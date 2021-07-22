CommunityEvents Opelika Chamber of Commerce Recognizes 2021 Award Winners By opelikaobserver - July 22, 2021 0 20 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp AMBASSADOR OF THE YEAR - BILLY PLUMMER CHAIRMAN’S AWARD – CHUCK BEAMSVISIONARY AWARD – JEREMY GRAYCHAIRMAN’S AWARD – CHUCK BEAMSCOMMUNITY PARTNER – OPELIKA HIGH SCHOOLDIAMOND AWARD – EAST ALABAMA HEALTHDISTINGUISHED CITIZEN – OPELIKA CITY COUNCIL PRESIDENT EDDIE SMITHLARGE BUSINESS OF THE YEAR – BAXTER INTERNATIONALLEGENDARY AWARD – SAMFORD AND DENSONSMALL BUSINESS OF THE YEAR – ANGEL’S ANTIQUES AND FLEA MALLSPIRIT OF OPELIKA – KATE LARKINVISIONARY AWARD – JEREMY GRAY – PICTURED IS GRAY’S MOTHERVISIONARY AWARD – JEREMY GRAYYOUNG PROFESSIONAL – MELISSA MUNFORDPHOTOS CONTRIBUTED BY THE CHAMBER OF COMMERCE