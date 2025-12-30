Subscribe Now!

Area football stars earn ASWA All-State honors

by | Dec 30, 2025 | Sports

Multiple classifications represented as players, coaches receive statewide recognition

BY DANIEL SCHMIDT
FOR THE OBSERVER

EAST ALABAMA — With the 2025 high school football season officially concluded, the Alabama Sports Writers Association has named its all-state teams for each classification. Here’s who made the list from Lee County and Chambers County:
Class 7A
First-Team Offense

  • Offensive line: Trinton Pritchett, Senior, Auburn High School
    First-Team Defense
  • Linebacker: Greg Williams, Senior, Auburn High School
  • Punter: Reese Beasley, Junior, Opelika High School
    Athlete
    Cason Myers, Junior, Auburn High School
    Second-Team Offense
  • Running back: CJ Johnson, Senior, Opelika High School
  • Offensive line: Darius Whitlow, Junior, Opelika High School
    Second-Team Defense
  • Defensive line: Carnell Jackson Jr., Senior, Auburn High School
  • Linebacker: Aiden Parker, Senior, Auburn High School
  • Defensive back: Braiden Howard, Junior, Opelika High School
  • Punter: Joseph Daniels, Senior, Auburn High School
    Honorable Mention
  • Athlete: Trevon Kee, Junior, Smiths Station High School
    Coach of the Year
    Bryan Moore, Opelika High School
    Class 5A
    Honorable Mention
  • Offensive line: Kingston Gooden, Senior, Valley High School
  • Punter: Kade Riley, Senior, Valley High School

Class 3A
First-Team Offense

  • Offensive line: Max Shiver, Senior, Lee-Scott Academy
    Second-Team Offense
  • Running back: Brooks Zachry, Junior, Lee-Scott Academy
  • Wide receiver: Cal Lawrence, Senior, Glenwood School
    Second-Team Defense
  • Punter: Spencer Luquire, Senior, Glenwood School
    Honorable Mention
  • Defensive back: Tyler Claridy, Sophomore, Glenwood School
  • Punter: Barrett Cook, Junior, Lee-Scott Academy
    Class 2A
    First-Team Offense
  • Offensive line: Jaylen Hill, Junior, Lanett High School
    First-Team Defense
  • Defensive line: Jeremiah McGilberry, Senior, Lanett High School
    Second-Team Offense
  • Running back: Nadarious Morgan, Senior, Lanett High School
  • Wide receiver: Ja’Quez Johnson, Junior, Lanett High School
  • Offensive line: Kameron White, Junior, Loachapoka High School
    Second-Team Defense
  • Defensive line: Braylon Chambers, Junior, Lanett High School
    Honorable Mention
  • Running back: Lareaco Echols, Junior, Loachapoka High School
  • Punter: Wes Carden, Junior, Lanett High School
    Coach of the Year
    R.J. McDonald, Lanett High School

