG. 563IN SE1/4 OF SE1/4.S26 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $522.75 MUNICIPAL TAX: $123.00 COSTS: $55.83 ADVERTISING: $14.70 TOTAL DUE: $716.28 Account#17621 SHEPARD NORMAN E. 904 S. 8TH STREET LANETT AL 36863 PARCEL #17-02-04-4-007-012.0000 Acres: LOT; IMPS;LOTS 76 & 77W. H. HUGULEY SUB.M.B. 3 PG. 3IN NW1/4 OF SE1/4 &IN NE1/4 OF SW1/4.S4 T21N R28E; STATE & COUNTY TAX: $386.75 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $45.47 ADVERTISING: $13.50 TOTAL DUE: $445.72 Account#17646 SHERELL SUSIE % ROBERT COTTON 42 LEE RD 2093 APT B VALLEY AL 36854 PARCEL #17-06-13-4-003-037.0000 Acres: LOT; ;BEG. 158’(S) N OF & 285’(S) E OF SW COR OF SW1/4 OF SE1/4 OF SEC. 13, RUN E’LY236’(S), S’LY168.37’TO SUNNERHILL ROAD, W’LY ALONG ROAD 232’(S), N’LY163’(S) TO P.O.B., IN SW1/4 OF SE1/4 OF SEC. 13 & IN NW1/4 OF NE1/4 OF SEC. 24. S13 & 24 T21N R28E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $55.25 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $32.21 ADVERTISING: $23.10 TOTAL DUE: $110.56 Account#342845 SIMS BOBBY DEWAYNE & KAREN ANN CONTRACT HDW 2103 54TH STREET VALLEY AL 36854 PARCEL #18-03-07-3-002-027.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 5 BLOCK 33 LANGDALE MILL VILLAGE M.B. 3 PG. 23-25 IN SE1/4 OF SW1/4. S7 T21N R29E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $85.00 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $33.40 ADVERTISING: $15.00 TOTAL DUE: $133.40 Account#418565 SKYLINE ESTATES LLC ATTN: NEVEED PEEBRANI 16482 S.W. 18TH STREET ATTN: NEVEED PEEBRANI HOLLYWOOD FL 33027 PARCEL #10-07-26-3-001-020.0220 Acres: LOT; ;LOT 15 BLOCK I BROOKWOOD SUB. 1ST ADDN. F.C. ‘C’ SL. 23 IN NE1/4 OF SW1/4. S26 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $105.41 MUNICIPAL TAX: $24.80 COSTS: $35.21 ADVERTISING: $15.00 TOTAL DUE: $180.42 Account#418650 SKYLINE ESTATES LLC ATTN: NEVEED PEEBRANI 16482 S.W. 18TH STREET HOLLYWOOD FL 33029 PARCEL #10-07-26-3-001-020.0230 Acres: LOT; ;LOT 14 BLOCK I BROOKWOOD SUB. 1ST ADDN. F.C. ‘C’ SL. 23 IN NE1/4 OF SW1/4. S26 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $85.00 MUNICIPAL TAX: $20.00 COSTS: $34.20 ADVERTISING: $15.00 TOTAL DUE: $154.20 Account#368595 SMITH ALISA 9 E. 22ND STREET LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-36-4-002-009.0000 Acres: LOT; IMPS;LOTS 23,24,25 & 26 BLOCK M CALLOWAY PLACE SUB. M.B. 4 PG. 112 IN NW1/4 OF SE1/4. S36 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $133.40 MUNICIPAL TAX: $28.00 COSTS: $36.46 ADVERTISING: $15.60 TOTAL DUE: $213.46 Account#18092 SMITH ANDRA VONZELD % THERESA SMITH 179 TUCKER CIRCLE LAGRANGE GA 30240 PARCEL #12-06-13-3-004-005.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 4 BLOCK AGEORGE BOWLING SUB.M.B. 4 PG. 49IN E1/2 OF SW1/4.S13 T22N R26E CITY OF LAFAYETTE; STATE & COUNTY TAX: $384.19 MUNICIPAL TAX: $61.47 COSTS: $47.83 ADVERTISING: $13.20 TOTAL DUE: $506.69 Account#18432 SMITH TOMMY J. % JARVIS SMITH 111 MINDY LANE VALLEY AL 36854 PARCEL #18-04-19-4-001-015.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 6 BLOCK JFAIRVIEW SUB. 4TH ADDN.M.B. 5 PG. 8IN SW1/4 OF SE1/4.S19 T21N R29E; STATE & COUNTY TAX: $470.06 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $48.80 ADVERTISING: $12.30 TOTAL DUE: $531.16 Account#449290 SNIPES DONALD & REBECCA 834 N. MERRY LAKE DRIVE PIKE ROAD AL 36064 PARCEL #18-04-19-3-006-008.0000 Acres: LOT; ;BEG 1165’(S) N OF & 456’(S) W OF SE COR OF SE1/4 OF SW1/4, RUN W’LY80’(S) TO DENNA DRIVE, SE’LY ALONG DRIVE 90’(S), N’LY38’(S) TO P.O.B., IN SE1/4 OF SW1/4. S19 T21N R29E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $6.81 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $30.27 ADVERTISING: $18.90 TOTAL DUE: $55.98 Account#18553 SORRELLS WILLIE C. & JOANN 3944 54TH AVENUE S.W. LANETT AL 36863 PARCEL #17-05-16-0-001-032.0000 Acres: LOT; IMPS;BEG 1910’(S) S OF & 1322’(S) EOF NW COR OF NW1/4, RUN NE’LY117.7’ TO CO. HWAY 63, SE’LY ALONG HWAY 300.3’(D) 278’(S), SW’LY100’ TO CO. HWAY 67, SW’LY ALONG HWAY 85.7’(D) 58’(S),NW’LY351.8’ TO P.O.B., IN S1/2 OF NW1/4.S16 T21N R28E; STATE & COUNTY TAX: $1,042.94 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $71.72 ADVERTISING: $20.70 TOTAL DUE: $1,135.36 Account#311750 SORRELLS WILLIE CLYDE JR. 7793 SCHOOL STREET VALLEY AL 36854 PARCEL #18-05-21-3-001-019.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 6 BLOCK 1 RIVERDALE MILL VILLAGE M.B. 3 PG. 29 IN SW1/4 OF SW1/4. S21 T21N R29E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $302.59 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $42.10 ADVERTISING: $14.40 TOTAL DUE: $359.09 Account#290910 SORRELLS WILLIE CLYDE JR. 7793 SCHOOL STREET VALLEY AL 36854 PARCEL #18-05-21-3-001-019.0010 Acres: LOT; IMPS;LOT 5 BLOCK 1RIVERDALE MILL VILLAGEM.B. 3 PG. 29IN SW1/4 OF SW1/4 OF SEC. 21 &IN NW1/4 OF NW1/4 OF SEC. 28.S21 & 28 T21N R29E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $477.69 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $49.11 ADVERTISING: $16.50 TOTAL DUE: $543.30 Account#35815 SORRELLS WILLIE CLYDE JR. 7793 SCHOOL STREET VALLEY AL 36854 PARCEL #18-08-28-2-002-016.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 4 BLOC 1RIVERDALE MILL VILLAGEM.B. 3 PG. 29IN NW1/4 OF NW1/4 OF SEC. 28 &IN SW1/4 OF SW1/4 OF SEC. 21.S28 & 21 T21N R29E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $152.96 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $36.12 ADVERTISING: $16.50 TOTAL DUE: $205.58 Account#461110 STAFFORD CARDARIOUS 907 E. 9TH STREET WEST POINT GA 31833 PARCEL #10-07-25-2-005-033.0000 Acres: LOT; IMPS;START AT INT OF E MARGIN OF N.11TH AVENUE & N MARGIN OF 1ST STREET, RUN N ALONG AVENUE 193’ TO P.O.B., RUN N ALONG AVENUE 141’, E’LY122’, NE’LY70.5’, S148’, W’LY192’ TO P.O.B., IN SW1/4 OF NW1/4. S25 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $163.19 MUNICIPAL TAX: $38.40 COSTS: $38.06 ADVERTISING: $21.00 TOTAL DUE: $260.65 Account#19046 STILWELL SHERRY E. & STEVE H. 622 WELLINGTON STREET VALLEY AL 36854 PARCEL #17-06-24-4-004-035.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 11 BLOCK 29FAIRFAX MILL VILLAGEM.B. 3 PG. 26-28IN SE1/4 OF SE1/4.S24 T21N R28E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $202.24 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $38.09 ADVERTISING: $13.50 TOTAL DUE: $253.83 Account#388430 STORY AMESHA ETAL 505 EAST 120TH STREET APT. 10-C NEW YORK NY 10035 PARCEL #12-06-23-2-001-018.0020 Acres: LOT; IMPS;LOT 49 J. W. DRAKE SUB. M.B. 4 PG. 24 IN SE1/4 OF NW1/4. S23 T22N R26E CITY OF LAFAYETTE; STATE & COUNTY TAX: $771.81 MUNICIPAL TAX: $123.49 COSTS: $65.81 ADVERTISING: $14.40 TOTAL DUE: $975.51 Account#19117 STORY HENRY L. SR. & BETTY J. % MICHELLE HARRIS 1939 18TH STREET S.W.. LANETT AL 36863 PARCEL #17-01-02-2-006-001.0000 Acres: LOT; ;LOTS 1,2 BLK M CE HILL EST SUB3 PB 2 PG 39 S2 T21N-R2 8ECITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $12.75 MUNICIPAL TAX: $3.00 COSTS: $30.63 ADVERTISING: $15.00 TOTAL DUE: $61.38 Account#448565 SWEET HOME EQUITIES LLC % RYAN, LLC 15 WEST 6TH STREET SUITE 2400 TULSA OK 74119 PARCEL #10-07-36-2-007-008.0000 Acres: LOT; IMPS;LOTS 11 & 12 BLOCK F R. M. PEARCE SUB. #2 M.B. 2 PG. 20 IN SW1/4 OF NW1/4. S36 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $798.16 MUNICIPAL TAX: $187.80 COSTS: $69.44 ADVERTISING: $16.20 TOTAL DUE: $1,071.60 Account#449120 SWEET HOME EQUITIES LLC % RYAN, LLC 15 WEST 6TH STREET SUITE 2400 TULSA OK 74119 PARCEL #17-02-04-4-001-012.0000 Acres: LOT; IMPS;START AT INT OF N MARGIN OF 24TH STREET S.W. & W MARGIN OF PHILLIPS ROAD, RUN W ALONG STREET 1330’(S) TO P.O.B., RUN W ALONG STREET 187’, N235’, E’LY188.5’, S’LY204’ TO P.O.B., IN NW1/4 OF SE1/4. S4 T21N R28E; STATE & COUNTY TAX: $801.56 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $62.06 ADVERTISING: $20.10 TOTAL DUE: $883.72 Account#413710 SWINEY DAVID WAYNE 1495 LEE ROAD 374 VALLEY AL 36854 PARCEL #20-03-05-0-001-015.0000 Acres: 2.1; IMPS;BEG 1363’(S) W OF & 887’(S) N OF SE COR OF S1/2 OF SE1/4, RUN SE’LY350’ TO CO. ROAD 388, SW’LY ALONG ROAD 310.3’, N360.2’, NE’LY225.1’ TO P.O.B., IN S1/2 OFSE1/4. S5 T20N R28E; STATE & COUNTY TAX: $702.94 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $58.12 ADVERTISING: $18.00 TOTAL DUE: $779.06 Account#368740 TAG INCORPORATED TIN # 58-2325446 60 LEE ROAD 641 SALEM AL 36874 PARCEL #20-01-01-0-001-010.0040 Acres: 0.8; ;BEG 549.7’ N OF SW COR OF NW1/4 OF NW1/4, RUN N50’, SE’LY935.2’, W300’, N36’, NW’LY632.7’ TO P.O.B., IN NW1/4 OF NW1/4. S1 T20N R28E; STATE & COUNTY TAX: $26.34 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $31.05 ADVERTISING: $15.90 TOTAL DUE: $73.29 Account#398915 TAG INCORPORATED TIN #58-2325446 60 LEE ROAD 641 SALEM AL 36874 PARCEL #20-01-01-0-001-010.0000 Acres: 1.3; IMPS;BEG 593’(S) E OF & 68’(S) N OF SW COR OF NW1/4 OF NW1/4, RUN NW’LY202’(S), N287.3’, SE’LY210.2’, S269’(S) TO P.O.B., IN NW1/4 OF NW1/4. S1 T20N R28E; STATE & COUNTY TAX: $334.06 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $43.36 ADVERTISING: $16.50 TOTAL DUE: $393.92 Account#398925 TAG INCORPORATED TIN #58-2325446 60 LEE ROAD 641 SALEM AL 36874 PARCEL #20-01-01-0-001-010.0090 Acres: 0.3; ;BEG 658.17’ E OF & 49.77’ N OF SW1/4 COR OF NW1/4 OF NW1/4, RUN NW’LY58’(S), N233’(S), E50’, S250’(S) TO P.O.B., IN NW1/4 OF NW1/4. S1 T20N R28E; STATE & COUNTY TAX: $10.19 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $30.41 ADVERTISING: $16.50 TOTAL DUE: $57.10 Account#19324 TALLEY RUTH T. % MARIE BAILEY P.O. BOX 24 ROANOKE AL 36274 PARCEL #17-03-08-0-001-022.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 16 BLOCK A LANALA VILLAGE SUB. M.B. 4 PG. 167 IN NE1/4 OF SE1/4. S8 T21N R28E; STATE & COUNTY TAX: $854.25 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $64.17 ADVERTISING: $13.20 TOTAL DUE: $931.62 Account#19413 TAYLOR DONALD R. 509 N. 10TH AVENUE LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-25-2-005-006.0000 Acres: LOT; ;BEG AT NE COR OF LOT 2 BLOCK A,RUN SE’LY ALONG N 10TH AVENUE82’(D) 88’(S),W105’,NW’LY82’(D)90’(S) TO CHERRY DRIVE, EALONG DRIVE 105’ TO P.O.B., BEING PART OF LOT 2 BLOCK AL. LANIER ADDITION TO LANETTD.B. 37 PG. 307IN NW1/4 OF NW1/4.S25 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $40.81 MUNICIPAL TAX: $9.60 COSTS: $32.02 ADVERTISING: $22.50 TOTAL DUE: $104.93 Account#344560 TAYLOR DONALD RAY ETAL 509 N. 10TH AVENUE LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-25-2-005-005.0000 Acres: LOT; IMPS;START AT INT OF S. MARGIN OF CHERRY DRIVE & W MARGIN OF N. 10TH AVENUE, RUN S’LY ALONG AVENUE 82’ TO P.O.B., RUN S’LY ALONG AVENUE 72’, W’LY105’, N’LY72’, E’LY105’ TO P.O.B., IN W1/2 OF NW1/4. S25 T 22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $294.94 MUNICIPAL TAX: $69.40 COSTS: $44.57 ADVERTISING: $21.90 TOTAL DUE: $430.81 Account#454365 THE BANK OF NEW YORK MELLON 1600 S. DOUGLASS ROAD SUITE 200-A ANAHEIM CA 92806 PARCEL #17-01-02-1-004-009.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 4 CIRCLE DRIVE SUB. M.B. 4 PG. 40 IN SW1/4 OF NE1/4. S2 T21N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $629.84 MUNICIPAL TAX: $148.20 COSTS: $61.12 ADVERTISING: $15.00 TOTAL DUE: $854.16 Account#382345 THOMAS RODRICIOUS 18275 VETERANS MEM. PKWAY. LAFAYETTE AL 36862 PARCEL #12-08-33-0-000-005.0010 Acres: 2; IMPS;START AT INT OF SE MARGIN OF VETERANS MEM. PKWAY & W LINE OF NW1/4 OF NW1/4, RUN NE’LY ALONG PKWAY 221’ TO P.O.B., RUN NE’LY ALONG PKWAY 210’, S416’, SW’LY210’, N416’ TO P.O.B., IN NW1/4 OF NW1/4. S33 T22N R26E; STATE & COUNTY TAX: $101.16 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $34.05 ADVERTISING: $19.80 TOTAL DUE: $155.01 Account#396625 THOMAS RODRICIOUS A. & LADRIKA L. 16077 VETERANS MEM. PKWAY. LAFAYETTE AL 36862 PARCEL #12-06-23-3-001-023.0010 Acres: 3.23; ;BEG AT NW COR OF LOT 5 OF HILLANDALE SUB., 1ST ADDN., RUN SE’LY399.83’, NE’LY249.91’, SE’LY283.92’, SW’LY410.39’, NW’LY400’, NE’LY100’, NW’LY212.57’ TO VETERANS MEM. PKWAY, NE’LY ALONG PKWAY 53.49’ TO P.O.B., IN SW1/4 OF SW1/4. S23 T22N R26E PARTLY IN CITY OF LAFAYETTE; STATE & COUNTY TAX: $62.06 MUNICIPAL TAX: $9.93 COSTS: $32.88 ADVERTISING: $21.90 TOTAL DUE: $126.77 Account#19751 THROWER RITA S. % ALAN CLAMPETT 3200 SEAHORSE ROAD GAUTIER MS 39553 PARCEL #18-03-07-2-001-031.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 9 BLOCK BLANGDALE PINES SUB.M.B. 4 PG. 41IN NE1/4 OF NW1/4.S7 T21N R29E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $942.66 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $67.71 ADVERTISING: $12.60 TOTAL DUE: $1,022.97 Account#366805 TINSLEY ARTHUR & ROXANNE 1192 COUNTY ROAD 44 CAMP HILL AL 36850 PARCEL #14-03-07-0-000-002.0010 Acres: 3; IMPS;START AT INT OF E MARGIN OF CO. ROAD 44 & N LINE OF NW1/4 OF NE1/4, RUN S’LY ALONG ROAD 69.68’ TO P.O.B., RUN E435’, S300’, W435’ TO ROAD, N ALONG ROAD 300’ TO P.O.B., IN NW1/4 OF NE1/4. S7 T21N R25E; STATE & COUNTY TAX: $1,212.06 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $78.48 ADVERTISING: $21.00 TOTAL DUE: $1,311.54 Account#440780 TITUS RONALD & BARBARA 167 S COLLEGE STREET HAMILTON GA 31811 PARCEL #07-01-12-0-001-001.0040 Acres: 1.5; ;BEG AT NE COR OF NE1/4 OF SE1/4, RUN S685’(S), W192’(S) TO CO. ROAD 263, NE’LY ALONG ROAD 709’(S) TO P.O.B., IN NE1/4 OF SE1/4. S12 T23N R27E; STATE & COUNTY TAX: $53.56 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $32.14 ADVERTISING: $16.50 TOTAL DUE: $102.20 Account#20051 TRUITT PAYTON 1201 1ST ST LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-35-4-005-003.0000 Acres: LOT; IMPS;LOT 4 BLK G HOWARD CITY SUB B1P3 S35 T22N-R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $155.56 MUNICIPAL TAX: $36.60 COSTS: $37.69 ADVERTISING: $11.70 TOTAL DUE: $241.55 Account#20052 TRUITT PAYTON 1201 1ST ST LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-35-4-005-003.0010 Acres: LOT; ;LOT 3 BLK G HOWARD CITY S/D BK1 PG 3 S35 T22N-R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $15.31 MUNICIPAL TAX: $3.60 COSTS: $30.76 ADVERTISING: $12.30 TOTAL DUE: $61.97 Account#20053 TRUITT PAYTON 1201 1ST ST LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-35-4-005-003.0020 Acres: LOT; ;LOT 5 BLK G HOWARD CITY S/D BK1 PG 3 S35 T22N-R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $15.31 MUNICIPAL TAX: $3.60 COSTS: $30.76 ADVERTISING: $12.30 TOTAL DUE: $61.97 Account#20054 TRUITT PAYTON 1201 1ST ST LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-35-4-005-020.0000 Acres: LOT; ;LOTS 12,13,14 BLK G HOWARD CITY SUB B1 P3 S35 T22N- R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $13.59 MUNICIPAL TAX: $3.20 COSTS: $30.67 ADVERTISING: $12.90 TOTAL DUE: $60.36 Account#20089 TUCKER CORA LEE ETAL (.L.E.) TUCKER, ANTONIO F. ETAL (REM) 1912 50TH AVENUE S.W. LANETT AL 36863 PARCEL #17-02-04-0-001-012.0000 Acres: 1.7; IMPS;BEG 1005’(S) E OF & 782’(S) S OF NW COR OF NW1/4, RUN E406.5’,S112’(S), W150’, S100’, W256.5’, N214.3’ TO P.O.B., IN N1/2 OFNW1/4.S4 T21N R28E; STATE & COUNTY TAX: $230.34 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $39.21 ADVERTISING: $16.20 TOTAL DUE: $285.75 Account#465350 VILLEGAS JORGE 2009 40TH STREET APT. #111 VALLEY AL 36854 PARCEL #18-03-06-1-001-029.0000 Acres: LOT; ;LOT 5 BLOCK Z TODD ADDITION #2 M.B. 1 PG. 46 IN NW1/4 OF NE1/4 & IN NE1/4 OF NW1/4. S6 T21N R29E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $83.31 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $33.33 ADVERTISING: $15.30 TOTAL DUE: $131.94 Account#492250 VISION PROPERTY INVESTORS AND REMODELING GROUP , LLC 275 E. PLANTATION DRIVE SHARPSBURG GA 30277 PARCEL #10-09-32-0-006-015.0020 Acres: LOT; IMPS;START AT INT OF SW MARGIN OF VETERANS MEM. PKWAY & SE MARGIN OF 54TH AVENUE S.W., RUN SW’LY ALONG AVENUE 315’ TO P.O.B., RUN SE’LY191.82’, SW’LY100’, NW’LY192.69’ TO AVENUE, NE’LY ALONG AVENUE 100’ TO P.O.B., IN SE1/4 OF SE1/4. S32 T22N R28E; STATE & COUNTY TAX: $836.41 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $68.46 ADVERTISING: $21.90 TOTAL DUE: $926.77 Account#20624 WALDREP JERRY W. 10501 COUNTY ROAD 53 WADLEY AL 36276 PARCEL #04-02-10-0-000-005.0000 Acres: 5.4; IMPS;START AT INT OF S LINE OF W1/2OFVSE1/4 & NW1/4 MARGIN OF CO.HWAY 17, RUN NE’LY ALONG HWAY 1530’(S) TO P.O.B., RUN NW’LY445’, NW’LY135’, NE’LY52.5’, NW’LY89’, NE’LY205’, N’LY85’,SE’LY200’, NE’LY144.6’, SE’LY265’ TO HWAY, SW’LY ALONG HWAY370.5’ TO P.O. B., IN W1/2 OF SE1/4.S10 T24N R25E; STATE & COUNTY TAX: $416.46 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $46.66 ADVERTISING: $21.30 TOTAL DUE: $484.42 Account#347005 WALDREP ROBERT L. & GLENDA H. (L.E.) BLEDSOE, VALERIE ANN & (REM.) 1921 22ND AVENUE S.W. LANETT AL 36863 PARCEL #17-02-03-1-001-002.0000 Acres: LOT; IMPS;LOTS 1,2 & 3 BLOCK A W. H. HUGULEY SUB. M.B. 1 PG. 31A IN NE1/4 OF NE1/4. S3 T21N R28E; STATE & COUNTY TAX: $651.94 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $56.08 ADVERTISING: $15.60 TOTAL DUE: $723.62 Account#20645 WALKER ARTHUR SR. & LELIA 206 S. 5TH AVENUE LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-25-1-002-028.0000 Acres: LOT; ;LOT 5 BLOCK 67LANETT MILL DIVISIONM.B. 3 PG. 18-19IN SW1/4 OF NE1/4.S25 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $19.56 MUNICIPAL TAX: $4.60 COSTS: $30.97 ADVERTISING: $13.80 TOTAL DUE: $68.93 Account#6808 WALKER MARY NELL % CURTIS BOOKER 2059 54TH AVENUE S W LANETT AL 36863 PARCEL #17-03-05-0-002-026.0000 Acres: LOT; ;LOT 3 INEZ WALKER EST DIV DB197 P 749 NE1/4 S5 T21N-R28E; STATE & COUNTY TAX: $140.25 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $35.61 ADVERTISING: $11.40 TOTAL DUE: $187.26 Account#20752 WALLACE JAMES H. & THERESA J. % TROY WALLACE 1699 N. 11TH COURT LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-36-2-007-058.0000 Acres: LOT; IMPS;LOTS 14 & 15 BLOCK ELESS ROAD R.O.W.R. M. PEARCE SUB. #2M.B. 2 PG. 20IN SW1/4 OF NW1/4.S36 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $73.94 MUNICIPAL TAX: $17.40 COSTS: $33.65 ADVERTISING: $15.90 TOTAL DUE: $140.89 Account#399640 WATKINS SANDRA K. 5931 VETERANS MEM. PKWAY. LANETT AL 36863 PARCEL #10-09-32-0-006-005.0000 Acres: 5; IMPS;THE N1/2 OF LOT 2 SECTION B HUGULEY-BOOKER SUB. M.B. 1 PG. 30 IN E1/2 OF SW1/4. S32 T22N R28E; STATE & COUNTY TAX: $363.78 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $44.55 ADVERTISING: $13.80 TOTAL DUE: $422.13 Account#344965 WATTS JUDY W. 3602 39TH AVENUE S.W. LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-25-3-012-002.0000 Acres: LOT; ;LOT 15 BLOCK 24 LANETT MILL VILLAGE M.B. 3 PG. 10-17 IN SE1/4 OF SW1/4. S25 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $20.41 MUNICIPAL TAX: $4.80 COSTS: $31.01 ADVERTISING: $14.70 TOTAL DUE: $70.92 Account#367665 WATTS JUDY W. 3602 39TH AVENUE S.W. LANETT AL 36863 PARCEL #17-02-03-4-001-020.0000 Acres: LOT; IMPS;BEG 227’(S) E OF SW COR OF SW1/4 OF SE1/4, RUN N173.4’ TO 39TH AVENUE S.W., E ALONG AVENUE 143’, S171’, W143.5’ TO P.O.B., IN SW1/4 OF SE1/4. S3 T21N R28E; STATE & COUNTY TAX: $459.00 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $48.36 ADVERTISING: $17.10 TOTAL DUE: $524.46 Account#440210 WEBB CHARLENE I. ETAL 1131 COUNTY ROAD 436 FIVE POINTS AL 36855 PARCEL #02-09-29-0-000-008.0000 Acres: 40.21; IMPS;BEG AT SE COR OF S1/2 OF SE1/4, RUN W1195.48’, N1218.46’, W1454.9’, N126.99’, E2638.53’, S1326.05’ TO P.O.B., IN S1/2 OF SE1/4 S29 T24N R27E; STATE & COUNTY TAX: $322.15 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $43.04 ADVERTISING: $15.30 TOTAL DUE: $384.27 Account#380070 WELDON JOSEPH RICHARD P O BOX 554 LANETT AL 36863 PARCEL #08-05-21-0-000-003.0080 Acres: 24.2; IMPS;BEG AT NE COR OF W1/2 OF SE1/4, RUN S2096.93’, NW’LY439.51’, NW’LY346.9’, NW’LY294.39’, NW’LY1190.68’, E782.72’ TO P.O.B., IN W1/2 OF SE1/4. S21 T23N R28E; STATE & COUNTY TAX: $915.40 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $66.71 ADVERTISING: $15.00 TOTAL DUE: $999.43 Account#21369 WHALEY JOEY % BETTY WHALEY 5430 COUNTY ROAD 114 LAFAYETTE AL 36862 PARCEL #06-03-07-0-000-003.0030 Acres: 1; IMPS;BEG 1010’(S) S OF NE COR OF SE1/4 OF NW1/4, RUN S104.3’ TO CO.ROAD 114, SW’LY ALONG ROAD 296.5’, NW’LY187.3’, E313.7’ TOP.O.B., IN SE1/4 OF NW1/4.S7 T23N R26E; STATE & COUNTY TAX: $80.75 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $33.23 ADVERTISING: $15.90 TOTAL DUE: $129.88 Account#21616 WILKERSON MICHAEL K. 1407 N. 9TH AVENUE LANETT AL 36863 PARCEL #10-06-24-3-012-003.0000 Acres: LOT; IMPS;LOTS 11 & 12 BLOCK F HIGHLAND SUB. M.B. 2 PG. 7 IN W1/2 OF SW1/4. S24 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $628.96 MUNICIPAL TAX: $144.60 COSTS: $60.94 ADVERTISING: $15.00 TOTAL DUE: $849.50 Account#21642 WILLIAMS BERNARD ALLEN P.O. BOX 605 LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-26-1-006-024.0000 Acres: LOT; IMPS;LOTS 1 & 2W. C. & A. E. STEARNS ADDN.M.B. 1 PG. 32IN SE1/4 OF NE1/4.S26 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $205.65 MUNICIPAL TAX: $45.00 COSTS: $40.03 ADVERTISING: $14.40 TOTAL DUE: $305.08 Account#21754 WILLIAMS KATHERINE 1010 ZELLARS AVENUE AUBURN AL 36832 PARCEL #22-03-08-0-000-004.0070 Acres: 0.6; IMPS;BEG 1430’(S) W OF & 830’(S) S OF NE COR OF NE1/4, RUN SW’LY201.8’,NW’LY100.6’ TO CO. HWAY4, NE’LY ALONG HWAY 191’, SE’LY165.7’ TO P.O.B., IN NW1/4 OF NE1/4.S8 T20N R26E; STATE & COUNTY TAX: $313.66 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $42.55 ADVERTISING: $16.80 TOTAL DUE: $373.01 Account#436325 WILLIAMS LATOSKIE 4701 20TH AVENUE VALLEY AL 36854 PARCEL #17-06-13-4-003-041.0000 Acres: LOT; IMPS;BEG 719’(S) N OF SW COR OF SW1/4 OF SE1/4, RUN N105’, E105’, S105’, W105’ TO P.O.B., LESS ROAD R.O.W., IN SW1/4 OF SE1/4. S13 T21N R28E CITY OF VALLEY; STATE & COUNTY TAX: $308.56 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $42.34 ADVERTISING: $16.50 TOTAL DUE: $367.40 Account#438705 WOODY SAYONARA L. 1632 21ST STREET S.W. LANETT AL 36863 PARCEL #10-07-35-4-008-017.0000 Acres: LOT; IMPS;LOTS 154,155 & 156 BLOCK E HILL CITY ADDN. #1 M.B. 1 PG. 18 IN SW1/4 OF SE1/4. S35 T22N R28E CITY OF LANETT; STATE & COUNTY TAX: $171.65 MUNICIPAL TAX: $37.00 COSTS: $38.35 ADVERTISING: $15.90 TOTAL DUE: $262.90 Account#377655 YATES BRENDA & TIMOTHY S. 1323 COUNTY ROAD 452 LANETT AL 36863 PARCEL #10-03-05-0-000-002.0060 Acres: 2.3; IMPS;BEG. AT NW COR OF LOT 12, RUN E479’(S), S209.46’, W479’(S) TO CO. ROAD 452, N ALONG ROAD 209.17’ TO P.O.B., BEING PART OF LOT 12 FREDONIA ACRES SUB. F.C. ‘C’ SL. 68 IN N1/2 OF NE1/4. S5 T22N R28E; STATE & COUNTY TAX: $282.61 MUNICIPAL TAX: $0.00 COSTS: $41.30 ADVERTISING: $20.40 TOTAL DUE: $344.31

Elizabeth T. Abney

Revenue Commissioner

Chambers County, Alabama