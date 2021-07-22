Opelika Chamber of Commerce Recognizes 2021 Award Winners

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opelikaobserver
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AMBASSADOR OF THE YEAR - BILLY PLUMMER
  • CHAIRMAN’S AWARD – CHUCK BEAMSVISIONARY AWARD – JEREMY GRAYCHAIRMAN’S AWARD – CHUCK BEAMS
  • COMMUNITY PARTNER – OPELIKA HIGH SCHOOL
  • DIAMOND AWARD – EAST ALABAMA HEALTH
  • DISTINGUISHED CITIZEN – OPELIKA CITY COUNCIL PRESIDENT EDDIE SMITH
  • LARGE BUSINESS OF THE YEAR – BAXTER INTERNATIONAL
  • LEGENDARY AWARD – SAMFORD AND DENSON
  • SMALL BUSINESS OF THE YEAR – ANGEL’S ANTIQUES AND FLEA MALL
  • SPIRIT OF OPELIKA – KATE LARKIN
  • VISIONARY AWARD – JEREMY GRAY – PICTURED IS GRAY’S MOTHER
  • VISIONARY AWARD – JEREMY GRAY
  • YOUNG PROFESSIONAL – MELISSA MUNFORD
PHOTOS CONTRIBUTED BY THE CHAMBER OF COMMERCE

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