Area football stars earn ASWA All-State honors

Multiple classifications represented as players, coaches receive statewide recognition
BY DANIEL SCHMIDT
FOR THE OBSERVER
EAST ALABAMA — With the 2025 high school football season officially concluded, the Alabama Sports Writers Association has named its all-state teams for each classification. Here’s who made the list from Lee County and Chambers County:
Class 7A
First-Team Offense
- Offensive line: Trinton Pritchett, Senior, Auburn High School
First-Team Defense
- Linebacker: Greg Williams, Senior, Auburn High School
- Punter: Reese Beasley, Junior, Opelika High School
Athlete
Cason Myers, Junior, Auburn High School
Second-Team Offense
- Running back: CJ Johnson, Senior, Opelika High School
- Offensive line: Darius Whitlow, Junior, Opelika High School
Second-Team Defense
- Defensive line: Carnell Jackson Jr., Senior, Auburn High School
- Linebacker: Aiden Parker, Senior, Auburn High School
- Defensive back: Braiden Howard, Junior, Opelika High School
- Punter: Joseph Daniels, Senior, Auburn High School
Honorable Mention
- Athlete: Trevon Kee, Junior, Smiths Station High School
Coach of the Year
Bryan Moore, Opelika High School
Class 5A
Honorable Mention
- Offensive line: Kingston Gooden, Senior, Valley High School
- Punter: Kade Riley, Senior, Valley High School
Class 3A
First-Team Offense
- Offensive line: Max Shiver, Senior, Lee-Scott Academy
Second-Team Offense
- Running back: Brooks Zachry, Junior, Lee-Scott Academy
- Wide receiver: Cal Lawrence, Senior, Glenwood School
Second-Team Defense
- Punter: Spencer Luquire, Senior, Glenwood School
Honorable Mention
- Defensive back: Tyler Claridy, Sophomore, Glenwood School
- Punter: Barrett Cook, Junior, Lee-Scott Academy
Class 2A
First-Team Offense
- Offensive line: Jaylen Hill, Junior, Lanett High School
First-Team Defense
- Defensive line: Jeremiah McGilberry, Senior, Lanett High School
Second-Team Offense
- Running back: Nadarious Morgan, Senior, Lanett High School
- Wide receiver: Ja’Quez Johnson, Junior, Lanett High School
- Offensive line: Kameron White, Junior, Loachapoka High School
Second-Team Defense
- Defensive line: Braylon Chambers, Junior, Lanett High School
Honorable Mention
- Running back: Lareaco Echols, Junior, Loachapoka High School
- Punter: Wes Carden, Junior, Lanett High School
Coach of the Year
R.J. McDonald, Lanett High School