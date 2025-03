2024 Delinquent Property Tax List

1 SINGLETON ENTERPRISES LLC

Account 142115 BPPIN 89063

LIQUOR

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 103.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 97.86

TOTAL………………………….. 201.36

101 SMOKE SHOP

Account 161668 BPPIN 99079

TOBACCO

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 103.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 96.06

TOTAL………………………….. 199.56

101 SMOKE SHOP

Account 161668 BPPIN 100030

TOBACCO

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 112.21

TOTAL………………………….. 254.71

270 LEE RD 379 LLC

Parcel 15-02-10-0-000-074.000 PPIN 28001

LOT 3,BLK C,M D POOLE SD.,PB 3/76

IN SEC 10 T 18 N R 29 E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 464.94

COST, FEES, AND INTEREST…………. 204.57

TOTAL………………………….. 669.51

301 CAPPS WAY LLC

Parcel 09-06-24-0-000-022.000 PPIN 64176

LOT 1A-2

CAPPS-PALMER S/D

1ST ADDITION 5TH REVISION

A REVISION OF LOT 1H & 1A

PLAT 29-7

SEC 24,25 T19N R26E

[REST,2 PAVIN,PAVE,FLOOD]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 14,804.92

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 15,943.76

COST, FEES, AND INTEREST…………. 1,531.29

TOTAL………………………….. 32,279.97

3116 DIGITAL AKA THIRTY ONE SIXTEEN DIGITAL

Account 150755 BPPIN 93512

ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 124.81

TOTAL………………………….. 267.31

3D PEST CONTROL

Account 115056 BPPIN 80860

PEST CONTROL SERVICES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 6.76

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 5.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 109.96

TOTAL………………………….. 122.44

3M HEALTHCARE OPCO LLC FKA KCI USA INC FKA KINETIC CONCEPTS INC

Account 115332 BPPIN 80907

LEASED EQUIPMENT

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 10.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 8.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.66

TOTAL………………………….. 138.66

5 POINTS BARBER SHOP

Account 147728 BPPIN 91746

BARBER SHOPS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.81

TOTAL………………………….. 258.31

5X ENVIRONMENTAL LLC

Account 163940 BPPIN 99644

PROFESSIONAL CONSULTING SERVICES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.67

TOTAL………………………….. 208.67

911 LOCK & KEY SERVICE LLC

Account 165743 BPPIN 99871

LOCKSMITHS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.47

TOTAL………………………….. 210.47

A QUIET PLACE COUNSELING

Account 167916 BPPIN 100327

MEDICAL – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.61

TOTAL………………………….. 260.11

A&P HOLDINGS LLC

Account 75938 BPPIN 67240

APARTMENTS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 22.36

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 19.01

COST, FEES, AND INTEREST…………. 107.66

TOTAL………………………….. 149.03

A1 FENCE CO

Account 154832 BPPIN 95687

CONSTRUCTION – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 99.35

TOTAL………………………….. 195.95

AARON'S BAILBONDS CO

Account 154834 BPPIN 95690

BAIL BONDS

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 24.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 83.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 112.41

TOTAL………………………….. 219.41

ABOVE AND BEYOND CATERING

Account 161674 BPPIN 99085

BAKERIES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.59

TOTAL………………………….. 246.59

ACUITY SPECIALTY PRODUCTS

Account 139845 BPPIN 88021

LEASED EQUIPMENT

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 4.16

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 3.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 102.94

TOTAL………………………….. 110.54

ACUITY SPECIALTY PRODUCTS

Account 152770 BPPIN 94454

LEASED EQUIPMENT

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 0.10

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 0.69

COST, FEES, AND INTEREST…………. 102.64

TOTAL………………………….. 103.43

ACUITY SPECIALTY PRODUCTS

Account 160177 BPPIN 98172

LEASED EQUIPMENT

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 9.66

COST, FEES, AND INTEREST…………. 88.63

TOTAL………………………….. 98.29

AD TRUCKING

Account 148076 BPPIN 92016

TRUCKING & MOVING COMPANIES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 197.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 163.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 120.65

TOTAL………………………….. 481.65

ADAMS CHRISTOPHER S

Parcel 04-06-14-0-000-003.001 PPIN 51101

LOT 2

RETRIEVER RIDGE S/D

1ST REVISION

PLAT 21-84

SEC 14 T20N R26E

[RES,2 UTIL] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,169.62

COST, FEES, AND INTEREST…………. 326.38

TOTAL………………………….. 1,496.00

ADAMS MATTRESS OUTLET

Account 161675 BPPIN 99086

HOME FURNISHINGS – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.19

TOTAL………………………….. 250.19

ADKINS KAMARCUS

Parcel 14-09-31-0-001-051.001 PPIN 15087

NW2 OF LOTS 11 & 12, J G GLOVER S/D OF LOTS 14-16

BUFORD LANDS PB 4/32 IN SEC 31, T 18 N, R 30 E.

[RES,UTIL]

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 82.90

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 679.78

COST, FEES, AND INTEREST…………. 291.82

TOTAL………………………….. 1,054.50

ADS TEC ENERGY

Account 160108 BPPIN 98073

COMPUTER AND PERIPHERAL EQUIP MANUFACTURING

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 112.27

TOTAL………………………….. 207.27

AFFORDABLE FENCE LLC

Account 167923 BPPIN 100334

BUILDING TRADES

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 96.31

TOTAL………………………….. 165.31

AG HENRY COMPANY LLC

Account 78710 BPPIN 69872

DISCOUNT STORES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 330.72

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 304.16

COST, FEES, AND INTEREST…………. 137.97

TOTAL………………………….. 772.85

AIRCREATE AIR CARE LLC

Account 166734 BPPIN 99991

A/C & HEAT SALES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.27

TOTAL………………………….. 212.27

ALABAMA-WEST FLORIDA CONFERENC

Parcel 03-09-31-3-000-069.000 PPIN 4107

LOT 38 NORTH HILLS SD 1ST ADD PB 8/79 IN SEC 31

T 20 N R 27 E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 860.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 926.80

COST, FEES, AND INTEREST…………. 219.03

TOTAL………………………….. 2,006.43

ALAPLAINS PATHOLOGY LLC

Account 111615 BPPIN 80003

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 3.64

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 3.01

COST, FEES, AND INTEREST…………. 104.70

TOTAL………………………….. 111.35

ALDRIDGE ELAINE D 1/4INT;

Parcel 18-02-04-0-000-026.001 PPIN 4140

LOT 3, MOORES MILL GOLF CLUB S/D, PLAT 24-159, SEC 4 T18N

R29E; EXCEPT PART: BEG SW COR LOT 3; E 206.9′; NW 276.2′;

S 185.4′ TO POB

[RES,UTIL,CARP]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 961.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 982.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 245.88

TOTAL………………………….. 2,189.80

ALDRIDGE MARIAN A

Parcel 18-02-04-0-000-736.000 PPIN 72922

LOT 92 LAUREL GROVE

PLAT 33-189N

SEC 4 T18N R26E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 325.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 350.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 152.78

TOTAL………………………….. 827.78

ALEXANDER & KATE PHOTOGRAPHY

Account 154858 BPPIN 95713

PHOTOGRAPHY TO INCLUDE DEVELOPING

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 10.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 116.56

TOTAL………………………….. 195.56

ALEXANDER ROBERT

Parcel 01-08-33-4-001-072.000 PPIN 6933

LOT 26,BLK 8,LAKEVIEW SHORES #1 SD.,PB 4/41

IN SEC 33 T 20 N R 29 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 8.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 124.57

TOTAL………………………….. 132.77

ALEXANDER ROBERT & ASHLEY

Parcel 01-05-15-0-000-002.033 PPIN 17644

CABIN ON LEASED LOT #8 FROM CROOK & BAGGETT

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 0.82

COST, FEES, AND INTEREST…………. 109.84

TOTAL………………………….. 110.66

ALEXANDER ROBERT E & ANGELA D

Parcel 01-08-33-4-001-044.000 PPIN 92

LOT 11,BLK 8,LAKEVIEW SHORES #1 SD.,PB 4/41

IN SEC 33 T 20 N R 29 E

[UTIL,CARP]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 54.12

COST, FEES, AND INTEREST…………. 135.64

TOTAL………………………….. 189.76

ALEXANDER ROBERT E & ANGELA D

Parcel 01-08-33-4-001-073.000 PPIN 96

LOT 27,BLK 8,LAKEVIEW SHORES #1 SD.,PB 4/41

IN SEC 33 T 20 N R 29 E

[UTIL]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 68.88

COST, FEES, AND INTEREST…………. 134.50

TOTAL………………………….. 203.38

ALEXANDER ROBERT E & ANGELA D

Parcel 01-08-33-4-001-043.000 PPIN 4170

LOT 10,BLK 8,LAKEVIEW SHORES #1 SD.,PB 4/41

IN SEC 33 T 20 N R 29 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 8.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 131.77

TOTAL………………………….. 139.97

ALEXANDER ROBERT E & ANGELA D

Parcel 01-08-33-4-001-045.000 PPIN 4171

LOT 12,BLK 8,LAKEVIEW SHORES #1 SD.,PB 4/41

IN SEC 33 T 20 N R 29 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 8.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 131.77

TOTAL………………………….. 139.97

ALFORD LOUIE ALLEN

Parcel 10-08-33-0-000-034.000 PPIN 21639

LOT 29, LEE COUNTY ACRES INC 1ST ADD, PB 8/32

[MFGHM,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 303.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 177.50

TOTAL………………………….. 480.90

ALL ABOUT HEALTH

Account 156427 BPPIN 97005

MEDICAL – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.81

TOTAL………………………….. 258.31

ALL AROUND COMPUTERS

Account 59467 BPPIN 58479

ELECTRONIC & TV REPAIR

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 6.24

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 5.29

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.72

TOTAL………………………….. 123.25

ALL I DO IS BBQ LLC

Account 161680 BPPIN 99095

RESTAURANTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.19

TOTAL………………………….. 250.19

ALLEN DARON 2/3INT; FULLER JERRY 1/3INT

Parcel 15-08-34-0-000-005.000 PPIN 4223

COM E LINE NE1/4 & N LINE HWY 91;TH SWLY 1965’S;TH

NELY 300′ TO POB;TH NELY 105′;E 137.3′;N 248′;E 210′

S 348′;W 347′ TO POB IN SW1/4 NE1/4 IN SEC 34 T 18 N

R 29 E

[2 RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 765.88

COST, FEES, AND INTEREST…………. 304.56

TOTAL………………………….. 1,070.44

ALLEN L C & MARY ALICE

Parcel 17-07-36-0-000-008.001 PPIN 4269

COM INT N SEC LN & SELY R/W PRINCE CROSS RDS;SWLY

1240’S ALG R/W TO POB;SWLY 175′;SELY 230.9′;NELY

75’S;NLY 95.5′;NELY 20.7′;SELY 33.4′;E 323′;SLY 74.3

NELY 125’S;NLY 103.12′;SWLY 150′;NWLY 132′ TO POB

SEC 36, T18N, R27E

[2 RES,CARP] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 944.64

COST, FEES, AND INTEREST…………. 309.01

TOTAL………………………….. 1,253.65

ALLEN MATTIE BELL

Parcel 15-02-09-0-000-044.000 PPIN 5264

PART SEC 4,9 T18N R29E: COM INT NE ROW US HWY 280 & E ROW

LEE RD 249; N 75’S; E 270’S TO BEG; E 125′ ON ROW; S 100′; W

125′; N 100′ TO POB.

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 250.10

COST, FEES, AND INTEREST…………. 223.70

TOTAL………………………….. 473.80

ALLEN RICHARD L & IRMA V

Parcel 02-01-11-0-000-021.000 PPIN 52236

LOT 7

BROWN ESTATES

PLAT 21-180

SEC 11 T20N T28E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 22.14

COST, FEES, AND INTEREST…………. 116.20

TOTAL………………………….. 138.34

ALLEN RICHARD L & IRMA V

Parcel 02-01-11-0-000-022.000 PPIN 52237

LOT 8 BROWN ESTATES

PLAT 21-180

SEC 11 T20N T28E

[MFGHM]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 28.14

COST, FEES, AND INTEREST…………. 118.27

TOTAL………………………….. 146.41

ALLEN THOMAS

Parcel 10-03-08-2-002-077.000 PPIN 36835

COM S R/W & W R/W DARDEN ST TH S 150′ TO POB TH S

100’S W 171.6′ N 100’S E 71.6′ N 150′ E 15’S S 150′

E 85.8′ TO POB IN SEC 8 T 19 N R 27 E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 535.08

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 576.24

COST, FEES, AND INTEREST…………. 228.21

TOTAL………………………….. 1,339.53

ALLEN THOMAS A SR & VIVIAN J

Parcel 10-03-08-3-000-109.000 PPIN 4308

PART OF LOT 1-A & 1-B,BLK P;BEG NE COR LOT 1-B;TH

SWLY 60′;SELY 100′;SWLY 20′;SELY 100’TO W LN AVE E;

NELY 80′;NWLY 200’TO POB IN TOTTEN MAP.,PB 2/9 IN

SEC 8 T 19 N R 27 E – OPELIKA

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 104.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 112.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 195.12

TOTAL………………………….. 411.12

ALLEN TOMMY JR & QUESTA STROUD VIVIAN ALLEN

Parcel 10-04-18-3-002-143.001 PPIN 4312

LOT 3, PINE OAK SD, PB 10/167 SEC 18, T19N, R27E

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 78.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 134.60

TOTAL………………………….. 285.80

ALLSTATE INSURANCE COMPANY

Account 145718 BPPIN 90126

INSURANCE AGENCIES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 43.68

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 36.12

COST, FEES, AND INTEREST…………. 106.19

TOTAL………………………….. 185.99

ALLSTATE INSURANCE LANCE BROWN

Account 143670 BPPIN 89778

INSURANCE AGENCIES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 14.56

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 12.43

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.61

TOTAL………………………….. 137.60

AL-LU ENTERPRISES INC

Parcel 19-02-04-0-000-029.000 PPIN 37979

LOT 32,TAL HEIM ACRES SD.,2ND ADD.,PB 8/161

IN SEC 4 T 18 N R 25 E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 436.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 470.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 179.42

TOTAL………………………….. 1,086.62

ALL-V ROOFING & RESTORATION LLC

Account 115496 BPPIN 80965

CONSTRUCTION – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 4.16

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 3.57

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.35

TOTAL………………………….. 121.08

ALPHALEES IRREVOCABLE TRUST

Parcel 17-09-30-0-000-006.001 PPIN 16324

PART NE4 SE4 SEC 30, T18N, R27E;COM INT E ROW ST HWY

51 & S ROW LEE RD 43;E 290.8′ ON S ROW TO BEG;CONT E 375’S

ON ROW;S 274.7;SW 113.45’S;S 78.05;W 150’S;NW 95’S;W 100’S;

NW 464.2 TO POB ON S ROW LEE RD 43.

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 450.18

COST, FEES, AND INTEREST…………. 247.11

TOTAL………………………….. 697.29

ALPHALEES REVOCABLE TRUST

Parcel 17-09-32-0-000-007.000 PPIN 16761

PART SW1/4 NW1/4 SEC 32 T18N R27E :BEG SW COR; E 900’S TO W

ROW LEE RD 42; N’LY 1235’S ON ROW; W 602.3′; S 1205’S TO POB

[RES,MISC] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 364.31

COST, FEES, AND INTEREST…………. 214.44

TOTAL………………………….. 578.75

ALPHA-LIT AUBURN LLC

Account 159249 BPPIN 97769

SIGNS & BILLBOARDS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.81

TOTAL………………………….. 258.31

ALVARADO MARIA GUADALUPE AYALA (TD INT) & BENTON ANDREA

Parcel 17-09-31-0-000-007.004 PPIN 6352

COM INT N SEC LN SEC 31 & WLY R/W HWY 51;SWLY 240’S

ALG R/W TO POB;SWLY 272.53′;NWLY 159.1′;NE 272.47′;

SE 159.1′ TO POB SEC 31, T18N, R27E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 165.64

COST, FEES, AND INTEREST…………. 160.45

TOTAL………………………….. 326.09

ALWAYS FUN INFLATABLES LLC

Account 155000 BPPIN 95855

AMUSEMENT & RECREATION – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 387.52

COST, FEES, AND INTEREST…………. 112.84

TOTAL………………………….. 500.36

ALYSSA CORPORATION

Parcel 10-05-16-2-000-006.000 PPIN 1749

COM INT E LN HWY 85 & S LN HWY 431;TH NELY 180’S;

SELY 264’S TO POB;SWLY 580′;SELY 485′;NELY 429.2′;

SWLY 200′;NELY 200’TO S LN HWY 431;NWLY 60’TO POB

IN NW4 NW4 IN SEC 16 T 19 N R 27 E

[2 MOTEL,OFFICE,PAVIN ,PO

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 12,793.04

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 13,777.12

COST, FEES, AND INTEREST…………. 1,373.86

TOTAL………………………….. 27,944.02

AMAZING LASH STUDIO

Account 161681 BPPIN 99098

BEAUTY SHOPS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.87

TOTAL………………………….. 206.87

AMERICAN EAGLE FENCE & DECK LLC

Account 154864 BPPIN 95719

CONSTRUCTION – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.07

TOTAL………………………….. 214.07

AMSTERDAM CAFE FOOD TRUCK LLC

Account 147483 BPPIN 91652

FOOD TRUCK

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,657.76

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,785.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 261.14

TOTAL………………………….. 3,704.18

ANDERSON DECORATIVE SOLUTIONS

Account 154753 BPPIN 95484

BUILDING TRADES

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 97.55

TOTAL………………………….. 194.15

ANDERSON JANET & ANDERSON TAYLOR MORGAN & ANDERSON CHLOE ANN

Parcel 09-04-19-4-000-175.034 PPIN 20227

BLDG D, UNIT 302, COURT SQUARE CONDO’S.

SEC 19, T 19 N, R 26 E.

[2 CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 418.08

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 397.24

COST, FEES, AND INTEREST…………. 186.09

TOTAL………………………….. 1,001.41

ANDERSON MICHELE

Parcel 24-01-12-0-004-250.000 PPIN 71108

LOT 74

AUTUMN CREEK S/D

PLAT 30-30

SEC 12 T17N R29E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 793.24

COST, FEES, AND INTEREST…………. 199.55

TOTAL………………………….. 992.79

ANDERSON SCOTT B

Parcel 14-03-08-0-000-024.000 PPIN 53915

LOT E-230

PROPERTY LINE REVISION FOR TRACT E

ROCK CREEK COVE

PLAT 45-161

SEC 8 T18N R30E

[RES,BOATH,POOL,CARP,BOATFIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,508.38

COST, FEES, AND INTEREST…………. 289.33

TOTAL………………………….. 2,797.71

ANDERSON TEMPLE

Parcel 10-03-07-1-001-065.000 PPIN 37211

PART LOT C, BLK 7; BEG SW COR LOT C;NE 79.6′;NW 100′

NE 67.2′;SE 100′;NE 2.8′;NW 200′;WLY 55’S;SLY 158′;

SE 144.8′ TO POB SEC 7, T19N, R27E

[OFFICE,SERLP,FENCE,PAVIN

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 812.76

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 875.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 230.76

TOTAL………………………….. 1,918.80

ANDREW LEE DESIGN LLC

Account 142324 BPPIN 89104

ART DEALERS & GALLERIES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.41

TOTAL………………………….. 261.91

ANDREWS HENRY

Parcel 06-07-25-0-000-026.000 PPIN 4497

PART NW4 NE4 SEC 25,T20N, R24E;BEG NW COR;S 197.6′;

SE 227.5′;NLY 250.2′ ON W ROW LEE RD 76;W 247.3′ TO

POB

[MFGHM,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 423.12

COST, FEES, AND INTEREST…………. 202.69

TOTAL………………………….. 625.81

ANEW TUTORING AND ENRICHMENT CENTER

Account 167598 BPPIN 100201

PROFESSIONAL CONSULTING SERVICES

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 36.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 124.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 120.22

TOTAL………………………….. 280.72

ANTLEY JAMIE

Parcel 11-04-19-0-000-016.000 PPIN 36018

COM SE COR SE4; TH W 2680’S; N 2430’S TO POB; NW

50’S; W 149’S TO ELY R/W 50′ UNNAMED; SLY 50’S ALG

SD R/W; E 152′ TO POB IN SEC 19, T 19 N, R 28 E.

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 158.56

COST, FEES, AND INTEREST…………. 219.59

TOTAL………………………….. 378.15

APPLIANCE CARE PROS

Account 155213 BPPIN 96086

APPLIANCE REPAIR

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 81.64

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 67.51

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.31

TOTAL………………………….. 263.46

APTIV SERVICES US LLC

Account 158094 BPPIN 97344

COMPUTER & ELECTRONIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 118.99

TOTAL………………………….. 251.99

AR ELITE LLC

Account 154591 BPPIN 95158

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 27.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 91.24

TOTAL………………………….. 118.84

ARC REALTY

Account 157713 BPPIN 97192

REAL ESTATE OFFICE

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.87

TOTAL………………………….. 206.87

ARMISTEAD & ASSOCIATES AT KELLER WILLIAM

Account 143929 BPPIN 89917

REAL ESTATE OFFICE

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 120.79

TOTAL………………………….. 253.79

ARNOLD DEBRA & JACOBS CHARLOTTE

Parcel 15-02-03-0-000-015.000 PPIN 31468

COM INT WLY R/W CO RD 87 & NLY R/W CO RD 20 TH WLY

1780’S ALG SAID NLY R/W TO POB N 365′ WLY 70′ S 365′

TO NLY R/W CO RD 20 ELY 70′ ALG SAID NLY R/W TO POB

IN SEC 3 T 19N R 29E

[MFGHM,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 212.38

COST, FEES, AND INTEREST…………. 247.21

TOTAL………………………….. 459.59

ARRINGTON JOE RONALD

Parcel 06-09-29-0-000-006.005 PPIN 66339

PART NW4 SEC 29 T20N R24E: COM SW COR; N 996.4′ TO BEG; N

680.7′; E 62.9′; NE’LY 548.1′; SE 174.7′; SE’LY 911.5′ TO SW

ROW LEE RD 651; SE 317.1′ ON ROW; SW 248.1′; SW 677.9′ TO

POB.

[RES,GARAG] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,265.26

COST, FEES, AND INTEREST…………. 272.99

TOTAL………………………….. 1,538.25

ASH-GRAYHAWK LLC

Parcel 19-06-13-0-000-432.000 PPIN 89219

LOT 50

LINKS CROSSING SUBDIVISION

PHASE 2

PLAT 44-14

SEC 13 T18N R25E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 324.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 349.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 158.13

TOTAL………………………….. 832.05

ASKEW LINZIE JR

Parcel 10-03-08-3-000-058.000 PPIN 14685

PART OF LOT 10,BLK 238;BEG SE COR LOT 10;TH N 90′;

W 109.7′;S 90′;E 109.7’TO POB IN TOTTEN MAP.,PB 2/9

IN SEC 8 T 19 N R 27 E – OPELIKA

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 104.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 112.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 168.12

TOTAL………………………….. 384.12

ASKEW LINZIE JR

Parcel 08-06-24-1-000-056.000 PPIN 21535

LOT 44, WOODLAND HILLS SD, PB 9/21

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 391.56

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 368.68

COST, FEES, AND INTEREST…………. 153.01

TOTAL………………………….. 913.25

ASPIE TECH INC

Account 146691 BPPIN 91383

PERSONAL SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 14.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 116.18

TOTAL………………………….. 226.78

ASSOCIATED REALTY COMPANY INC

Parcel 10-04-19-3-000-039.000 PPIN 16058

LOT 78,HALLWAY SD.,2ND ADD.,PB 6/169 – OPELIKA

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 642.72

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 692.16

COST, FEES, AND INTEREST…………. 186.07

TOTAL………………………….. 1,520.95

ATKINSON TINA C & WILLIAM TODD

Parcel 09-04-18-3-000-077.003 PPIN 12567

LOT 4, KEEL SD, PB 14/55

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,824.68

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,965.04

COST, FEES, AND INTEREST…………. 294.74

TOTAL………………………….. 4,084.46

AUBURN BACKYARD ENTERTAINMENT

Account 146859 BPPIN 91558

AMUSEMENT & RECREATION – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 131.10

COST, FEES, AND INTEREST…………. 104.50

TOTAL………………………….. 235.60

AUBURN COSMETIC AND IMPLANT DENTISTRY

Account 163944 BPPIN 99647

MEDICAL – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 836.16

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 848.48

COST, FEES, AND INTEREST…………. 185.21

TOTAL………………………….. 1,869.85

AUBURN EAGLE INC THE

Account 148427 BPPIN 92273

BARS & TAVERNS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.61

TOTAL………………………….. 260.11

AUBURN ENVIRONMENTAL CONSULTING AND TESTING

Account 44330 BPPIN 51682

PROFESSIONAL CONSULTING SERVICES

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 291.58

COST, FEES, AND INTEREST…………. 106.72

TOTAL………………………….. 398.30

AUBURN EQUITIES LLC

Parcel 09-06-14-2-000-002.003 PPIN 88354

LOT 2 FALCON-PEPPERELL VILLAGE

PHASE 1 PLAT 43-127

SEC 14 T15N R26E

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 4,771.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 5,138.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 571.91

TOTAL………………………….. 10,480.91

AUBURN EQUITIES LLC

Parcel 09-06-14-2-000-002.004 PPIN 88355

LOT 3 FALCON-PEPPERELL VILLAGE

PHASE 1 PLAT 43-127

SEC 14 T15N R26E

[RETMX,2 PAVIN,RESFF,PAVE

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 21,178.04

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 22,807.12

COST, FEES, AND INTEREST…………. 2,107.13

TOTAL………………………….. 46,092.29

AUBURN EQUITIES LLC

Parcel 09-06-14-2-000-002.005 PPIN 89314

LOT 1-A-1-A-1-A-1-A-1-A-1(FUTURE DEVELOPMENT)

THE MILL CONDOMINIUM

PHASE 10 CONDO PLAT 5-22

SEC 14 T15N R26E

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 2,749.24

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,960.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 388.35

TOTAL………………………….. 6,098.31

AUBURN FARE & LIBATIONS

Account 145306 BPPIN 90061

RESTAURANTS – THEME OR SPECIALTY

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 270.92

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 239.76

COST, FEES, AND INTEREST…………. 132.78

TOTAL………………………….. 643.46

AUBURN FARE & LIBATIONS LLC

Account 111360 BPPIN 79628

RESTAURANTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 325.52

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 298.56

COST, FEES, AND INTEREST…………. 130.68

TOTAL………………………….. 754.76

AUBURN FENCING CLUB INC

Account 136200 BPPIN 87044

SPORTS TEAMS AND CLUBS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 73.84

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 61.06

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.07

TOTAL………………………….. 253.97

AUBURN FITNESS SOLUTIONS

Account 143949 BPPIN 89928

HEALTH CLUBS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.59

TOTAL………………………….. 246.59

AUBURN FRAMING CONTRACTORS

Account 72280 BPPIN 63917

GENERAL CONTRACTORS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 258.75

COST, FEES, AND INTEREST…………. 99.84

TOTAL………………………….. 358.59

AUBURN GROUP REAL ESTATE THE

Account 158067 BPPIN 97339

REAL ESTATE OFFICE

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.27

TOTAL………………………….. 212.27

AUBURN HOTEL INVESTMENTS LLC

Account 154015 BPPIN 94993

HOTELS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 3,092.44

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 3,278.32

COST, FEES, AND INTEREST…………. 389.28

TOTAL………………………….. 6,760.04

AUBURN HOTEL INVESTMENTS LLC

Parcel 19-01-12-0-000-020.000 PPIN 20923

LOT 8A

A REDIVISION OF LOTS 7,8 & 9 EDWARDS COURT S/D

& LOT 1-B SPICER-COSGROVE S/D

PLAT 34-64

SEC 12 T18N R25E

[HOTEL,PAVE,PAVIN]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 29,552.12

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 31,825.36

COST, FEES, AND INTEREST…………. 2,914.99

TOTAL………………………….. 64,292.47

AUBURN HOUSE WASH LLC

Account 145580 BPPIN 90085

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 81.64

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 67.51

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.91

TOTAL………………………….. 267.06

AUBURN INVESTMENT PROPERTIES LLC

Account 166604 BPPIN 99962

REAL ESTATE OFFICE

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.47

TOTAL………………………….. 210.47

AUBURN MAINTENANCE SERVICE

Account 32826 BPPIN 45467

REPAIR SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 16.12

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 13.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 112.54

TOTAL………………………….. 142.38

AUBURN PRODUCTIONS LLC

Account 157649 BPPIN 97175

COMPUTER & ELECTRONIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 1,250.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,294.80

COST, FEES, AND INTEREST…………. 220.74

TOTAL………………………….. 2,766.14

AUBURN SOFTWASH LLC

Account 145717 BPPIN 90125

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 26.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 21.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.54

TOTAL………………………….. 159.04

AUBURN STRUCTURAL DESIGN INC

Account 167836 BPPIN 100290

ENGINEERING SERVICES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.67

TOTAL………………………….. 208.67

AUBURN TAPROOM LLC

Account 161688 BPPIN 99115

BARS & TAVERNS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 743.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 748.80

COST, FEES, AND INTEREST…………. 178.36

TOTAL………………………….. 1,670.76

AUBURN THERAPEUTIC MASSAGE & WELLNESS

Account 166610 BPPIN 99966

PERSONAL SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.07

TOTAL………………………….. 214.07

AUBURN URGENT CARE INC

Account 53654 BPPIN 56290

MEDICAL LABORATORIES & CLINICS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 488.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 474.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 151.34

TOTAL………………………….. 1,114.54

AUTO MAX

Account 108154 BPPIN 79370

AUTO DEALERS, USED (INCL. TRUCKS & RV’S)

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 11.17

COST, FEES, AND INTEREST…………. 100.90

TOTAL………………………….. 112.07

AVALON MHP AUBURN AL LLC

Account 97823 BPPIN 76510

RV PARKS AND RECREATION CAMPS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 69.16

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 58.75

COST, FEES, AND INTEREST…………. 122.36

TOTAL………………………….. 250.27

AXE MARKS THE SPOT

Account 146852 BPPIN 91550

AMUSEMENT & RECREATION – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 120.79

TOTAL………………………….. 253.79

AYSHA GROUP OF INDUSTRIES INC

Account 155017 BPPIN 95870

RESTAURANTS – THEME OR SPECIALTY

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 123.01

TOTAL………………………….. 265.51

AYUYU ANTHONY C

Parcel 16-04-17-0-000-002.044 PPIN 51990

PART SW4 SEC 17 T18N R28E: COM INT N LINE & NE ROW LEE RD 14

3; SE 491.5′ ON ROW TO BEG; SE 112.5′ ON ROW; NE 391.4′; NW

108.8′; SW 406.8′ TO POB.

[MFGHM,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 562.52

COST, FEES, AND INTEREST…………. 234.16

TOTAL………………………….. 796.68

AZOSKI DESIGN LLC

Account 155265 BPPIN 96139

PHOTOGRAPHY TO INCLUDE DEVELOPING

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 101.15

TOTAL………………………….. 197.75

B SQUARED PARTNERS LLC

Account 147539 BPPIN 91692

REAL ESTATE OFFICE

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.19

TOTAL………………………….. 250.19

BABCOCK ROBERT A & SUSAN B

Parcel 09-08-28-3-000-002.002 PPIN 5320

LOT 64,GLENHAVEN NORTH ADD.,SECTOR 6,UNIT 3,PB 9/66

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 716.56

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 565.54

COST, FEES, AND INTEREST…………. 189.09

TOTAL………………………….. 1,471.19

BADGER PROPERTIES LLC

Account 166603 BPPIN 99961

REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.47

TOTAL………………………….. 210.47

BAGGETT HOLLIS W & PEGGY J

Parcel 09-06-13-2-000-081.000 PPIN 6771

LOT 86,FIVE POINTS SD.,PB 3/67

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 167.96

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 180.88

COST, FEES, AND INTEREST…………. 141.70

TOTAL………………………….. 490.54

BAGGETT HOLLIS W & PEGGY J

Parcel 09-06-13-2-000-080.000 PPIN 6772

LOT 87,FIVE POINTS SD.,PB 3/67

[OFFICE]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 149.76

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 161.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 140.00

TOTAL………………………….. 451.04

BAILEY HANDYWORKS

Account 46113 BPPIN 52752

REPAIR SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 12.42

COST, FEES, AND INTEREST…………. 90.56

TOTAL………………………….. 102.98

BAILEYZ T-SHIRTS & SIGNS

Account 146671 BPPIN 91363

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 14.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 116.18

TOTAL………………………….. 226.78

BAIRD HYRAM C & PEGGY C

Parcel 09-05-22-4-000-073.000 PPIN 5447

LOT 8,HILLCREST SD.,PB 4/10

[RES,2 UTIL]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 533.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 574.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 172.22

TOTAL………………………….. 1,279.22

BAKER ALBERT LEE EST OF

Parcel 22-03-06-0-000-003.002 PPIN 5451

COM @ NW COR SEC 6, SELY 2070’S TO POB; E 300′

S 111.7′;W 300′; N 111.7′ TO POB SEC 6,T17N,R27E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 563.34

COST, FEES, AND INTEREST…………. 216.20

TOTAL………………………….. 779.54

BAKER BENJAMIN HENRY

Parcel 09-09-32-4-000-093.000 PPIN 12290

LOT 204

GROVE HILL S/D 1ST ADDITION

PLAT 18-27

SEC 32 T19N R26E [RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 696.28

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 696.84

COST, FEES, AND INTEREST…………. 192.29

TOTAL………………………….. 1,585.41

BAKER CHARLES E & SUZANNE C "LIFE ESTATE"

Parcel 04-08-33-0-000-013.000 PPIN 5467

LOT 6 SAUGAHATCHEE HILLS S/D

PLAT 13-178

[RES,GARAG,POOL]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 933.92

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 952.76

COST, FEES, AND INTEREST…………. 214.50

TOTAL………………………….. 2,101.18

BAKER DEXTER & LATONYA; BAKER ROSEMARY

Parcel 10-09-29-0-000-027.000 PPIN 23127

LOT 40 BALAIRE SD PB 7/5 OPELIKA

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 66.04

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 71.12

COST, FEES, AND INTEREST…………. 128.57

TOTAL………………………….. 265.73

BAKER DEXTER & LATONYA; BAKER ROSEMARY

Parcel 10-09-29-0-000-028.000 PPIN 23128

LOT 39 BALAIRE SD PB 7/5 OPELIKA

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 66.04

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 71.12

COST, FEES, AND INTEREST…………. 128.57

TOTAL………………………….. 265.73

BAKER JEWELL ROBINSON 1/4 BAKER LYNN

Parcel 10-03-08-2-001-104.000 PPIN 29805

W1/2 LOT 1 BLK 6 PALMER SD PB 2/11 IN OPELIKA

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 291.72

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 314.16

COST, FEES, AND INTEREST…………. 158.66

TOTAL………………………….. 764.54

BAKER LESLIE GINGLES & CHESTER M JR

Parcel 09-05-16-4-000-183.000 PPIN 65448

LOT 54

HILLTOP PINES S/D

1ST REVISION

PLAT 28-47

SEC 16 T19N R26E

[TOWN]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 638.56

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 687.68

COST, FEES, AND INTEREST…………. 196.48

TOTAL………………………….. 1,522.72

BAKER VONSUELA

Parcel 23-02-10-0-000-020.002 PPIN 66232

PART LOT 7 JOHNSON S/D PLAT 7-194 SEC 10 T17N R28E: COM INT

E LINE SEC 10 & SE ROW LEE RD 203; SW 325’S ON ROW TO BEG;

SW 173.4′ ON ROW; S 206.9′; NE 253.6′; NW 233′ TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 104.96

COST, FEES, AND INTEREST…………. 168.52

TOTAL………………………….. 273.48

BAKER WILLIAM B

Parcel 08-07-25-1-002-089.00002101 PPIN 57238

UNIT 101 BUILDING 2

THE EDGE WEST AT AUBURN CONDOMINIUMS

PHASE 1 CONDO PLAT 3-70

SEC 28 T19N R25E

ON LAND PARCEL 08-07-25-1-002-089.000

[2 CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,420.12

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,529.36

COST, FEES, AND INTEREST…………. 289.33

TOTAL………………………….. 3,238.81

BAMA BOYS FREIGHT LLC

Account 151793 BPPIN 94108

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 44.85

COST, FEES, AND INTEREST…………. 98.82

TOTAL………………………….. 143.67

BARBER SHOP THE

Account 146724 BPPIN 91416

BARBER SHOPS

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 14.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 112.58

TOTAL………………………….. 223.18

BARBER'S MICROGREENS LLC

Account 154903 BPPIN 95759

RETAIL – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.81

TOTAL………………………….. 258.31

BARE AT PLATINUM

Account 147581 BPPIN 91720

BEAUTY SHOPS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.01

TOTAL………………………….. 256.51

BARKER JOHN PATRICK

Parcel 10-06-23-0-000-031.000 PPIN 66011

LOT 2 DAISY P SMITH S/D

PLAT 28-50

SEC 23 T19N R27E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 267.32

COST, FEES, AND INTEREST…………. 125.43

TOTAL………………………….. 392.75

BARKER KARA & BARKER BRANDON & PATRICK

Parcel 10-06-23-0-000-032.000 PPIN 66012

LOT 1

DAISY P SMITH S/D

PLAT 28-50

SEC 23 T19N R27E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,666.24

COST, FEES, AND INTEREST…………. 249.63

TOTAL………………………….. 1,915.87

BARKER KARA LEANNE

Parcel 10-06-23-0-000-030.000 PPIN 66010

LOT 3 DAISY P SMITH S/D

PLAT 28-50

SEC 23 T19N R27E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 279.62

COST, FEES, AND INTEREST…………. 125.98

TOTAL………………………….. 405.60

BARNES BETTY B

Parcel 01-04-19-0-000-006.001 PPIN 5740

COM @ SW COR OF SE4 OF SW4 TH N 2650’S TO POB TH N

490’S SELY 700’S S 300’S W 680’S TO POB.

SEC 19, T 20 N, R 29 E.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 16.18

COST, FEES, AND INTEREST…………. 150.13

TOTAL………………………….. 166.31

BARNES BETTY B

Parcel 01-08-33-0-000-010.001 PPIN 5742

LOT 6,HALAWAKA BEACH 3RD ADD SD.,PB 4/29

IN SEC 33 T 20 N R 29 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 487.90

COST, FEES, AND INTEREST…………. 146.16

TOTAL………………………….. 634.06

BARNES GREGORY A

Parcel 01-08-33-4-001-048.000 PPIN 7924

LOT 17,BLK 8,LAKEVIEW SHORES #1 SD.,PB 4/41

IN SEC 33 T 20 N R 29 E

[MFGHM,MHSKT]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 36.96

COST, FEES, AND INTEREST…………. 129.46

TOTAL………………………….. 166.42

BARNES JAMIE & ASHLEY

Parcel 11-09-32-0-000-005.005 PPIN 76339

LOT 3

PLEASANT VIEW S/D

PLAT 33-30

SEC 32 T19N R28E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 391.96

COST, FEES, AND INTEREST…………. 131.04

TOTAL………………………….. 523.00

BARNES TERRY D

Parcel 10-05-21-0-000-027.000 PPIN 10576

COM INT W LN NE4 & N LN CHEWACLA RD;TH N 218’S TO

POB;TH N 80′;NELY 162′;S 100′;W 161.5’TO POB IN

SW4 NE4 IN SEC 21 T 19 N R 27 E – OPELIKA

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 49.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 53.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 173.82

TOTAL………………………….. 276.42

BARNES TERRY D SR

Parcel 10-05-21-0-000-004.000 PPIN 9031

LOT 2, MARTHA J HARMON SD, PB 15/59 SEC 21, T19N, R27E

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 175.24

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 188.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 144.18

TOTAL………………………….. 508.14

BARNES TERRY D SR & TOMMIE N

Parcel 10-05-21-0-000-025.000 PPIN 8640

BEG INT W LN NE4 & N LN CHEWACLA RD;TH SELY 105′;

N 169’S;NWLY 105’TO W LN NW4;S 169’S TO POB IN SW4

NE4 IN SEC 21 T 19 N R 27 E – OPELIKA

[RES,UTIL]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 308.88

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 332.64

COST, FEES, AND INTEREST…………. 205.27

TOTAL………………………….. 846.79

BARNES TERRY DWANE & TOMMIE NADINE

Parcel 10-05-21-0-000-043.000 PPIN 43570

COM INT S LN CHEWACLA RD & E N LN CENTRAL OF GA RR;

TH NELY 87’S TO POB;TH SELY 680’S;SWLY 662’S;NWLY

180’S TO POB IN SW4 NE4 IN SEC 21 T 19 N R 27 E

OPELIKA

[GARAG,MFGHM,MHSKT]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 450.84

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 485.52

COST, FEES, AND INTEREST…………. 222.14

TOTAL………………………….. 1,158.50

BARNETT CONNI H

Parcel 08-07-35-3-000-005.011 PPIN 5747

LOT 11, HEARTHSTONE DEV, PB 12/39-41 SEC 35, T19N, R25E

[2 CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 512.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 551.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 172.07

TOTAL………………………….. 1,235.87

BARRE ON THE PLAINS LLC

Account 161957 BPPIN 99369

HEALTH CLUBS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.19

TOTAL………………………….. 250.19

BARRINGER ALEX & KRISTA

Parcel 09-04-20-1-000-159.0001009 PPIN 60565

UNIT 1009

THE RESIDENCES CONDOMINIUMS

PHASE 1 CONDO PLAT 3-130

SEC 20 T19N R26E

ON LAND PARCEL #159

[2 CONDO,CARP]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 807.56

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 869.68

COST, FEES, AND INTEREST…………. 215.88

TOTAL………………………….. 1,893.12

BARRY MELANIE

Parcel 09-04-19-2-002-029.000 PPIN 11901

LOT 12, BLK E, CARY WOOD SD, PB 5/24 AUBURN

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,655.68

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,342.12

COST, FEES, AND INTEREST…………. 257.30

TOTAL………………………….. 3,255.10

BASS MICHAEL S JR

Parcel 21-01-01-0-000-006.000 PPIN 5926

LOT 3 BASS FAMILY S/D

FIRST REVISION PLAT 42-113

SEC 1 T17N R26E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 51.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.34

TOTAL………………………….. 171.26

BASS TAMARA L

Parcel 10-02-09-1-000-129.000 PPIN 85558

LOT 7 TOWNE LAKES

PHASE 4A

PLAT 41-98

SEC 9 T19N R27E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 2,272.92

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,447.76

COST, FEES, AND INTEREST…………. 342.03

TOTAL………………………….. 5,062.71

BEARD WILLIAM J JR & BETTY J

Parcel 09-05-15-1-000-026.000 PPIN 18726

LOTS 9 & 10, BLK K, SPRING HILL HGTS SD PB 3/12

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 39.52

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 42.56

COST, FEES, AND INTEREST…………. 136.89

TOTAL………………………….. 218.97

BEAVERS RICKY M

Parcel 06-07-26-0-000-005.013 PPIN 77915

PART SEC 26 T20N R24E: COM INT E LINE & S ROW LEE RD 72; S

1220’S; W 500’S TO BEG; W 730′; S 810′; E 730′; N 810′ TO

POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 179.58

COST, FEES, AND INTEREST…………. 155.68

TOTAL………………………….. 335.26

BEBE AFRICAN HAIR BRAIDING & WEAVING

Account 112072 BPPIN 80322

BEAUTY SHOPS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 25.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 21.07

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.09

TOTAL………………………….. 161.64

BECK LYNN WOOD & KEVIN PAUL

Parcel 01-08-33-4-004-020.001 PPIN 18114

PT LOT B, SURVEY FOR MAX C & DOROTHY MOTLEY, PB

14/192; BEG SE COR LOT B;NLY 38.2′;NWLY 40.1′;

WLY 97.5′;SLY 110’S;ELY 70.9′;NLY 29.8′;ELY 20.1′;

NLY 18.5′;ELY 63.1′ TO POB SEC 33, T20N, R29E

[RES,BOATH,PIER,CARP]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,500.90

COST, FEES, AND INTEREST…………. 227.74

TOTAL………………………….. 1,728.64

BECOMING WELLNESS LLC

Account 161691 BPPIN 99119

HEALTH CLUBS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 126.88

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 104.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.03

TOTAL………………………….. 344.83

BEDELL VILLAGE LP

Account 81711 BPPIN 67233

APARTMENTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 357.76

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 333.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 136.90

TOTAL………………………….. 827.94

BEIT JEWELRY LLC

Account 166616 BPPIN 99969

ONLINE RETAILERS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.87

TOTAL………………………….. 206.87

BEITIA JAMES L

Parcel 09-08-28-2-000-003.029 PPIN 15331

LOT 29-A, A REDIV OF LOTS 27-34 & 39-44, HICKORY

WOODS ESTATES, PB 15/101

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 855.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 868.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 208.96

TOTAL………………………….. 1,932.56

BELLA NOIRE STORE THE

Account 154748 BPPIN 95479

ONLINE RETAILERS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.39

TOTAL………………………….. 248.39

BELLHOUSE PUBLISHING

Account 115027 BPPIN 80853

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 3.12

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2.71

COST, FEES, AND INTEREST…………. 107.86

TOTAL………………………….. 113.69

BENCHMARK PLUMBING LLC

Account 118683 BPPIN 81709

GENERAL CONTRACTORS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 9.88

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 8.17

COST, FEES, AND INTEREST…………. 103.41

TOTAL………………………….. 121.46

BENO TRAMPOLINE PARKS LLC

Account 142551 BPPIN 89154

AMUSEMENT & RECREATION – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 5,098.08

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 5,438.24

COST, FEES, AND INTEREST…………. 588.93

TOTAL………………………….. 11,125.25

BERNEY OFFICE SOLUTIONS LLC

Account 43342 BPPIN 51378

OFFICE SUPPLY

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 34.84

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 29.59

COST, FEES, AND INTEREST…………. 112.30

TOTAL………………………….. 176.73

BERRY WILLIAM R & MARIAN A

Parcel 02-05-22-0-000-002.005 PPIN 185

PART SW4 NW4 & PART NW4 SW4 SEC 22, T20N, R28E;COM

INT W SEC LN & S ROW LEE RD 262;ELY 1400’S ON ROW TO

BEG;SE 62.1′ ON ROW;SW 170.9′;SE 282.4′;W 178.9′;NE

464.7′ TO POB

[MFGHM,MHSKT]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 169.22

COST, FEES, AND INTEREST…………. 169.61

TOTAL………………………….. 338.83

BEULAH PROPERTIES LLC

Parcel 03-06-24-0-000-085.000 PPIN 90117

LOT 10 SENTINEL HILLS S/D

A REDIV OF LOT A430 OF SENTINEL HILLS, LOT A43 EXPANSION

PLAT 44-84

SEC 33 T20N R27E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 246.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 142.47

TOTAL………………………….. 388.47

BEULAH PROPERTIES LLC

Parcel 03-06-24-0-000-086.000 PPIN 90118

LOT 11 SENTINEL HILLS S/D

A REDIV OF LOT A430 OF SENTINEL HILLS, LOT A43 EXPANSION

PLAT 44-84

SEC 33 T20N R27E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 246.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 142.47

TOTAL………………………….. 388.47

BHATE GEOSCIENCES

Account 93019 BPPIN 75207

ENGINEERING SERVICES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 10.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 8.86

COST, FEES, AND INTEREST…………. 106.67

TOTAL………………………….. 125.93

BI-CITY DECOR INC

Account 32975 BPPIN 45616

PAINT & WALLPAPER

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 45.24

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 37.41

COST, FEES, AND INTEREST…………. 108.12

TOTAL………………………….. 190.77

BICKERSTAFF PRATHER, BICKERSTAFF MICHAEL

Parcel 06-07-25-0-000-012.005 PPIN 97493

LOT 5 LIZZIE BICKERSTAFF ESTATE

FAMILY S/D

PLAT 44-37

SEC 25 T20N R24E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 832.30

COST, FEES, AND INTEREST…………. 154.45

TOTAL………………………….. 986.75

BIG FISH LAWN CARE

Account 115534 BPPIN 81005

LANDSCAPE AND LAWN SERVICES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 23.92

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 19.78

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.97

TOTAL………………………….. 158.67

BISMILLAH GRILL & BISMILLAH GROCERY HALAL MEAT

Account 166665 BPPIN 99979

GROCERY – CONVENIENCE

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 105.31

TOTAL………………………….. 174.31

BKM DEVELOPMENT LLC

Account 147780 BPPIN 91775

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.39

TOTAL………………………….. 248.39

BLACK JERRY CHRISTOPHER

Parcel 09-04-17-0-000-013.000 PPIN 54725

LOT 8

MEADOW BROOK S/D

PHASE 1

PLAT 23-14

SEC 17 T19N R26E

[TOWN]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 593.32

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 585.96

COST, FEES, AND INTEREST…………. 184.47

TOTAL………………………….. 1,363.75

BLAIR MARY ANN

Parcel 15-05-22-0-000-074.021 PPIN 6684

LOT 5, BLK A, FRANDER ESTATES, PB 12/140 SEC 22,

T18N, R29E

[MFGHM,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 343.58

COST, FEES, AND INTEREST…………. 182.91

TOTAL………………………….. 526.49

BLANDIN ABBIE

Parcel 15-09-32-0-000-012.048 PPIN 61329

PARCEL A-2

SURVEY FOR GARY EILAND

PLAT 26-135

SEC 32 T18N R29E

[MFGHM,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 622.38

COST, FEES, AND INTEREST…………. 193.66

TOTAL………………………….. 816.04

BLEDSOE DEBORAH

Parcel 09-06-13-2-000-078.000 PPIN 16858

LOT 89,FIVE POINTS SD.,PB 3/67

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 35.36

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 38.08

COST, FEES, AND INTEREST…………. 120.30

TOTAL………………………….. 193.74

BLEDSOE DEBORAH

Parcel 09-06-13-2-000-079.000 PPIN 16859

LOT 88,FIVE POINTS SD.,PB 3/67

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 41.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 44.80

COST, FEES, AND INTEREST…………. 120.89

TOTAL………………………….. 207.29

BLEVINS DANIEL WESLEY WILLIAM &

Parcel 12-05-15-0-000-015.000 PPIN 90705

LOT 1

MILL CREEK LANDINGS

PLAT 44-181

SEC 15 T19N R29E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 414.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 133.87

TOTAL………………………….. 548.79

BLUE TURTLE CREATIVE LLC

Account 112527 BPPIN 80438

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 2.08

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1.85

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.38

TOTAL………………………….. 115.31

BLUHAVENSPA LLC

Account 157656 BPPIN 97178

HEALTH CLUBS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.07

TOTAL………………………….. 205.07

BONMAN BESSIE M/STEPHENSON JUANITA/

Parcel 10-04-18-3-001-105.000 PPIN 40625

LOT 15, SOUTH PARK SD, SECTOR 2, PB 7/114 OPELIKA

[RES,MISC]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 279.76

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 301.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 872.53

TOTAL………………………….. 1,453.57

BOOTH TROY D

Parcel 10-03-07-1-001-108.001 PPIN 61197

LOT 2

BETHESDA BAPTIST CHRUCH/ MILES POINT S/D

PLAT 35-77 SEC 7 T19N R27E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 587.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 579.80

COST, FEES, AND INTEREST…………. 185.73

TOTAL………………………….. 1,353.13

BORBET ALABAMA INC

Parcel 19-01-11-0-000-026.001 PPIN 77873

“BUILDING ONLY” ON

PARCEL 19-01-11-0-000-026.000

EXPIRES 2021 COLL YR

[MANLI]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 7,263.88

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 7,822.64

COST, FEES, AND INTEREST…………. 803.09

TOTAL………………………….. 15,889.61

BORBET ALABAMA INC

Parcel 19-01-11-0-000-026.000AB PPIN 88182

“BUILDING ONLY” LOCATED ON:

THAT PART LOT 2 LYING IN SEC 11

THE RESUBDIVISION OF LOT 2

AUBURN TECHNOLOGY PARK NORTH

PLAT 28-166

SEC 11 T18N R25E

[MANLI,UTIL,OUENT]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 4,430.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 4,771.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 570.67

TOTAL………………………….. 9,772.27

BOUNCIN ROUND

Account 94009 BPPIN 75756

AMUSEMENT & RECREATION – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 34.32

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 29.16

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.06

TOTAL………………………….. 177.54

BOURGETECH LLC

Account 142606 BPPIN 89168

COMPUTER SYSTEMS DESIGN

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.59

TOTAL………………………….. 246.59

BOWENS JOHNATHAN & BOWENS JOSHUA &

Parcel 12-09-29-0-000-028.002 PPIN 7120

COM @ SE COR OF NE4 SEC 29, T 19 N, R 29 E W 455’SW

1000′ TO POB NW 642′ SW 367′ SE 1107′ NE 775′ TO

POB; BEING PAR 2 AVALON ACRES #7, UNRECORDED PLAT.

[MFGHM,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 779.82

COST, FEES, AND INTEREST…………. 252.94

TOTAL………………………….. 1,032.76

BOWENS JOSHUA EUGENE

Parcel 12-09-31-0-000-019.000 PPIN 50261

LOT 25

SURVEY FOR ROBERT H GUNTER JR

PLAT 20-189

SEC 31 T19N R29E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 268.14

COST, FEES, AND INTEREST…………. 129.07

TOTAL………………………….. 397.21

BOWLING JOHN C & SHARON

Parcel 08-01-02-4-000-002.000 PPIN 494

PART NE4 SEC 2 T19N R25E: COM INT E LINE & SE ROW

LEE RD 91; SW 550’S ON ROW TO BEG; W 210′ ON ROW; SW

209.2′; SE 210′; NE 209.2′ TO POB.

[MFGHM,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 230.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 221.03

TOTAL………………………….. 451.75

BRADBERRY COMPANY LLC THE

Account 45732 BPPIN 52710

TOBACCO

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 16.12

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 13.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 108.94

TOTAL………………………….. 138.78

BRADBERY LAURA A

Parcel 09-04-19-1-002-009.000 PPIN 30293

LOT 112 SHELTON WOODS # 2 SD PB 7/112 IN SEC 19

T 19 N R 26 E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,101.36

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,186.08

COST, FEES, AND INTEREST…………. 241.53

TOTAL………………………….. 2,528.97

BRADLEY DAVID WAYNE & JILLIAN FAITH

Parcel 12-08-33-0-000-057.000 PPIN 30185

LOT 3, BLK F, AVALON ACRES SEC 1 SD, PB 7/92

SEC 33, T19N, R29E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 469.86

COST, FEES, AND INTEREST…………. 145.34

TOTAL………………………….. 615.20

BRANNON-HARRIS LLC

Parcel 18-03-06-0-000-304.001 PPIN 64708

LOT 21B PACE S/D

14TH ADDITION

REDIVISION LOTS 21-22

PLAT 28-9

SEC 3 T18N R26E

[TOWN]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,110.72

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,196.16

COST, FEES, AND INTEREST…………. 237.01

TOTAL………………………….. 2,543.89

BRASKI'S RENOVATIONS

Account 154940 BPPIN 95796

REPAIR SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 11.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 75.90

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.31

TOTAL………………………….. 200.21

BRASSELL JASON SCOTT & AMY

Parcel 11-02-03-0-000-001.005 PPIN 44084

BEG INT E SEC LN & N R/W CO RD 50;TH N 725’ALG E SEC

LN;TH SWLY 220.2’ALG S CREEK LN;TH S 658.1′;E 200′

ALG N R/W CO RD 50 TO POB IN SEC 3 Y 19 N R 28 E

[RES,POOL] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,699.34

COST, FEES, AND INTEREST…………. 299.72

TOTAL………………………….. 1,999.06

BRIDGEWATER AT CARY CREEK LLC

Parcel 09-04-18-0-000-071.000 PPIN 90414

LOT 38 BRIDGEWATER PHASE 1B

PLAT 44-128

SEC 18 T19N R26E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 463.32

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 498.96

COST, FEES, AND INTEREST…………. 88.30

TOTAL………………………….. 1,050.58

BRIDGEWATER AT CARY CREEK LLC

Parcel 09-04-18-0-000-072.000 PPIN 90415

LOT 37

BRIDGEWATER PHASE 1B

PLAT 44-128

SEC 18 T19N R26E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 463.32

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 498.96

COST, FEES, AND INTEREST…………. 88.30

TOTAL………………………….. 1,050.58

BROOKS LANCE

Parcel 11-07-35-0-000-002.001 PPIN 19017

BEG @ INT OF NLY MARGIN OF CENTRAL OF GA RR & THE

E SEC LN GO N 1305’S TO SLY MARGIN OF US HWY

280/431; TH W 2509’S; TH S 665’S; E ALG NLY MARGIN

OF CENTRAL OF GA RR 2705’S TO POB IN SEC 35 T 19 N

R 28 E

ALSO SHOWN ON BOUNDARY SURVEY PLAT 45-71

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 140.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 206.13

TOTAL………………………….. 346.73

BROWN FRANCES R

Parcel 17-02-09-0-000-035.008 PPIN 7674

LOT 2-E A RE-SUB OF LOT 2 MAYBERRY S/D PLAT 13-96

S9 T18N R27E

[MFGHM,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 154.46

COST, FEES, AND INTEREST…………. 178.00

TOTAL………………………….. 332.46

BROWN LOUISE/BROWN JAMES/GIBSON SALLY

Parcel 10-04-18-3-002-126.000 PPIN 16431

PART OF LOT 4, BLK 236; COM INT S LN POWLEDGE AVE &

E LN TRIMBLE ST; TH SELY 300’S TO POB; SELY 100’S;

NELY 170’S; NWLY 100’S; SWLY 170’S TO POB IN TOTTEN

MAP, PB 2/9 OPELIKA

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 26.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 28.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 177.03

TOTAL………………………….. 231.03

BROWN MARY L

Parcel 10-04-18-2-001-058.000 PPIN 23808

PT OF LT 11 BLK 222 BEG NE COR OF LT TH NWLY 50′

SWLY 132′ SELY 50′ NELY 132′ TO POB IN TOTTEN MAP SD

PB 2/9 OPELIKA

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 119.08

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 128.24

COST, FEES, AND INTEREST…………. 171.33

TOTAL………………………….. 418.65

BRUFFY RICHARD TROY & KRISTI LEIGH

Parcel 24-03-05-0-000-018.046 PPIN 52033

PART LOT 9 HEATH LAKE ESTATES PLAT 10-159: BEG NE COR LOT 9;

SE 222.6’S TO N ROW LEE RD 425; E 31’S; S ALNG ROW 193.4’S;

E 181.7’S; N 449.4’S; SW 156.5’S TO POB. SEC 5 T17N R29E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 372.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 184.15

TOTAL………………………….. 556.43

BRYARS JACKIE R

Parcel 09-04-17-0-000-002.0051804 PPIN 51960

UNIT 1804 ASBURY HILLS CONDOMINIUMS

CONDO PLAT 2-161

SEC 17 T19N R26E

[2 CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 540.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 582.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 180.14

TOTAL………………………….. 1,303.34

BUBBLES PARTY CO

Account 157665 BPPIN 97182

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.67

TOTAL………………………….. 208.67

BUCHANNON LORINE "LIFE ESTATE"

Parcel 19-05-22-0-000-034.000 PPIN 8039

PART SEC 22 T18N R25E: COM INT SE ROW LEE RD 16 & W ROW LEE

RD 15; S 345’S; W 185’S TO BEG; W 210′; S 210′; E 210′; N

210′ TO POB.

[RES,GARAG] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 0.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 261.10

TOTAL………………………….. 261.10

BUCHANON GENNIE V

Parcel 17-09-31-0-000-015.000 PPIN 8027

LOT 6 KENDRICK SD PB 8/179 IN SEC 31 T 18 N R 27 E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 753.58

COST, FEES, AND INTEREST…………. 206.76

TOTAL………………………….. 960.34

BUCKY STEPHENS APPLIANCE REPAIR

Account 146763 BPPIN 91454

APPLIANCE REPAIR

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 99.35

TOTAL………………………….. 195.95

BUFF CITY SOAP

Account 161694 BPPIN 99126

COSMETICS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 94.51

TOTAL………………………….. 163.51

BURKHALTER R J

Parcel 19-01-01-0-000-017.017 PPIN 3126

UNIT #B-101 LAKEWOOD COMMONS CONDO

[2 CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 556.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 599.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 169.00

TOTAL………………………….. 1,324.60

BURKS TRANSPORTING LLC

Account 147805 BPPIN 91799

TRUCKING & MOVING COMPANIES

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 101.15

TOTAL………………………….. 197.75

BURN NUTRITION LLC

Account 142235 BPPIN 89076

EATING & DRINKING – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 3.12

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2.58

COST, FEES, AND INTEREST…………. 108.26

TOTAL………………………….. 113.96

BURNS BETTY LYNN

Parcel 22-01-12-0-000-036.000 PPIN 24345

LOT 5 GREENRIDGE SD

PB 18/42

SEC 12, T17N, R27E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 73.80

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.12

TOTAL………………………….. 186.92

BURTON MINNIE & GEORGE

Parcel 18-02-04-0-000-167.000 PPIN 2889

LOT 55

HILLBROOK S/D

PLAT 18-125

SEC 4 T18N R26E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 612.04

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 479.11

COST, FEES, AND INTEREST…………. 175.10

TOTAL………………………….. 1,266.25

BUTTS JOANN

Parcel 01-08-33-4-002-013.000 PPIN 8440

LOT 20,BLK 4,LAKEVIEW SHORES #1 SD.,PB 4/41

IN SEC 33 T 20 N R 29 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 15.58

COST, FEES, AND INTEREST…………. 124.90

TOTAL………………………….. 140.48

BY PROPERTIES LLC

Account 72515 BPPIN 64340

APARTMENTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 44.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 36.55

COST, FEES, AND INTEREST…………. 104.43

TOTAL………………………….. 185.18

BYMUN BARBARA & BRYANT DORIS

Parcel 10-04-18-1-002-025.000 PPIN 8466

LOT 8, TOOMER ST S/D, 1ST ADD., PB 7/176-OPELIKA.

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 408.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 439.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 164.15

TOTAL………………………….. 1,011.95

BYRD PAUL M

Parcel 01-04-20-0-000-010.002 PPIN 74029

PART SEC 20 T20N R29E: COM SE COR; N 1560’S TO BEG; N 100’S;

SW 625.9′ TO NE ROW LEE RD 379; SE 61.4′ ON ROW; NE 585’S

TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 9.84

COST, FEES, AND INTEREST…………. 146.24

TOTAL………………………….. 156.08

C&C AUTO REPAIR LLC

Account 156368 BPPIN 96996

AUTO REPAIR

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 20.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 17.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.13

TOTAL………………………….. 149.65

C&C LAND DEVELOPMENT

Account 78683 BPPIN 69814

CONSTRUCTION – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 99.32

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 84.34

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.66

TOTAL………………………….. 301.32

C2 HANDYMAN SOLUTIONS LLC

Account 155948 BPPIN 96913

LANDSCAPE AND LAWN SERVICES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.27

TOTAL………………………….. 212.27

CAAM REAL ESTATE LLC

Account 166699 BPPIN 99988

REAL ESTATE OFFICE

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.47

TOTAL………………………….. 210.47

CABALLERO OLIVIA & MIRANDA RONY GONZALES

Parcel 09-06-24-1-000-100.000 PPIN 35651

LOT 25 RAYWARD SD PB 4/7 OPELIKA

[RES,CARP]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 512.72

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 499.16

COST, FEES, AND INTEREST…………. 169.73

TOTAL………………………….. 1,181.61

CABAN HERBERT CRUZ JR

Parcel 24-01-11-0-000-007.096 PPIN 8780

LOT 20, LEE OAKS SD, PB 13/53 SEC 11, T17N, R29E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 676.80

COST, FEES, AND INTEREST…………. 197.91

TOTAL………………………….. 874.71

CABINET & GRANITE COMPANY LLC

Account 147820 BPPIN 91806

BUILDING TRADES

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 14.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 116.18

TOTAL………………………….. 226.78

CALLAHAN JAMES W & CECYLE S

Parcel 06-08-33-0-000-003.000 PPIN 4165

S2 NE4; 995’S EVENLY OFF N END SE4 IN SEC 33, T 20 N

R 24 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 261.86

COST, FEES, AND INTEREST…………. 139.58

TOTAL………………………….. 401.44

CALLAHAN JAMES W & CECYLE S

Parcel 06-08-34-0-000-003.000 PPIN 4166

COM SW COR SW4; TH N 1645’S TO POB; E 260’S TO WLY

R/W LOACHAPOKA-DADEVILLE RD; NLY 1685’S ALG SD R/W;

W 275’S; S 1675’S TO POB IN SEC 34, T 20 N, R 24 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 21.62

COST, FEES, AND INTEREST…………. 162.97

TOTAL………………………….. 184.59

CALLOWAY ROBERT JR

Parcel 10-04-18-2-002-147.000 PPIN 39827

PT OF LT 2 BLK 11 BEG SE COR OF LT TH NWLY 50′ NELY

150′ SELY 50′ SWLY 150′ TO POB IN TOTTEN MAP SD PB

2/9 OPELIKA

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 20.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 22.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 158.54

TOTAL………………………….. 201.74

CAMPARK ICE LLC

Account 115628 BPPIN 81120

VENDING MACHINES

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 139.65

COST, FEES, AND INTEREST…………. 99.48

TOTAL………………………….. 239.13

CANNON DONALD WAYNE & STEPHANIE

Parcel 22-03-07-0-000-003.000 PPIN 37243

PART LOT 1, NORMA JANELLE SMITH S/D PB 34-69; BEG INT NE

CORNER OF LOT 1; SE ON ROW (AL HWY 51) 212.5′ TO POB; SW

350’S; W 3040’S; S 300’S; E 3320’S TO SW CORNER LOT 2; N

195.06′; NE 164.6′ TO ROW (AL HWY 51); NE ON ROW 220’S TO

POB

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 665.84

COST, FEES, AND INTEREST…………. 220.76

TOTAL………………………….. 886.60

CANNON M O

Parcel 24-01-02-0-002-037.001 PPIN 3436

TRACT 4 AUBURN ROAD S/D PLAT 5-40 EXCEPT PART BEG NE

COR; W 375′; S 122′; E 375′; N 122′ TO POB

SEC 2 T17N R29E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 359.98

COST, FEES, AND INTEREST…………. 154.80

TOTAL………………………….. 514.78

CANNON MICHAEL

Parcel 25-03-07-0-003-008.000 PPIN 9043

LOT 5, BLK D, AUBURN TERR SD, PB 7/54 SEC 7, T17N,

R30E

[RES,BARN] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 482.16

COST, FEES, AND INTEREST…………. 189.15

TOTAL………………………….. 671.31

CANNON MICHAEL

Parcel 25-03-07-0-003-009.000 PPIN 9044

LOT 4, BLK D, AUBURN TERR SD, PB 7/54 SEC 7, T17N,

R30E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 101.68

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.98

TOTAL………………………….. 219.66

CAPITOL MEDICAL DEVICES INC

Account 103040 BPPIN 77809

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 748.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 760.90

COST, FEES, AND INTEREST…………. 172.34

TOTAL………………………….. 1,682.04

CAPITOL MEDICAL DEVICES INC

Account 107264 BPPIN 78984

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 26.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 21.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 106.54

TOTAL………………………….. 154.04

CAPITOL MEDICAL DEVICES INC

Account 103040 BPPIN 80057

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 32.76

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 27.09

COST, FEES, AND INTEREST…………. 107.09

TOTAL………………………….. 166.94

CAPITOL VIAL OF ALABAMA INC

Account 33127 BPPIN 45768

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 164.84

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 177.52

COST, FEES, AND INTEREST…………. 126.61

TOTAL………………………….. 468.97

CAPITOL VIAL OF ALABAMA INC

Account 33127 BPPIN 49901

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 280.28

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 301.84

COST, FEES, AND INTEREST…………. 137.40

TOTAL………………………….. 719.52

CAPITOL VIAL OF ALABAMA INC

Account 33127 BPPIN 49902

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 2,149.16

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,314.48

COST, FEES, AND INTEREST…………. 312.06

TOTAL………………………….. 4,775.70

CAPITOL VIAL OF ALABAMA INC

Account 33127 BPPIN 49928

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,007.76

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,085.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 205.39

TOTAL………………………….. 2,298.43

CAPITOL VIAL OF ALABAMA INC

Account 33127 BPPIN 52262

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 444.08

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 478.24

COST, FEES, AND INTEREST…………. 152.70

TOTAL………………………….. 1,075.02

CAPITOL VIAL OF ALABAMA INC

Account 33127 BPPIN 53374

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 110.24

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 118.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 121.50

TOTAL………………………….. 350.46

CAPITOL VIAL OF ALABAMA INC

Account 48316 BPPIN 53780

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 518.96

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 506.88

COST, FEES, AND INTEREST…………. 157.36

TOTAL………………………….. 1,183.20

CAPITOL VIAL OF ALABAMA INC

Account 33127 BPPIN 55533

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 44,032.56

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 47,419.68

COST, FEES, AND INTEREST…………. 4,226.55

TOTAL………………………….. 95,678.79

CAPITOL VIAL OF ALABAMA INC

Account 72841 BPPIN 65437

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 988.52

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,064.56

COST, FEES, AND INTEREST…………. 203.59

TOTAL………………………….. 2,256.67

CAPITOL VIAL OF ALABAMA INC

Account 72841 BPPIN 67762

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 577.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 621.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 165.15

TOTAL………………………….. 1,363.95

CAPITOL VIAL OF ALABAMA INC

Account 72841 BPPIN 67763

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 123.76

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 133.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 122.77

TOTAL………………………….. 379.81

CAPITOL VIAL OF ALABAMA INC

Account 72841 BPPIN 71555

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 207.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 223.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 130.59

TOTAL………………………….. 561.51

CAPITOL VIAL OF ALABAMA INC

Account 76592 BPPIN 73326

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 765.44

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 824.32

COST, FEES, AND INTEREST…………. 182.74

TOTAL………………………….. 1,772.50

CAPITOL VIAL OF ALABAMA INC

Account 76592 BPPIN 75526

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 2,241.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,413.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 320.67

TOTAL………………………….. 4,975.47

CAPITOL VIAL OF ALABAMA INC

Account 76592 BPPIN 76843

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 3,230.24

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 3,478.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 413.10

TOTAL………………………….. 7,122.06

CAPOUANO BECKMAN & RUSSELL LLC

Account 163953 BPPIN 99651

ATTORNEY

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.67

TOTAL………………………….. 208.67

CAPPS TILE

Account 92056 BPPIN 74909

GENERAL CONTRACTORS

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 1.92

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 6.77

COST, FEES, AND INTEREST…………. 106.19

TOTAL………………………….. 114.88

CAREPOINT RESOURCES LLC

Account 142650 BPPIN 89186

DEALERS & SUPPLIERS – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 118.99

TOTAL………………………….. 251.99

CARMEAN MICHAEL E & PATTI P

Parcel 14-04-20-0-000-016.000 PPIN 9205

LOT 5, NORTH RIDGE SD, PB 14/13 SEC 20, T18N, R30E

[RES,POOL] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 674.34

COST, FEES, AND INTEREST…………. 201.40

TOTAL………………………….. 875.74

CAROLINA-GEORGIA SOUND

Account 78372 BPPIN 68678

LEASED EQUIPMENT

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 24.44

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 20.21

COST, FEES, AND INTEREST…………. 102.81

TOTAL………………………….. 147.46

CARSON STUDIOS INC

Account 126574 BPPIN 84428

PHOTOGRAPHY TO INCLUDE DEVELOPING

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 41.08

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 34.88

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.62

TOTAL………………………….. 190.58

CARTER SHIRLEY M

Parcel 08-06-24-4-000-151.000 PPIN 9391

LOT 113 TOOMER SD PB 4/26 AUBURN

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 78.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 123.80

TOTAL………………………….. 275.00

CASEY BETTY JO

Parcel 01-08-33-4-001-041.000 PPIN 13438

LOT 8,BLK 8,LAKEVIEW SHORES #1 SD.,PB 4/41

IN SEC 33 T 20 N R 29 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 15.58

COST, FEES, AND INTEREST…………. 126.70

TOTAL………………………….. 142.28

CASEY DANIEL SCOTT JR

Parcel 25-03-07-0-006-154.000 PPIN 65067

LOT 80-B

PAROPERTY DIVISION FOR LOT 80-A, 81-A & 82

MALLARD CREEK S/D PHASE 2

PLAT 34-87

SEC 7 T17N R30E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,363.96

COST, FEES, AND INTEREST…………. 246.83

TOTAL………………………….. 1,610.79

CASON CAROL

Parcel 08-06-24-1-000-067.000 PPIN 9446

LOT 4, HABITAT SD, PB 16/14

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 272.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 293.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 140.67

TOTAL………………………….. 706.59

CASON SHERRY JEAN

Parcel 17-08-27-0-000-026.000 PPIN 9450

COM SW COR OF NW1/4 SEC 27;S 65’S;E 300.4′ TO POB

SELY 305.9;S 612′;W 300.4′;N 656′ TO POB SEC 27 T 18

N R 27 E

[RES,BARN] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 717.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 224.94

TOTAL………………………….. 942.44

CELEBRATION CO

Account 164180 BPPIN 99688

EVENT VENUES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.07

TOTAL………………………….. 205.07

CERULEAN WINE BAR

Account 161698 BPPIN 99131

BARS & TAVERNS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 279.76

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 249.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 133.21

TOTAL………………………….. 662.25

CHAMBERS RILEY VERNON

Parcel 07-07-26-0-001-043.018 PPIN 94523

PART SEC 26 T19N R24E: COM INT E SEC LINE & N ROW LEE RD 428

; W 1000’S ON ROW TO BEG; W’LY 297.2′ ON ROW; NE 73.7′; SE

61.9′; SE 206.8′; SE 2.5′ TO POB.

[DUP]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 756.86

COST, FEES, AND INTEREST…………. 246.51

TOTAL………………………….. 1,003.37

CHANDLER ELAINE H

Parcel 19-06-14-0-000-001.001 PPIN 9664

PART PARCEL B CHANDLER S/D PLAT 23-30 SEC 14 T18N R25E: BEG

NE COR PARCEL B; SW 467′; NW 918.5′; NW 270′; NE 70’S ON SE

ROW AL HWY 29; SE 265’S; SE 582.1′; NE 413.3′; SE 326′ TO

POB.

[RES,2 BARN,2 GARAG,POOL,

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,697.28

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,376.52

COST, FEES, AND INTEREST…………. 318.32

TOTAL………………………….. 3,392.12

CHANGES IN ATTITUDE

Account 167346 BPPIN 100150

TOBACCO

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.07

TOTAL………………………….. 205.07

CHARMING OAKS CLOTHING COMPANY

Account 125693 BPPIN 83333

CLOTHING – WOMEN’S

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 137.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 113.95

COST, FEES, AND INTEREST…………. 122.53

TOTAL………………………….. 374.28

CHAVEZ SERGIO

Parcel 11-07-35-0-000-019.002 PPIN 86545

PARCEL 2

PROPERTY DIVISION FOR SERGIO CHAVEZ

PLAT 42-97 SEC 35 T19N R28E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,485.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 279.31

TOTAL………………………….. 2,765.03

CHECK IT OUT BALLOONS & FLOWERS

Account 33210 BPPIN 45851

RETAIL – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 38.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 32.73

COST, FEES, AND INTEREST…………. 118.00

TOTAL………………………….. 189.21

CHELITO LA JAROCHITA

Account 143369 BPPIN 89581

RESTAURANTS

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 3.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 26.22

COST, FEES, AND INTEREST…………. 102.15

TOTAL………………………….. 132.17

CHIC SOUL LLC

Account 126791 BPPIN 84455

RETAIL – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 225.16

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 190.48

COST, FEES, AND INTEREST…………. 123.10

TOTAL………………………….. 538.74

CHICKCHICKPORKPORK GRILL LLC

Account 140272 BPPIN 88133

RESTAURANTS – THEME OR SPECIALTY

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 431.08

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 412.24

COST, FEES, AND INTEREST…………. 145.95

TOTAL………………………….. 989.27

CHRISTIE/AIX INC

Account 84581 BPPIN 72610

LEASED EQUIPMENT

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 776.88

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 784.64

COST, FEES, AND INTEREST…………. 176.07

TOTAL………………………….. 1,737.59

CIRCLE K OPELIKA AL LLC

Parcel 10-03-07-1-002-135.000 PPIN 37593

LOT 4,BLK 39,TOTTEN MAP.,PB 2/9 – OPELIKA

[MISC,CONVS,CANOP,2 PAVIN

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 7,625.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 8,212.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 840.52

TOTAL………………………….. 16,678.72

CKP LLP

Account 126509 BPPIN 84399

ACCOUNTING & BOOKKEEPING OFFICE

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 13.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 11.01

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.48

TOTAL………………………….. 134.49

CL & S SUBDIVISIONS LLC

Parcel 09-05-16-4-000-003.000 PPIN 11029

LOT 71 “OPEN SPACE”

THE GARDENS AT GATEWOOD

REVISION LOTS 14,15 & 16 &

REDIVISION OF REMAINDER OF PARCEL C

PLAT 27-105

SEC 16 T19N R26E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 0.52

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 0.56

COST, FEES, AND INTEREST…………. 156.65

TOTAL………………………….. 157.73

CLARK 1 CONSTRUCTION AKA ROCK ON STONE

Account 147867 BPPIN 91843

BUILDING TRADES

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 104.75

TOTAL………………………….. 201.35

CLARK 1 CONSTRUCTIONS LLC

Parcel 18-02-04-0-000-580.000 PPIN 60784

LOT 58 MORGAN HILLS S/D

PHASE 2

PLAT 26-78 SEC 4 T18N R26E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,604.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,727.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 281.33

TOTAL………………………….. 3,613.13

CLARK CHARLES R & PEGGY J

Parcel 17-08-27-0-000-027.002 PPIN 9936

PART SW4 SEC 27 T18N R27E: COM INT S LINE & W ROW LEE RD 120

; N’LY 1300’S ON ROW; W 176.2′ TO BEG; W 25’S; N 125′; E 25′

S; S 125’S TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1.64

COST, FEES, AND INTEREST…………. 162.07

TOTAL………………………….. 163.71

CLARK CHARLES RANDALL & MARGARET C

Parcel 09-08-27-0-000-070.000 PPIN 62964

LOT 9 WHITE OAKS

2ND REVISION

PHASE 1

PLAT 27-130 SEC 27 T19N R26E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,982.24

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,081.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 319.68

TOTAL………………………….. 4,383.64

CLARK RANDALL THOMAS & VALERIE J

Parcel 01-09-29-0-001-038.000-224 PPIN 69378

UNIT 224

CREPE MYRTLE COMMONS

AT HARDING CONDOMINIUMS

PLAT 29-97 SEC 29 T20N R29E

ON LAND PARCEL #01-09-29-0-001-038.000

[2 CONDO]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,167.26

COST, FEES, AND INTEREST…………. 232.53

TOTAL………………………….. 2,399.79

CLAYTON PROPERTIES GROUP INC

Parcel 09-03-05-0-000-126.000 PPIN 90885

LOT 37

FARMVILLE LAKES

PHASE 5-B

PLAT 44-190 SEC 5 T19N R26E

[TOWN]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 904.28

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 973.84

COST, FEES, AND INTEREST…………. 214.12

TOTAL………………………….. 2,092.24

CLAYTON PROPERTIES GROUP INC

Parcel 19-06-13-0-000-514.000 PPIN 94935

LOT 490

MIMM’S TRAIL S/D

11TH ADITION PHASE A

PLAT 46-84 SEC 13 T18N R25E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 918.84

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 989.52

COST, FEES, AND INTEREST…………. 220.88

TOTAL………………………….. 2,129.24

CLAYTON PROPERTIES GROUP INC

Parcel 19-06-13-0-000-526.000 PPIN 94947

LOT 516

MIMM’S TRAIL S/D

11TH ADITION PHASE A

PLAT 46-84 SEC 13 T18N R25E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 292.76

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 315.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 160.56

TOTAL………………………….. 768.60

CLAYTON PROPERTIES GROUP INC

Parcel 08-01-12-0-000-155.000 PPIN 95019

LOT 161-A

WOODWARD OAKS S/D PHASE 4-A/4-B-1

REV 161-164,167 & 183 & 184

PLAT 48-180 SEC 12 T19N R25E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 338.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 364.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 173.79

TOTAL………………………….. 875.79

CLAYTON PROPERTIES GROUP INC

Parcel 09-06-14-2-000-002.00029 PPIN 95261

UNIT 29

THE MILL CONDOMINIUM

PHASE 7 CONDO PLAT 5-8

SEC 14 T15N R26E

[2 CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 710.84

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 765.52

COST, FEES, AND INTEREST…………. 199.64

TOTAL………………………….. 1,676.00

CLAYTON PROPERTIES GROUP INC

Parcel 08-06-23-0-000-238.000 PPIN 97079

LOT 353 YARBROUGH FARMS

OAKMONT PHASE 1

PLAT 46-128 SEC 23 T19N R25E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 985.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,061.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 223.50

TOTAL………………………….. 2,270.10

CLAYTON PROPERTIES GROUP INC

Parcel 08-06-23-0-000-250.000 PPIN 97091

LOT 366 YARBROUGH FARMS

OAKMONT PHASE 1

PLAT 46-128 SEC 23 T19N R25E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,692.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,822.80

COST, FEES, AND INTEREST…………. 289.59

TOTAL………………………….. 3,804.99

CLAYTON PROPERTIES GROUP INC

Parcel 09-06-14-2-000-002.00024 PPIN 97453

UNIT 24

THE MILL CONDOMINIUM

PHASE 9 CONDO PLAT 5-17

PHASE 9 CONDO PLAT 5-17

[CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 182.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 196.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 152.01

TOTAL………………………….. 530.01

CLAYTON PROPERTIES GROUP INC

Parcel 09-06-14-2-000-002.00063 PPIN 98074

UNIT 20

THE MILL CONDOMINIUM

PHASE 10

CONDO PLAT 5-22

SEC 14 T19N R26E

[CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 182.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 196.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 150.21

TOTAL………………………….. 528.21

CLAYTON PROPERTIES GROUP INC

Parcel 09-06-14-2-000-002.00064 PPIN 98075

UNIT 19

THE MILL CONDOMINIUM

PHASE 10 CONDO PLAT 5-22

SEC 14 T19N R26E

[CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 182.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 196.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 150.21

TOTAL………………………….. 528.21

CLAYTON PROPERTIES GROUP INC

Parcel 08-06-23-0-002-014.000 PPIN 99034

LOT 411

SPYGLASS, PHASE II-FINAL PLAT

PLAT 48-88

SEC 23 T19N R25E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 364.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 392.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 161.82

TOTAL………………………….. 917.82

CLAYTON PROPERTIES GROUP INC

Parcel 08-06-23-0-002-015.000 PPIN 99035

LOT 412

SPYGLASS, PHASE II-FINAL PLAT

PLAT 48-88

SEC 23 T19N R25E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 364.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 392.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 161.82

TOTAL………………………….. 917.82

CLIFTON MYRTIS *LIFE ESTATE*

Parcel 10-08-33-0-000-027.008 PPIN 12096

LOT 39 HIDDEN WOODS SD PB 8/190 OPELIKA

[MFGHM,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 370.64

COST, FEES, AND INTEREST…………. 178.73

TOTAL………………………….. 549.37

CLUCK IT BUCKET

Account 143517 BPPIN 89707

RESTAURANTS – THEME OR SPECIALTY

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 58.70

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 429.34

COST, FEES, AND INTEREST…………. 134.96

TOTAL………………………….. 623.00

COCHRAN GEORGE & NAN

Parcel 15-02-09-0-000-039.000 PPIN 12101

PART NW4 SEC 9 T18N R29E: COM INT NE ROW US HWY 280 & N ROW

UNNAMED RD; W’LY 175’S ON ROW TO BEG; E’LY 143′ ON ROW; N

104.7′ 150’S; W 143′; S 104.7′ 95’S TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 77.08

COST, FEES, AND INTEREST…………. 167.27

TOTAL………………………….. 244.35

COFFEE CAT LLC THE

Account 142671 BPPIN 89199

COFFEE SERVICE

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 184.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 156.81

COST, FEES, AND INTEREST…………. 124.76

TOTAL………………………….. 466.17

COKER TIMOTHY J & T NELS

Parcel 09-04-19-4-000-310.000 PPIN 63659

LOT 3F

CHAMBERS MAP OF AUBURN

REDIVISION OF A PORTION OF

LOT 3-A BLOCK 114

PLAT 27-81

SEC 19 T19N R26E

[TOWN]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 461.76

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 444.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 190.17

TOTAL………………………….. 1,096.21

COLEMAN ROBERT JAY

Parcel 17-04-17-0-000-005.009 PPIN 95243

LOT 60 FLAT STONE ESTATES

PHASE 2 PLAT 46-149

SEC 17 T18N R27E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 451.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 135.49

TOTAL………………………….. 586.49

COLISTRA JOSHUA H & KATHERINE B

Parcel 10-05-16-4-000-117.000 PPIN 71599

LOT 66 CREEKSTONE S/D

PHASE THREE

PLAT 30-99 SEC 16 T19N R27E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 816.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 826.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 208.92

TOTAL………………………….. 1,851.52

COLLABORATIVE COUNSELING LLC

Account 166658 BPPIN 99978

MEDICAL – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.67

TOTAL………………………….. 208.67

COLLECTIVE BRANDING COMPANY

Account 161844 BPPIN 99286

RECORDING STUDIOS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.87

TOTAL………………………….. 206.87

COLLEGIATE BED LOFT COMPANY INC

Account 167936 BPPIN 100347

LEASED EQUIPMENT

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.47

TOTAL………………………….. 210.47

COLUMBUS DEVELOPMENT INC

Parcel 24-01-12-0-000-179.000 PPIN 10652

LOT 1 THE LAKES

PHASE 1 SECTION 5

PLAT 19-27

SEC 12 T17N R29E

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 63.12

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 252.48

COST, FEES, AND INTEREST…………. 145.60

TOTAL………………………….. 461.20

COLUMBUS DEVELOPMENT INC

Parcel 25-03-06-0-000-005.010 PPIN 41446

PART SE4 SEC 6 & PART NE4 SEC 7 T17N R30E: BEG INT N LINE

SEC 6 & NE ROW LEE RD 236; SE 210’S ON ROW ; E 860’S; N

315’S ON COUNTY LINE; SW’LY 340’S ON EASEMENT; S 235’S; W

W 677.01′ ON SEC LINE TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 329.64

COST, FEES, AND INTEREST…………. 194.83

TOTAL………………………….. 524.47

COLUMBUS DEVELOPMENT INC

Parcel 25-03-06-0-000-005.015 PPIN 55946

PART SE4 SEC 6 T17N R30E: COM SE COR; N 265’S TO BEG; N 20’S

; SW’LY 340’S; S 20’S; NE’LY 340’S TO POB.

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 3.84

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 15.36

COST, FEES, AND INTEREST…………. 150.26

TOTAL………………………….. 169.46

COLUMBUS DEVELOPMENT INC

Parcel 25-03-06-0-000-005.016 PPIN 55947

PART SE4 SEC 6 T17N R30E: COM SE COR; N 285’S TO BEG; N 5’S

TO MILL CREEK; NW 355’S ON CREEK; S 130’S; NE’LY 340’S ON

EASEMENT TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 31.16

COST, FEES, AND INTEREST…………. 147.20

TOTAL………………………….. 178.36

COMMUNITY BANK & TRUST - WEST GEORGIA

Parcel 08-05-22-3-000-010.000 PPIN 67482

LOT 46 (DENTENTION AREA) THE COTSWOLDS S/D

PHASE 1-B

PLAT 28-180

SEC 22 T19N R25E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 2.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2.80

COST, FEES, AND INTEREST…………. 133.44

TOTAL………………………….. 138.84

COMPASS GROUP USA INC

Account 86464 BPPIN 49981

VENDING MACHINES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 521.56

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 509.68

COST, FEES, AND INTEREST…………. 150.81

TOTAL………………………….. 1,182.05

COMPASS GROUP USA INC

Account 86464 BPPIN 49983

VENDING MACHINES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,299.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,347.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 223.51

TOTAL………………………….. 2,870.43

COMPASS GROUP USA INC

Account 145715 BPPIN 90123

VENDING MACHINES

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 70.38

COST, FEES, AND INTEREST…………. 93.17

TOTAL………………………….. 163.55

COMPLETE HEALING MASSAGE THERAPY LLC

Account 53661 BPPIN 56296

MEDICAL – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 60.84

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 50.31

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.00

TOTAL………………………….. 224.15

CONQUISTADOR RESTAURANT LLC

Account 163980 BPPIN 99655

RESTAURANTS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 608.10

COST, FEES, AND INTEREST…………. 118.76

TOTAL………………………….. 726.86

CONSTANTINE GROUP THE

Account 161584 BPPIN 98868

ENGINEERING SERVICES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.59

TOTAL………………………….. 246.59

CONTEXT MEDIA LLC

Account 146527 BPPIN 90918

LEASED EQUIPMENT

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 35.88

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 30.45

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.58

TOTAL………………………….. 176.91

CONWAY ACRES

Account 33341 BPPIN 45982

RV PARKS AND RECREATION CAMPS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 54.04

COST, FEES, AND INTEREST…………. 99.23

TOTAL………………………….. 153.27

COOL SCOOPS

Account 146712 BPPIN 91404

CANDY & NUTS

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 14.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 112.58

TOTAL………………………….. 223.18

COOPER HILL LLC

Account 35775 BPPIN 48416

RESTAURANTS – THEME OR SPECIALTY

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 166.92

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 141.80

COST, FEES, AND INTEREST…………. 126.89

TOTAL………………………….. 435.61

CORLEE PATRICIA & ROBBIE GERALD

Parcel 15-05-16-0-000-011.000 PPIN 49197

LOT 20

FOREST LAKES S/D

PHASE 2

PLAT 20-59

[MFGHM,MHSKT,CARP]

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 43.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 301.24

COST, FEES, AND INTEREST…………. 195.55

TOTAL………………………….. 539.99

CORONA RENOVATIONS LLC

Account 147903 BPPIN 91869

BUILDING TRADES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.59

TOTAL………………………….. 246.59

COSTELLO MARGARET P

Parcel 24-01-12-0-000-051.000 PPIN 44164

LOT 15,BLK K,ADD 2,SESSIONS SD

IN SEC 12 T 17 N R 29 E

[MFGHM,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 159.08

COST, FEES, AND INTEREST…………. 183.61

TOTAL………………………….. 342.69

COTTON JOHN THOMAS & AMANDA GALE

Parcel 15-02-10-0-000-014.000 PPIN 7795

LOT 1

BROWN PROPERTY DIVISION ON LEE ROAD 432

PLAT 43-37

SEC 10 T18N R29E

[RES,CARP] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 510.34

COST, FEES, AND INTEREST…………. 201.22

TOTAL………………………….. 711.56

COTTON SEED STUDIOS INC

Account 163729 BPPIN 99597

RECORDING STUDIOS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.67

TOTAL………………………….. 208.67

COUNTRY BOYS DIRT WORKS

Account 155004 BPPIN 95859

HEAVY CONSTRUCTION

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 24.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 83.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.21

TOTAL………………………….. 221.21

COUNTRY CREEK MOBILE HOME COMMUNITY LLC

Parcel 08-06-13-0-000-039.008 PPIN 58174

LOT 3-B-1

DONAHUE CROSSING 1ST ADDITION

6TH REDIVISION LOT OF LOT 3

PLAT 40-142

SEC 13 T19N R25E

[OTHHP,PAVIN,PAVE,FENCE]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 7,853.56

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 8,457.68

COST, FEES, AND INTEREST…………. 879.81

TOTAL………………………….. 17,191.05

COWBOY LIQUORS CUSSETA LLC

Account 155006 BPPIN 95861

LIQUOR

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 97.55

TOTAL………………………….. 194.15

CRAFT CLOSET AUBURN LLC

Account 161707 BPPIN 99140

HOBBY

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.87

TOTAL………………………….. 206.87

CRAFTY (AL) LLC

Parcel 03-08-27-0-000-010.000 PPIN 260

LOT 6A EXPIRES 2016 COLLECTION YR

NORTHEAST OPELIKA INDUSTRIAL PARK

4TH REVISION RES#037/05

PLAT 26-83

SEC 27 T20N R27E

[WARDI,2 PAVIN,FENCE,WARS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 249,249.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 268,422.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 23,435.60

TOTAL………………………….. 541,106.60

CRAIG STEPHEN BACHELER

Account 143952 BPPIN 89930

COMPUTER & ELECTRONIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 4.16

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 3.57

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.55

TOTAL………………………….. 119.28

CRAWFORD DANIEL

Parcel 10-08-33-0-000-027.062 PPIN 11481

LOT 66 HIDDEN WOODS SD PLAT 2 PB 9/40 OPELIKA

[MFGHM,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 207.46

COST, FEES, AND INTEREST…………. 171.39

TOTAL………………………….. 378.85

CREATE A SPA

Account 72325 BPPIN 63973

HEALTH CLUBS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 16.64

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 14.15

COST, FEES, AND INTEREST…………. 108.99

TOTAL………………………….. 139.78

CREWS EVAN III

Parcel 09-04-19-4-000-154.000 PPIN 26862

LOT 17 OAK MEADOW SD PB 8/202 AUBURN

[TOWN]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 420.68

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 400.04

COST, FEES, AND INTEREST…………. 159.33

TOTAL………………………….. 980.05

CROSSCOUNTRY MORTGAGE

Account 161708 BPPIN 99141

FINANCIAL INSTITUTIONS – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.67

TOTAL………………………….. 208.67

CROWNED HAIR & BEAUTY

Account 161709 BPPIN 99142

BEAUTY SHOPS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.67

TOTAL………………………….. 208.67

CRUCIAL ARMS & GUNSMITHING LLC

Account 155013 BPPIN 95867

DEALERS & SUPPLIERS – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 24.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 83.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 121.41

TOTAL………………………….. 228.41

CRUNCH LLC

Account 161710 BPPIN 99143

HEALTH CLUBS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 495.56

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 481.68

COST, FEES, AND INTEREST…………. 149.78

TOTAL………………………….. 1,127.02

CRYOXCEL LLC

Account 161805 BPPIN 99249

SCIENTIFIC EQUIPMENT & CONTROLLING DEVICES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 266.76

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 235.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 133.79

TOTAL………………………….. 635.83

CSP ENTERPRISE LLC

Account 161760 BPPIN 99201

RESTAURANTS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.07

TOTAL………………………….. 205.07

CUMMINGS BRANDON

Parcel 11-03-05-0-000-003.004 PPIN 19923

PARCEL 4A

REPLAT OF SURVEY OF PARCEL 4

TO BE KNOWN AS PARCEL 4A AND 4B

TAURUS ONE S/D

SURVEY FOR MIKE L MOON ENTERPRISES

PLAT 38-49

SEC 5 T19N R28E

[MFGHM,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 161.84

COST, FEES, AND INTEREST…………. 207.13

TOTAL………………………….. 368.97

CUMMINGS DAVID C

Parcel 14-09-31-0-001-001.000 PPIN 8095

PARCEL B

REPLAT FOR

STANSTILL LLC & DAVID CUMMINGS

PLAT 25-2

SEC 31 T18N R30E

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 152.30

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,248.86

COST, FEES, AND INTEREST…………. 196.25

TOTAL………………………….. 1,597.41

CUP & SAUCER LLC THE

Account 156849 BPPIN 97097

RESTAURANTS – THEME OR SPECIALTY

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 122.59

TOTAL………………………….. 255.59

CUSTOM GLASS ATLANTA INC

Account 166936 BPPIN 100016

BUILDING TRADES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.67

TOTAL………………………….. 208.67

D A GRUB SPOT

Account 146798 BPPIN 91495

EATING & DRINKING – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 104.75

TOTAL………………………….. 201.35

D AND B DUKE PARTNERS LLC

Account 161940 BPPIN 99352

AIRCRAFT

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 620.74

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.73

TOTAL………………………….. 740.47

D M SNAVELY JR PROPERTIES LLC

Parcel 10-04-19-1-000-009.000 PPIN 14246

BEG INT W LN POPLAR ST & N LN WILLIAMSON AVE; TH

N348’S; W 311.6′; SELY 144′; S 115.3′; E 253.6′ TO

POB SEC 19 T 19 N R 27 E

[SERLP]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 1,197.56

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,289.68

COST, FEES, AND INTEREST…………. 279.33

TOTAL………………………….. 2,766.57

D R HORTON INC-BIRMINGHAM

Parcel 09-03-06-4-000-224.000 PPIN 97535

LOT 180 REVISED FARMVILLE LAKES

PHASE 7

PLAT 47-179

SECTION 6 T19N R26E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 478.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 515.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 176.11

TOTAL………………………….. 1,169.71

D R HORTON INC-BIRMINGHAM

Parcel 09-03-06-4-000-237.000 PPIN 97548

LOT 193 REVISED FARMVILLE LAKES

PHASE 7

PLAT 47-179

SECTION 6 T19N R26E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 478.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 515.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 176.11

TOTAL………………………….. 1,169.71

DA SILVA GIOVANNI MOREIRA & MOREIRA CARO

Parcel 08-07-35-0-000-006.045 PPIN 25472

UNIT 1040C BUILDING 6

CROSSLAND DOWNS CONDOMINIUM

CONDO PLAT 1-106

ON LAND PARCEL #08-07-35-0-000-006.001

[2 CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 398.84

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 376.52

COST, FEES, AND INTEREST…………. 177.09

TOTAL………………………….. 952.45

DAH PROPERTY ENTERPRISES LLC

Parcel 01-08-33-0-000-001.049 PPIN 37131

LOT 102

GEORGIA POWER COMPANY

IMPROVEMENT ONLY (NO LAND)

[RES,BOATH,BOAT]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,480.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 178.24

TOTAL………………………….. 1,659.16

DARBY LUKE P & OLENZIA

Parcel 22-02-09-0-000-011.000 PPIN 12437

LOT 5 DOWDELL S/D

PLAT 8-98

SEC 9 T17N R27E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 834.76

COST, FEES, AND INTEREST…………. 205.01

TOTAL………………………….. 1,039.77

DARIUS SEARS CONSTRUCTION CO LLC

Account 155026 BPPIN 95879

BUILDING TRADES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.19

TOTAL………………………….. 250.19

DARYL GUESS BONDING CO LLC

Account 155027 BPPIN 95880

BAIL BONDS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 99.91

TOTAL………………………….. 168.91

DAVID HAVEN GOLF LLC

Account 166669 BPPIN 99981

PROFESSIONAL CONSULTING SERVICES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.81

TOTAL………………………….. 258.31

DAVIS FERRIS LEE JR & KAREN

Parcel 16-04-20-0-000-008.005 PPIN 12576

COM @ INT E R/W CRAWFORD RD & N R/W UNNAMED CO RD TH

NLY 200’S TO POB; ELY 210′; NWLY 210′; W 210′; SLY

210′ TO POB SEC 20, T18N, R28E

[MFGHM,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 382.12

COST, FEES, AND INTEREST…………. 226.05

TOTAL………………………….. 608.17

DAVIS THEARTIE/DAVIS-BYRD CHRISTINE

Parcel 15-07-35-0-000-016.000 PPIN 43969

PART SEC 35 T18N R29E: COM INT W LINE & NW ROW LEE RD 235;

NE 295’S ON ROW; N 269′; NE 209′; NE 24′ TO BEG; NE 100’S;

NW 116.8′; SW 58.03′; SE 130′ TO POB.

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 208.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 221.82

TOTAL………………………….. 430.10

DAVIS TWANDA L

Parcel 22-02-09-0-000-006.026 PPIN 27046

COM INT WLY R/W CO RD 63 & NELY R/W UNNAMED CO RD;

TH SWLY 247’S TO POB;SWLY 100′;NLY 300′;NELY 100′;

SLY 300′ TO POB IN SEC 9 T 17 N R 27 E

[MFGHM,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 91.68

COST, FEES, AND INTEREST…………. 211.18

TOTAL………………………….. 302.86

DAWSON CONSTRUCTION

Account 149376 BPPIN 92615

CONSTRUCTION – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.01

TOTAL………………………….. 256.51

DAWSON ROBERT WESLEY

Parcel 17-02-03-0-000-061.006 PPIN 26344

COM INT E SEC LN & NELY R/W HWY 169;NW 1440’S ALG

R/W;N 1130’S TO POB;N 568.7′;W 330.6′;S 599.5′;E

400′ TO POB SEC 3, T18N, R27E

[UTIL] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 201.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 201.73

TOTAL………………………….. 403.45

DAY CECIL

Parcel 18-03-05-0-000-016.001 PPIN 81301

LOT 2 DAY CREEK S/D

PLAT 37-53

SEC 05 T18N R26E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 79.04

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 85.12

COST, FEES, AND INTEREST…………. 129.79

TOTAL………………………….. 293.95

DBMC RESTAURANTS OF AUBURN ALABAMA LLC

Account 161789 BPPIN 99234

RESTAURANTS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,446.14

COST, FEES, AND INTEREST…………. 161.88

TOTAL………………………….. 1,608.02

DCS DAVIS CONSTRUCTION SERVICES

Account 149368 BPPIN 92609

CONSTRUCTION – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 103.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 101.46

TOTAL………………………….. 204.96

DDA PROPERTIES LLC

Account 143458 BPPIN 89628

AUTO REPAIR

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.01

TOTAL………………………….. 256.51

DEAD ON CUSTOMS LLC

Account 144405 BPPIN 89959

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 23.85

COST, FEES, AND INTEREST…………. 97.87

TOTAL………………………….. 121.72

DEERWOOD ON GLENN LLC

Account 75985 BPPIN 67317

APARTMENTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 59.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 50.75

COST, FEES, AND INTEREST…………. 112.57

TOTAL………………………….. 223.12

DEL RANCH RESTAURANT

Account 33466 BPPIN 46107

RESTAURANTS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 47.70

COST, FEES, AND INTEREST…………. 93.55

TOTAL………………………….. 141.25

DELAP RILEY QUINN & KENNETH

Parcel 10-03-06-3-002-003.000 PPIN 9284

LOT 3 WARD HGTS 6TH ADD SD PB 5/31 IN BLK 11 IN SEC

6 T 19 N R 27 E OPELIKA

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 646.88

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 643.64

COST, FEES, AND INTEREST…………. 207.47

TOTAL………………………….. 1,497.99

DERMALAB

Account 146841 BPPIN 91539

MEDICAL – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 836.16

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 848.48

COST, FEES, AND INTEREST…………. 181.61

TOTAL………………………….. 1,866.25

DESIGNER HAIR SALON LLC

Account 155043 BPPIN 95896

BEAUTY SHOPS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.67

TOTAL………………………….. 208.67

DEWDROPS PHOTOGRAPHY BY AMY MCDANIEL LLC

Account 142878 BPPIN 89272

PHOTOGRAPHY TO INCLUDE DEVELOPING

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 123.01

TOTAL………………………….. 265.51

DIAL-A-RIDE TRANSPORTATION INC

Account 155047 BPPIN 95899

TRANSPORTATION – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 0.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1.79

COST, FEES, AND INTEREST…………. 109.50

TOTAL………………………….. 111.77

DILLARD DAVID G & TERESA MURRAY

Parcel 09-09-30-1-002-137.000-310 PPIN 61928

UNIT 310

MAGNOLIA PLAZA CONDOMINIUM

CONDO PLAT 3-139

SEC 30 T19N R26E

[CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 2,158.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,324.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 340.29

TOTAL………………………….. 4,822.29

DIVINELOVE LLC

Account 155050 BPPIN 95902

JANITORIAL/CLEANING SERVICE

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 3.64

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 3.14

COST, FEES, AND INTEREST…………. 106.11

TOTAL………………………….. 112.89

DJ LEE ENTERTAINMENT LLC

Account 150987 BPPIN 93716

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.19

TOTAL………………………….. 250.19

DJK TOUCH EVENTS & SERVICES LLC

Account 154772 BPPIN 95529

MUSIC (INSTRUMENTS)

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 118.99

TOTAL………………………….. 251.99

DNT TAX SERVICES

Account 149460 BPPIN 92675

ACCOUNTING & BOOKKEEPING OFFICE

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.61

TOTAL………………………….. 260.11

DOGGY DAWG BAY LLC

Account 158136 BPPIN 97346

EATING & DRINKING – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 26.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 21.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 116.94

TOTAL………………………….. 164.44

DOOLEY ROSETTA V

Parcel 10-04-18-2-002-055.000 PPIN 13248

LOT 22A OAK PARK S/D

2ND REVISION

A REPLAT OF LOTS 21,22 & 27

PLAT 34-152

SEC 18 T19N R27E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 285.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 307.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 170.68

TOTAL………………………….. 763.60

DOUG HORN ROOFING COMPANY LLC

Account 33522 BPPIN 46163

BUILDING TRADES

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 464.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.71

TOTAL………………………….. 582.31

DOUGHERTY DANIEL & STACY

Parcel 14-09-31-0-003-068.000 PPIN 8961

LOT 22, BLK N, KALLDALEN S/D, PB 7/19 IN SEC 31,

T 18 N, R 30 E.

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 105.10

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 861.82

COST, FEES, AND INTEREST…………. 236.16

TOTAL………………………….. 1,203.08

DOWDELL MATTIE REA

Parcel 07-07-25-0-000-030.001 PPIN 13410

COM NE COR SEC;S 1290’S TO POB;S 210′;W 210′;N 210′;

E 210′ TO POB SEC 25, T19N, R24E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 211.56

COST, FEES, AND INTEREST…………. 126.52

TOTAL………………………….. 338.08

DOWNTOWN ONE HOUR CLEANERS INC

Account 33531 BPPIN 46172

DRY CLEANERS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 113.88

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 94.17

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.56

TOTAL………………………….. 323.61

DOWNTOWN TIRE & AUTO

Account 89659 BPPIN 74443

AUTO QUICK SERVICE

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 853.84

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 867.52

COST, FEES, AND INTEREST…………. 180.06

TOTAL………………………….. 1,901.42

DREAMSCAPES

Account 103349 BPPIN 77975

PERSONAL SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 43.16

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 35.69

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.15

TOTAL………………………….. 190.00

DROPLLEL LLC

Account 161714 BPPIN 99154

MEDICAL – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.87

TOTAL………………………….. 206.87

DRURY WALLACE F JR & ANNE B

Parcel 19-01-01-0-000-048.0001102 PPIN 64808

UNIT 1102

LONGLEAF VILLAS CONDOMINIUMS

CONDO PLAT 3-164

SEC 1 T18N R25E

ON LAND PARCEL #19-01-01-0-000-048.000

[2 CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 394.68

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 425.04

COST, FEES, AND INTEREST…………. 184.49

TOTAL………………………….. 1,004.21

DUBUC WILLIAM J

Parcel 01-02-09-0-000-067.000 PPIN 62419

LOT 9 RIVER BEND HEIGHTS

PLAT 27-5

SEC 9 T20N R29E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 98.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 116.03

TOTAL………………………….. 214.43

DUBUC WILLIAM J

Parcel 01-02-09-0-000-068.000 PPIN 62420

LOT 8 RIVER BEND HEIGHTS

PLAT 27-5

SEC 9 T20N R29E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 98.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 116.03

TOTAL………………………….. 214.43

DUDLEY JOHN M

Parcel 14-08-27-0-000-139.000 PPIN 2064

LOT 2 ST ANDREWS S/D

3RD PHASE

PLAT 20-3

SEC 27 T18N R30E

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 9.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 38.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 129.96

TOTAL………………………….. 177.96

DUDLEY JOHN M

Parcel 14-04-19-0-000-002.000 PPIN 5651

LOT 5 WAYNE ALLEN SURVEY PB 8/174 AUBURN

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 1.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 13.62

COST, FEES, AND INTEREST…………. 121.28

TOTAL………………………….. 136.50

DUDLEY JOHN M

Parcel 14-08-27-0-000-001.004 PPIN 13646

PART SE4 SEC 27 T18N R30E: COM SE COR; N 2120’S; W 4

99.3′ TO BEG; W 500’S; NW 75.1′; E’LY 88.6’ON CUL-DE

-SAC LACH-LAMOND PT; NE 243.9′; E’LY 400’S ON

CONTOURLINE; SE 69.3′; SW 45.09′ TO POB.

[PAVIN,PIER,BOAT]

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 282.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,129.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 238.16

TOTAL………………………….. 1,650.56

DUDLEY JOHN M

Parcel 14-08-27-0-000-001.005 PPIN 13647

COM INT W SEC LN & SLY R/W ST ANDREWS WAY;ELY 1590’S

S 18.93′ TO POB;SELY 285’S;E 325’S;NWLY 310’S;SWLY

151.53′;W 219.98′ TO POB SEC 27, T18N, R30E

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 1.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 4.80

COST, FEES, AND INTEREST…………. 147.87

TOTAL………………………….. 153.87

DUDLEY JOHN M

Parcel 14-08-27-0-000-037.000 PPIN 13648

LOT 11, BLK A, ST ANDREWS SD, PHASE ONE, PB 14/49

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 9.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 38.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 128.16

TOTAL………………………….. 176.16

DUDLEY JOHN M

Parcel 14-08-27-0-000-054.000 PPIN 13654

LOT 1 ST ANDREWS S/D

PHASE TWO

PLAT 14-117

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 85.44

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 341.76

COST, FEES, AND INTEREST…………. 134.42

TOTAL………………………….. 561.62

DUDLEY JOHN M

Parcel 14-08-27-0-000-056.000 PPIN 13655

LOT 3 ST ANDREWS S/D

2ND PHASE

PB 14/117

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 114.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 456.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 146.25

TOTAL………………………….. 716.25

DUDLEY JOHN M

Parcel 14-08-27-0-000-057.000 PPIN 13656

LOT 4 ST ANDREWS S/D

2ND PHASE

PB 14/117

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 114.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 456.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 140.85

TOTAL………………………….. 710.85

DUDLEY JOHN M

Parcel 14-08-27-0-000-060.000 PPIN 13657

LOT 7 ST ANDREWS S/D

2ND PHASE

PB 14/117

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 114.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 456.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 140.85

TOTAL………………………….. 710.85

DUDLEY JOHN M

Parcel 14-08-27-0-000-061.000 PPIN 13658

LOT 8 ST ANDREWS S/D

2ND PHASE

PB 14/117

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 114.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 456.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 140.85

TOTAL………………………….. 710.85

DUDLEY JOHN M

Parcel 14-08-27-0-000-074.000 PPIN 13664

LOT 21, REPLAT OF LOT 17-23 & 25-31

ST ANDREWS S/D 2ND PHASE

PB 16/39

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 208.32

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 833.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 172.87

TOTAL………………………….. 1,214.47

DUDLEY JOHN M

Parcel 14-08-27-0-000-075.000 PPIN 13665

LOT 22, REPLAT OF LOT 17-23 & 25-31

ST ANDREWS S/D 2ND PHASE

PB 16/39

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 214.32

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 857.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 174.22

TOTAL………………………….. 1,245.82

DUDLEY JOHN M

Parcel 14-08-27-0-000-076.000 PPIN 13666

LOT 23, REPLAT OF LOT 17-23 & 25-31

ST ANDREWS S/D 2ND PHASE

PB 16/39

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 226.32

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 905.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 176.92

TOTAL………………………….. 1,308.52

DUDLEY JOHN M

Parcel 14-08-27-0-000-084.000 PPIN 13668

LOT 31, REPLAT OF LOT 17-23 & 25-31

ST ANDREWS S/D

2ND PHASE

PB 16/39

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 107.04

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 428.16

COST, FEES, AND INTEREST…………. 150.08

TOTAL………………………….. 685.28

DUDLEY JOHN M

Parcel 14-08-27-0-000-092.000 PPIN 13673

LOT 40 ST ANDREWS S/D

2ND PHASE

PB 14/117

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 114.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 456.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 140.85

TOTAL………………………….. 710.85

DUDLEY JOHN M

Parcel 14-08-28-0-000-134.000 PPIN 13679

LOT 1, BLK A, ST ANDREWS SD, PHASE ONE, PB 14/49

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 35.52

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 142.08

COST, FEES, AND INTEREST…………. 133.99

TOTAL………………………….. 311.59

DUDLEY JOHN M

Parcel 14-08-28-0-000-135.000 PPIN 13680

LOT 2 BLK A ST ANDREWS S/D

PHASE ONE PLAT 14-49

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 85.44

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 341.76

COST, FEES, AND INTEREST…………. 138.02

TOTAL………………………….. 565.22

DUDLEY JOHN M

Parcel 14-08-28-0-000-136.000 PPIN 13681

LOT 3 BLK A ST ANDREWS S/D

PHASE ONE

PLAT 14-49

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 85.44

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 341.76

COST, FEES, AND INTEREST…………. 138.02

TOTAL………………………….. 565.22

DUDLEY JOHN M

Parcel 14-08-28-0-000-139.000 PPIN 13682

LOT 6 BLK A ST ANDREWS S/D

PHASE ONE PLAT 14-49

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 114.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 456.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 144.45

TOTAL………………………….. 714.45

DUDLEY JOHN M

Parcel 14-08-28-0-000-140.000 PPIN 13683

LOT 7 BLK A

ST ANDREWS S/D

PHASE ONE

PLAT 14-49

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 114.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 456.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 144.45

TOTAL………………………….. 714.45

DUDLEY JOHN M

Parcel 14-08-28-0-000-143.000 PPIN 13684

LOT 1 BLK B ST ANDREWS S/D

PHASE ONE

PLAT 14-49

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 35.52

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 142.08

COST, FEES, AND INTEREST…………. 126.79

TOTAL………………………….. 304.39

DUDLEY JOHN M

Parcel 14-08-28-0-000-147.000 PPIN 13686

LOT 5 BLK B ST ANDREWS S/D

PHASE ONE

PLAT 14-49

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 114.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 456.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 144.45

TOTAL………………………….. 714.45

DUDLEY JOHN M

Parcel 14-08-28-0-000-148.000 PPIN 13687

LOT 6A PHENIX CROSSING PLAT 24-49 SEC 28 T18N R30E

BEING PART LOT 6 BLOCK B ST ANDREWS PHASE 1 PLAT 14-49

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 52.56

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 210.24

COST, FEES, AND INTEREST…………. 157.63

TOTAL………………………….. 420.43

DUDLEY JOHN M

Parcel 14-08-28-0-000-149.000 PPIN 13688

LOT 7A PHENIX CROSSING PLAT 24-49 SEC 28 T18N R30E

BEING PART LOT 7 BLOCK B ST ANDREWS PLAT 14-49

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 114.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 456.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 167.85

TOTAL………………………….. 737.85

DUDLEY JOHN M

Parcel 14-08-28-0-000-150.000 PPIN 13689

LOT 8 BLK B

ST ANDREWS S/D

PHASE ONE

PLAT 14-49

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 114.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 456.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 144.45

TOTAL………………………….. 714.45

DUDLEY JOHN M

Parcel 24-02-09-0-000-004.000 PPIN 13697

PART SEC 9 T17N R29E: BEG SW COR; E 3115’S; N 630’S; W ON S

ROW LEE RD 437; N 700’S; W 215’S; N 1996.8′; W 60.8′; N

662.2′; E 381′; N 381′; E 1420′; N993.8′ TO S ROW LEE RD 197

; NE 80’S ACROSS ROW; N 200’S ON W ROW LEE RD 601; W 1930’S;

S 2040’S; W 2525’S; S 615’S ON ROW; E 2510’S; S 435’S; W

2480’S; SE 1080’S; NW 220’S; S 1330’S TO POB. EXCEPT ROW

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 531.74

COST, FEES, AND INTEREST…………. 261.53

TOTAL………………………….. 793.27

DUDLEY JOHN M

Parcel 14-09-29-0-000-018.000 PPIN 13739

COM NW COR NW1/4 TH E 1435’S TO POB TH E 475’S S

2615’S W 480’S N 2615’S TO POB IN E1/2 NW1/4 IN SEC

29 T 18 N R 30 E

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 21.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 89.30

COST, FEES, AND INTEREST…………. 168.79

TOTAL………………………….. 279.69

DUDLEY JOHN M

Parcel 14-09-29-0-000-022.000 PPIN 13743

BEG NW COR NW1/4 TH S 2615’S E 475’S N 2615’S TO N

LINE NW1/4 W TO POB IN SEC 29 T 18 N R 30 E

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 21.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 89.30

COST, FEES, AND INTEREST…………. 159.79

TOTAL………………………….. 270.69

DUDLEY JOHN M

Parcel 14-09-29-0-000-001.000 PPIN 13747

BEG NE COR NE1/4; TH S TO SE COR NE1/4;TH W 925’S;

N 2142’S;E 480’S;N 495’S TO N LINE NE1/4;E TO POB

L & E RD R/W IN E1/2 NE1/4 IN SEC 29 T 18 N R 30 E

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 37.44

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 154.76

COST, FEES, AND INTEREST…………. 185.05

TOTAL………………………….. 377.25

DUDLEY JOHN M

Parcel 10-08-34-0-000-051.000 PPIN 20184

COM ELY R/W HWY 169 & NLY R/W CO RD 36;NWLY 680’S

ALG HWY 169 TO POB;E 2230’S;S 220’S;E 498.2′;N 1260S

W 630’S;S 540’S;WLY 920’S;N 240’S;W 170’S;S 340’S;W

1010’S TO E R/W HWY 169;SLY 350’S ALG SD R/W TO POB

SEC 34, T19N, R27E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 99.69

COST, FEES, AND INTEREST…………. 175.49

TOTAL………………………….. 275.18

DUDLEY JOHN M

Parcel 10-08-34-0-000-048.003 PPIN 25750

COM SW COR SEC TH N 2990’S ALG SEC LN; TH E 2140’S

TO POB; E 592.7′; S 336.3′; W 634.6′; NLY 315.8′ TO

POB IN SEC 34, T19N, R27E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 11.94

COST, FEES, AND INTEREST…………. 139.14

TOTAL………………………….. 151.08

DUDLEY JOHN M

Parcel 10-08-34-0-000-048.000 PPIN 25754

COM SW COR OF SEC TH N 2470’S ALG SEC LN, TH E 70’S

TO POB; TH N 320’S; E 200′; N 200′; E 1860’S; SLY

315.8′; SLY 530’S; SWLY 920’S; N 235’S; WLY 790’S;

N 113.9′; W 383.1′ TO POB SEC 34, T19N, R27E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 90.32

COST, FEES, AND INTEREST…………. 176.86

TOTAL………………………….. 267.18

DUDLEY JOHN M

Parcel 25-03-06-0-000-012.005 PPIN 52473

PART E2 SEC 6 T17N R30E:COM INT E ROW LEE RD 222 & NW ROW

LEE RD 240; NE 490’S ON ROW TO BEG; NE 88.6′ ON ROW; NW

213.5′; SW 93.3′; SE 184.3′ TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 71.34

COST, FEES, AND INTEREST…………. 159.81

TOTAL………………………….. 231.15

DUDLEY JOHN M

Parcel 10-08-27-3-000-002.000 PPIN 60486

PARCEL 1

TRIPLE S S/D

26-35

SEC 27 T19N R27E

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 647.92

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 697.76

COST, FEES, AND INTEREST…………. 184.76

TOTAL………………………….. 1,530.44

DUDLEY JOHN M

Parcel 15-07-35-0-000-005.002 PPIN 83709

PART SW COR NE 1/4 SEC 35 T18N R29E: COM SW COR;TH E 424.8′

TO POB: E 169.2′;N 1287′; W 100.8′; S 1292.5′ TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 199.66

COST, FEES, AND INTEREST…………. 145.78

TOTAL………………………….. 345.44

DUDLEY JOHN M JR & GREENE LESLIE D

Parcel 14-04-17-0-000-002.001 PPIN 18805

PART SEC 17 T18N R30E: BEG INT W LINE & SW ROW LEE RD 318;

SE 2800’S ON ROW; SW 173.3′; S 1560’S TO SEC LINE & W 1425’S

; SE SW SEC COR; N 3955’S TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 285.10

COST, FEES, AND INTEREST…………. 182.03

TOTAL………………………….. 467.13

DUDLEY JOHN M JR & GREENE LESLIE D

Parcel 14-04-18-0-000-001.000 PPIN 18806

PART SEC 18 T18N R30E: BEG SE COR; N 3960’S TO SW ROW LEE RD

318; NW 1930’S ON ROW; S 5100’S’; NE 57.9′; SW 601.4′; W

629.5′; S 106.5′; E 2681.2′ TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 403.91

COST, FEES, AND INTEREST…………. 180.18

TOTAL………………………….. 584.09

DUDLEY JOHN M JR & GREENE LESLIE D

Parcel 14-04-20-0-000-005.000 PPIN 18807

PART SEC 20 T18N R30E; BEG NW COR; S 57.04′; SE’LY 1603.2′;

NW 279.9′; N 225’S; W 1425’S TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 29.83

COST, FEES, AND INTEREST…………. 138.14

TOTAL………………………….. 167.97

DUDLEY JOHN MENZA

Parcel 14-04-20-0-000-126.000 PPIN 13620

LOT 13 GREYSTONE FOREST S/D

SEC 2

PB 17/116

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 41.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 109.85

TOTAL………………………….. 150.85

DUDLEY JOHN MENZA

Parcel 14-04-20-0-000-129.000 PPIN 13621

LOT 16 GREYSTONE FOREST S/D

SEC 2

PB 17/116

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 225.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 118.15

TOTAL………………………….. 343.65

DUDLEY JOHN MENZA

Parcel 14-04-20-0-000-130.000 PPIN 13622

LOT 17 GREYSTONE FOREST S/D

SEC 2

PB 17/116

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 225.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 118.15

TOTAL………………………….. 343.65

DUDLEY JOHN MENZA

Parcel 14-04-20-0-000-010.000 PPIN 13695

PART SEC 20 T18N R30E: BEG SE COR; N 1450’S; NW 1250’S; S 300′; W 143.1′; NW 30’S; N 273.2′; E 150′; N 600’S TO SW ROW

LEE RD 248; NW 375’S ON ROW; SW 100’S; SE 685’S; SW 1065’S; SE 84.6′; SW 483.7′; W 299.08′; SW 151.3′; S 134.1′; W 401.

1′; N 180.02′; W 317.4′; N 416.09′; NE 348.99′; N 144.07′;

NW 439.9′; N’LY 500’S; NE’LY 1330’S; SE 45.06′; NE 199.9′ TO

ROW; NW 1975’S ON ROW; S 3970’S; E 4000’S TO POB.

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 129.36

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 534.14

COST, FEES, AND INTEREST…………. 287.26

TOTAL………………………….. 950.76

DUDLEY JOHN MENZA

Parcel 14-04-20-0-000-150.000 PPIN 52560

LOT 37

GREYSTONE FOREST

SECTION 3

PLAT 22-5

SEC 20 T18N R30E

ROW; NW 1975’S ON ROW; S 3970’S; E 4000’S TO POB.

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 12.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 48.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 148.50

TOTAL………………………….. 208.50

DUDLEY JOHN MENZA

Parcel 14-04-20-0-000-151.000 PPIN 52561

LOT 38 GREYSTONE FOREST

SECTION 3

PLAT 22-5

SEC 20 T18N R30E

ROW; NW 1975’S ON ROW; S 3970’S; E 4000’S TO POB.

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 12.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 48.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 148.50

TOTAL………………………….. 208.50

DUDLEY LESLIE

Parcel 14-08-27-0-000-001.009 PPIN 2057

PART N2 SEC 27 T18N R30E: BEG SW COR LOT 19 ST

ANDREWS S/D; E 599.8′; S’LY 1250’S ON 337′ CONTOUR

LINE; NW 660′ ON CRK; NW 200.4′ ON NE ROW ABERDEEN

DR; NE 257.4′ ON SE ROW GLOYD PT WAY TO POB.

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 9.12

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 37.69

COST, FEES, AND INTEREST…………. 182.11

TOTAL………………………….. 228.92

DUDLEY LESLIE

Parcel 14-08-28-0-000-055.000 PPIN 6183

LOT 17 CLAUDE F PIERCE PROPERTY SEC 1 PB 5/42 IN

SEC 28 T 18 N R 30 E

[DUP]

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 694.56

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,778.24

COST, FEES, AND INTEREST…………. 294.88

TOTAL………………………….. 3,767.68

DUDLEY LESLIE

Parcel 14-08-28-0-000-056.000 PPIN 6184

LOT 18 CLAUDE F PIERCE PROPERTY SEC 1 PB 5/42 IN

SEC 28 T 18 N R 30 E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 415.44

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,661.76

COST, FEES, AND INTEREST…………. 232.07

TOTAL………………………….. 2,309.27

DUDLEY LESLIE

Parcel 14-08-27-0-000-001.003 PPIN 13645

COM SW COR SEC 27;N 825’S TO POB;SE 234.8′; E 149.4′

; NE 340’S; NE 235’S; NW 400’S TO POB SEC 27,

T18N, R30E

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 714.24

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,856.96

COST, FEES, AND INTEREST…………. 301.10

TOTAL………………………….. 3,872.30

DUDLEY LESLIE

Parcel 14-08-27-0-000-045.000 PPIN 13650

LOT 11 BLK B ST ANDREWS S/D

PHASE ONE

PLAT 14-49

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 9.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 38.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.16

TOTAL………………………….. 167.16

DUDLEY LESLIE

Parcel 14-08-27-0-000-046.000 PPIN 13651

LOT 12 BLK B ST ANDREWS S/D

PHASE ONE

PLAT 14-49

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 9.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 38.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.16

TOTAL………………………….. 167.16

DUDLEY LESLIE

Parcel 14-08-27-0-000-047.000 PPIN 13652

LOT 13 BLK B ST ANDREWS S/D

PHASE ONE

PLAT 14-49

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 9.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 38.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.16

TOTAL………………………….. 167.16

DUDLEY LESLIE

Parcel 10-05-21-0-000-006.000 PPIN 13722

NW4 NW4 IN SEC 21 T 19 N R 27 E – OPELIKA

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 64.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 73.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 135.81

TOTAL………………………….. 273.73

DUDLEY LESLIE

Parcel 14-08-27-0-000-001.007 PPIN 13757

PART SEC 27 T18N R30E: COM INT W LINE & N ROW 5TH AVE EXT;

E 10.4′ ON ROW TO BEG; E 420’S ON ROW; NE 120’S; NW 360’S;

SW 10’S; NW 40’S; SW 156.4′ TO POB.

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 289.68

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,158.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 236.18

TOTAL………………………….. 1,684.58

DUDLEY LESLIE (TD) & CALPARKER INC

Parcel 14-08-28-0-000-115.000 PPIN 24103

LOT 5 REPLAT LOT 9 7 10 BLOCK A

HALLWOOD ACRES S/D

PLAT 28-89

SEC 28 T18N R30E

EXCEPT LOT 14 HALLWOOD VILLAS PLAT 27-42

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 520.70

COST, FEES, AND INTEREST…………. 165.63

TOTAL………………………….. 686.33

DUDLEY LESLIE (TD) & ROCK CREEK INC

Parcel 14-03-08-0-000-002.053 PPIN 5105

LEASED LOT

LOT 1, TRACT A

ROCK CREEK COVE

PLAT 6-54 & 55

“ON LAND PARCEL 14-03-08-0-000-002.000”

[MISC] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 24.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 184.76

TOTAL………………………….. 209.36

DUDLEY LESLIE E

Parcel 11-06-24-0-000-001.001 PPIN 95413

THAT PART PARCEL PARCEL B LYING IN SEC 24 T19N R28E

PROPERTY DIVISION OF 572.1 ACRES

PLAT 46-151

SEC 24 T19N R28E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 393.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 149.11

TOTAL………………………….. 542.71

DUDLEY LESLIE E

Parcel 12-04-19-0-000-003.001 PPIN 95414

THAT PART PARCEL PARCEL B LYING IN SEC 19 T19N R29E

PROPERTY DIVISION OF 572.1 ACRES

PLAT 46-151

SEC 19 T19N R29E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 803.73

COST, FEES, AND INTEREST…………. 167.57

TOTAL………………………….. 971.30

DUDLEY LESLIE E

Parcel 12-04-18-0-000-003.001 PPIN 95417

THAT PART PARCEL PARCEL B LYING IN SEC 18 T19N R29E

PROPERTY DIVISION OF 572.1 ACRES

PLAT 46-151

SEC 18 T19N R29E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 878.98

COST, FEES, AND INTEREST…………. 170.95

TOTAL………………………….. 1,049.93

DUDLEY LESLIE E

Parcel 11-06-13-0-000-024.000 PPIN 95418

THAT PART PARCEL PARCEL B LYING IN SEC 13 T19N R28E

PROPERTY DIVISION OF 572.1 ACRES

PLAT 46-151

SEC 13 T19N R28E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 24.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 132.51

TOTAL………………………….. 157.11

DUDLEY LESLIE S

Parcel 14-04-20-0-000-005.003 PPIN 59815

PART SEC 20 T18N R30E; BEG INT W SEC LINE & NW ROW LEE RD

248; NE 1677.4′ ON ROW; N 806.4′; NW’LY 1603.2′; S 741.3′ TO

POB.

[RES,BARN,POOL] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 4,754.01

COST, FEES, AND INTEREST…………. 462.43

TOTAL………………………….. 5,216.44

DUDLEY MENZA & LESLIE

Parcel 14-09-31-0-001-001.001 PPIN 7102

PART TRACT B RE-PLAT PART LOT 13 BLOCK A BUFORD PROPERTY

SURVEY PLAT 26-133 SEC 30,31 T18N R30E: BEG SE COR TRACT B;

NW 745’S ON NE ROW US HWY 280; E’LY 499.5′; S 675’S TO POB.

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 254.64

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,018.56

COST, FEES, AND INTEREST…………. 235.49

TOTAL………………………….. 1,508.69

DUFFEY AND OTWELL REAL ESTATE LLC

Parcel 10-04-20-2-000-004.001 PPIN 23140

LOT 2, WAREHOUSE SD, PB 14/26 SEC 20, T19N, R27E

[WARST,2 PAVIN]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 8,728.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 9,399.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 945.35

TOTAL………………………….. 19,073.15

DUNN JEFFREY

Parcel 14-09-32-0-000-034.000 PPIN 8580

COM @ INT NW R/W PIERCE RD & E/L SEC 32; TH SW

875’S ALG R/W TO POB; TH NWLY 288.11′; SW 120.07′

SE 281.17′; NE 120.05′ TO POB IN SEC 32 T 18 N

R 30 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 180.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 164.72

TOTAL………………………….. 345.12

DVIMAGING LLC

Account 156093 BPPIN 96956

VETERINARIANS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 67.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 55.90

COST, FEES, AND INTEREST…………. 109.56

TOTAL………………………….. 233.06

DYKES VICKIE B

Parcel 17-08-27-0-000-027.003 PPIN 53783

PART SW4 SEC 27 T18N R27E: COM INT S LINE & W ROW LEE RD 120

; N’LY 1300’S ON ROW TO BEG; NE 151.3′ ON ROW; W 225.2′; S

145′; E 176.2′ TO POB.

[UTIL]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 161.54

COST, FEES, AND INTEREST…………. 163.87

TOTAL………………………….. 325.41

EAST ALABAMA BUILDERS

Account 157545 BPPIN 97153

CONSTRUCTION – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 10.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 112.96

TOTAL………………………….. 191.96

EAST ALABAMA EAR NOSE & THROAT TRUSTEES

Parcel 03-09-29-0-000-001.003 PPIN 61757

PART SEC 29 T20N R27E: COM NE COR; W 593.1′ TO BEG; SW 70.4′

; S 436.6′; W 2028.2′; N 500′; E 2046.8′ TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 22.14

COST, FEES, AND INTEREST…………. 145.00

TOTAL………………………….. 167.14

EAST ALABAMA MOVING & LOGISTICS LLC

Account 157765 BPPIN 97221

TRUCKING & MOVING COMPANIES

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 105.31

TOTAL………………………….. 174.31

EAST LAWN LOGISTICS INC

Account 111513 BPPIN 79794

TRANSPORTATION – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 2.08

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1.85

COST, FEES, AND INTEREST…………. 105.98

TOTAL………………………….. 109.91

EAST LAWN LOGISTICS INC

Account 139856 BPPIN 88027

TRANSPORTATION – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1.56

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1.42

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.33

TOTAL………………………….. 114.31

ECHOLS ANN & REESE JEFFERY

Parcel 22-02-09-0-000-006.031 PPIN 6051

PART SEC 9 T17N R27E: COM INT W ROW LEE RD 166 & NW ROW LEE

RD 41; SW 970’S ON ROW; N 502′ TO BEG; N 187.6′; SW 274.4′;

SE 229.5′; N 56.3′; NE 220′ TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 82.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 167.49

TOTAL………………………….. 249.49

ECHOLS FLOOR CARE

Account 155094 BPPIN 95946

REPAIR SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 4.27

COST, FEES, AND INTEREST…………. 96.99

TOTAL………………………….. 101.26

EDEH LLC

Parcel 01-02-10-0-000-005.000 PPIN 13639

BEG INT S SEC LN & 525′ CONTOUR LN;TH MEANDER NW

4430’S WITH SD CONTOUR;WLY 1230’S TO CENTER LN OF

RD;SWLY 3060’S ALG CENTER LN;E 4330’S TO POB IN

SEC 10 T 20 N R 29 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 320.48

COST, FEES, AND INTEREST…………. 171.02

TOTAL………………………….. 491.50

EDEH LLC

Parcel 01-05-15-0-000-002.001 PPIN 13640

COM @ NW COR SEC 15; TH E 2660’S TO POB; S 2040’S TO

525′ CONT LN NELY ALG SD LN 4100’S; N 810’S; W 1750′

TO POB SEC 15, T20N, R29E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 188.32

COST, FEES, AND INTEREST…………. 156.07

TOTAL………………………….. 344.39

EDEH LLC

Parcel 01-05-15-0-000-003.000 PPIN 13641

BEG INT N SEC LN & E R/W LEE RD 383;E 933’S;S 659’S;

NW 1174’S;N 35’S;NE 190’S TO POB SEC 15, T20N, R29E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 34.10

COST, FEES, AND INTEREST…………. 132.93

TOTAL………………………….. 167.03

EDEH LLC

Parcel 24-03-07-0-000-001.000 PPIN 13740

BEG NE COR NE4 RUN W 5190’S S 5260’S TH E 1285’S

NLY 2670’S E 3975’S N 2645’S TO POB IN SEC 7,

T 17 N, R 29 E.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 924.42

COST, FEES, AND INTEREST…………. 183.80

TOTAL………………………….. 1,108.22

EDEH LLC

Parcel 24-03-07-0-000-002.001 PPIN 13741

COM SE COR SE4 SW4 RUN W 1600’S TO POB; TH NLY

3510’S TH W 750’S S 2670’S E 2115’S TO POB IN

SEC 7, T 17 N, R 29 E.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 243.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 156.77

TOTAL………………………….. 400.49

EDGAR HUGHSTON BUILDER INC

Parcel 11-04-18-0-000-006.013 PPIN 97879

LOT 6

SALEM RIDGE

PLAT 47-155

SEC 18 T19N R28E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,251.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 266.98

TOTAL………………………….. 2,518.70

EDWARDS PAINTING

Account 147547 BPPIN 91698

PAINT & WALLPAPER

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 97.55

TOTAL………………………….. 194.15

EILAND WILBERT

Parcel 22-03-07-0-000-016.006 PPIN 14819

PARCEL 2, SURVEY OF THE EILAND ESTATE, PB 11/148

SEC 7, T 17 N, R 27 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 621.56

COST, FEES, AND INTEREST…………. 148.57

TOTAL………………………….. 770.13

EL MANA PANADERIA

Account 161697 BPPIN 99129

BAKERIES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.07

TOTAL………………………….. 205.07

EL RANCHERO MEXICAN RESTAURANT

Account 146817 BPPIN 91514

RESTAURANTS – THEME OR SPECIALTY

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 120.79

TOTAL………………………….. 253.79

EL REY DE TODOS MEXICAN GRILL

Account 132332 BPPIN 85859

RESTAURANTS – THEME OR SPECIALTY

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 212.16

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 180.25

COST, FEES, AND INTEREST…………. 136.06

TOTAL………………………….. 528.47

ELITE CONCRETE COATINGS LLC

Account 163412 BPPIN 99457

CEMENT, CLAY & STONE

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.41

TOTAL………………………….. 261.91

ELITE TAX SERVICE INC

Account 59446 BPPIN 58458

ACCOUNTING & BOOKKEEPING OFFICE

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 5.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 4.43

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.43

TOTAL………………………….. 123.06

ELLGM LLC

Parcel 09-03-05-0-000-128.000 PPIN 90887

LOT 39

FARMVILLE LAKES

PHASE 5-B

PLAT 44-190

SEC 5 T19N R26E

[TOWN]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,808.04

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,947.12

COST, FEES, AND INTEREST…………. 294.98

TOTAL………………………….. 4,050.14

ELLGM LLC

Parcel 09-03-06-4-000-177.000 PPIN 90895

LOT 18

FARMVILLE LAKES

PHASE 5-B

PLAT 44-190

SEC 6 T19N R26E

[TOWN]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,420.64

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,529.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 258.78

TOTAL………………………….. 3,209.34

EMERALD COAST RV CENTER LLC

Account 142443 BPPIN 89115

AUTO DEALERS, NEW (INCL. TRUCKS & RV’S)

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 620.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 131.92

TOTAL………………………….. 752.32

ENFINGER AARON CHRISTOPHER & ASHLEY

Parcel 11-08-33-0-001-076.000 PPIN 71383

LOT 38

CEDAR ESTATES

PLAT 30-41

SEC 33 T19N R28E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,260.64

COST, FEES, AND INTEREST…………. 224.18

TOTAL………………………….. 1,484.82

ENNIS DAVID H

Parcel 15-01-02-0-000-010.000 PPIN 9658

COM SE COR NW1/4 TH W 870’S TO POB N 865’S W 135’S

SWLY 320’S TO SELY R/W CO RD 20 CONT SWLY 300’S ALG

SAID R/W SELY 550’S E 490’S TO POB IN SEC 2 T 18 N R

29 E

[RES,BARN] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 680.97

COST, FEES, AND INTEREST…………. 252.09

TOTAL………………………….. 933.06

ENVIROGREEN LLC

Account 143759 BPPIN 89832

BOAT DEALERS

TAXES & COSTS – CITY OF WAVERLY…… 14.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 112.58

TOTAL………………………….. 223.18

ENVISION SALON MARLEE HILL STYLIST

Account 131621 BPPIN 85573

BEAUTY SHOPS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 12.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 10.58

COST, FEES, AND INTEREST…………. 112.24

TOTAL………………………….. 135.30

EQUIFAX INFORMATION TECHNOLOGY LLC

Account 146532 BPPIN 90933

FINANCIAL INSTITUTIONS – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 118.99

TOTAL………………………….. 251.99

ESCAPE ZONES LLC

Account 146828 BPPIN 91526

EVENT VENUES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.59

TOTAL………………………….. 246.59

ESTABLISHED ENTERTAINMENT LLC

Account 150001 BPPIN 93051

MUSIC (INSTRUMENTS)

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.59

TOTAL………………………….. 246.59

EULA MAE'S EUA LA LA

Account 157773 BPPIN 97230

ONLINE RETAILERS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.19

TOTAL………………………….. 250.19

EXIT REALTY ANCHOR SOUTH

Account 161718 BPPIN 99158

REAL ESTATE OFFICE

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 4.27

TOTAL………………………….. 99.27

EXP REALTY SOUTHERN BRANCH

Account 143933 BPPIN 89918

REAL ESTATE OFFICE

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 10.99

TOTAL………………………….. 143.99

F&A ELECTRICAL SERVICE LLC

Account 155129 BPPIN 95982

BUILDING TRADES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 67.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 55.90

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.96

TOTAL………………………….. 238.46

F45 TRAINING

Account 161719 BPPIN 99159

HEALTH CLUBS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 196.04

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 162.11

COST, FEES, AND INTEREST…………. 121.92

TOTAL………………………….. 480.07

FANNING HORACE & JULIA M

Parcel 10-03-08-3-000-162.000 PPIN 19249

LOT 2,BLK 242,TOTTEN MAP.,PB 2/9

SEC 8 T 19 N R 27 E – OPELIKA

[RES,UTIL]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 1,147.12

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,235.36

COST, FEES, AND INTEREST…………. 251.21

TOTAL………………………….. 2,633.69

FANNING JULIA MAE

Parcel 10-03-08-3-000-161.000 PPIN 19251

PART OF LOT 1, BLK 242; BEG SW COR LOT 1; TH NELY

62′; SELY 100′; SWLY 62′; NWLY 100′ TO POB IN TOTTEN

MAP, PB 2/9 IN SEC 8, T 19 N, R 27 E

[RES,UTIL]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 199.68

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 215.04

COST, FEES, AND INTEREST…………. 191.46

TOTAL………………………….. 606.18

FARROW JULIA G

Parcel 09-09-29-3-002-089.000 PPIN 28731

LOT 47, EAST HIGHLANDS S/D, PB 3/29-AUBURN.

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,580.28

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,701.84

COST, FEES, AND INTEREST…………. 266.50

TOTAL………………………….. 3,548.62

FATHER'S HEART DANCE STUDIO

Account 167934 BPPIN 100345

AMUSEMENT & RECREATION – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 26.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 21.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 116.94

TOTAL………………………….. 164.44

FEARS DETAIL AUTO CLEANING

Account 33480 BPPIN 46121

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 7.28

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 6.15

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.80

TOTAL………………………….. 125.23

FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

Parcel 15-06-23-0-000-098.000 PPIN 43655

S1/2 LOT 9 BLK B EILAND SD SEC 23 T 18 N R 29 E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 251.10

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,059.02

COST, FEES, AND INTEREST…………. 293.01

TOTAL………………………….. 2,603.13

FELLOWSHIP OF FAITH CHRISTIAN CENTER INC (TD INT) & HARPER CHARLIE L & GERALDINE

Parcel 05-06-23-0-000-005.000 PPIN 19049

PART SW4 SW4 SEC 23 T20N R25E: COM INT W LINE & NE ROW US

HWY 280; SE 270’S ON ROW TO BEG; SE 205’S ON ROW; NE 200’S;

NW 216′; SW 210’S TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 274.70

COST, FEES, AND INTEREST…………. 188.76

TOTAL………………………….. 463.46

FENN PLUMBING LLC

Account 143284 BPPIN 89534

BUILDING TRADES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.59

TOTAL………………………….. 246.59

FIESTA SUPERMARKET TAQUERIA

Account 141093 BPPIN 88803

GROCERY

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 11.44

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 9.46

COST, FEES, AND INTEREST…………. 101.74

TOTAL………………………….. 122.64

FINE SOUTHERN PHOTOGRAPHY

Account 142427 BPPIN 89112

PHOTOGRAPHY TO INCLUDE DEVELOPING

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.61

TOTAL………………………….. 260.11

FINLEY JOSYLY NICOLE

Parcel 09-04-20-3-000-085.000 PPIN 30616

PART OF LOT 13,BLK 115;COM SW COR SW4;TH E 25’S;TH

NELY 56’S TO POB;TH NELY 55’S;SELY 100’S;SWLY 3’S;

SELY 58’S;SWLY 43’S;W 169’S TO POB IN CHAMBERS MAP

IN SEC 20 T 19 N R 26 E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 97.76

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 105.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 185.54

TOTAL………………………….. 388.58

FIRST FREE WILL BAPTIST CHURCH INC

Parcel 09-06-13-2-000-099.000 PPIN 32824

LOT 55,56,57

FIVE POINTS S/D

PLAT 3-67 SEC 13 T19N R26E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 472.16

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 508.48

COST, FEES, AND INTEREST…………. 180.93

TOTAL………………………….. 1,161.57

FIRST FREE WILL BAPTIST CHURCH INC

Parcel 09-06-13-3-000-040.001 PPIN 32825

LOT 58 FIVE POINTS SD PB 3/67

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 56.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 129.06

TOTAL………………………….. 237.06

FIRST SOURCE ELECTRICAL COMPANY

Account 149685 BPPIN 92828

BUILDING TRADES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.39

TOTAL………………………….. 248.39

FIRST2CONNECT LLC

Account 142927 BPPIN 89293

PERSONAL SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 2.08

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 104.57

TOTAL………………………….. 108.37

FITCH MARY B

Parcel 09-01-12-3-000-120.000 PPIN 20580

LOT 5,WESTSIDE SD.,1ST ADD.,PB 7/22

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 328.64

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 353.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 151.32

TOTAL………………………….. 833.88

FLAGER RYAN ROBERT & MAIZY ALISON

Parcel 15-07-36-0-001-065.000 PPIN 29846

LOT 7,BLK A,PHILADELPHIA EST SD.,PB 5/5

IN SEC 36 T 18 N R 29 E

[RES,UTIL,MISC]

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 109.50

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 897.90

COST, FEES, AND INTEREST…………. 243.38

TOTAL………………………….. 1,250.78

FLAHERTY KRISTOPHER & NICOLE

Parcel 09-08-28-3-000-016.016 PPIN 36096

GLENHAVEN S/D, SECTOR 7, PB 10/88, LOT 160.

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,557.92

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,677.76

COST, FEES, AND INTEREST…………. 268.01

TOTAL………………………….. 3,503.69

FLAWLESS BEAUTY LOUNGE

Account 155143 BPPIN 96016

BEAUTY SHOPS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 2.08

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1.85

COST, FEES, AND INTEREST…………. 107.78

TOTAL………………………….. 111.71

FLEMING ERNEST LEE

Parcel 15-07-35-0-000-050.000 PPIN 15843

COM NE COR NW1/4;TH S 340’S TO NWLY R/W CO RD 91;

SWLY 10’S ALG SD R/W;S 95’S TO ELY R/W UNNAMED RD;S

750’S ALG SD R/W TO POB;SWLY 487.8′ ALG SD R/W;ELY

92′;N 487.65′ TO POB IN SEC 35 T 18 N R 29 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 68.06

COST, FEES, AND INTEREST…………. 177.66

TOTAL………………………….. 245.72

FLOODGATES MARKETING LLC

Account 149688 BPPIN 92831

ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.19

TOTAL………………………….. 250.19

FLOYD GARRICK

Parcel 15-08-34-0-000-013.001 PPIN 15928

COM @ INT W R/W MCBRIDE RD & NLY R/W HWY 91; SWLY

100’S TO POB; NLY 149.1′; W 72.1′; S 210′; NELY

147.2′ TO POB SEC 34, T18N, R29E

[MFGHM,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 90.30

COST, FEES, AND INTEREST…………. 202.11

TOTAL………………………….. 292.41

FOCUS ENGINEERING LLC

Account 161806 BPPIN 99251

ENGINEERING SERVICES

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 97.55

TOTAL………………………….. 194.15

FOCUS INDUSTRY CORP

Account 152476 BPPIN 94288

WHOLESALE – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 7.28

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 6.15

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.00

TOTAL………………………….. 123.43

FOLKERTS DEBBIE R

Parcel 09-09-32-2-000-098.000 PPIN 16015

LT 14, BEG SE COR LT 14; TH N 243.5′; W 418’S S

185.6′; SELY 144.5′; E 296.7′ TO POB IN HEARD S/D,

2, PB 5/28 IN SEC 32, T 19 N, R 26 E-AUBURN.

[RES,POOL]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,359.28

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,097.02

COST, FEES, AND INTEREST…………. 281.53

TOTAL………………………….. 2,737.83

FOODIES GOURMET CATERING

Account 161724 BPPIN 99164

RESTAURANTS – THEME OR SPECIALTY

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 120.87

TOTAL………………………….. 215.87

FORD CORY

Parcel 08-09-31-0-000-008.003 PPIN 13376

COM INT NLY R/W TURK RD & ELY R/W CO RD 19; N 150’S

TO POB; CONT N 172.37′; ELY 251.36′; S 171.79′; WLY

257.32′ TO POB SEC 31, T19N, R25E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 949.86

COST, FEES, AND INTEREST…………. 242.59

TOTAL………………………….. 1,192.45

FORMAL A3 CONSULT LLC

Account 147737 BPPIN 91749

PROFESSIONAL CONSULTING SERVICES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.19

TOTAL………………………….. 250.19

FORREST MILDRED

Parcel 16-04-17-0-000-007.001 PPIN 72990

PART SEC 17 T18N R28E: BEG INT S LINE & W ROW LEE RD 140; NW

414.6′; W 106.2′; S 400.5′; E 211.9′ TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 234.52

COST, FEES, AND INTEREST…………. 145.55

TOTAL………………………….. 380.07

FORREST MILDRED

Parcel 16-04-17-0-000-007.006 PPIN 72995

PART SEC 17 T18N R28E: COM INT S LINE & E ROW LEE RD 140; NW

395.1′ ON ROW TO BEG; NW 20.6′ ON ROW; E 2561.6′; S 395.1′;

W 272.7′; N 379.7′; W 2283.01′ TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 225.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 166.75

TOTAL………………………….. 392.25

FORSYTH NANCY D/LOWE NANCY E

Parcel 01-08-33-4-003-046.000 PPIN 16131

LOT 7,BLK B,LAKEVIEW SHORES #2 SD.,PB 4/44

IN SEC 33 T 20 N R 29 E

[RES]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 80.36

COST, FEES, AND INTEREST…………. 133.22

TOTAL………………………….. 213.58

FOSTER LINDA BYRD

Parcel 14-05-22-0-000-038.002 PPIN 53807

PART NW4 SEC 22 T18N R30E: COM INT NE ROW LEE RD 313 & NW

ROW LEE RD 312; E’LY 475’S ON ROW TO BEG; NE 410’S ONROW; SW

‘LY 465’S; SE’LY 235’S TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 180.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 162.92

TOTAL………………………….. 343.32

FOUR D'S REAL ESTATE LLC

Parcel 09-05-15-3-000-029.000 PPIN 23501

LOT 2, LONG SD.,#2, PB 7/1, EAST OF OAKBOWERY

CONNECTOR, SEC 15, T19N, R26E

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 56.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 139.86

TOTAL………………………….. 247.86

FOUR D'S REAL ESTATE LLC

Parcel 09-05-15-3-000-023.000 PPIN 25868

LOT 8,LONG SD.,#2,PB 7/1

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 71.76

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 77.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 127.31

TOTAL………………………….. 276.35

FOUR D'S REAL ESTATE LLC

Parcel 09-05-15-3-000-030.000 PPIN 25971

PT LOT 1, LONG SD #2, PB 7/1; BEG NE COR LOT 1;

S 120’S;NW 138.2′;E 70’S TO POB SEC 15, T19N,

R26E

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 7.28

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 7.84

COST, FEES, AND INTEREST…………. 150.08

TOTAL………………………….. 165.20

FOUR D'S REAL ESTATE LLC

Parcel 09-05-15-3-000-026.000 PPIN 26931

LOT 5,LONG SD.,#2,PB 7/1

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 71.76

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 77.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 127.31

TOTAL………………………….. 276.35

FOUR D’S REAL ESTATE LLC

Parcel 09-05-15-3-000-027.000 PPIN 26932

LOT 4,LONG SD.,#2,PB 7/1

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 71.76

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 77.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 127.31

TOTAL………………………….. 276.35

FOUR D'S REAL ESTATE LLC

Parcel 09-05-15-3-000-028.000 PPIN 26933

LOT 3, LONG SD.,#2, PB 7/1,NE OF OAKBOWERY CONNECTOR

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 71.76

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 77.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 134.51

TOTAL………………………….. 283.55

FOUR D'S REAL ESTATE LLC

Parcel 09-05-15-3-000-024.000 PPIN 27016

LOT 7,LONG SD.,#2,PB 7/1

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 71.76

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 77.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 127.31

TOTAL………………………….. 276.35

FOUR D'S REAL ESTATE LLC

Parcel 09-05-15-3-000-025.000 PPIN 27017

LOT 6,LONG SD.,#2,PB 7/1

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 71.76

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 77.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 127.31

TOTAL………………………….. 276.35

FOUR D'S REAL ESTATE LLC

Parcel 09-05-15-3-000-007.001 PPIN 55831

PART SW4 SEC 15 T19N R26W: BEG INT E ROW VETERANS PKWY & W

ROW SPEEDWAY DR; NW 591.1′; E 162.5′; S 573.6′ TO POB.

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 347.36

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 374.08

COST, FEES, AND INTEREST…………. 185.46

TOTAL………………………….. 906.90

FOUR D'S REAL ESTATE LLC

Parcel 09-05-15-3-000-007.002 PPIN 55832

PART SW4 SEC 15 T19N R26W: BEG INT N LINE & E ROW VETERANS

PKWY; E 159.3′; S 88.1′; W 176.7′; N 80.3′ TO POB.

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 111.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 120.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 163.45

TOTAL………………………….. 395.65

FOUR RIVERS LLC

Account 167065 BPPIN 100092

LANDSCAPE AND LAWN SERVICES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.47

TOTAL………………………….. 210.47

FRANKLIN MAX R

Parcel 03-06-24-0-000-088.000 PPIN 90120

LOT 13

SENTINEL HILLS S/D

A REDIV OF LOT A430 OF SENTINEL HILLS, LOT A43 EXPANSION

PLAT 44-84

SEC 33 T20N R27E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 328.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 146.16

TOTAL………………………….. 474.16

FRANKS RONDAL SHANE & TAPLEY TAMMY JEAN

Parcel 02-09-32-0-000-002.004 PPIN 55899

PARCEL 5

HAVENRIDGE S/D

PLAT 23-133

SEC 32 T20N R28E

[RES,UTIL,BARN]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 9.84

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.24

TOTAL………………………….. 129.08

FRANKS SHANE/FRANKS RONDAL S

Parcel 02-09-32-0-000-002.000 PPIN 14645

PARCEL 1

HAVENRIDGE S/D

PLAT 23-133

SEC 32 T20N R28E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 273.06

COST, FEES, AND INTEREST…………. 123.89

TOTAL………………………….. 396.95

FREEMAN ANDREW LEE

Parcel 10-03-05-4-000-115.000 PPIN 94727

LOT 70

FOXRUN S/D

PHASE 1C

PLAT 46-46

SEC 5 T19N R27E

[TOWN]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 1,211.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,304.80

COST, FEES, AND INTEREST…………. 241.04

TOTAL………………………….. 2,757.44

FREEMAN ANTHONY D

Parcel 10-04-18-1-001-147.000 PPIN 16373

LOT 7, WILDWOOD #2, A RESUB OF LOT 1-6, PB 10/55.

[2 DUP]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 398.84

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 429.52

COST, FEES, AND INTEREST…………. 163.28

TOTAL………………………….. 991.64

FREEMAN DEVELOPMENT INC

Account 102488 BPPIN 77402

SIGNS & BILLBOARDS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 13.52

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 11.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.52

TOTAL………………………….. 135.48

FRESH START FINANCIAL

Account 147753 BPPIN 91761

ACCOUNTING & BOOKKEEPING OFFICE

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.47

TOTAL………………………….. 205.47

FULLER FREDA

Parcel 10-02-09-1-000-073.000 PPIN 83095

LOT 26

TOWNE LAKES S/D

PLAT 3

PLAT 39-6

SEC 9 T19N R27E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 1,176.76

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 946.09

COST, FEES, AND INTEREST…………. 223.33

TOTAL………………………….. 2,346.18

FULLER JERRY

Parcel 23-01-02-0-000-001.003 PPIN 3392

COM @ NE COR OF NE1/4;TH S 594.5′ TO N R/W OF

UNNAMED RD;TH SWLY ALG RD 575’S TO POB;TH CONT ALG

RD 210′;NWLY 210′;NELY 210′;SELY 210′ TO POB SEC 2

T 17 N R 28 E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 501.02

COST, FEES, AND INTEREST…………. 233.20

TOTAL………………………….. 734.22

FULLER JERRY

Parcel 15-08-34-0-000-006.000 PPIN 4224

COM NE COR SEC 34;W 1375’S ALG SEC LN;S 1607’S TO

POB;S 130.97′;W 495.26′;N 66.6′;E 347′;N 64.7′;E

150.04′ TO POB SEC 34, T18N, R29E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 82.82

COST, FEES, AND INTEREST…………. 136.93

TOTAL………………………….. 219.75

FULLER JERRY

Parcel 23-01-02-0-000-001.002 PPIN 16584

COM NE COR NE1/4;TH S 594.5′;TH WLY 560’S ALG NLY

R/W UNNAMED CO RD TO POB;TH WLY 184.5′;NWLY 708.4′;

NELY 184.5′;SELY 708.4′ TO POB IN SEC 2 T 17 N R 28

E

[RES,UTIL] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 906.10

COST, FEES, AND INTEREST…………. 296.47

TOTAL………………………….. 1,202.57

FULLER JERRY

Parcel 23-01-02-0-000-005.000 PPIN 16585

BEG INT E SEC LN & SLY R/W UNNAMED CO RD;TH WLY 360′

ALG SD R/WL;S 275’S(331’D) E 360′;N 300’S(381’D) TO

POB IN SEC 2 T 17 N R 28 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 356.70

COST, FEES, AND INTEREST…………. 161.85

TOTAL………………………….. 518.55

FULLER TIMOTHY TODD

Parcel 15-09-32-0-000-014.002 PPIN 16626

PARCEL 3 THE HEATH PLACE PB 9 PG 78 IN SEC 32

T 18 N R 29 E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 475.90

COST, FEES, AND INTEREST…………. 199.67

TOTAL………………………….. 675.57

FUNDERBURK STEVEN SCOTT

Parcel 15-08-27-0-000-046.000 PPIN 16646

LT 22 SMITHVILLE SD PB 8/106 IN S 27 T 18 N R 29 E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 40.70

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 280.74

COST, FEES, AND INTEREST…………. 199.91

TOTAL………………………….. 521.35

FUNK JUNCTION SOAP CO

Account 161965 BPPIN 99372

RETAIL – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.19

TOTAL………………………….. 250.19

FUNK ROBERT E " ESTATE" & SYLVENE

Parcel 14-09-31-0-002-115.000 PPIN 16652

LOT 10, BLK B

GREEN ACRES NO 2 S/D

PLAT 7-171

SEC 31 T18N R30E

[MFGHM,UTIL,MHSKT,CARP]

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 20.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 168.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 150.73

TOTAL………………………….. 340.25

FUR BUDS VETERINARY LLC

Account 105248 BPPIN 78537

VETERINARIANS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 762.84

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 769.52

COST, FEES, AND INTEREST…………. 171.56

TOTAL………………………….. 1,703.92

FUR BUDS VETERINARY LLC

Parcel 09-05-15-3-000-036.000 PPIN 24029

LOT 1

W J HILYER S/D

BLCOK 1

REDIV OF LOTS 1-6 & DEED BOOK 2199 PG 328

SEC 15 T19N R26E

PLAT 48-6

[VETOF,PAVIN,PAVE]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 3,562.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 3,836.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 484.11

TOTAL………………………….. 7,882.11

FUSSELL MICHAEL W

Parcel 15-02-09-0-000-032.000 PPIN 16520

REAR 60′ OF LOTS 1 2 3 OF THE RAIFORD & POOLE SD

PB 4/36 S9 T 19 N R 29 E

LESS US 431 R/W

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 72.98

COST, FEES, AND INTEREST…………. 143.68

TOTAL………………………….. 216.66

G&J CONTRACTING

Account 141046 BPPIN 88679

BUILDING TRADES

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 161.46

COST, FEES, AND INTEREST…………. 98.67

TOTAL………………………….. 260.13

G&M PRODUCTS LLC

Account 38768 BPPIN 49614

FABRICATED METAL PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 56.68

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 48.17

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.12

TOTAL………………………….. 218.97

GALLI CAROLYN ELIZABETH

Parcel 09-08-33-0-000-215.000 PPIN 1273

LOT 214

MOORE’S MILL-PARK LANE S/D

1ST REVISION

PLAT 20-34

SEC 33 T19N R26E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 924.04

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 942.12

COST, FEES, AND INTEREST…………. 217.18

TOTAL………………………….. 2,083.34

GALLI CAROLYN ELIZABETH

Parcel 09-08-33-0-000-041.014 PPIN 13463

UNIVERSITY ESTATES PLAT 4, PB 10/77, BLK F, LOT 6.

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,176.24

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,266.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 235.93

TOTAL………………………….. 2,678.89

GALLMAN MELINDA

Parcel 15-02-03-0-000-026.000 PPIN 9163

COM INT E SEC LN & S R/W LEE RD 249;SW 2232’S ALG

R/W TO POB;SW 165’S;S 210′;SW 90′;S 279.7′;ELY 250’S

N 490.11′ TO POB SEC 3, T18N, R29E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 0.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 196.25

TOTAL………………………….. 196.25

GAMBOA ROGELIO

Parcel 15-08-34-0-000-052.010 PPIN 41858

PART SW4 SEC 34 T18N R29E: COM NE COR; W 550’S TO

BEG; W 607.6′ TO SE ROW LEE RD 235; SW 384.4′ ON ROW

; SE 185′; SE 78.7′; NE 255.9′; NE 75’S; E 405.4′; N

175′ TO POB.

[6 DUP] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 6,929.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 792.71

TOTAL………………………….. 7,721.71

GARDNER EDDIE & MITTIE SUE

Parcel 10-03-08-2-002-136.000 PPIN 16880

LOT 4 EDDIE GARDNER SD A RE-SUB OF LOTS 3 & 4 BLK C

PB 11/36 & 39 IN SEC 8 T 19 N R 27 E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 222.04

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 239.12

COST, FEES, AND INTEREST…………. 179.15

TOTAL………………………….. 640.31

GARRETT KENNETH R

Parcel 10-03-08-2-001-125.000 PPIN 41727

PART OF LT 5 BLK 4 BEG SW COR LOT 5; TH N 50′; E

95’S; N 50’S; E 98’S; SELY 101.6′ TO N LN BRANNON

ST; W 210.94′ TO POB IN PALMER SD PB 2/11 IN

OPELIKA

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 361.92

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 389.76

COST, FEES, AND INTEREST…………. 208.43

TOTAL………………………….. 960.11

GARRETT KENNETH R

Parcel 10-04-18-3-001-003.000 PPIN 41730

LOT 10, MEADOW PARK S/D, UNIT #1, PB 3/39-OPELIKA

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 101.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 109.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 131.88

TOTAL………………………….. 342.48

GARVER DONNA

Parcel 15-06-24-0-000-057.000 PPIN 16937

LOT 8

OAKRIDGE SD

PHASE 1

PB 18/59

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 32.30

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 264.86

COST, FEES, AND INTEREST…………. 132.17

TOTAL………………………….. 429.33

GATEWAY GRILLE

Account 164807 BPPIN 99756

RESTAURANTS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 259.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 227.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 125.91

TOTAL………………………….. 612.83

GAU4501LE LP

Parcel 02-09-29-0-000-008.004 PPIN 95386

LOT 2

BOARDWALK MOBILE HOME ESTATES

PLAT 46-184

SEC 29 T20N R28E

[12 MINI,3 PAVIN,FENCE]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 11,710.42

COST, FEES, AND INTEREST…………. 642.17

TOTAL………………………….. 12,352.59

GAULTNEY JOSEPH M SR & GYPSY E

Parcel 15-05-21-0-002-020.000 PPIN 16961

LOT 8 BLK A PINE TERRACE SD PB 8/142 IN S 21 T 18 N

R 29 E

[RES,UTIL] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 595.38

COST, FEES, AND INTEREST…………. 264.49

TOTAL………………………….. 859.87

GAY JAMES C & MARGIE R

Parcel 24-02-09-0-000-006.000 PPIN 16975

PART SEC 9 T17N R29E: COM SE COR; W 840′; N 317.5′ TO BEG; N

10’S ON END OF ROW TO N ROW; NE 315’S ON ROW; N 12′; W 525′

; S 122′; E 220’S TO POB.

[CARP]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 122.18

COST, FEES, AND INTEREST…………. 172.90

TOTAL………………………….. 295.08

GD AL OPELIKA PLLC

Account 157712 BPPIN 97191

DENTISTS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 2,782.52

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,944.56

COST, FEES, AND INTEREST…………. 360.32

TOTAL………………………….. 6,087.40

GENERAL INFORMATICS LLC

Account 98329 BPPIN 76680

COMPUTER & ELECTRONIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.52

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.43

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.52

TOTAL………………………….. 211.47

GENTRY LORENZA

Parcel 16-04-20-0-000-035.000 PPIN 17027

COM INT SLY R/W UNNAMED RD & ELY R/W CRAWFORD RD;TH

SELY 665’S ALG SD ELY R/W TO POB;CONT SELY 150’ALG

SD R/W;ELY 292.8′;NLY 150′;WLY 292.8′ TO POB IN SEC

20 T 18 N R28 E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 0.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 208.85

TOTAL………………………….. 208.85

GERALD HEARN

Account 78560 BPPIN 69267

CONSTRUCTION – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 3.12

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2.71

COST, FEES, AND INTEREST…………. 107.86

TOTAL………………………….. 113.69

GET KAM'D LLC

Account 155164 BPPIN 96037

BEAUTY SHOPS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.87

TOTAL………………………….. 206.87

GET RITE LLC

Account 154799 BPPIN 95631

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.39

TOTAL………………………….. 248.39

GGG PARTNERS LLC

Parcel 15-09-31-0-000-003.008 PPIN 81407

LOT 1

MOFFITTS CROSSING

PROPERTY DIVISION OF PARCEL E

PLAT 37-89

SEC 31 T18N R29E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 26.42

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.99

TOTAL………………………….. 146.41

GIBSON JAMES MCMILLIAN & MARY LAWRENCE

Parcel 18-01-02-0-000-077.004 PPIN 92787

LOT 3-A-1-4

SANCTUARY CREEK DR M W WILLIAMS S/D

REDIV LOT 3-A-1-2, 3-A-1-3, 3-A-1-4

PLAT 48-68

SEC 2 T18N R26E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,162.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,251.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 256.22

TOTAL………………………….. 2,670.02

GIBSON PAUL M

Parcel 10-04-18-4-000-077.000 PPIN 18468

LOT 2 BLK 1 SPRING HILL SD PB 5/18 B OPELIKA

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 152.88

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 164.64

COST, FEES, AND INTEREST…………. 142.09

TOTAL………………………….. 459.61

GIBSON WAYNE B (TD) & HODGES SHAYNA G

Parcel 09-01-12-3-000-049.000 PPIN 22353

COM INT N LN FITZPATRICK AVE & E LN SW4;TH SWLY 328′

S TO POB;TH NWLY 35’S;SWLY 132.2′;SELY 10.2’TO N LN

AVE;SELY 175’S TO POB IN E2 SW4 IN SEC 12 T 19 N R

26 E

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 5.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 5.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 180.49

TOTAL………………………….. 191.29

GIL CORP

Account 137410 BPPIN 87686

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1.04

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 0.99

COST, FEES, AND INTEREST…………. 107.69

TOTAL………………………….. 109.72

GILBERT DONALD DAVID

Parcel 15-08-33-0-000-017.045 PPIN 17145

PT LOT 37, HOSPILIKA TRAIL SD, UNIT 2, PB 12/7; BEG

SW COR LOT;E 465′;NLY 150′;NWLY 336′;SWLY 275′ TO

POB SEC 33, T18N, R29E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 0.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 189.05

TOTAL………………………….. 189.05

GLAMSPOT BEAUTY LOUNGE LLC

Account 149720 BPPIN 92849

BEAUTY SHOPS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 74.88

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 61.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.56

TOTAL………………………….. 252.36

GLEATON CLAUDIA B

Parcel 02-07-36-0-000-001.004 PPIN 17293

LOT 80

GEORGIA POWER COMPANY

IMPROVEMENT ONLY (NO LAND)

[RES,BOATH,UTIL,PIER,CARP

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,139.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 161.07

TOTAL………………………….. 1,300.35

GLENNS COLLISION

Account 155171 BPPIN 96044

AUTO REPAIR

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 24.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 83.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.61

TOTAL………………………….. 217.61

GO PHOTO YOURSELF

Account 161535 BPPIN 98758

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.81

TOTAL………………………….. 258.31

GOLDEN RULE LODGE #11 FREE AND

Parcel 10-03-07-4-002-009.000 PPIN 17437

LT 1B, BLK F, BEG SW COR LT 1B, BLK F, TH NELY

180′; NWLY 50′; SWLY 180′; SELY 50′ TO POB.

SEC 7, T 19 N, R 27 E.

[OTHHP]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 0.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 25,154.12

TOTAL………………………….. 25,154.12

GOMEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL

Parcel 15-07-25-0-000-063.000 PPIN 45035

LOT 8, BLK D, PHILADELPHIA ESTATES, PB 5/5 IN SEC

25, T 18 N, R 29 E.

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 932.34

COST, FEES, AND INTEREST…………. 220.21

TOTAL………………………….. 1,152.55

GONZALEZ NEURMAN CHANLER CASTILLO

Parcel 24-03-05-0-000-010.012 PPIN 23746

COM @ NE COR SEC 5; S 800’S TO POB; W 210’S; SLY

206′ ALG THARPE RD; E 221.90’D; N 206′ TO POB; BEING

PT OF LT 11, CINPAM HGTS SD, PB 11/82 SEC 5, T17N,

R29E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 159.90

COST, FEES, AND INTEREST…………. 167.40

TOTAL………………………….. 327.30

GOODMAN CHRIS & AMANDA L

Parcel 08-02-03-3-000-112.000 PPIN 66103

LOT 109

THE PRESERVE S/D

PHASE 1B

PLAT 28-85

SEC 3 T19N R25E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,166.36

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,203.08

COST, FEES, AND INTEREST…………. 239.82

TOTAL………………………….. 2,609.26

GOODSON DONALD E

Parcel 09-06-13-4-001-072.000 PPIN 27796

LOTS 8 & 9 BLK D ALTON JOHNSTON SD PB 3/57 OPELIKA

[OFFICE,SERLP]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 227.24

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 244.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 150.84

TOTAL………………………….. 622.80

GOREE JIMMY K & PAMELA E

Parcel 09-05-16-4-000-164.0001407 PPIN 65506

UNIT 1407

GARDENS AT GATEWOOD CONDOMINIUMS

BUILDING 14

CONDO PLAT 3-165

SEC 16 T19N R26E

ON LAND PARCEL #09-06-16-4-000-164.000

[2 CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,389.96

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,496.88

COST, FEES, AND INTEREST…………. 279.31

TOTAL………………………….. 3,166.15

GORMAN RODNEY WATSON

Parcel 24-02-10-0-000-028.001 PPIN 14794

PT LOT 3, OAKWOOD SD, PHASE II, PB 13/164; BEG NE

COR LOT 3;S 314.14′;W 550.9′;N 204′;E 300′;N 110′;E

240’S TO POB SEC 9, T17N, R29E

[RES,UTIL,BARN,POOL,MISC,FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,619.08

COST, FEES, AND INTEREST…………. 467.26

TOTAL………………………….. 3,086.34

GRAVES CLYDE CURTIS JR

Parcel 23-01-02-0-000-042.001 PPIN 78124

PART SEC 2 T17N R28E: COM INT S ROW LEE RD 201 & W ROW LEE

RD 200; NW 191.8′ ON ROW TO BEG; S 1086.1′; W 210’S; NE

1066.2′ TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 140.22

COST, FEES, AND INTEREST…………. 157.51

TOTAL………………………….. 297.73

GRAYLINK TECHNOLOGIES LLC

Account 148047 BPPIN 91959

COMPUTER & ELECTRONIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 47.32

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 40.17

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.14

TOTAL………………………….. 202.63

GRAZER CO THE

Account 146847 BPPIN 91545

SANDWICH & SPECIALTY

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.81

TOTAL………………………….. 258.31

GRAZER CO THE + COFFEE LLC

Account 146846 BPPIN 91544

SANDWICH & SPECIALTY

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 121.21

TOTAL………………………….. 263.71

GREAT AUTO CARE & PERFORMANCE CENTER

Account 52550 BPPIN 54816

AUTO REPAIR

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 508.06

COST, FEES, AND INTEREST…………. 121.46

TOTAL………………………….. 629.52

GREEN GOLF MANAGEMENT LLC

Account 148053 BPPIN 91993

REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.41

TOTAL………………………….. 261.91

GREEN LESLIE D

Parcel 15-06-23-0-000-010.000 PPIN 13745

PART NE4 SEC 23 T18N R29E: COM NE COR; W 940’S TO BEG; W

165’S; SW 72′ TO NE ROW LEE RD 568; SE 150′ ON ROW; NE 150′

TO POB.

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 7.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 62.32

COST, FEES, AND INTEREST…………. 165.15

TOTAL………………………….. 235.07

GREEN LESLIE D

Parcel 14-08-28-0-000-075.000 PPIN 37420

LOT 1 & PT LOT 2, BLK C, RICHARDS SD, PB 4/23; BEG

SW COR LOT 1;NE 150′;NW 200′;WLY 81’S;SW 78’S; SE

129’S TO POB SEC 28, T18N, R30E

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 258.72

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,034.88

COST, FEES, AND INTEREST…………. 214.81

TOTAL………………………….. 1,508.41

GREENE BROOKS H

Parcel 14-08-27-0-000-146.000 PPIN 2071

LOT 9

ST ANDREWS S/D

3RD PHASE

PLAT 20-3

SEC 27 T18N R30E

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 9.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 38.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 131.76

TOTAL………………………….. 179.76

GREENE BROOKS H

Parcel 14-08-27-0-000-147.000 PPIN 2072

LOT 10

ST ANDREWS S/D

3RD PHASE

PLAT 20-3

SEC 27 T18N R30E

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 9.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 38.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 131.76

TOTAL………………………….. 179.76

GREENE BROOKS H

Parcel 14-08-27-0-000-153.000 PPIN 2078

LOT 16

ST ANDREWS S/D

3RD PHASE

PLAT 20-3

SEC 27 T18N R30E

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 9.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 38.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 131.76

TOTAL………………………….. 179.76

GREENE BROOKS H

Parcel 07-02-03-0-000-001.000 PPIN 13696

NE4 NE4 IN SEC 3 T 19 N R 24 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 76.98

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.06

TOTAL………………………….. 192.04

GREENE BROOKS H

Parcel 06-08-34-0-000-005.000 PPIN 17676

SE1/4 SE1/4 IN SEC 34 T 20 N R 24 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 137.66

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.59

TOTAL………………………….. 248.25

GREENE BROOKS H

Parcel 25-03-06-0-000-012.002 PPIN 49382

PART E2 SEC 6 T17N R30E:BEG INT E ROW LEE RD 222 & NW ROW

LEE RD 240; NE 233.6’ON ROW; NW 167.3′ TO E ROW LEE RD 222;

S 279.1′ ON ROW TO POB,

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 82.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 158.49

TOTAL………………………….. 240.49

GREENE BROOKS H

Parcel 25-03-06-0-000-012.004 PPIN 52472

PART E2 SEC 6 T17N R30E:COM INT E ROW LEE RD 222 & NW ROW

LEE RD 240; NE 233.6’ON ROW TO BEG; NE 88.6′ ON LEE RD 222;

NW 225.7′ TO E ROW LEE RD 222; S 106.1′ ON ROW; SE 167.3′ TO

POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 71.34

COST, FEES, AND INTEREST…………. 176.01

TOTAL………………………….. 247.35

GREENE BROOKS H

Parcel 25-03-06-0-000-012.006 PPIN 52474

PART E2 SEC 6 T17N R30E:COM INT E ROW LEE RD 222 & NW ROW

LEE RD 240; NE 580’S ON ROW TO BEG; NE 88.6′ ON ROW; NW

242.7′; SW 93.3′; SE 213.5′ TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 82.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 160.29

TOTAL………………………….. 242.29

GREENE BROOKS H

Parcel 25-03-06-0-000-012.007 PPIN 56809

PART E2 SEC 6 T17N R30E:COM INT E ROW LEE RD 222 & NW ROW

LEE RD 240; N 491.3’ON ROW TO BEG; N 129.7′ ON ROW; SE 177.7

‘; SW 21′; SE 184.3′; SW 128.2′ ON ROW; NW 284.1’ TO POB.

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,328.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 281.23

TOTAL………………………….. 1,609.63

GREENE BROOKS H

Parcel 17-06-13-0-000-001.008 PPIN 58762

PART SEC 13 T18N R27E: BEG SE COR; W 1100’S; N 770’S; NE

320.5′; NE 428.01′ TO SW ROW AL HWY 169; SE 790.1′ ON ROW; S

691.9′ TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 66.46

COST, FEES, AND INTEREST…………. 148.79

TOTAL………………………….. 215.25

GREENE BROOKS H

Parcel 17-06-24-0-000-001.003 PPIN 58764

PART SEC 24 T18N R27E: BEG NE COR; W 1100’S; S 1685’S; SE

1496.8′; N 2453.6′ TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 141.45

COST, FEES, AND INTEREST…………. 130.57

TOTAL………………………….. 272.02

GREENE DUDLEY E

Parcel 12-04-19-0-000-002.000 PPIN 13724

NE4 NW4;IN SEC 19 T 19 N R 29 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 105.68

COST, FEES, AND INTEREST…………. 118.16

TOTAL………………………….. 223.84

GREENE DUDLEY E

Parcel 12-09-30-0-000-004.000 PPIN 13725

BEG NE COR NE4 SW4 RUN W 640′ N 620′ W 680′ S 1280’S

TO N R/W UNNAMED CO RD SELY 680’S ALG SD R/W E

295.1′ S 266.9′ E 440’S N 1320′ TO POB IN SEC 30,

T 19 N, R 29 E.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 106.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 175.77

TOTAL………………………….. 281.77

GREENE DUDLEY E

Parcel 12-09-30-0-000-005.000 PPIN 30104

S2 NE4 IN SEC 30, T 19 N, R 29 E.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 208.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 122.78

TOTAL………………………….. 331.28

GREENE DUDLEY ELIZABETH

Parcel 14-08-27-0-000-141.000 PPIN 2066

LOT 4

ST ANDREWS S/D

3RD PHASE

PLAT 20-3

SEC 27 T18N R30E

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 9.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 38.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 129.96

TOTAL………………………….. 177.96

GREENE DUDLEY ELIZABETH

Parcel 14-08-27-0-000-157.000 PPIN 2082

LOT 20

ST ANDREWS S/D

3RD PHASE

PLAT 20-3

SEC 27 T18N R30E

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 9.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 38.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 131.76

TOTAL………………………….. 179.76

GREENE DUDLEY ELIZABETH

Parcel 20-02-09-0-000-001.001 PPIN 4057

BEG NW COR OF SEC;SELY 1450’S ALG CO LINE;N 650’S;

W 1300’S TO POB IN SEC 9 T 18 N R 24 E

TAXES & COSTS – CITY OF NOTASULGA…. 2.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 19.88

COST, FEES, AND INTEREST…………. 141.40

TOTAL………………………….. 163.68

GREENE DUDLEY ELIZABETH

Parcel 14-08-27-0-000-063.000 PPIN 13659

LOT 10

ST ANDREWS S/D

2ND PHASE

PB 14/117

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 228.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 912.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 166.50

TOTAL………………………….. 1,306.50

GREENE DUDLEY ELIZABETH

Parcel 14-08-27-0-000-064.000 PPIN 13660

LOT 11

ST ANDREWS S/D

2ND PHASE

PB 14/117

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 228.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 912.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 166.50

TOTAL………………………….. 1,306.50

GREENE DUDLEY ELIZABETH

Parcel 14-08-27-0-000-065.000 PPIN 13661

LOT 12

ST ANDREWS S/D

2ND PHASE

PB 14/117

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 228.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 912.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 166.50

TOTAL………………………….. 1,306.50

GREENE DUDLEY ELIZABETH

Parcel 14-08-27-0-000-068.000 PPIN 13663

LOT 15

ST ANDREWS S/D

2ND PHASE

PB 14/117

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 228.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 912.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 166.50

TOTAL………………………….. 1,306.50

GREENE DUDLEY ELIZABETH

Parcel 14-08-27-0-000-088.000 PPIN 13669

LOT 35

ST ANDREWS S/D

2ND PHASE

PB 14/117

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 428.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,713.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 211.59

TOTAL………………………….. 2,353.59

GREENE DUDLEY ELIZABETH

Parcel 14-08-27-0-000-089.000 PPIN 13670

LOT 36

ST ANDREWS S/D

2ND PHASE

PB 14/117

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 428.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,713.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 211.59

TOTAL………………………….. 2,353.59

GREENE DUDLEY ELIZABETH

Parcel 14-08-27-0-000-069.000 PPIN 19240

LOT 16

ST ANDREWS S/D

2ND PHASE

PB 14/117

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 171.12

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 684.48

COST, FEES, AND INTEREST…………. 153.70

TOTAL………………………….. 1,009.30

GREENE JOHN DANIEL

Parcel 14-08-27-0-000-144.000 PPIN 2069

LOT 7

ST ANDREWS S/D

3RD PHASE

PLAT 20-3

SEC 27 T18N R30E

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 9.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 38.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 131.76

TOTAL………………………….. 179.76

GREENE JOHN DANIEL

Parcel 14-08-27-0-000-145.000 PPIN 2070

LOT 8

ST ANDREWS S/D

3RD PHASE

PLAT 20-3

SEC 27 T18N R30E

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 9.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 38.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 131.76

TOTAL………………………….. 179.76

GREENE JOHN DANIEL

Parcel 14-08-27-0-000-154.000 PPIN 2079

LOT 17

ST ANDREWS S/D

3RD PHASE

PLAT 20-3

SEC 27 T18N R30E

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 9.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 38.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 131.76

TOTAL………………………….. 179.76

GREENE JOHN DANIEL

Parcel 12-04-18-0-000-002.000 PPIN 13643

ALL THAT PART OF THE W2 NW4 LYING N OF CO RD 83 IN

SEC 18 T 19 N R 29 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 116.74

COST, FEES, AND INTEREST…………. 136.65

TOTAL………………………….. 253.39

GREENE JOHN DANIEL;

Parcel 15-07-26-0-000-027.000 PPIN 17808

LOT 1 BLK A

PHASE I

CROSSCREEK S/D

PLAT 16-90

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATION 5.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 45.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 124.72

TOTAL………………………….. 176.24

GREENE JOHN DANIEL;

Parcel 15-07-26-0-000-030.000 PPIN 17809

LOT 4 BLK A

PHASE I

CROSSCREEK S/D

PLAT 16-90

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 5.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 45.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 124.72

TOTAL………………………….. 176.24

GREENE JOHN DANIEL;

Parcel 15-07-26-0-000-032.000 PPIN 17810

LOT 6 BLK A

PHASE I

CROSSCREEK S/D

PLAT 16-90

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 5.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 45.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 124.72

TOTAL………………………….. 176.24

GREENE JOHN DANIEL;

Parcel 15-07-26-0-000-033.000 PPIN 17811

LOT 7 BLK A

PHASE I

CROSSCREEK S/D

PLAT 16-90

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 5.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 45.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 124.72

TOTAL………………………….. 176.24

GREENE JOHN DANIEL;

Parcel 15-07-26-0-000-034.000 PPIN 17812

LOT 8 BLK A

PHASE I

CROSSCREEK S/D

PLAT 16-90

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 5.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 45.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 124.72

TOTAL………………………….. 176.24

GREENE JOHN DANIEL;

Parcel 15-07-26-0-000-036.000 PPIN 17813

LOT 10 BLK A

PHASE I

CROSSCREEK S/D

PLAT 16-90

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 5.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 45.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 124.72

TOTAL………………………….. 176.24

GREENE JOHN DANIEL;

Parcel 15-07-26-0-000-038.000 PPIN 17814

LOT 12 BLK A

PHASE I

CROSSCREEK S/D

PLAT 16-90

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 5.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 45.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 124.72

TOTAL………………………….. 176.24

GREENE JOHN DANIEL;

Parcel 15-07-26-0-000-039.000 PPIN 17815

LOT 13 BLK A

PHASE I

CROSSCREEK S/D

PLAT 16-90

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 5.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 45.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.32

TOTAL………………………….. 170.84

GREENE JOHN DANIEL;

Parcel 15-07-26-0-000-040.000 PPIN 17816

LOT 14 BLK A

PHASE I

CROSSCREEK S/D

PLAT 16-90

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 5.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 45.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.32

TOTAL………………………….. 170.84

GREENE JOHN DANIEL;

Parcel 15-07-26-0-000-041.000 PPIN 17817

LOT 15 BLK A

PHASE I

CROSSCREEK S/D

PLAT 16-90

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 5.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 45.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.32

TOTAL………………………….. 170.84

GREENE JOHN DANIEL;

Parcel 15-07-26-0-000-042.000 PPIN 17818

LOT 1 BLK B

PHASE I

CROSSCREEK S/D

PLAT 16-90

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 5.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 45.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.32

TOTAL………………………….. 170.84

GREENE JOHN DANIEL;

Parcel 15-07-26-0-000-044.000 PPIN 17819

LOT 3 BLK B

PHASE I

CROSSCREEK S/D

PLAT 16-90

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 5.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 45.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.32

TOTAL………………………….. 170.84

GREENE JOHN DANIEL;

Parcel 15-07-26-0-000-045.000 PPIN 17820

LOT 4 BLK B

PHASE I

CROSSCREEK S/D

PLAT 16-90

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 5.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 45.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.32

TOTAL………………………….. 170.84

GREENE JOHN DANIEL;

Parcel 15-07-26-0-000-046.000 PPIN 17821

LOT 5 BLK B

PHASE I

CROSSCREEK S/D

PLAT 16-90

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 5.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 45.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.32

TOTAL………………………….. 170.84

GREENE JOHN DANIEL;

Parcel 15-07-26-0-000-050.000 PPIN 17823

LOT 9 BLK B

PHASE I

CROSSCREEK S/D

PLAT 16-90

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 5.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 45.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.32

TOTAL………………………….. 170.84

GREENE JOHN DANIEL;

Parcel 15-07-26-0-000-051.000 PPIN 17824

LOT 10 BLK B

PHASE I

CROSSCREEK S/D

PLAT 16-90

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 5.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 45.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 124.72

TOTAL………………………….. 176.24

GREENE JOHN DANIEL;

Parcel 15-07-26-0-000-053.000 PPIN 17825

LOT 12 BLK B

PHASE I

CROSSCREEK S/D

PLAT 16-90

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 5.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 45.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 124.72

TOTAL………………………….. 176.24

GREENE JOHN DANIEL;

Parcel 15-07-26-0-000-055.000 PPIN 17826

LOT 14 BLK B

PHASE I

CROSSCREEK S/D

PLAT 16-90

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 5.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 45.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 124.72

TOTAL………………………….. 176.24

GREENE JOHN DANIEL;

Parcel 15-07-26-0-000-056.000 PPIN 17827

LOT 15 BLK B

PHASE I

CROSSCREEK S/D

PLAT 16-90

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 5.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 45.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 124.72

TOTAL………………………….. 176.24

GREENE JOHN DANIEL;

Parcel 25-03-07-0-004-057.000 PPIN 17847

LOT 1, BLK C, AUBURN TERR SD, PB 7/54 SEC 7, T17N,

R30E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 123.82

COST, FEES, AND INTEREST…………. 120.77

TOTAL………………………….. 244.59

GREENE JOHN DANIEL;

Parcel 25-03-07-0-004-058.000 PPIN 17848

LOT 2, BLK C, AUBURN TERR SD, PB 7/54 SEC 7, T17N,

R30E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 123.82

COST, FEES, AND INTEREST…………. 120.77

TOTAL………………………….. 244.59

GREENE L D

Parcel 17-09-30-0-000-017.001 PPIN 11835

PART SE4 SEC 30 T18N R27E: BEG SE COR; N 1001.8′; W 109.8′;

N 109.8′; NE 108.7′ TO SW ROW LEE RD 43; NW 150’S ON ROW; SW

1315’S; S 865’S; E 1320’S TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 605.16

COST, FEES, AND INTEREST…………. 182.03

TOTAL………………………….. 787.19

GREENE LESLIE D

Parcel 15-06-23-0-000-008.000 PPIN 13744

LOTS 3,4,5 & SE 50′ LOT 6 BLOCK B

LYNN S/D

PLAT 6-144

SEC 23 T18N R29E

[BARN]

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 44.90

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 368.18

COST, FEES, AND INTEREST…………. 213.04

TOTAL………………………….. 626.12

GREENE LESLIE D

Parcel 15-06-23-0-000-012.000 PPIN 13746

LOTS 9 & 10 BLK A LYNN SD PB 6/144 IN SEC 23 T 18 N

R 29 E

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 14.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 116.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 146.28

TOTAL………………………….. 276.92

GREENE LESLIE D

Parcel 14-08-34-0-000-133.000 PPIN 14746

LOT 5 BLOCK A EXCEPT ROW

SUMMERVILLE TERRACE S/D

PLAT 4-9 1/2

SEC 34 T18N R30E

[RES,UTIL] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,156.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 278.93

TOTAL………………………….. 1,435.13

GREENE LESLIE D

Parcel 15-07-35-0-000-119.000 PPIN 17896

LOT 8

EVERGREEN S/D

PLAT 17-210

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 143.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 109.06

TOTAL………………………….. 252.56

GREENE LESLIE D

Parcel 15-07-35-0-000-144.000 PPIN 17915

LOT 33

EVERGREEN S/D

PLAT 17-210

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 143.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 109.06

TOTAL………………………….. 252.56

GREENE LESLIE D

Parcel 15-07-35-0-000-145.000 PPIN 17916

LOT 34

EVERGREEN S/D

PLAT 17-210

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 143.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 109.06

TOTAL………………………….. 252.56

GREENE LESLIE D

Parcel 15-07-35-0-000-112.000 PPIN 17922

LOT 1

EVERGREEN S/D

PLAT 17-210

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 143.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 109.06

TOTAL………………………….. 252.56

GREENE LESLIE D

Parcel 15-07-35-0-000-113.000 PPIN 17923

LOT 2

EVERGREEN S/D

PLAT 17-210

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 143.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 109.06

TOTAL………………………….. 252.56

GREENE LESLIE D

Parcel 15-07-35-0-000-114.000 PPIN 17924

LOT 3

EVERGREEN S/D

PLAT 17-210

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 143.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 109.06

TOTAL………………………….. 252.56

GREENE LESLIE D

Parcel 15-07-35-0-000-115.000 PPIN 17925

LOT 4

EVERGREEN S/D

PLAT 17-210

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 143.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 109.06

TOTAL………………………….. 252.56

GREENE LESLIE D

Parcel 15-07-35-0-000-116.000 PPIN 17926

LOT 5

EVERGREEN S/D

PLAT 17-210

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 143.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 109.06

TOTAL………………………….. 252.56

GREENE LESLIE D

Parcel 15-07-35-0-000-117.000 PPIN 17927

LOT 6

EVERGREEN S/D

PLAT 17-210

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 143.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 109.06

TOTAL………………………….. 252.56

GREENE LESLIE D

Parcel 15-07-35-0-000-120.000 PPIN 17929

LOT 9

EVERGREEN S/D

PLAT 17-210

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 143.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 109.06

TOTAL………………………….. 252.56

GREENE LESLIE D

Parcel 14-08-34-0-000-129.000 PPIN 36365

LOT 1,BLK A,SUMMERVILLE TERR SD.,PB 4/9 AND A HALF

IN SEC 34 T 18 N R 30 E

[RES,GARAG,CARP]

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 187.68

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 750.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 186.23

TOTAL………………………….. 1,124.63

GREENE LESLIE D

Parcel 11-04-20-0-000-018.000 PPIN 38238

COM INT S SEC LN & SW R/W US HWY 280/431; TH NW

100’S ALG SD R/W TO POB; CONT NW 107.2′ ALG SD R/W

SW 401.1′; SE 85.8′; NE 419.7′ TO POB IN SEC 20 &

29, T 19 N, R 28 E.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 148.42

COST, FEES, AND INTEREST…………. 179.48

TOTAL………………………….. 327.90

GREENE LESLIE D

Parcel 14-08-28-0-000-016.000 PPIN 42570

LOTS 6 & 7 HAMBY HEIGHTS SD PB 3/47 IN SEC 28 T 18 N

R 30 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 312.42

COST, FEES, AND INTEREST…………. 138.26

TOTAL………………………….. 450.68

GREENE LESLIE D

Parcel 14-08-28-0-000-026.000 PPIN 42571

LOT 8 HAMBY HEIGHTS SD PB 3/47 IN SEC 28 T 18 N

R 30 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 93.48

COST, FEES, AND INTEREST…………. 123.01

TOTAL………………………….. 216.49

GREENE LESLIE D

Parcel 11-04-19-0-000-009.000 PPIN 43663

PART SEC 19 T19N R28E: COM INT SE ROW LEE RD 186 & SW ROW US

HWY 280; SE 250′ ON ROW TO BEG; SE 480’S ON ROW; S 50′; SE

50′; S 580.8′; NW 874.2′; NE 451.2′; SE 50′; NE 50′ TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 21.31

COST, FEES, AND INTEREST…………. 173.76

TOTAL………………………….. 195.07

GREENE LESLIE D

Parcel 14-05-22-0-000-042.001 PPIN 56099

PART SEC 22 T18N R30E: COM INT W LINE & NE ROW LEE RD 860;

NE 1080’S ON ROW TO BEG; NE 398.7′ ON ROW; NW 332.4′; SW

232.06′; SW 306.8′; SE 443.4′ TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 664.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 184.69

TOTAL………………………….. 848.89

GREENE LESLIE D

Parcel 14-04-20-0-000-005.002 PPIN 59814

PART SEC 20 T18N R30E; BEG INT NE ROW LEE RD 248 & W ROW LEE

RD 318; NW 1720′ ON ROW; N 806.4′; NE’LY 989.9′ TO LEE RD

318; S’LY 1983.4′ TO POB.

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 3,024.46

COST, FEES, AND INTEREST…………. 343.15

TOTAL………………………….. 3,367.61

GREENE LESLIE DUDLEY

Parcel 10-05-21-0-000-070.000 PPIN 13868

BEG SW COR SE4 SW4;TH N 1080’S;SELY 207’S;N 932’S TO

S/L OLD COLUMBUS RD;SELY 1975’S TO W/L CENTRAL OF GA

RR;S 520’S;SELY 565’S;NWLY 274’S;NELY 105’S TO S/L

RD;SELY 108’S;S 580’S TO S/L SE4;W TO POB LESS R/W

IN S2 IN SEC 21 T 19 N R 27 E – OPELIKA

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 121.16

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 137.98

COST, FEES, AND INTEREST…………. 207.86

TOTAL………………………….. 467.00

GREENE LESLIE DUDLEY

Parcel 16-05-21-0-000-006.000 PPIN 13869

ALL THAT PART SW1/4 LYING ELY OF C L LITTLE UCHEE

ALL THAT PART SE1/4 LYING SLY OF C L LITTLE UCHEE

LESS BEG SE COR SE1/4; TH N 930’S TO C L LITTLE

UCHEE CREEK; SWLY 1190’S ALG SD C L BRANCH; CONT

SWLY 1190’S ALG SD C L BRANCH; CONT SWLY 200’S

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 177.26

COST, FEES, AND INTEREST…………. 196.98

TOTAL………………………….. 374.24

GREENE LESLIE DUDLEY

Parcel 16-06-24-0-000-003.000 PPIN 13870

BEG SE COR SE4; TH N 2490’S; W 5255’S; S 1420’S; E

590’S TO CENTER LN LITTLE UCHEE CREEK; SELY 1645’S

ALG SD CENTER LN; E 3820’S TO POB SEC 24, T18N,

R28E LESS R/W

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 739.66

COST, FEES, AND INTEREST…………. 188.08

TOTAL………………………….. 927.74

GREENE LESLIE DUDLEY

Parcel 23-01-11-0-000-002.000 PPIN 13871

NW1/4 NE1/4;SE1/4 NE1/4;ALSO 30′ EVENLY OFF E END

SW1/4 NE1/4 IN SEC 11 T 17 N R 28 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 214.74

COST, FEES, AND INTEREST…………. 135.66

TOTAL………………………….. 350.40

GREENE LESLIE DUDLEY

Parcel 23-01-12-0-000-005.000 PPIN 13872

BEG SE COR SW1/4;TH E 5330’S;N 2480’S;W 2650’S;

N 390’S;W 90’S;NLY 1300’S;W 100’S;NLY 1090’S;W 2610′

S 5255’S TO POB LESS R/W IN SEC 12 T 17 N R 28 E

C/U APPLIED 1982

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,234.48

COST, FEES, AND INTEREST…………. 206.75

TOTAL………………………….. 1,441.23

GREENE LESLIE DUDLEY

Parcel 24-02-09-0-000-005.000 PPIN 13873

COM @ SEC COR SEC 9; W 1070’S TO POB; N 420’S; ELY

530’S; S 15’S; ELY 150’S; WLY 900’S ALG UNNAMED RD;

N 750’S; W 1200’S; S 610’S; E 230’S; S 710’S; E

1150’S TO POB LESS & EXCEPT RD R/W SEC 9, T17N,

R29E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 78.04

COST, FEES, AND INTEREST…………. 178.11

TOTAL………………………….. 256.15

GREENSTREET MORTGAGE LENDERS INC

Account 143285 BPPIN 89535

FINANCE COMPANIES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.39

TOTAL………………………….. 248.39

GRIFF GOODS LLC

Account 145725 BPPIN 90130

MANUFACTURING – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 19.76

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 16.73

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.04

TOTAL………………………….. 147.53

GRIFFIN WADE L & REBECCA W

Parcel 19-01-01-0-000-018.033 PPIN 12604

UNIT I 101 LAKEWOOD COMMONS CONDO

[2 CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 543.92

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 585.76

COST, FEES, AND INTEREST…………. 176.84

TOTAL………………………….. 1,306.52

GRIGGS BRENDA L (LIFE EST) MCLENDON DANIEL C (REMAINDER)

Parcel 24-02-03-0-000-036.059 PPIN 29854

LOT 25, DUNCAN ESTS, 3RD ADD, PB 12/200 SEC 3,

T17N, R29E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 0.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 178.25

TOTAL………………………….. 178.25

GRIGSBY GUTTERS LLC

Account 154764 BPPIN 95521

BUILDING TRADES

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 53.13

COST, FEES, AND INTEREST…………. 90.59

TOTAL………………………….. 143.72

GRIMES MARSHALL L & RHONDA M

Parcel 22-03-08-0-000-022.000 PPIN 30007

LOT 5

DANAWOOD S/D

PLAT 17-173

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 183.68

COST, FEES, AND INTEREST…………. 116.27

TOTAL………………………….. 299.95

GROSSMAN LAW FIRM LLC

Account 157796 BPPIN 97236

ATTORNEY

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.87

TOTAL………………………….. 206.87

GROVE HILL ACADEMY LLC

Account 161730 BPPIN 99171

DAY CARE CENTERS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.19

TOTAL………………………….. 250.19

GTI VENTURES LLC

Parcel 18-02-04-0-000-517.001 PPIN 60496

PART LOT 16A MORGAN HILLS S/D 2ND REVISION OLAT 25-176 SEC 4

T18N R26E: BEG NW COR LOT 16A; E 10’S; SE 219.3′; NW 220’S

TO POB.

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 0.52

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 0.56

COST, FEES, AND INTEREST…………. 153.05

TOTAL………………………….. 154.13

GUESS JOHN T

Parcel 11-09-29-0-000-012.000 PPIN 18167

COM NW COR NW4; TH E 260’S TO WLY R/W OLD SALEM-

COLUMBUS RD SELY 210’S ALG SD R/W TO POB; SW 380’S;

NW 130’S S 117’S TO ELY R/W CENTRAL OF GA RR; SELY

40′ ALG SD RR R/W ELY 560’S TO WLY R/W OLD SALEM-

COLUMBUS RD NLY 180’S ALG SD R/W TO POB 29&30-19-28.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 237.80

COST, FEES, AND INTEREST…………. 205.10

TOTAL………………………….. 442.90

GULF STATES FINANCIAL LLC

Account 148060 BPPIN 92000

AGENCIES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.61

TOTAL………………………….. 260.11

GUNTER KEN & SHANNON

Parcel 14-03-06-0-000-002.085 PPIN 12865

LOT 7

BOUNDARY SURVEY FOR

THE BLUFFS

PLAT 41-167

SEC 6 T18N R30E

**LEASED LOT ON LAND PCL #27

[RES,CARP,UTIL] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 214.02

COST, FEES, AND INTEREST…………. 191.48

TOTAL………………………….. 405.50

GUTHRIE'S

Account 161731 BPPIN 99172

RESTAURANTS – THEME OR SPECIALTY

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 716.34

COST, FEES, AND INTEREST…………. 127.24

TOTAL………………………….. 843.58

GUTTER PRO LLC

Account 150530 BPPIN 93358

BUILDING TRADES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.59

TOTAL………………………….. 246.59

G-WIN TECH INC

Account 166180 BPPIN 99921

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 5.72

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 4.73

COST, FEES, AND INTEREST…………. 104.87

TOTAL………………………….. 115.32

H R I MOTORSPORTS INC

Parcel 08-07-25-1-002-027.000-114 PPIN 67558

UNIT 114

PLAINSVIEW CONDOMINIUMS

PHASE 1

CONDO BOOK 8002/513

SEC 25 T19N R25E

ON LAND PARCEL #08-07-25-1-002-027.000

[2 CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,092.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,176.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 247.86

TOTAL………………………….. 2,515.86

H&R ENTERPRISES LLC

Account 93037 BPPIN 75225

GROCERY – CONVENIENCE

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 112.35

COST, FEES, AND INTEREST…………. 100.06

TOTAL………………………….. 212.41

H3 ENTERPRISE LLC

Account 155236 BPPIN 96109

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 98.11

TOTAL………………………….. 167.11

HAIR EXPO

Account 72700 BPPIN 64919

BEAUTY SHOPS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 3.12

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2.58

COST, FEES, AND INTEREST…………. 106.06

TOTAL………………………….. 111.76

HAIR IT IS

Account 33959 BPPIN 46600

BEAUTY SHOPS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 15.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 12.90

COST, FEES, AND INTEREST…………. 108.88

TOTAL………………………….. 137.38

HALL ISABELLE

Parcel 06-07-26-0-000-018.000 PPIN 18755

PART NW1/4 SEC 26 T20N R24E: BEG INT S ROW LEE RD 72 & E ROW

LEE RD 70; S 245’S ON ROW; E 179.7′; N 285.8′; W 210’S TO

POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 248.46

COST, FEES, AND INTEREST…………. 156.98

TOTAL………………………….. 405.44

HALLMARK JOSH & GINGER

Parcel 19-01-12-0-000-146.000 PPIN 49862

LOT 65

HARMON ESTATES S/D

SECTION III

PLAT 20-126

SEC 12 T18N R26E

[DUP]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,550.12

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,669.36

COST, FEES, AND INTEREST…………. 276.28

TOTAL………………………….. 3,495.76

HALLMARK JOSHUA K & GINGER G

Parcel 18-03-05-0-000-265.000 PPIN 56589

LOT 32

GROVE HILL S/D

2ND ADDITION

PLAT 23-196

SEC 5 T18N R26E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,604.72

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,728.16

COST, FEES, AND INTEREST…………. 284.98

TOTAL………………………….. 3,617.86

HALLMARK JOSHUA KANE & GINGER GRAYSON

Parcel 22-04-17-0-000-006.007 PPIN 78442

PART SEC 17 T17N R27E: COM SW COR SEC 17; E 1337.1′; N

1321.3′; E 1677.9′ TO BEG; N 1317.8′; NW 410.1′; W 423.2′; N

688.8′; E 748.9′; S 2311.5′; W 60.05′ TO POB.

[RES,POOL] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,862.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 341.28

TOTAL………………………….. 3,204.20

HALLWAY SUBDIVISION LLC

Parcel 10-04-19-3-000-045.000 PPIN 63356

LOT 17

HALLWAY S/D

6TH ADDITION

PLAT 27-34

SEC 19 T19N R27E

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 124.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 134.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 137.66

TOTAL………………………….. 396.86

HALLWAY SUBDIVISION LLC

Parcel 10-04-19-3-000-048.000 PPIN 63359

LOT 12

HALLWAY S/D

6TH ADDITION

PLAT 27-34

SEC 19 T19N R27E

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 124.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 134.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 137.66

TOTAL………………………….. 396.86

HALLWAY SUBDIVISION LLC

Parcel 10-04-19-3-000-049.000 PPIN 63360

LOT 11

HALLWAY S/D

6TH ADDITION

PLAT 27-34

SEC 19 T19N R27E

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 124.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 134.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 137.66

TOTAL………………………….. 396.86

HAMILTON ELLIS EUGENE

Parcel 01-08-33-4-003-010.000 PPIN 18811

LOTS 35 & 36,BLK C,LAKEVIEW SHORES #2 SD.,PB 4/44

IN SEC 33 T 20 N R 29 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 21.32

COST, FEES, AND INTEREST…………. 128.76

TOTAL………………………….. 150.08

HAND ASHLEY & MOYE PAIGE

Parcel 25-03-07-0-004-039.000 PPIN 38530

LOT 23, BLK A, AUBURN TERR SD, PB 7/54 IN SEC 7,

T 17 N, R 30 E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 556.78

COST, FEES, AND INTEREST…………. 206.91

TOTAL………………………….. 763.69

HAPPY BELLIES LLC

Account 157549 BPPIN 97161

FOOD TRUCK

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 33.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 116.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.34

TOTAL………………………….. 264.14

HAPPY CUTS

Account 166931 BPPIN 100012

BARBER SHOPS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.07

TOTAL………………………….. 205.07

HAPPY TIMES FOOD LLC

Account 158176 BPPIN 97370

FOOD TRUCK

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.67

TOTAL………………………….. 208.67

HARDWOOD LLC

Parcel 10-03-07-1-001-014.000 PPIN 36682

PART OF LOT 3,BLK 3;BEG NW COR LOT 3,BLK 2;TH SWLY

98′;NELY 92′;S 33’TO N LN JETER ST;E 25′;N 122′;W

77’TO POB IN TOTTEN MAP,PB 2/9 IN SEC 7 T 19 N R

17 E-OPELIKA

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 167.96

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 180.88

COST, FEES, AND INTEREST…………. 190.30

TOTAL………………………….. 539.14

HAROLD W MORRIS ATTORNEY AT LAW

Account 78724 BPPIN 69886

ATTORNEY

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 7.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 6.58

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.85

TOTAL………………………….. 126.23

HARPER JEFF

Parcel 02-04-17-0-000-057.000 PPIN 91034

LOT 34

CREEKSIDE VILLAGE S/D

PHASE 1

PLAT 45-26

SEC 17 T20N R28E

[RES]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,026.94

COST, FEES, AND INTEREST…………. 161.41

TOTAL………………………….. 1,188.35

HARPER THOMAS A

Parcel 05-04-18-0-000-007.000 PPIN 20861

PART SEC 18 T20N R25E: COM NW COR; S 1809′ TO BEG; E 1500′;

S 430.1′; SW’LY 752.8′; W 950.4′; N 831′ TO POB.

[2 RES,UTIL] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 997.42

COST, FEES, AND INTEREST…………. 286.18

TOTAL………………………….. 1,283.60

HARPER VERNON L

Parcel 09-05-15-3-000-038.000 PPIN 32606

PART SW4 SEC 15 T19N R26E: COM INT E LINE & SE ROW PEPPERELL

PKWY; SW 330’S ON ROW TO BEG; SW 110.8′ ON ROW; S 314.6′;

NE 129.6′; NW 130.08′; NE 15’S; N 179.9′ TO POB.

[REST,PAVIN ]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 2,660.32

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,864.96

COST, FEES, AND INTEREST…………. 421.44

TOTAL………………………….. 5,946.72

HARRCO LLC

Account 161721 BPPIN 99161

REAL ESTATE OFFICE

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.87

TOTAL………………………….. 206.87

HARRIS BARR

Parcel 12-09-31-0-000-022.000 PPIN 50265

LOT 28 SURVEY FOR ROBERT H GUNTER JR

PLAT 20-189

SEC 31 T19N R29E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 182.86

COST, FEES, AND INTEREST…………. 123.43

TOTAL………………………….. 306.29

HARRIS BARR

Parcel 12-09-31-0-000-023.000 PPIN 50266

LOT 29 SURVEY FOR ROBERT H GUNTER JR

PLAT 20-189

SEC 31 T19N R29E

[MFGHM,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 662.56

COST, FEES, AND INTEREST…………. 199.07

TOTAL………………………….. 861.63

HARRIS BOBBY JIM

Parcel 08-09-31-0-000-004.003 PPIN 44198

COM AT THE INT W ROW BEEHIVE RD (LEE RD 61) & S ROW LEE RD

TH W 199′ TO POB. TH S 250.3′; W 156.7′; N 251.7′ TO

POB. SEC 31 T19N R25E SHOWN AS PARCEL B ON SURVEY ATTACHED

TO DEED 2566-865

[MISC]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 255.02

COST, FEES, AND INTEREST…………. 186.08

TOTAL………………………….. 441.10 HARRIS CHARLES Parcel 01-05-22-0-000-004.009 PPIN 19122

CABIN ON LEASED LOT #26 FROM BYRD & MCKEMIE

[RES,PIER]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 128.74

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.79

TOTAL………………………….. 242.53 HARRISON JOSHUA K Parcel 06-05-21-0-000-004.004 PPIN 87754

PART SW4 SEC 21 T20N R24E: BEG SW COR SEC 21; TH E 956′ TO

POB. TH N 572.1′ TO S ROW; E ALG 1748′; S 1018.3′;

W 1668.9′ TO POB

[RES,BARN] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,372.16

COST, FEES, AND INTEREST…………. 263.40

TOTAL………………………….. 1,635.56 HARTLEY KASEY & REYNOLDS BRANDON Parcel 01-09-31-0-000-025.000 PPIN 127

PART E2 SE4 SEC 31, T20N, R29E;COM INT NW ROW LEE RD

353 & NE ROW LEE RD 357;NW 425’S ON ROW TO BEG;NW

250’S ON ROW;E 434.8′ 405’S; SW 370.6′ 340’S TO POB.

[MISC]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 171.38

COST, FEES, AND INTEREST…………. 166.11

TOTAL………………………….. 337.49 HARVIS RAVEN(TD) & LBJ & ASSOCIATES Parcel 09-06-13-4-001-070.000 PPIN 18463

LOTS 4 & 5 BLK D JOHNSTON SD PB 3/57 OPELIKA

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 167.44

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 180.32

COST, FEES, AND INTEREST…………. 147.05

TOTAL………………………….. 494.81 HASAN MAHMUD & FAHIR Parcel 09-04-19-4-000-004.000A103 PPIN 87123

UNIT 103 BUILDING A & PARKING SPACE 12,13

COLLEGE OAKS CONDOMINIUM

PHASE 1 CONDO PLAT 4-143,144

SEC 19 T9N R26E

[2 CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 676.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 728.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 214.38

TOTAL………………………….. 1,618.38 HASTINGS DONALD L & VALERIE L Parcel 10-09-31-0-000-068.000 PPIN 1809

LOT 34, TIMBER HILLS PAR A, PB 7/182 IN OPELIKA.

[MFGHM,MHSKT,CARP] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 236.16

COST, FEES, AND INTEREST…………. 178.08

TOTAL………………………….. 414.24 HAYNES JUNIOR Parcel 14-09-29-0-000-017.000 PPIN 19551

COM SE COR NE1/4 TH W 3210’S TO POB TH W 150’S N

524’S E 150’S S 524’S TO POB IN SE1/4 NW1/4 IN SEC

29 T 18 N R 30 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 68.06

COST, FEES, AND INTEREST…………. 150.66

TOTAL………………………….. 218.72 HEARD CLIFFORD L SR Parcel 09-06-23-3-000-025.028 PPIN 19611

LOT 2

CLIFFORD HEARD S/D

PLAT 31-150

SEC 23 T19N R26E

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 316.16

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 340.48

COST, FEES, AND INTEREST…………. 155.55

TOTAL………………………….. 812.19 HEARTLAND HOMES LLC Account 89534 BPPIN 74286

CONSTRUCTION – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 3.45

COST, FEES, AND INTEREST…………. 90.16

TOTAL………………………….. 93.61 HEARTWOOD ASSETS MANAGEMENT Parcel 10-05-16-2-000-004.001 PPIN 10607

COM NW COR NW4;TH S 608’S;E 285’S TO POB;SELY

301.34′;NELY 235.75′;NWLY 301.34’TO ELY R/W I-85;

SWLY 235.75’ALG SD R/W TO POB IN SEC 16 T 19 N R

27 E

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 78.52

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 84.56

COST, FEES, AND INTEREST…………. 163.94

TOTAL………………………….. 327.02 HENDERSON JEREMY W Parcel 17-09-29-0-000-038.001 PPIN 42180

PART SW4 SEC 29 T18N R27E: BEG NW COR; E 343.07′; S 135.9′;

SE 140.6′; NE 157.6′; SE 235.8′ TO NW ROW LEE RD 42; SW

352.3′ ON ROW; NW 643.9′; N 160.4′ TO POB.

[RES,POOL,GARAG,MISC] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 892.46

COST, FEES, AND INTEREST…………. 301.26

TOTAL………………………….. 1,193.72 HENDERSON ROY & BERNICE Parcel 09-04-19-3-002-055.000 PPIN 19846

LOT 4,P.C.M. SD.,PB 8/28

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 635.44

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 684.32

COST, FEES, AND INTEREST…………. 179.99

TOTAL………………………….. 1,499.75 HEPTINSTALL DAVID Parcel 17-05-16-0-000-020.003 PPIN 50475

PART SE4 SEC 16 T18N R27E: COM INT E LINE & NE ROW LEE RD

117; NW 230.4′ ON ROW; NE 198.6′; S 218.5′ TO POB.

[MFGHM,MHSKT,CARP] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 136.94

COST, FEES, AND INTEREST…………. 197.01

TOTAL………………………….. 333.95 HERRERA CASEY M Parcel 10-04-17-3-000-004.000 PPIN 8025

BEG INT N LN INT 85 & E R/W MCCOY ST; TH N

130’S (158’S) NELY 94.8′; E 70′; S 132.7′; SWLY

94.8′ TO POB IN SEC 17, T 19 N, R 27 E.

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 516.36

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 556.08

COST, FEES, AND INTEREST…………. 215.66

TOTAL………………………….. 1,288.10 HERRING JAMES C & SUSAN J*LIVING TRUST* Parcel 08-06-13-0-000-039.0092903 PPIN 61908

UNIT 2903

DONAHUE CROSSING GOLFVIEW CONDOMINIUMS

PHASE 1 CONDO PLAT 3-140

SEC 13 T19N R25E

ON LAND PARCEL #39.009

[2 CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,148.16

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,236.48

COST, FEES, AND INTEREST…………. 260.31

TOTAL………………………….. 2,644.95 HERRING RUSSELL W & BOBBIE J Parcel 15-08-27-0-000-025.000 PPIN 19996

LOT 60 SMITHVILLE SD PB 8/106 IN S 27 T 18 N R 29 E

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 1.50

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 12.30

COST, FEES, AND INTEREST…………. 137.42

TOTAL………………………….. 151.22 HESTER JOSEPH M & AMANDA A Parcel 14-03-06-0-000-009.001 PPIN 81133

THAT PART LOT 25-A LYING IN SEC 6

OLIVER TRAILS ESTATES REPLAT OF PARCEL “A”

PHASE 1 PLAT 37-1

SEC 6 T18N R30E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 4.10

COST, FEES, AND INTEREST…………. 138.78

TOTAL………………………….. 142.88 HIBACHI ON WHEELS LLC Account 158150 BPPIN 97357

FOOD TRUCK

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 24.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 83.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.21

TOTAL………………………….. 221.21 HICKS WILLIE PEARL, HILL JEANETTE & HILL BARNETTE Parcel 16-04-20-0-000-055.000 PPIN 21695

COM INT WLY R/W CRAWFORD RD & SLY R/W UNNAMED RD;TH

WLY 150′ ALG SD SLY R/W TO POB;CONT WLY 150.8′;ALG

SD R/W;SLY 276′;ELY 150.8′;NLY 260’S(281.8’D) TO

POB IN SEC 20 T 18 N R 28 E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 220.58

COST, FEES, AND INTEREST…………. 231.38

TOTAL………………………….. 451.96 HIGH 5 FITNESS THE Account 148356 BPPIN 92200

HEALTH CLUBS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 10.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 8.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 105.26

TOTAL………………………….. 124.26 HILL SANDY J Parcel 22-02-09-0-000-009.014 PPIN 81360

LOT 4 SUNSHINE S/D

PLAT 37-79

SEC 09 T17N R27E

[RES,POOL] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,355.76

COST, FEES, AND INTEREST…………. 224.86

TOTAL………………………….. 1,580.62 HILL WILLIE/BOZELLUS/GUICE GERTUDE HILL Parcel 08-06-24-4-000-074.000 PPIN 35021

LOT 7 FRAZIER TERRACE SD PB 3/64 AUBURN

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 120.12

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 129.36

COST, FEES, AND INTEREST…………. 133.63

TOTAL………………………….. 383.11 HILL5 LLC Account 157767 BPPIN 97228

EATING & DRINKING – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.47

TOTAL………………………….. 210.47 HITACHI VANTARA LLC Account 144444 BPPIN 89975

LEASED EQUIPMENT

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 122.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 101.05

COST, FEES, AND INTEREST…………. 112.65

TOTAL………………………….. 335.90 HO HAI & DO LIN Parcel 19-01-12-0-000-115.000 PPIN 3178

LOT 34

HARMON ESTATES S/D

SECTION 2

PLAT 19-146

SEC 12 T18N R25E

[2 DUP]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,053.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,081.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 229.23

TOTAL………………………….. 2,363.23 HOBSON TOMMY DEAN Parcel 19-03-06-0-000-006.000 PPIN 15983

PART SEC 6 T18N R25E: COM INT N LINE & W ROW LEE RD 61; W

1525’S; S 20′ TO BEG; S 209′; W 209′; N 209′; E 209′ TO POB.

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 176.30

COST, FEES, AND INTEREST…………. 209.58

TOTAL………………………….. 385.88 HODGE NEAL Parcel 10-04-18-2-001-148.000 PPIN 20518

PT OF LTS 4 & 5 BLK 223 COM SE COR LT 5 TH NWLY 92’S

TO POB NWLY 92.4′ SWLY 168.2′ TO CREEK SWLY 105′

NELY 234.2′ TO POB IN TOTTEN MAP SD PB 2/9 OPELIKA

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 20.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 22.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 171.14

TOTAL………………………….. 214.34 HOFF JAMES MICHAEL Parcel 07-06-24-0-000-028.008 PPIN 69397

THAT PART LOT 2 LYING IN SEC 24

HOFF S/D

PLAT 29-98

SEC 24 T19N R24E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 131.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 124.70

TOTAL………………………….. 255.90 HOFF JAMES MICHAEL Parcel 07-07-25-0-000-001.010 PPIN 69398

THAT PART LOT 2 LYING IN SEC 25

HOFF S/D PLAT 29-98

SEC 25 T19N R24E

[2 BARN]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 216.48

COST, FEES, AND INTEREST…………. 130.34

TOTAL………………………….. 346.82 HOLLAND HOMES LLC Parcel 10-03-05-4-001-060.000 PPIN 98630

LOT 219 FOXRUN S/D

PHASE 2-B

PLAT 48-15

SEC 5 T19N R27E

[TOWN]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 624.52

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 672.56

COST, FEES, AND INTEREST…………. 187.97

TOTAL………………………….. 1,485.05 HOLLOWAY BAR-B-QUE Account 164019 BPPIN 99658

FOOD TRUCK

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.07

TOTAL………………………….. 205.07 HOLLOWAY ZACHARY Parcel 08-07-25-1-002-027.000-112 PPIN 67556

UNIT 112 PLAINSVIEW CONDOMINIUMS

PHASE 1 CONDO BOOK 8002/513

SEC 25 T19N R25E

ON LAND PARCEL #08-07-25-1-002-027.000

[2 CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 546.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 535.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 189.05

TOTAL………………………….. 1,270.05 HOLLOWAY ZACHARY *LIFE ESTATE*& PLAINSVIEW HOLDINGS LLC*REMAINDER* Parcel 08-07-25-1-002-027.000-202 PPIN 67561

UNIT 202

PLAINSVIEW CONDOMINIUMS

PHASE II

CONDO BOOK 8003/226

SEC 25 T19N R28E

ON LAND PARCEL #08-07-25-1-002-027.000

[2 CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,092.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,176.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 251.46

TOTAL………………………….. 2,519.46 HOLLYHOCK GALLERY Account 151600 BPPIN 94093

FLORISTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 8.84

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 7.31

COST, FEES, AND INTEREST…………. 99.73

TOTAL………………………….. 115.88 HOLMES DYLAN (TD INT) & PACIFIC PREMIER BANK Parcel 15-02-03-0-000-013.006 PPIN 51977

PART SEC 3 T18N R29E: COM INT W ROW LEE RD 379 & NW ROW LEE

RD 249; SW 2170’S ON ROW; N 1270’S TO BEG; W 297.9′; N 185.6

‘; E 477.5′; S 164.2′; W 182.1’ TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 142.68

COST, FEES, AND INTEREST…………. 177.42

TOTAL………………………….. 320.10 HOLT LEWIS LLC Account 149766 BPPIN 92886

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 7.28

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 6.15

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.00

TOTAL………………………….. 123.43 HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA INC Account 84229 BPPIN 72217

LEASED EQUIPMENT

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 365.56

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 341.68

COST, FEES, AND INTEREST…………. 132.63

TOTAL………………………….. 839.87 HOOKED MARTIAL ARTS + FITNESS LLC Account 164022 BPPIN 99660

HEALTH CLUBS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.27

TOTAL………………………….. 212.27 HORAN PAMELA S Parcel 14-09-31-0-002-089.001 PPIN 20895

BEG INT NLY R/W HWY 22 & E LN SW4;N 303.37′;W 70.71′

SWLY 260.6′;SELY 171.35′ TO POB SEC 31, T18N, R30E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 118.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 789.96

COST, FEES, AND INTEREST…………. 238.93

TOTAL………………………….. 1,147.29 HOTWORX Account 156479 BPPIN 97020

HEALTH CLUBS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 193.96

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 160.39

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.95

TOTAL………………………….. 474.30 HOUSE OF KUTZ BARBER SHOP Account 112624 BPPIN 80484

BARBER SHOPS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 44.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 36.55

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.83

TOTAL………………………….. 195.58 HOUSE OF KUTZ DERRICK OGLETREE Account 150535 BPPIN 93363

BARBER SHOPS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.61

TOTAL………………………….. 260.11 HOWARD EDDIE LOU O & FLETCHER Parcel 15-05-22-0-000-039.003 PPIN 21029

COM NE COR SE4;TH S 790’S ALG E SEC LN;TH W 1060’S

TO POB;W 182.46′;NE 209.93′;NE 39.02′;SE 164.06′;

S 51.35’TO POB IN SEC 22 T 18 N R 29 E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 98.70

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 809.34

COST, FEES, AND INTEREST…………. 258.71

TOTAL………………………….. 1,166.75 HOWELL LEONARD R/TURA E Parcel 22-01-11-0-000-007.000 PPIN 21088

BEG SE COR NE1/4 SE1/4;TH N 890’S;E 200’S TO WLY R/W

CO RD 17 NWLY 370’S ALG SD R/W TO S R/W UNNAMED CO

RD;W 1450’S ALG SD R/W;SLY 1220’S;E 1290’S TO POB

IN SEC 11 T 17 N R 27 E

[RES,GARAG,BARN,CARP] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 186.99

COST, FEES, AND INTEREST…………. 283.91

TOTAL………………………….. 470.90 HOWIES CAFE Account 143444 BPPIN 89618

RESTAURANTS

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 14.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 108.98

TOTAL………………………….. 219.58 HRS SIKDER LLC Parcel 09-08-27-2-000-008.000 PPIN 58592

PARCEL C SCOTT INDUSTRIAL PARK PARCEL 4 3RD REVISION

PLAT 24-200 SEC 27 T19N R26E EXCEPT PART: BEG NW COR PARCEL

C; NE 15′; SW 21.5′; NW 15′ TO POB.

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 5.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 5.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 160.69

TOTAL………………………….. 171.49 HUCKEBA WANDA J 1/2 INT & HUCKEBA Parcel 14-09-29-0-000-052.039 PPIN 11730

LOT 90, LANDMARK S/D, PB 9/146 IN SEC 29,

T 18 N, R 30 E.

[MFGHM,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 136.42

COST, FEES, AND INTEREST…………. 186.19

TOTAL………………………….. 322.61 HUDMON JAMES T Parcel 10-06-24-0-000-033.000 PPIN 21151

COM W SEC LN & SELY R/W CO RD 44 TH NELY 1620’S ALG

SD R/W TO POB S 305’S NELY 1055’S NLY 190’S WLY 373′

NLY 359.7′ TO SLY R/W CO RD 44 SWLY 770’S ALG SD R/W

TO POB IN SEC 24, T 19 N, R 27 E.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 624.02

COST, FEES, AND INTEREST…………. 202.68

TOTAL………………………….. 826.70 HUDMON JAMES T Parcel 02-01-11-0-000-005.000 PPIN 21152

W1/2 SW1/4, SE1/4 SW1/4 & SOUTH 210’S NE1/4 SW1/4

SEC 11 T20N R28E EXCEPT ROW

[RES]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 603.12

COST, FEES, AND INTEREST…………. 147.74

TOTAL………………………….. 750.86 HUDSON DANNY L & GLORIA D Parcel 15-07-36-0-004-162.000 PPIN 32805

LOT 98, COPPERFIELD II SD, PB 15/29

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 527.56

COST, FEES, AND INTEREST…………. 187.59

TOTAL………………………….. 715.15 HUDSON HARDY C Parcel 15-08-34-0-000-051.002 PPIN 21188

BEG NW COR LOT 14, PINE BROOK SD;W 60′;S 10′;E 60′;

N 10′ TO POB SEC 34, T18N, R29E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 0.82

COST, FEES, AND INTEREST…………. 126.04

TOTAL………………………….. 126.86 HUDSON OFFICE SUPPLY INC Parcel 18-03-06-0-000-286.000K PPIN 52402

UNIT K

SOUTH CREEK CONDOMINIUM

PHASE 4

CONDO PLAT 2-172

SEC 6 T18N R26E

[2 CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,010.88

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,088.64

COST, FEES, AND INTEREST…………. 233.08

TOTAL………………………….. 2,332.60 HUEL TAYLOR BUCKNER Account 142936 BPPIN 89300

ATTORNEY

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 112.21

TOTAL………………………….. 254.71 HUGGINS LESLYE W REVOCABLE TRUST Parcel 09-04-19-3-001-003.001 PPIN 59309

LOT 2

TIM WHITE S/D

PLAT 25-101

SEC 19 T19N R26E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,098.76

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 881.59

COST, FEES, AND INTEREST…………. 220.52

TOTAL………………………….. 2,200.87 HUGHES BARBEQUE'S Account 158169 BPPIN 97367

FOOD TRUCK

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.07

TOTAL………………………….. 205.07 HUGHES DELOS DYSON Parcel 09-09-31-4-000-060.000 PPIN 21265

BEG INT NW LINE WOODFIELD DR & W LN GAY ST; TH SWLY

473.7′; N 208’S; NWLY 162’S; N 128.8′; NELY 358.1′

TO W LN ST; SELY 189′ TO POB IN NW1/4 SE1/4 IN SE1/4

IN SEC 31 T 19 N R 26 E

[RES,GREEN]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 941.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 960.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 270.98

TOTAL………………………….. 2,172.78 HUGHES JUANITA Parcel 08-07-25-2-001-032.001 PPIN 64114

PARCEL 2 MCLEOD III S/D

PLAT 27-137

SEC 25 T19N R25E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 613.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 660.80

COST, FEES, AND INTEREST…………. 181.55

TOTAL………………………….. 1,455.95 HUGHES MARIA "LIFE ESTATE" Parcel 15-05-22-0-000-074.001 PPIN 45036

LOT A, A REPLAT OF LOT 13, LANSDON SD, SEC 22, T18N,

R29E

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 26.30

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 215.66

COST, FEES, AND INTEREST…………. 142.29

TOTAL………………………….. 384.25 HUGHEY TIFFANY LYNN & JONATHAN DAVID Parcel 01-08-33-4-005-006.000 PPIN 40453

LOT 4,BLK E,LAKEVIEW SHORES #2 SD.,PB 4/44

IN SEC 33 T 20 N R 29 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 16.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 132.14

TOTAL………………………….. 148.54 HULK'S CARPET CLEANING Account 155993 BPPIN 96932

CARPET AND UPHOLSTERY CLEANING

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.47

TOTAL………………………….. 210.47 HUMPHREY BELINDA Parcel 10-04-18-3-001-099.000 PPIN 39860

LOT 30, SOUTH PARK SD, SECTOR 4, SEC 18, T19N,

R27E [RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 150.28

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 108.84

COST, FEES, AND INTEREST…………. 135.86

TOTAL………………………….. 394.98 HUMPHREY BELINDA A Parcel 08-06-24-3-000-054.008 PPIN 21370

PT LOT 3D-2, GARY-JONES SD;COM INT W R/W FOSTER ST & N R/W TUCKER AVE;W 266’S;N 112′ TO POB;N 62′;WLY

220’S;S 17.6′;W 6′;S 12.7′;E 48.2′;S 47.25′;E 178.1′

TO POB SEC 24, T19N, R25E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 56.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 166.86

TOTAL………………………….. 274.86 HUMPHREY BELINDA A & JACKSON LINDBURGH B Parcel 09-06-13-1-002-113.000 PPIN 14345

PART OF BLK I COM INT W LINE TALLADEGA ST AND S LN WESTERN RR OF ALA; TH SWLY 245’S TO POB; SELY 269’S;

W 60′; NWLY 235’S TO S LINE RR; NELY 63’S TO POB IN

SMITH T SURVEY (TOTTEN MAP) SD PB 2/9 OPELIKA

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 101.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 109.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 205.68

TOTAL………………………….. 416.28 HUNJAN ENTERPRISES LLC Account 72370 BPPIN 64022

SERVICE STATIONS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 157.04

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 129.86

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.51

TOTAL………………………….. 402.41 HUNTER CONNIE Parcel 22-01-02-0-000-020.016 PPIN 50537

LOT 4 FULLER S/D

PLAT 20-191

SEC 2 T17N R27E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 104.96

COST, FEES, AND INTEREST…………. 112.72

TOTAL………………………….. 217.68 HUTTO CLINTON O Parcel 24-01-02-0-001-125.000 PPIN 21548

LOT 4 & 5 BLOCK B CHUMNEY S/D

PLAT 7-93

SEC 2 T17N R29E

[MFGHM,GARAG,RES,UTIL,MHSFIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 353.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 291.47

TOTAL………………………….. 645.19 HWS LLC Parcel 09-04-19-4-000-174.018 PPIN 19466

LOT 4 HERITAGE WOODS 1ST ADD PB 10/115 IN S 19

T 19 N R 26 E

[TOWN]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,116.44

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,202.32

COST, FEES, AND INTEREST…………. 239.34

TOTAL………………………….. 2,558.10 HWS LLC Parcel 09-04-19-4-000-195.000 PPIN 24083

LOT 73, HERITAGE WOODS SD, 1ST ADD, PB 10/115

[TOWN]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,070.16

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,152.48

COST, FEES, AND INTEREST…………. 220.62

TOTAL………………………….. 2,443.26 IMAGEN 10 Account 155293 BPPIN 96167

BEAUTY SHOPS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.07

TOTAL………………………….. 205.07 IMPAX INC Account 148178 BPPIN 92099

EDUCATIONAL SERVICES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 2.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 106.02

TOTAL………………………….. 110.90 IN CAREER LLC Account 160232 BPPIN 98260

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1.56

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1.29

COST, FEES, AND INTEREST…………. 104.53

TOTAL………………………….. 107.38 INNER BEAUTY HAIR & MAKEUP Account 150542 BPPIN 93369

BEAUTY SHOPS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.19

TOTAL………………………….. 250.19 INSIDE OUT HOME SERVICES Account 146676 BPPIN 91368

BUILDING TRADES

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 33.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 116.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 116.14

TOTAL………………………….. 265.94 INSIGHT INVESTMENTS LLC Account 152086 BPPIN 98101

LEASED EQUIPMENT

TAXES & COSTS – CITY OF WAVERLY…… 26.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 179.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.84

TOTAL………………………….. 317.24 INTELLIGENT DESIGN AND RENOVATION Account 149804 BPPIN 92918

BUILDING TRADES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.81

TOTAL………………………….. 258.31 INVISIBLE ELEMENTS LLC Account 151093 BPPIN 93766

AUTO REPAIR

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 97.55

TOTAL………………………….. 194.15 IRONTON LAND INVESTMENTS LLC Parcel 08-02-03-3-000-027.000 PPIN 65266

LOT 293-A

THE PRESERVE S/D

PHASE 2A

REDIVISION OF LOTS 227A 294 & 293

PLAT 41-77

SEC 3 T19N R25E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 206.96

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 222.88

COST, FEES, AND INTEREST…………. 163.34

TOTAL………………………….. 593.18 IRVIN GABRIEL TALIAFERRO SR Parcel 14-05-22-0-000-046.000 PPIN 53829

PART SEC 22 T18N R30E: COM INT W LINE & SE ROW LEE RD 312;

NE 156.04′ ON ROW TO BEG; NE 416.4′ ON ROW; NE 302.8′; SE

654.3′; NW 478.7′ TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 255.02

COST, FEES, AND INTEREST…………. 164.48

TOTAL………………………….. 419.50 J AND A BARR INC Account 156497 BPPIN 97024

RESTAURANTS – THEME OR SPECIALTY

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 122.59

TOTAL………………………….. 255.59 J D B II LP Parcel 14-09-31-0-003-023.000 PPIN 45027

BEG INT WLY R/W CO RD 109 & SWLY R/W CO RD 22 NWLY

490’S(503’D)ALG SD SWLY R/W S 329′ E 478.1′ TO WLY

R/W CO RD 109 NLY 215’S(238’D)ALG SD R/W TO POB IN

SEC 31, T 18 N, R 30 E.

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 150.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,233.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 247.67

TOTAL………………………….. 1,631.35 J D B PARTNERS II LP Parcel 09-04-19-3-002-099.000 PPIN 13699

COM @ INT OF W R/W OF WHITE ST & N R/W OF DRAKE AVE

TH N 145.1′ ALG WHITE ST TO POB; E 254′; N 285′;

W 210′; S 274.1′ TO POB.

SEC 19, T 19 N, R 26 E.

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 624.52

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 672.56

COST, FEES, AND INTEREST…………. 241.97

TOTAL………………………….. 1,539.05 J D B PARTNERS II LP Parcel 01-02-09-0-000-026.000 PPIN 13701

PART SEC 9 T20N R29E: COM INT N LINE & SW ROW ABANDON RR ROW

; S’LY 5815’S; E 75’S; N’LY 5795’S ON ABANDON RR ROW; W 30’S

TO POB. EXCEPT LEE RD 380 ROW

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 62.32

COST, FEES, AND INTEREST…………. 163.00

TOTAL………………………….. 225.32 J D B PARTNERS II LP Parcel 01-05-21-0-000-002.002 PPIN 13702

PART SEC 21 T20N R29E: COM SW COR; N 1660’S TO BEG; N 325’S;

NE’LY 3715’S ALONG ABANDONED RR ROW; E 50’S; SW’LY 3925’S

ALONG ABANDONED RR ROW TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 95.12

COST, FEES, AND INTEREST…………. 155.48

TOTAL………………………….. 250.60 J D B PARTNERS II LP Parcel 12-03-06-0-000-001.001 PPIN 13703

PART SEC 6 T19N E29E: COM NE COR; S 1280’S TO BEG; S 80’S TO

NW ROW LEE RD 353; SW 80’S ON ROW; NW 24.8′; SW 2370’S

ALONG ABANDONED RR ROW; W 60’S ON N ROW LEE RD 158; NE 2540′

S ALONG ABANDONED RR ROW TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 99.22

COST, FEES, AND INTEREST…………. 182.66

TOTAL………………………….. 281.88 J D B PARTNERS II LP Parcel 12-03-05-0-000-002.001 PPIN 13708

PART NW4 SEC 5 T19N R29E: BEG INT N LINE & W ROW LEE RD 353;

SW’LY 1500’S ON ROW; N 80’S; NE’LY 1365’S ON W ROW ABANDONED

RR ROW TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 82.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 158.49

TOTAL………………………….. 240.49 J D B PARTNERS II LP Parcel 12-04-20-0-000-001.003 PPIN 13710

PART SEC 20 T19N R29E: BEG INT S ROW LEE RD 334 & W ROW LEE

RD 279; SE 1375’S ON ROW; NW 1385’S; NE 60’S ON ROW TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.68

COST, FEES, AND INTEREST…………. 153.93

TOTAL………………………….. 214.61 J D B PARTNERS II LP Parcel 12-05-21-0-000-025.000 PPIN 13712

PART SEC 21,28 T19N R29E: BEG SW COR SEC 21; E 12.2′; S 55’S

; N/LY 2160;’S ALONG ABANDONED RR ROW TO W LINE SEC 21; S 160’S; S’LY 1900’S ALONG ABANDONED RR ROW TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 63.52

COST, FEES, AND INTEREST…………. 166.66

TOTAL………………………….. 230.18 J D B PARTNERS II LP Parcel 01-04-20-0-000-008.000 PPIN 13713

PART SEC 20 T20N R29E: COM SE ROW; W 2820’S TO BEG; W 135’S; NE’LY 2880’S ALONG ABANDONED RR ROW TO SW ROW LEE RD 379;

NE 135’S TO NE ROW LEE RD 379; NE 762.4′ ALONG ABANDONED RR ROW; S 340′; SW’LY 3470’S ALONG ABANDON RR ROW TO POB EXCEPT

LEE RD 379 ROW

[MISC]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 59.04

COST, FEES, AND INTEREST…………. 200.66

TOTAL………………………….. 259.70 J D B PARTNERS II LP Parcel 01-05-16-0-000-003.003 PPIN 13714

PART SEC 16 T20N R29E: COM NW COR; E 1315’S TO BEG; E 150’S;

S’LY 5925’S ALONG E ROW ABANDONED C V RAILWAY; W 50’S; N’LY

6035’S ALONG W ROW ABANDONED C V RAILWAY TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 66.42

COST, FEES, AND INTEREST…………. 164.99

TOTAL………………………….. 231.41 J D B PARTNERS II LP Parcel 01-09-29-0-000-003.000 PPIN 13715

COM SW COR NW1/4;TH NLY 1115’S TO POB;NELY 2940’S;

WLY 150’S;SWLY 2735’S;SLY 120’S TO POB IN SEC 29

T 20 N R 29 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 41.82

COST, FEES, AND INTEREST…………. 142.28

TOTAL………………………….. 184.10 J D B PARTNERS II LP Parcel 01-09-30-0-000-004.000 PPIN 13716

COM NE COR NE4;SLY 1400 TO POB;SWLY & SLY 4200’S;ELY

100′;NLY & NELY 4040’S;N 100’S TO POB SEC 30, T20N,

R29E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 70.52

COST, FEES, AND INTEREST…………. 138.17

TOTAL………………………….. 208.69 J D B PARTNERS II LP Parcel 01-09-31-0-000-002.000 PPIN 13717

BEG INT OF S LN SEC 31 T 20 N R 29 E & W R/W OLD CV

RR TH NWLY 2580’S;E 100′;SLY ALG E R/W OLD CV RR TO POB

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 95.94

COST, FEES, AND INTEREST…………. 157.32

TOTAL………………………….. 253.26 J D B PARTNERS II LP Parcel 01-09-31-0-001-073.000 PPIN 13718

PART SEC 31 T20N R29E: COM NE COR; S 2950’S; W 900’S TO BEG;

N’LY 2600’S ALONG ADANDON RR ROW; NE & SW 300’S ALONG 525′

CONTOUR; S’LY 2550’S ALONG ABANBDON RR ROW; E 170’S TO POB

EXCEPT ROW & EXCEPT PART BELOW 525’CONTOUR.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 227.14

COST, FEES, AND INTEREST…………. 186.62

TOTAL………………………….. 413.76 J D B PARTNERS II LP Parcel 01-02-09-0-000-026.001 PPIN 13727

COM SW COR SEC 9;E 1310’S TO BEG;NE 1400’S;S 60’S; SW 1500’S

; W 150’S TO POB. SEC 9, T20N, R29E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 25.42

COST, FEES, AND INTEREST…………. 136.14

TOTAL………………………….. 161.56 J D B PARTNERS II LP Parcel 16-01-12-0-000-005.000 PPIN 13729

S2 SE4 LESS R/W IN SEC 12, T18N, R28E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 209.62

COST, FEES, AND INTEREST…………. 122.83

TOTAL………………………….. 332.45 J D B PARTNERS II LP Parcel 16-06-13-0-000-001.000 PPIN 13730

N1/2 NE1/4; W1/2 NW1/4; NW1/4 NW1/4 LESS R/W IN

SEC 13 T 18 N R 28 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 513.86

COST, FEES, AND INTEREST…………. 150.92

TOTAL………………………….. 664.78 J D B PARTNERS II LP Parcel 15-03-07-0-000-019.000 PPIN 13738

NW1/4 SW1/4 LESS BEG INT W SEC LN & SLY R/W UNNAMED

RD S 190’S E 255′ NLY 171′ TO SLY R/W UNNAMED RD W

225′ ALG SD R/W TO POB LESS R/W IN SEC 7 T 18 N R 29

E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 103.12

COST, FEES, AND INTEREST…………. 177.44

TOTAL………………………….. 280.56 J D B PARTNERS II LP Parcel 09-09-30-2-001-038.003 PPIN 13749

COM INT S LN DRAKE & E LN WHITE RD;E 80’S; S 60′ TO

POB;E 130.5′;S 86.1′;W 130′;N 85.6′ TO POB; BEING PT

LOT 2, BLK 106, CHAMBERS MAP, PB 2/15 SEC 30, T19N

R26E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 401.96

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 432.88

COST, FEES, AND INTEREST…………. 210.37

TOTAL………………………….. 1,045.21 J&C ENTERPRISE LLC Account 126366 BPPIN 84276

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 2.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2.80

COST, FEES, AND INTEREST…………. 104.64

TOTAL………………………….. 110.04 J&U CONTROLS LLC Account 167725 BPPIN 100214

COMMERCIAL MACHINERY MANUFACTURING

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.67

TOTAL………………………….. 208.67 JACKSON EMMA LOU Parcel 08-08-34-0-000-002.003 PPIN 22208

COM NW COR NW4 NE4;S 130′ TO POB; CONT S 275’S;E

489.5′;N 410’S;W 365’S;S 130′;W 170′ TO POB

SEC 34, T19N, R25E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 788.02

COST, FEES, AND INTEREST…………. 159.66

TOTAL………………………….. 947.68 JACKSON LAW GROUP PC Account 136199 BPPIN 87043

ATTORNEY

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 47.32

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 39.13

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.49

TOTAL………………………….. 197.94 JACKSON MAE JEAN Parcel 08-08-34-0-000-002.001 PPIN 22316

COM NW COR NW4 NE4;TH 5410’TO POB;CONT 590′;E 491.5′

N 90′;W 489.5’TO POB IN SEC 34 T 19 N R 25 E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 863.46

COST, FEES, AND INTEREST…………. 224.31

TOTAL………………………….. 1,087.77 JACOBS LADDER EARLY LEARNING CENTER Account 148265 BPPIN 92161

DAY CARE CENTERS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.41

TOTAL………………………….. 261.91 JAKIAYA WILLIAMS Account 149947 BPPIN 93006

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 97.55

TOTAL………………………….. 194.15 JAMBA JUICE Account 156449 BPPIN 97011

EATING & DRINKING – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 99.91

TOTAL………………………….. 168.91 JAMES EDWARDS PAINTING Account 78430 BPPIN 68797

CONSTRUCTION – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 95.10

TOTAL………………………….. 97.30 JASHMAY INC Account 115507 BPPIN 80977

BUILDING TRADES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 15.08

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 12.86

COST, FEES, AND INTEREST…………. 107.06

TOTAL………………………….. 135.00 JASHMAY INC Account 148351 BPPIN 92195

PAINT & WALLPAPER

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 5.72

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 4.86

COST, FEES, AND INTEREST…………. 108.08

TOTAL………………………….. 118.66 JAVA LLC Account 154258 BPPIN 95098

AIRCRAFT

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 296.92

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 319.76

COST, FEES, AND INTEREST…………. 126.75

TOTAL………………………….. 743.43 JB INNOVATE PLANT & INTERNATIONAL BUSINESS INC Account 152504 BPPIN 94296

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 6.24

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 5.16

COST, FEES, AND INTEREST…………. 112.11

TOTAL………………………….. 123.51 JC SERVICES INC Account 146761 BPPIN 91452

REPAIR SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 14.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.38

TOTAL………………………….. 224.98 JCS SYSTEMS INC Account 146873 BPPIN 91571

PROFESSIONAL CONSULTING SERVICES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 6.76

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 5.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 109.96

TOTAL………………………….. 122.44 JDB PARTNERS II LP Parcel 19-05-22-0-000-016.000 PPIN 13694

BEG NE COR SE4 NW4;S 1260’S;W 1330’S;N 1260’S;E

1400’S TO POB SEC 22, T18N, R25E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 105.68

COST, FEES, AND INTEREST…………. 125.36

TOTAL………………………….. 231.04 JDB PARTNERS II LP Parcel 20-01-02-0-000-012.000 PPIN 13711

W1/2 SW1/4 LESS R/W IN SEC 2 T 18 N R 24 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 214.68

COST, FEES, AND INTEREST…………. 126.66

TOTAL………………………….. 341.34 JDB PARTNERS II LP Parcel 20-02-03-0-000-022.000 PPIN 13720

BEG NE COR SE1/4;TH E 2350’S;S 1800’S;E 2350’S;

N 1750’S TO POB IN SEC 3 T 18 N R 24 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 281.84

COST, FEES, AND INTEREST…………. 144.08

TOTAL………………………….. 425.92 JDB PARTNERS II LP Parcel 07-08-34-0-000-019.000 PPIN 13750

BEG NW COR LOT 9,SURVEY JOHN OSBORN THENEY EST.,PB

6/75;TH W 1730′;S 1310′;ELY 1670′;NLY 1260’TO POB

IN SEC 24 T 19 N R 24 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 135.48

COST, FEES, AND INTEREST…………. 148.30

TOTAL………………………….. 283.78 JDB PARTNERS II LP Parcel 14-04-19-0-000-003.000 PPIN 26847

LOT 6 WAYNE ALLEN SURVEY PB 8/174 AUBURN

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 1.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 13.62

COST, FEES, AND INTEREST…………. 123.08

TOTAL………………………….. 138.30 JDB PARTNERS II LP Parcel 08-06-24-4-000-005.000 PPIN 31279

LOT 3A REDIVISION OF LOTS 1,2 & 3

HUTCHINSON S/D

PLAT 21-142

SEC 24 T19N R25E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 853.84

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 919.52

COST, FEES, AND INTEREST…………. 218.40

TOTAL………………………….. 1,991.76 JDB PARTNERS II LP Parcel 08-06-24-4-000-006.000 PPIN 31280

LOT 2A REDIVISION OF LOTS 1,2 & 3

HUTCHINSON S/D

PLAT 21-142 SEC 24 T19N R25E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 566.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 610.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 193.37

TOTAL………………………….. 1,370.57 JDB PARTNERS II LP Parcel 08-06-24-4-000-007.000 PPIN 31281

PART LOT 1A, REDIVISION OF LOTS 1,2,&3, HUTCHINSON S/D, PLAT

21-142, SEC 24 T19N R25E: COM INT N ROW HUTCHINSON CT & NE

ROW DONAHUE DR; NW’LY 57.9′ ON ROW TO BEG; NE 70’S; E 49’S;

N 52.3′; W 149.6′ TO ROW DONAHUE DR; SE’LY 99.1 ON ROW TO POB.

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 582.92

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 627.76

COST, FEES, AND INTEREST…………. 257.88

TOTAL………………………….. 1,468.56 JDB PARTNERS II LP Parcel 14-05-22-0-000-041.000 PPIN 53823

PART SEC 22 T18N R30E: COM INT W LINE & NW ROW LEE RD 860;

NE 870’S ON ROW TO BEG; NE 208.5′ ON ROW; NW 443.4′; SW

207.3′; SE 415.8′ TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 478.06

COST, FEES, AND INTEREST…………. 174.51

TOTAL………………………….. 652.57 JENKINS JAMES G SR "LIFE ESTATE" Parcel 15-06-23-0-000-073.000 PPIN 22588

PT LOT 21, W F CUMMINGS PLACE SD, PB 3/49; BEG NW

COR LOT;ELY 65’S;SLY 278.17′;NWLY 200’S ALG HWY

280/431;NELY 233′ TO POB SEC 23, T18N, R29E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 59.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 430.80

COST, FEES, AND INTEREST…………. 234.49

TOTAL………………………….. 724.29 JENNIFER LILES INTERIORS Account 120565 BPPIN 82075

INTERIOR DESIGN SERVICES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1.04

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 0.99

COST, FEES, AND INTEREST…………. 109.49

TOTAL………………………….. 111.52 JET PEP INC Account 131983 BPPIN 85711

SERVICE STATIONS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 689.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.22

TOTAL………………………….. 808.50 JEWEL PROFESSOR THE Account 167823 BPPIN 100282

MEDICAL – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.81

TOTAL………………………….. 258.31 JIMENEZ TREVIA L Parcel 24-03-05-0-000-181.000 PPIN 50566

LOT 5

FOXRIDGE S/D PHASE II & REPLAT LOTS 19-23 PHASE I PLAT 21-11

SEC 5 T17N R29E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,431.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 242.68

TOTAL………………………….. 1,674.40 JJ PETRO INC Account 148432 BPPIN 92277

SERVICE STATIONS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 97.55

TOTAL………………………….. 194.15 JKK HOLDINGS LLC Parcel 03-07-36-0-000-019.000 PPIN 84123

LOT 6 MCGINTY ESTATES S/D PLAT 40-25

SEC 36 T20N R27E

[BARN]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 823.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 150.45

TOTAL………………………….. 973.73 JKK HOLDINGS LLC Parcel 03-07-36-0-000-020.000 PPIN 84124

LOT 5 MCGINTY ESTATES S/D PLAT 40-25

SEC 36 T20N R27E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 291.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 124.74

TOTAL………………………….. 416.66 JMD REAL ESTATE LLC Parcel 14-04-18-0-000-004.000 PPIN 22085

SW1/4 IN S 18 T 18 N R 30 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 424.36

COST, FEES, AND INTEREST…………. 130.70

TOTAL………………………….. 555.06 JNC ENTERPRISE LLC Account 159717 BPPIN 97937

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.67

TOTAL………………………….. 208.67 JOCE PRODUCTIONS LLC Account 155333 BPPIN 96209

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.67

TOTAL………………………….. 208.67 JOHN M HUDON DMD MHS PC Account 66957 BPPIN 61101

DENTISTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 198.12

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 163.83

COST, FEES, AND INTEREST…………. 122.49

TOTAL………………………….. 484.44 JOHNNY ON THE SPOT Account 166938 BPPIN 100018

JEWELRY

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.87

TOTAL………………………….. 206.87 JOHNSON DANNY Parcel 03-08-34-0-000-006.000 PPIN 26457

COM NW COR NW4;TH S 1935’S;SELY 270’S TO POB;CONT

SELY 680’S;E 1505’S TO WLY R/W CO RD 71;NLY 540’S

ALG SD R/W;W 1930’S TO POB IN SEC 34 T 20 N R 27 E

[RES,POOL,CARP]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 702.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 705.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 228.92

TOTAL………………………….. 1,635.92 JOHNSON DAVID MARK Parcel 02-03-08-0-000-021.000 PPIN 73770

LOT 1 MCKEMIE CORNERS

PLAT 31-116

SEC 8 T20N R28E

[RES]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 690.74

COST, FEES, AND INTEREST…………. 142.68

TOTAL………………………….. 833.42 JOHNSON RONALD LEE & APRIL DAWN Parcel 08-07-36-2-000-007.00006227 PPIN 61826

BUILDING 6 UNIT 227

AUBURN CROSSING CONDOMINIUMS

CONDO PLAT 3-135

SEC 36 T19N R25E

ON LAND PARCEL 08-07-36-2-000-007.000

[2 CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,071.72

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,154.16

COST, FEES, AND INTEREST…………. 251.36

TOTAL………………………….. 2,477.24 JOHNSON STERLING INC Account 34286 BPPIN 46927

AGENCIES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 21.84

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 18.06

COST, FEES, AND INTEREST…………. 106.20

TOTAL………………………….. 146.10 JOHNSON STEVEN D & KELLY R Parcel 15-07-36-0-004-003.000 PPIN 29998

LOT 6 & SOUTH 4′ OF LOT 3, OF MONTEREY HEIGHTS S/D PLAT 6-84 SEC 36, T 18 N, R 29 E.

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 87.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 665.32

COST, FEES, AND INTEREST…………. 239.13

TOTAL………………………….. 992.05 JOHNSON TONYA JOANNA WHITE & ETAL Parcel 15-06-23-0-000-078.000 PPIN 29623

LOT 3 & THAT LOT 2 SOUTH OF LEE RD 295

W F CUMMINGS PLACE PLAT 3-49

SEC 23 T18N R29E

[RES,UTIL]

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 66.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 544.48

COST, FEES, AND INTEREST…………. 283.19

TOTAL………………………….. 894.07 JONES ASHLEY T Parcel 10-09-31-0-000-106.000 PPIN 14327

LOT 1, TIMBER HILLS PAR B, PB 8/147 IN OPELIKA.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 73.80

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.32

TOTAL………………………….. 185.12 JONES JAMES D Parcel 12-01-02-0-000-001.018 PPIN 20373

LOT 478 GEORGIA POWER COMPANY

IMPROVEMENT ONLY (NO LAND)

[RES,PIER]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,335.78

COST, FEES, AND INTEREST…………. 169.91

TOTAL………………………….. 1,505.69 JONES LINDA FINCH Parcel 10-03-08-2-002-153.000 PPIN 44463

LOT D, BLK 10, TOTTEN MAP, PB 2/9 IN SEC 8, T 19 N,

R 27 E

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 104.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 112.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 139.32

TOTAL………………………….. 355.32 JONES RHONDA E Parcel 15-02-10-0-000-031.004 PPIN 94209

LOT 4B DIVISION OF LOT 4A JONES LOT REDONFIGURATION

PLAT 45-184

SEC 10 T18N R29E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 543.66

COST, FEES, AND INTEREST…………. 143.26

TOTAL………………………….. 686.92 JONES WILLIE LUE/LEWIS DORIS Parcel 10-03-08-2-001-045.000 PPIN 23410

PART OF LOTS 19 & 20 BEG SE COR LOT 19; TH N 100′;

W 70′; S 100′ TO N LN JETER ST; E 70′ TO POB IN

JETER FARM SD PB 1/13 B IN OPELIKA

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 239.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 257.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 195.16

TOTAL………………………….. 691.96 JORDAN WILLIAM KEVIN Parcel 09-04-20-2-000-040.000 PPIN 22967

LOT 23, SHELTON PARK SD, 1ST ADD, PHASE 3, PB 15/14

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,041.56

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,121.68

COST, FEES, AND INTEREST…………. 223.35

TOTAL………………………….. 2,386.59 JOSE G SANTOYO GRADING Account 146735 BPPIN 91427

EXCAVATION WORK

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 14.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.38

TOTAL………………………….. 224.98 JOYLAND CHILD DEVELOPMENT INC Account 147519 BPPIN 91674

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 56.68

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 46.87

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.86

TOTAL………………………….. 214.41 JPB PROPERTIES LLC Parcel 09-05-15-2-000-010.011 PPIN 88459

LOT 12

VETERANS COMMERICAL PARK

PLAT 43-135

SEC 15 T19N R26E

[WARST,PAVIN]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 2,353.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,534.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 347.72

TOTAL………………………….. 5,234.72 JUSTICE STEVE & KAREN Parcel 24-03-05-0-000-216.000 PPIN 52119

LOT 5 FOXRIDGE S/D

PHASE IV PLAT 21-158

SEC 5 T17N R29E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 538.22

COST, FEES, AND INTEREST…………. 193.47

TOTAL………………………….. 731.69 JUSTIN'S BARBERSHOP Account 146710 BPPIN 91402

BARBER SHOPS

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 14.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.78

TOTAL………………………….. 221.38 JX PROPERTIES LLC Parcel 18-09-32-0-000-001.003 PPIN 95669

LOT 3 BURKHARDT SUBDIVISION

PLAT 47-34

SEC 32 T18N R25E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 743.74

COST, FEES, AND INTEREST…………. 143.27

TOTAL………………………….. 887.01 K CUPBOP LLC Account 166651 BPPIN 99976

RESTAURANTS – THEME OR SPECIALTY

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 520.52

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 508.56

COST, FEES, AND INTEREST…………. 154.31

TOTAL………………………….. 1,183.39 KAAM ENTERPRISES LLC (TD) & FAUNTLEROY BERNICE Parcel 10-04-18-2-001-046.005 PPIN 15722

LOT 1-E

A SUBDIVISION OF LOT 1-A, ZUBER VALLEY S/D

2ND ADDITION

PLAT BOOK 17-156 SEC 18 T19N R27E

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 20.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 22.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 147.74

TOTAL………………………….. 190.94 KALA'S LITTLE HAIR HOUSE Account 148502 BPPIN 92317

BEAUTY SHOPS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 103.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 99.66

TOTAL………………………….. 203.16 KAPPELMAN JEFFREY Parcel 10-02-04-1-000-048.016 PPIN 27047

LOT 68 WEST RIDGE SD 5TH ADD PB 10/106 IN S 4 T 19 N

R 27 E

[RES,UTIL]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 1,094.08

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,178.24

COST, FEES, AND INTEREST…………. 239.05

TOTAL………………………….. 2,511.37 KASCO LLC Account 34315 BPPIN 79576

LEASED EQUIPMENT

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 0.10

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 0.69

COST, FEES, AND INTEREST…………. 100.84

TOTAL………………………….. 101.63 KASCO LLC Account 34315 BPPIN 82045

LEASED EQUIPMENT

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 0.72

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2.49

COST, FEES, AND INTEREST…………. 100.94

TOTAL………………………….. 104.15 KAY CYNTHIA A Parcel 22-01-12-0-000-059.000 PPIN 3341

LOT 28 GREENRIDGE SD

PB 18/42

SEC 12, T17N, R27E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 196.80

COST, FEES, AND INTEREST…………. 118.66

TOTAL………………………….. 315.46 KAY CYNTHIA A Parcel 02-09-31-0-000-012.013 PPIN 20423

COM @ SE COR OF SEC;N 1090’TO POB;N 214.2′;SWLY

269.5′;W 60′;S 158.21′;E 297.03’TO POB IN SEC 31

T 20 N R 28 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 229.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 141.73

TOTAL………………………….. 371.33 KB & SONS LLC Account 143102 BPPIN 89395

PERSONAL SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.41

TOTAL………………………….. 261.91 KCB LLC Parcel 09-04-20-4-001-001.000 PPIN 935

THAT PART LOT 1-A LYING IN SE1/4

RENO S/D 1ST REVISION

PLAT 32-64

SEC 20 T19N R26E

[SERLP,OFFICE,PAVIN]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 3,510.52

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 3,780.56

COST, FEES, AND INTEREST…………. 463.10

TOTAL………………………….. 7,754.18 KCB LLC Parcel 09-04-20-1-000-028.000 PPIN 24706

THAT PART LOT 1-A LYING IN NE1/4

RENO S/D 1ST REVISION

PLAT 32-64

SEC 20 T19N R26E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 73.84

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 79.52

COST, FEES, AND INTEREST…………. 140.10

TOTAL………………………….. 293.46 KCI USA INC FKA KINETIC CONCEPTS INC Account 102968 BPPIN 77708

LEASED EQUIPMENT

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 42.64

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 35.26

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.31

TOTAL………………………….. 191.21 KELLEY SHANNON IRENE Parcel 22-03-08-0-000-018.000 PPIN 30006

LOT 1 DANAWOOD S/D

PLAT 17-173

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 273.06

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.89

TOTAL………………………….. 387.95 KELLUM ROBBIE SUE Parcel 01-09-31-0-001-080.000 PPIN 23792

LOT 3, DEERFIELD ESTS, PB 16/171

[MFGHM,MISC]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 199.26

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.37

TOTAL………………………….. 312.63 KENNEY DOROTHY L Parcel 17-09-30-0-000-006.003 PPIN 32591

COM NE COR SW4 SEC 30; W 1030’S TO POB; CONT W 219′;

S 278′ ALG MARVYN-OPELIKA RD; ELY 281.82′ ALG

UNNAMED RD; NLY 251′ TO POB SEC 30, T18N, R27E

[UTIL]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 326.36

COST, FEES, AND INTEREST…………. 164.09

TOTAL………………………….. 490.45 KENNON BENJAMIN L Parcel 10-09-32-0-000-001.007 PPIN 87140

PARCEL B2B-82 DIANA S/D FOXCHASE PH 3

REDIV OF PARCEL B2-82

PLAT 42-169

SEC 32 T19N R27E

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 30.16

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 33.91

COST, FEES, AND INTEREST…………. 139.68

TOTAL………………………….. 203.75 KERR DANIEL DAVID Parcel 23-01-01-0-000-014.000 PPIN 23917

LOT 37 MOFFETT ESTATES

PLAT 8-31 SEC 1 T17N R28E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 575.64

COST, FEES, AND INTEREST…………. 189.75

TOTAL………………………….. 765.39 KEVIN MEDLER Account 160922 BPPIN 98437

FOOD TRUCK

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 238.16

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 204.48

COST, FEES, AND INTEREST…………. 125.72

TOTAL………………………….. 568.36 KEVIS BURNAM Account 150669 BPPIN 93454

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.87

TOTAL………………………….. 206.87 KIDS CLOTHES CONNECTION Account 167911 BPPIN 100321

CLOTHING – CHILDREN’S

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.81

TOTAL………………………….. 258.31 KIDSTRONG AUBURN Account 158201 BPPIN 97380

HEALTH CLUBS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 412.36

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 392.08

COST, FEES, AND INTEREST…………. 142.00

TOTAL………………………….. 946.44 KILGORE JEREMY Parcel 01-03-08-0-000-001.000 PPIN 25

PART SEC 8,9 T20N R29E: BEG INT E ROW LEE RD 379 & N

ROW LEE RD 835; NE 420’S ON E ROW LEE RD 379; SE

240’S TO W ROW LEE RD 380; SE 310’S ON ROW; W 510’S

ON LEE RD 835 TO POB.

[RES]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 895.74

COST, FEES, AND INTEREST…………. 216.71

TOTAL………………………….. 1,112.45 KIMS AUTO SERVICE LLC Account 104112 BPPIN 78262

AUTO REPAIR

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 23.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 19.87

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.35

TOTAL………………………….. 154.62 KINSER MICHAEL JAMES Parcel 01-09-32-0-001-016.000 PPIN 37557

LOT 1, LAKE HARDING #5 SD, PB 5/16A SEC 32, T20N,

R29E

[RES,BOAT,BOATH,2 UTIL]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,736.34

COST, FEES, AND INTEREST…………. 238.34

TOTAL………………………….. 2,974.68 KIRK ELLEN L Parcel 10-04-18-3-001-091.000 PPIN 7587

LOT 22, SOUTH PARK S/D, SECTOR 4, PB 8/37-

OPELIKA

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 143.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 154.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 137.57

TOTAL………………………….. 434.57 KIRK TERI Parcel 17-04-20-0-000-019.000 PPIN 24138

COM @ SW COR SEC 20;N 1130’S TO POB;E 316.3′;N 100′

ALG MARVYN RD;W 308.02′;S 100’TO POB IN SEC 20 T 18

N R 27 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 115.62

COST, FEES, AND INTEREST…………. 142.00

TOTAL………………………….. 257.62 KIRK TERRI Parcel 17-04-20-0-000-019.002 PPIN 24170

COM @ SW COR SEC 20;N 1040’S TO POB;E 329.2′;N 100′

ALG MARVYN RD;W 316.3′;S 100’TO POB IN SEC 20 T 18

N R 27 E

[MFGHM,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 133.14

COST, FEES, AND INTEREST…………. 196.84

TOTAL………………………….. 329.98 KISHAN 10 LLC Account 84211 BPPIN 55033

SERVICE STATIONS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 497.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.58

TOTAL………………………….. 612.98 KNIGHTON DIANA WHITE & DUMAS JEAN WHITE Parcel 15-05-22-0-000-015.000 PPIN 44816

COM @ THE NW COR SEC 22; S 825’S; E 1640’S TO POB;

SLY 820’S; ELY 515’S; NLY 845’S ALG UNNAMED CO RD;

W 50’S; S 150′; W 100′; N 150′; W 355’S TO POB.

SEC 22, T 18 N, R 29 E.

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 776.54

COST, FEES, AND INTEREST…………. 265.39

TOTAL………………………….. 1,041.93 KOELLSTED UPHOLSTERY Account 32861 BPPIN 45502

REPAIR SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 2.08

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1.85

COST, FEES, AND INTEREST…………. 109.58

TOTAL………………………….. 113.51 KOKOS AFRICAN BOUTIQUE LLC Account 150702 BPPIN 93483

CLOTHING – WOMEN’S

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.19

TOTAL………………………….. 250.19 KOMBAT ZONE LLC THE Account 161744 BPPIN 99184

EVENT VENUES

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 10.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 112.96

TOTAL………………………….. 191.96 KS INC Account 111674 BPPIN 80093

LIQUOR

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 27.04

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 22.36

COST, FEES, AND INTEREST…………. 101.22

TOTAL………………………….. 150.62 KUASH INC Account 80562 BPPIN 46357

SERVICE STATIONS

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 95.52

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 335.02

COST, FEES, AND INTEREST…………. 125.17

TOTAL………………………….. 555.71 KUASH INC Parcel 14-08-34-0-000-128.000 PPIN 26286

COM NE COR LOT 6,BLK E,TARA SD.,#2.,PB 7/186-POINT

ON SWLY R/W SUMMERVILLE RD;NWLY 80’S ALG SD R/W TO

POB;CONT NWLY 125’ALG SD R/W;SW 150′;SE 125′;NELY

150’TO POB IN SEC 34 T 18 N R 30 E

[RETMX,CANOP,PAVIN]

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 643.68

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,574.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 321.23

TOTAL………………………….. 3,539.63 L&E HOME IMPROVEMENT Account 155727 BPPIN 96780

REPAIR SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 99.91

TOTAL………………………….. 168.91 LA GUADALUPANA SUPERMARKET LLC Account 143208 BPPIN 89458

GROCERY

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.59

TOTAL………………………….. 246.59 LA MORENITA TAQUERIA & BAR LLC Account 143209 BPPIN 89460

BARS & TAVERNS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 479.44

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 464.32

COST, FEES, AND INTEREST…………. 152.27

TOTAL………………………….. 1,096.03 LAFRANCOIS BONNIE Parcel 15-07-36-0-004-027.000 PPIN 2457

LOT 16,BLK B,MONTEREY HGTS SD.,PB 6/84

IN SEC 36 T 18 N R 29 E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 103.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 791.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 231.11

TOTAL………………………….. 1,125.71 LAKE EUGENIA FAITH & LAKE AMY N Parcel 17-02-10-0-000-036.000 PPIN 38147

LOT 2-A, LAKESIDE ESTS, 1ST REV, A REDIV OF LOT 2

PB 16/78

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 126.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 128.08

TOTAL………………………….. 254.36 LAKE STEPHEN J & MICHELE W Parcel 14-08-27-0-000-062.000 PPIN 37411

LOT 9

ST ANDREWS S/D

2ND PHASE

PB 14/117

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 422.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,636.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 222.26

TOTAL………………………….. 2,281.26 LAMAR ADVERTISING COMPANY Account 35609 BPPIN 48250

SIGNS & BILLBOARDS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 229.84

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 195.52

COST, FEES, AND INTEREST…………. 128.54

TOTAL………………………….. 553.90 LANCASTER JEAN WALTON Parcel 09-04-19-3-001-030.000 PPIN 24724

LOT 8,NORTH PARK SD.,PB 4/38

[RES,UTIL]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,007.76

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 806.34

COST, FEES, AND INTEREST…………. 200.43

TOTAL………………………….. 2,014.53 LANE CYNTHIA SMITH (60% INT) Parcel 18-07-35-0-000-031.000 PPIN 37007

LOT 31 SPRING VALLEY EST SD PB 7/137 IN SEC 35

T 18 N R 26 E

[MFGHM,MHSKT,MISC] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 163.48

COST, FEES, AND INTEREST…………. 239.66

TOTAL………………………….. 403.14 LAPLANTEKIRCHOFF DR MARY (TD) & WOODARD PATRICIA Parcel 14-09-31-0-003-020.002 PPIN 77602

PART SEC 31 T18N R30E: COM INT S LINE & W ROW LEE RD 222; N

1455’S ON ROW TO BEG; N 155.02′ ON ROW; W 12.2′; S 155′; E 9.3′ TO POB.

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 0.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1.64

COST, FEES, AND INTEREST…………. 171.08

TOTAL………………………….. 172.92 LAS LATINAS LLC Account 157806 BPPIN 97242

FOOD TRUCK

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 96.31

TOTAL………………………….. 165.31 LATE 4 DINNER TRUCKING Account 155386 BPPIN 96271

TRUCKING & MOVING COMPANIES

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 10.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.56

TOTAL………………………….. 190.56 LAVERY WILLIAM H JR Parcel 24-01-12-0-000-140.000 PPIN 3519

LOT 15 THE LAKES PHASE 1 SECTION 3

PLAT 18-198

SEC 12 T17N R29E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 660.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 202.59

TOTAL………………………….. 863.51 LAWN KINGS LLC Account 155393 BPPIN 96276

LANDSCAPE AND LAWN SERVICES

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 24.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 83.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 116.01

TOTAL………………………….. 223.01 LAWNGOLF USA LLC Account 164054 BPPIN 99671

MINIATURE GOLF COURSES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 510.64

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 497.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 154.79

TOTAL………………………….. 1,163.35 LAWRENCE ILLYA & TANISHA HUNT Parcel 15-08-34-0-000-014.006 PPIN 15941

PART NW4 SEC 34 T18N R29E: COM INT NW ROW LEE RD 235 & E ROW

THOMAS DR; N 1510’S ON ROW TO BEG; N 179.3′; E 240.6′; S

179.4′; W 245.6′ TO POB. BEING PARCEL B-2 BOUNDARY SURVEY

FOR JAMES HURST PLAT 26-137

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 83.64

COST, FEES, AND INTEREST…………. 178.36

TOTAL………………………….. 262.00 LBJ LLC Parcel 09-09-30-2-001-044.000 PPIN 21455

LOT 7 G W FRAZIER S/D PLAT 4-22 SEC 30 T19N R26E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 401.96

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 432.88

COST, FEES, AND INTEREST…………. 161.77

TOTAL………………………….. 996.61 LEAF CAPITAL FUNDING LLC Account 102576 BPPIN 77558

LEASED EQUIPMENT

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 2,375.88

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,506.64

COST, FEES, AND INTEREST…………. 324.11

TOTAL………………………….. 5,206.63 LEDBETTER HAROLD O & LILLIAN B Parcel 17-02-10-0-000-009.000 PPIN 26362

COM INT E LN NW4 NW4 & SLY R/W UNNAMED CO RD; W

205’S ALG SD SLY R/W TO POB; CONT W 197.5′ ALG SD

R/W; S 395’S (435.6’D); E 197.5′; N 395’S (435.6’D)

TO POB IN S 10 T 18 N R 27 E

[MFGHM,UTIL,CARP,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 458.38

COST, FEES, AND INTEREST…………. 252.88

TOTAL………………………….. 711.26 LEDBETTER JIMMY L & PATSY S Parcel 10-03-06-3-001-024.000 PPIN 7301

LOT 19 BLK 1 WARD HGTS 1ST ADD SD PB 4/14 1/2 IN

SEC 6 T 19 N R 27 E OPELIKA AL

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 601.12

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 470.08

COST, FEES, AND INTEREST…………. 201.20

TOTAL………………………….. 1,272.40 LEDBETTER LESTER ELWOOD III; LEDBETTER ANDREW TYLER; MARTIN STACEY LEDBETTER Parcel 09-01-01-1-000-025.011 PPIN 26746

LOT 11,GWEN MILL SD.,8TH ADD.,PB 9/74

IN SEC 1 T 19 N R 26 E

[RES,POOL,UTIL,BARN]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 1,239.16

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,334.48

COST, FEES, AND INTEREST…………. 267.01

TOTAL………………………….. 2,840.65 LEE COUNTY MEDICAL BLDG LLC Parcel 09-06-13-2-000-114.000 PPIN 64168

COMMON ELEMENT B

LEE COUNTY MEDICAL BUILDING CONDOMINIUM

CONDO PLAT 3-156

SEC 13 T19N R26E

(COMMON ELEMENT FOR UNIT 1)

[PAVIN]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 710.32

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 764.96

COST, FEES, AND INTEREST…………. 212.19

TOTAL………………………….. 1,687.47 LEE COUNTY MEDICAL BLDG LLC Parcel 09-06-13-2-000-116.000 PPIN 64170

COMMON ELEMENTS A

LEE COUNTY MEDICAL BUILDING CONDOMINIUM

CONDO PLAT 3-156

SEC 13 T19N R26E

(COMMON ELEMENTS FOR UNITS 2-5)

[PAVIN]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 406.64

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 437.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 183.81

TOTAL………………………….. 1,028.37 LEE JASON Parcel 05-05-21-0-000-002.030 PPIN 21323

COM NE COR SEC 21;S 460’S TO POB;S 450’S;W 370’S;

N 590’S;NE 190’S;SE 380’S TO POB SEC 21, T20N,

R25E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 116.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 133.04

TOTAL………………………….. 249.48 LEE JASON Parcel 05-05-22-0-000-003.000 PPIN 21324

BEG INT SWLY R/W US HWY 280 & W SEC LINE; TH S 440’S

E 400’S TO SWLY R/W US HWY 280; NWLY 590’S ALG SD R/W TO POB SD PAR BEING PART OF TRACT 14, E B JACKSON SD, PB 5/13 SEC 22, T20N, R25E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 155.80

COST, FEES, AND INTEREST…………. 181.61

TOTAL………………………….. 337.41 LEGACY CAPITAL INVESTMENTS LLC Account 149577 BPPIN 92758

AGENCIES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.19

TOTAL………………………….. 250.19 LEGACY MANAGEMENT SERVICES LLC Account 149579 BPPIN 92760

INSURANCE AGENCIES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 1.56

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1.42

COST, FEES, AND INTEREST…………. 109.53

TOTAL………………………….. 112.51 LEREW CREW LLC Account 154763 BPPIN 95518

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.39

TOTAL………………………….. 248.39 LET'S PAINT LLC Account 161747 BPPIN 99187

RETAIL – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 24.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 83.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.21

TOTAL………………………….. 221.21 LEWIS CHARLES WAYNE Parcel 25-03-06-0-000-068.000 PPIN 25480

LOT 11, BLK B, MILL CREEK SD, PB 13/177 SEC 6, T17N

R30E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 0.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 169.25

TOTAL………………………….. 169.25 LGE CORP Account 160185 BPPIN 98180

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 9.88

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 8.43

COST, FEES, AND INTEREST…………. 108.42

TOTAL………………………….. 126.73 LIBERTY CONDOMINIUMS Parcel 09-09-29-3-001-067.000 PPIN 29085

“COMMON AREA” LIBERTY CONDOMINIUMS CONDO PLAT 3-28

(LAND PARCEL ONLY-NO VALUE;O/S DIVIDED TO UNIT OWNERS)

PART SW1/4 SEC 29 T19N R26E: COM INT N ROW E THACH AVE & E

ROW DEBARDELEBEN ST; N 495′ ON ROW TO BEG; N 85′ ON ROW; E

200′; S 85′; W 200′ TO POB.

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,294.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,394.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 317.21

TOTAL………………………….. 3,006.41 LIGON MARY E Parcel 22-03-06-0-000-003.005 PPIN 26392

COM SW COR SE4 NW4;N 720’S TO POB;N 145.2′;E 300′;

S 145.2′;W 300′ TO POB SEC 6, T17N, R27E

[MFGHM,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 223.86

COST, FEES, AND INTEREST…………. 190.12

TOTAL………………………….. 413.98 LIL FOLKS LEARNING AND ENRICHMENT CENTER Parcel 24-01-02-0-002-086.000 PPIN 3440

LOT 22, BLK B, AUBURN RD S/D, PB 5/40 IN SEC 2,

T 17 N, R 29 E.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 114.80

COST, FEES, AND INTEREST…………. 134.77

TOTAL………………………….. 249.57 LIL FOLKS LEARNING CENTER Account 116297 BPPIN 81380

DAY CARE CENTERS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 99.53

TOTAL………………………….. 160.25 LILLY ANNE LLC Account 115610 BPPIN 81105

RETAIL – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 166.92

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 138.03

COST, FEES, AND INTEREST…………. 116.32

TOTAL………………………….. 421.27 LIN AARON LEE Parcel 08-07-25-1-002-084.000-303 PPIN 61358

UNIT 303 STADIUM VIEW CONDOMINIUMS

CONDO BK 7A-911

SEC 25 T19N R25E

ON LAND PARCEL 08-07-25-1-002-084.000

[2 CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 663.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 714.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 202.37

TOTAL………………………….. 1,579.37 LINDA ARNOLD & COMPANY Account 93040 BPPIN 75228

BEAUTY SHOPS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 20.28

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 16.77

COST, FEES, AND INTEREST…………. 106.07

TOTAL………………………….. 143.12 LINDSEY DONNA R Parcel 14-07-35-0-000-001.026 PPIN 25590

LOT 25, ROCK ISLAND LANDING PHASE II, PB 11/198

SEC 35, T18N, R30E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 414.24

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,603.96

COST, FEES, AND INTEREST…………. 222.22

TOTAL………………………….. 2,240.42 LITTLE ALTON SCOTT JR Parcel 18-04-20-0-000-003.000 PPIN 25701

COM @ SW COR SEC 20; E 1260’S; N 316′ TO POB; E 570’S;

N 880’S; W 50’S; NWLY 1250’S; NELY 500’S; W 500’S

ALG CO RD 26; S 2380’S TO POB SEC 20, T18N, R26E

C/U APPLIED 1982

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 63.05

COST, FEES, AND INTEREST…………. 166.64

TOTAL………………………….. 229.69 LITTLE ALTON SCOTT JR Parcel 18-04-20-0-000-008.012 PPIN 25705

BEG @ NE R/W WRIGHTS MILL RD & S R/W HWY 26; E 400’S

ALG HWY 26; S 600’S; W 440’S; N 550’S ALG WRIGHTS

MILL RD; NELY 50’S TO POB SEC 20, T18N, R26E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 586.30

COST, FEES, AND INTEREST…………. 237.03

TOTAL………………………….. 823.33 LITTLE ART COLLECTIVE THE Account 156155 BPPIN 96979

ART DEALERS & GALLERIES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 4.68

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 4.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.39

TOTAL………………………….. 122.07 LITTLE MISS MAGICK Account 167345 BPPIN 100149

CARD & GIFT

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.67

TOTAL………………………….. 208.67 LITTLETON COMPANY LLC THE Account 146773 BPPIN 91464

REAL ESTATE OFFICE

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 14.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 116.18

TOTAL………………………….. 226.78 LIVEWELL JUICE COMPANY LLC Account 143267 BPPIN 89523

EATING & DRINKING – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 120.79

TOTAL………………………….. 253.79 LJ DIONICIO CONSTRUCTION LLC Account 156101 BPPIN 96961

CONSTRUCTION – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 99.91

TOTAL………………………….. 168.91 LL HOME HEALTH & HOMEMAKER SERVICE Account 150887 BPPIN 93617

MEDICAL – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 14.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.78

TOTAL………………………….. 230.38 LNC LLC Parcel 08-07-25-2-001-082.000 PPIN 7636

LOT 1, ATHA MCKNIGHT FOWLER SD, PB 13/15 SEC 25, T19N, R25E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 878.28

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 945.84

COST, FEES, AND INTEREST…………. 208.09

TOTAL………………………….. 2,032.21 LNC LLC Parcel 08-07-25-2-001-083.000 PPIN 12019

COM INT S LINE DUNFORD AVE AND WL LINE BYRD ST; TH

S 237’S TO POB; S 105′; W 210′; N 105′; E 210′ TO

POB IN SEC 25 T 19 N R 25 E AUBURN

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 338.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 364.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 200.79

TOTAL………………………….. 902.79 LOCAL MARKET THE Account 143224 BPPIN 89501

ART DEALERS & GALLERIES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.19

TOTAL………………………….. 250.19 LOCALS 645 LLC Account 166309 BPPIN 99932

RESTAURANTS

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 238.08

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 900.32

COST, FEES, AND INTEREST…………. 160.63

TOTAL………………………….. 1,299.03 LOCATE AUTO BROKERS LLC Account 143269 BPPIN 89525

AUTO DEALERS, USED (INCL. TRUCKS & RV’S)

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 124.39

TOTAL………………………….. 257.39 LOGAN ROBERT M JR Parcel 18-07-35-0-000-007.000 PPIN 34825

PART LOTS 3 SPRING VALLEY ESTATES PLAT 7-135 SEC 35 T18N

R26E: BEG NW COR LOT 3; SE SE 684′; SW 125′; SE 697′ TO NW ROW LEE RD 45; SW 170’S ON ROW; NW 1250.2′; N 383.1′ TO POB.

[BARN]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 40.98

COST, FEES, AND INTEREST…………. 171.04

TOTAL………………………….. 212.02 LOS PRIMOS AUTO SALES LLC Account 143271 BPPIN 89527

AUTO DEALERS, USED (INCL. TRUCKS & RV’S)

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 22.88

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 19.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 122.10

TOTAL………………………….. 164.42 LOVE MARJORIE Parcel 01-08-33-4-001-026.000 PPIN 18712

LOT 45,BLK 6,LAKEVIEW SHORES #1 SD.,PB 4/41

IN SEC 33 T 20 N R 29 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 17.22

COST, FEES, AND INTEREST…………. 124.97

TOTAL………………………….. 142.19

LOVE MARJORIE (TD INT) & SMITH MARY JEANETTE

Parcel 09-05-15-1-000-013.000 PPIN 965

LOT 19 SPRING HILL HTGS SD PB 3/12 OPELIKA

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 102.44

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 110.32

COST, FEES, AND INTEREST…………. 139.17

TOTAL………………………….. 351.93

LOVE WILLIE JAMES

Parcel 10-03-08-2-001-116.000 PPIN 13499

LOT 3 BLK 3 PALMER SD PB 2/11 IN SEC 8 OPELIKA

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 162.24

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 174.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 142.96

TOTAL………………………….. 479.92

LUA SPOT NAILS BOUTIQUE THE

Account 161552 BPPIN 98792

NAIL SALONS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 161.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 133.30

COST, FEES, AND INTEREST…………. 124.45

TOTAL………………………….. 418.95

LUDCO LLC

Account 149645 BPPIN 92805

REAL ESTATE OFFICE

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.59

TOTAL………………………….. 246.59

LUDWIG GERALD & SANDRA JACQUELINE DEAN-

Parcel 04-08-27-3-000-089.000 PPIN 81660

LOT 23 NATIONAL VILLAGE PHASE 1C

PLAT 37-144 SEC 27 T20N R26E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 1,621.36

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,313.74

COST, FEES, AND INTEREST…………. 265.28

TOTAL………………………….. 3,200.38

LUX LASH

Account 155420 BPPIN 96302

PERSONAL SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.67

TOTAL………………………….. 208.67

M3 FAMILY GROUP LLC

Account 151149 BPPIN 93788

AGENCIES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.19

TOTAL………………………….. 250.19

MAB OPELIKA LLC

Parcel 09-02-10-0-000-038.000 PPIN 35512

LOT 1 PERRYMAN HILL PLAZA

PLAT NO. 1 PLAT 48-48

SEC 10 T19N R26E

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 3,451.24

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 3,716.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 455.76

TOTAL………………………….. 7,623.72

MAB OPELIKA LLC

Parcel 09-02-10-0-000-038.008 PPIN 98886

LOT 4 PERRYMAN HILL PLAZA

PLAT NO. 1 PLAT 48-48

SEC 10 T19N R26E

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 1,353.56

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,457.68

COST, FEES, AND INTEREST…………. 259.71

TOTAL………………………….. 3,070.95

MACFARLANE MICHAEL A & MARY C

Parcel 08-06-13-0-000-039.0072401 PPIN 55615

UNIT 2401 DONAHUE CROSSING CONDOMINIUMS

PHASE 2

CONDO PLAT 3-21 SEC 13 T19N R25E

[2 CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 589.68

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 635.04

COST, FEES, AND INTEREST…………. 197.31

TOTAL………………………….. 1,422.03

MACMANUS TIFFANY MARIE AKA TIFFANY &

Parcel 24-02-10-0-000-037.000 PPIN 12979

PARCEL 12 OAKWOOD SUBDIVISION PHASE II

PLAT 13-164

S10 T17N R29E

[BARN] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 607.62

COST, FEES, AND INTEREST…………. 198.39

TOTAL………………………….. 806.01

MADBACK TEE LLC

Account 126507 BPPIN 84397

RETAIL – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 0.52

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 0.43

COST, FEES, AND INTEREST…………. 104.44

TOTAL………………………….. 105.39

MADDOX INEZ KNOWLES

Parcel 11-04-19-0-000-018.000 PPIN 29807

COM SW COR SW4; TH E 2250’S N 2310’S TO POB; NE

250.4′ TO SWLY R/W 50′ UNNAMED RD; NWLY 109.9′ ALG

SD R/W; NW 40.1′; SELY 109.9′ TO POB IN SEC 19,

T 19 N, R 28 E.

[RES,UTIL] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 706.84

COST, FEES, AND INTEREST…………. 247.86

TOTAL………………………….. 954.70

MADISON EXCHANGE LLC

Account 97997 BPPIN 76579

APARTMENTS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 144.56

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 122.79

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.83

TOTAL………………………….. 385.18

MADS STUDIO & CO

Account 143344 BPPIN 89569

ONLINE RETAILERS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1.04

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1.12

COST, FEES, AND INTEREST…………. 104.50

TOTAL………………………….. 106.66

MAG CONSTRUCTION LLC

Parcel 15-07-36-0-002-075.000 PPIN 13539

LOT L-1,KALLDALEN SD.,ADD #1,PB 7/63

IN SEC 36 T 18 N R 29 E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 174.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,430.08

COST, FEES, AND INTEREST…………. 261.25

TOTAL………………………….. 1,865.73

MAGNOLIA JAMES BOUTIQUE LLC

Account 143345 BPPIN 89570

CLOTHING – GENERAL

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 55.64

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 46.01

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.77

TOTAL………………………….. 212.42

MAID 2 PAINT LLC

Account 155423 BPPIN 96305

PERSONAL SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.27

TOTAL………………………….. 212.27

MAIDS THE

Account 158177 BPPIN 97371

JANITORIAL/CLEANING SERVICE

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.07

TOTAL………………………….. 205.07

MALL BOULEVARD PARTNERS LLC

Parcel 09-05-16-4-000-056.000 PPIN 993

LOT 19 MALL BOULEVARD S/D

2ND ADDITION

PLAT 20-37 SEC 16 T19N R26E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 946.92

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,019.76

COST, FEES, AND INTEREST…………. 218.10

TOTAL………………………….. 2,184.78

MANNING TIMOTHY & ADALENE

Parcel 17-02-03-0-000-004.000 PPIN 26703

COM INT N S LN & NELY R/W ST HWY 169; TH SELY 870’S

ALG SD R/W TO POB; CONT SELY 120′ ALG SD R/W; NELY

215’S (200’D) NWLY 120′; SWLY 200’S (199.2’D) TO

POB IN S 3 T 18 N R 27 E

[RES,POOL,CARP] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,660.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 301.57

TOTAL………………………….. 1,962.07

MARGARET YOUNG BROWN ATTORNEY

Account 33052 BPPIN 45693

ATTORNEY

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 15.08

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 12.86

COST, FEES, AND INTEREST…………. 108.86

TOTAL………………………….. 136.80

MARGARUM JAMES & TERRI

Parcel 15-07-36-0-001-070.000 PPIN 26791

BEG SW COR LOT 1, BLK F, PHILADELPHIA EST SD; W

200′; N 500’S; E 200’S; S 500’S TO POB SEC 36,

T18N, R29E

[SERLP]

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 128.50

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,053.70

COST, FEES, AND INTEREST…………. 258.45

TOTAL………………………….. 1,440.65

MARGARUM JAMES & TERRI

Parcel 01-05-15-0-000-002.020 PPIN 42203

CABIN ON LEASED LOT #20 FROM CROOK & BAGGETT

[RES,BOATH,BOAT,PIER]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 697.82

COST, FEES, AND INTEREST…………. 143.00

TOTAL………………………….. 840.82

MARGARUM JAMES & TERRI L

Parcel 14-07-26-0-000-001.013 PPIN 41042

LOT 28 ROCK ISLAND

LANDING II PHASE V

PLAT 14-73

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 172.08

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 688.32

COST, FEES, AND INTEREST…………. 166.52

TOTAL………………………….. 1,026.92

MARGARUM JAMES & TERRI L

Parcel 14-08-27-0-000-030.000 PPIN 41043

LOT 29 ROCK ISLAND

LANDING II PHASE IV

PLAT 14-70

[RES,POOL,BOATH,BOAT,PIER

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 1,278.96

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 5,062.84

COST, FEES, AND INTEREST…………. 414.98

TOTAL………………………….. 6,756.78

MARIANNE N LINTON

Account 149779 BPPIN 92897

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 5.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 4.30

COST, FEES, AND INTEREST…………. 104.83

TOTAL………………………….. 114.33

MARK BRADY & ASSOCIATES LLC

Account 143360 BPPIN 89574

PERSONAL SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 120.79

TOTAL………………………….. 253.79

MARKET STREET PAINT SHOP

Account 157817 BPPIN 97251

PAINT & WALLPAPER

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.61

TOTAL………………………….. 260.11

MARKET STREET PAINT SHOP

Account 157817 BPPIN 99116

COFFEE SERVICE

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 88.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 75.05

COST, FEES, AND INTEREST…………. 116.76

TOTAL………………………….. 280.21

MARLIN KEVIN & HEIDI

Parcel 09-05-16-1-000-014.000 PPIN 63460

LOT 34

THE ESTATES

PLAT 27-93

SEC 16 T19N R26E

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 163.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 176.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 139.51

TOTAL………………………….. 479.71

MARQUENSE CONSTRUCTION LLC

Account 155429 BPPIN 96311

CONSTRUCTION – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 57.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 47.30

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.10

TOTAL………………………….. 218.60

MARSH REAL ESTATE INVESTMENT

Account 156642 BPPIN 97051

REAL ESTATE OFFICE

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 99.32

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 84.34

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.46

TOTAL………………………….. 303.12

MARSHALL SCOTT WARREN & LORI RENFROE

Parcel 15-03-07-0-000-008.000 PPIN 38825

BEG INT W SEC LN AND SLY R/W UNNAMED RD TH S 190’S

E 225′ NLY 171′ TO SLY R/W UNNAMED RD W 225′ ALG SD

R/W TO POB IN SEC 7 T 18 N R 29 E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 620.74

COST, FEES, AND INTEREST…………. 247.58

TOTAL………………………….. 868.32

MARSHALL SIERRA

Parcel 24-01-01-0-003-051.000 PPIN 18481

PART SW4 SEC 1 T17N R29E: COM INT E ROW LEE RD 213 & N ROW LEE RD 214; E 1300’S ON ROW TO BEG; E 130′; N 295.5′; NW 132.5′; S 325’S TO POB.

[RES,CARP] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,756.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 286.09

TOTAL………………………….. 2,042.53

MARTIN LENORE H

Parcel 02-05-21-0-000-051.000 PPIN 50736

LOT 17 BEULAH CREEK S/D

1ST ADDITION PLAT 21-57

SEC 21 T20N R28E

[MFGHM,BARN,MHSKT]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 163.48

COST, FEES, AND INTEREST…………. 124.36

TOTAL………………………….. 287.84

MARTIN LENORE H

Parcel 02-05-21-0-000-052.000 PPIN 50737

LOT 18 BEULAH CREEK S/D

1ST ADDITION

PLAT 21-57 SEC 21 T20N R28E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 110.70

COST, FEES, AND INTEREST…………. 120.18

TOTAL………………………….. 230.88

MARTIN WARREN D

Parcel 24-02-03-0-000-018.001 PPIN 26858

PART SW4 NE4 SEC 3 T17N R29E: COM SE COR; W 449.6′ TO BEG; W

246.5′; N 116.3’TO S ROW LEE RD 595; E 246′ ON ROW; S 115.1 ‘ TO POB.

[MFGHM,GARAG,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 405.90

COST, FEES, AND INTEREST…………. 273.97

TOTAL………………………….. 679.87

MARTINEZ-ARREOLA SALVADOR

Parcel 12-01-11-0-000-006.000 PPIN 90681

LOT 25 MILL CREEK LANDINGS

PLAT 44-181

SEC 11 T19N R29E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 450.18

COST, FEES, AND INTEREST…………. 130.06

TOTAL………………………….. 580.24

MARTINEZ-ARREOLA SALVADOR

Parcel 12-01-11-0-000-012.000 PPIN 90688

LOT 18 MILL CREEK LANDINGS

PLAT 44-181 SEC 11 T19N R29E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 450.18

COST, FEES, AND INTEREST…………. 130.06

TOTAL………………………….. 580.24

MARTINEZ-ARREOLA SALVADOR

Parcel 12-01-11-0-000-015.000 PPIN 90691

LOT 15 MILL CREEK LANDINGS

PLAT 44-181

SEC 11 T19N R29E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 450.18

COST, FEES, AND INTEREST…………. 130.06

TOTAL………………………….. 580.24

MASSAGE JMSRX INC

Account 125759 BPPIN 83403

PERSONAL SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 255.84

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 223.52

COST, FEES, AND INTEREST…………. 127.77

TOTAL………………………….. 607.13

MASSEY JOHN C

Parcel 18-03-06-0-000-098.001 PPIN 37742

LOT 2, FIVE-O SD, PB 17/14 SEC 6, T18N, R26E

[RES,POOL,UTIL]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,744.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,415.65

COST, FEES, AND INTEREST…………. 268.21

TOTAL………………………….. 3,428.46

MASSEY JOHN C

Parcel 09-05-16-3-000-034.000 PPIN 62114

LOT 5-A OXLEY MANOR S/D

1ST REVISION LOTS 5,6,7 & 9

PLAT 28-6 SEC 16 T19N R26E

[TOWN]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,516.32

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,632.96

COST, FEES, AND INTEREST…………. 282.12

TOTAL………………………….. 3,431.40

MATTHEWS HENRY C

Parcel 07-07-36-0-000-030.000 PPIN 27079

BEG INT S R/W GRIMES AVE & ELY R/W CO RD 11; TH SLY

450’S ALG SD ELY R/W; E 420’S; N 450′ TO S R/W

GRIMES AVE; W 440’S ALG SD R/W TO POB IN SEC 36

T 19 N

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 720.78

COST, FEES, AND INTEREST…………. 196.24

TOTAL………………………….. 917.02

MATUTE CONSTRUCTION LLC

Account 155437 BPPIN 96319

CONSTRUCTION – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.67

TOTAL………………………….. 208.67

MAXWELL R FRANKLIN BUILDER INC

Account 146776 BPPIN 91467

CONSTRUCTION – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 0.30

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.11

TOTAL………………………….. 115.61

MAY CAROLINE EMILY

Parcel 09-01-12-1-002-051.000 PPIN 38206

PART LOT 13 BLOCK 202 TOTTENS MAP OF OPELIKA PLAT 2-9 SEC 12

T19N R26E: BEG INT SE ROW VICTORIA AVE & NE ROW SHAMROCK ST

; SE 159.2′ ON ROW; NE 149.8′; NW 75’S; NW 87.2′; SW 143.3′

TO POB.

[RES,UTIL]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 382.72

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 359.16

COST, FEES, AND INTEREST…………. 213.38

TOTAL………………………….. 955.26

MCALPINE CAROLYN H

Parcel 16-08-33-0-000-005.001 PPIN 22766

PAR A, SURVEY FOR L C HENDERSON, PB 16/83 SEC 33

T18N, R28E

[MFGHM,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 145.14

COST, FEES, AND INTEREST…………. 175.78

TOTAL………………………….. 320.92

MCANALLY JOSEPH D

Parcel 17-05-21-0-000-031.000 PPIN 27264

LOT 22 CROSSWINDS SD IN SEC 21 T 18 N R 27 E

[BARN]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 466.58

COST, FEES, AND INTEREST…………. 138.00

TOTAL………………………….. 604.58

MCCAIN BRENT & BRANDI

Parcel 14-09-29-0-000-043.000 PPIN 40228

LOT 2 BLK B PINE KNOT ACRES SD PB 6/15 IN S 29 T 18

N R 30 E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 221.70

COST, FEES, AND INTEREST…………. 191.83

TOTAL………………………….. 413.53

MCCAIN STEVE A & GAVIN

Parcel 17-05-15-0-000-018.000 PPIN 12627

COM INT SWLY R/W PROVIDENCE HOPEWELL RD AND S SEC LN

NWLY 1160’S ALG SD R/W TO POB;CONT NWLY 420’S;S 770’S;E 185’S;N 430’S TO POB SEC 15, T18N, R27E

[BARN]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 512.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 172.46

TOTAL………………………….. 684.96

MCCALL JAMES R & MICHELLE

Parcel 16-07-26-0-000-061.000 PPIN 63050

LOT 39 AMBERBROOK S/D

PLAT 27-49 SEC 26 T18N R28E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,016.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 213.18

TOTAL………………………….. 1,229.46

MCCALL LISA

Parcel 24-01-02-0-002-039.000 PPIN 16524

LOT 1 ELLEN PATRICIA GOODMAN S/D

PLAT 41-32 SEC 2 T17N R29E

[RES,GARAG] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 516.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 241.15

TOTAL………………………….. 757.87

MCCARLEY DANIEL MYLES

Parcel 02-06-13-0-000-047.000 PPIN 28606

LOT 7, DIVISION OF MILLER PROPERTY

16/131

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 184.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 112.70

TOTAL………………………….. 297.20

MCCARTY BOBBY JACK

Parcel 15-07-26-0-000-025.009 PPIN 15706

PAR 10, STATION I, PB 12/199 SEC 26, T18N, R29E

[RES,UTIL,MISC]

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 144.10

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 967.29

COST, FEES, AND INTEREST…………. 282.31

TOTAL………………………….. 1,393.70

MCCONNELL LARRY OLAND & SHEILA DENISE

Parcel 18-07-36-0-000-009.003 PPIN 99720

LOT 2 MCCONNELL S/D

PLAT 49-9

SEC 36 T18N R26E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 237.80

COST, FEES, AND INTEREST…………. 124.10

TOTAL………………………….. 361.90

MCCONNIEL DAVID D & SHELIA D

Parcel 23-02-03-0-000-014.001 PPIN 49329

PART NE4 SEC 3 T17N R28E: COM INT E LINE & S ROW LEE RD 201;

W 151.2′ ON ROW TO BEG; S 153.9′; W 167.2′; N 150.7′; E

178.8′ ON ROW TO POB.

[MFGHM,BARN,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 213.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 222.06

TOTAL………………………….. 435.56

MCCOY JOE W

Parcel 15-06-14-0-000-009.007 PPIN 27487

COM INT S SEC LN & WLY R/W HWY 431; NWLY 1370’S ALG

SD R/W TO POB; CONT NWLY 170.1′; S 850’S (778.1’D);

E 112.5′; N 670.9′ (750’D) TO POB SEC 14, T18N,R29E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 344.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 170.30

TOTAL………………………….. 514.70

MCCOY MELINDA W, HINTON FRANCES V GREEN, MYERS GLENDA MCCARTHA & BLAKE JOYCE MCCARTHA

Parcel 01-08-33-4-004-037.000 PPIN 38236

LOT 38,BLK D,LAKEVIEW SHORES #2 SD.,PB 4/44

IN SEC 33 T 20 N R 29 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 15.58

COST, FEES, AND INTEREST…………. 144.70

TOTAL………………………….. 160.28

MCCOY MONTASKI (TD) & JONES E HILTON

Parcel 18-03-06-0-000-111.000 PPIN 40268

PART S2 SEC 6 T18N R26E:COM INT NE ROW THREAT CT & NW ROW SOUTHVIEW DR; NE 420’S ON ROW; NW 209.9′ TO

BEG; NW 129.7′; W 46.04′; S 190.5′; NE 145.9′ TO POB

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 25.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 27.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 175.18

TOTAL………………………….. 228.10

MCCOY PROFESSIONAL TREE SERVICE

Account 155440 BPPIN 96322

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 10.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.76

TOTAL………………………….. 193.76

MCCOY WESLEY HEATH & MEREDITH SUSANNE

Parcel 16-03-05-0-000-004.001 PPIN 2531

PART PARCEL 4 W P JARRELL ESTATE S/D PLAT

BWG INT NW ROW LEE RD 145 & N ROW LEE RD 150; NE

310.8′ ON ROW; NW 148.7′; SW 162′; SW 244.7′; E

132.3′ ON ROW TO POB. SEC 54 T18N R28E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 107.55

COST, FEES, AND INTEREST…………. 231.69

TOTAL………………………….. 339.24

MCCULLOUGH LOUISE H & MCCULLOUGH

CHARLOTTE

Parcel 10-03-08-3-000-041.000 PPIN 24592

LOT 3,BLK 11,TOTTEN MAP.,PB 2/9

SEC 8 T 19 N R 27 E – OPELIKA

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 423.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 456.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 183.61

TOTAL………………………….. 1,063.81

MCDONALD JOSE'

Parcel 06-07-25-0-000-012.003 PPIN 50280

PART N2 SEC 25 T20N R24E:COM INT N LINE SEC LINE & E ROW LEE

RD 76; SW 810’S ON ROW TO BEG; SW 88.8′ ON ROW; E 242.3′; N 75′; W 19.7′ TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 104.14

COST, FEES, AND INTEREST…………. 157.69

TOTAL………………………….. 261.83

MCDONALD KERRY D

Parcel 14-04-20-0-000-096.000 PPIN 12897

LOT 55 SECTION 2 WYNTREE S/D

PLAT 16-140

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 735.84

COST, FEES, AND INTEREST…………. 193.36

TOTAL………………………….. 929.20

MCINTYRE HOME BUILDER LLC

Parcel 03-08-34-0-000-042.001 PPIN 85024

LOT 2A JIM JOE PERRY SUBDIVISION

REDIVISION OF LOT 2

PLAT 41-30 SEC 34 T20N R27E

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 319.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 344.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 164.89

TOTAL………………………….. 829.09

MCINTYRE RONNIE D

Parcel 14-03-06-0-000-002.029 PPIN 27315

LOT 16TPN

GEORGIA POWER CO LEASED LOTS

SEC 6 T18N R30E

[MFGHM,PIER] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 116.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 170.89

TOTAL………………………….. 287.33

MCINTYRE RONNIE DEAN

Parcel 24-01-02-0-001-118.000 PPIN 25501

PART NE4 SEC 2 T17N R29E: COM INT S ROW LEE RD 472 & E ROW

LEE RD 234; S 269′ ON ROW TO BEG; S 105′ ON ROW; E 210′; N 104.8′; W 210′ TO POB.

[RES,UTIL] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 462.78

COST, FEES, AND INTEREST…………. 285.53

TOTAL………………………….. 748.31

MCKEDGAR LLC

Parcel 08-06-24-4-000-123.000 PPIN 27632

LOT 14 MAPLEWOOD EST SD PB 7/150 AUBURN

[RES,CARP,UTIL]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,543.36

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,662.08

COST, FEES, AND INTEREST…………. 263.04

TOTAL………………………….. 3,468.48

MCKISSIC CARPENTRY

Account 155441 BPPIN 96323

BUILDING TRADES

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 24.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 83.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.61

TOTAL………………………….. 217.61

MCLELLAN-HALL ARNELL 2/3INT & MOORE JOYCE DIANE 1/3 INT

Parcel 22-04-20-0-000-010.000 PPIN 24779

PART NW4 SEC 20 T17N R27E:COM INT E ROW AL HWY 51 &

N ROW LEE RD 37; E 1075’S ON ROW; N 100′ TO BEG; N

320’S; E 210’S; S 320’S; W 210′ TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 118.90

COST, FEES, AND INTEREST…………. 172.75

TOTAL………………………….. 291.65

MCLENDON JAMES W

Parcel 14-09-31-0-002-039.000 PPIN 27921

PART NW4 SEC 31 T18N R30E: COM INT N LINE & SW ROW LEE RD

224; SE 1000’S ON ROW TO BEG ; SE 270’S ON ROW; SW 114′; SE

86.8′; W 500’S; NE 567′ TO POB.

[RES,GARAG]

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 70.10

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 574.82

COST, FEES, AND INTEREST…………. 306.32

TOTAL………………………….. 951.24

MCMILLAN DISTRIBUTION WAREHOUSE

Account 103331 BPPIN 77958

WAREHOUSES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 92.56

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 78.62

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.10

TOTAL………………………….. 288.28

MCMULLAN FRANKLIN DELANO JR

Parcel 17-05-21-0-000-007.051 PPIN 57871

PART SEC 21 T18N R27E: COM INT W ROW LEE RD 446 & N ROW WES

RD; W 250’S TO BEG; W 285’S; N 158.3′; E 290’S; S 131.2′ TO

POB.

[UTIL] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 245.18

COST, FEES, AND INTEREST…………. 214.48

TOTAL………………………….. 459.66

MCW CABINETRY & FURNITURE LLC

Account 151263 BPPIN 93850

BUILDING TRADES

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 101.15

TOTAL………………………….. 197.75

MCWHORTER PROPERTIES-SOCIETY HILL ESTATES LLC

Parcel 18-01-11-0-000-020.006 PPIN 40971

LOT 22 GLENWOOD FARM-PHASE 2

PLAT 48-72 SEC 11 T18N R26E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,473.16

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,586.48

COST, FEES, AND INTEREST…………. 265.48

TOTAL………………………….. 3,325.12

MCWHORTER PROPERTIES-SOCIETY HILL ESTATES LLC

Parcel 18-01-11-0-000-020.000 PPIN 40982

LOT 16 GLENWOOD FARM-PHASE 2

PLAT 48-72 SEC 11 T18N R26E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,473.16

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,586.48

COST, FEES, AND INTEREST…………. 267.28

TOTAL………………………….. 3,326.92

MEKA FAMILY LLC

Account 160808 BPPIN 98358

LONG TERM RENTAL HOMES

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 11.73

COST, FEES, AND INTEREST…………. 92.33

TOTAL………………………….. 104.06

MEME'S BEAUTY LOUNGE

Account 161753 BPPIN 99194

BEAUTY SHOPS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.87

TOTAL………………………….. 206.87

MEMORIES IN MOTION PHOTO BUS LLC

Account 167076 BPPIN 100099

FOOD TRUCK

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.41

TOTAL………………………….. 261.91

MENDEZ GEORGE O

Parcel 24-01-01-0-001-030.003 PPIN 58655

PART NW4 SEC 1 T17N R29E: COM INT SW ROW LEE RD 230 & S ROW LEE RD 231 W 580’S ON ROW TO BEG; W 100′ ON ROW’ SE 188.7′;

E 144′; NW 200.4′ TO POB.

[MFGHM,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 186.14

COST, FEES, AND INTEREST…………. 220.83

TOTAL………………………….. 406.97

MENDOZA GROUP LLC

Account 156008 BPPIN 96939

CONSTRUCTION – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 98.11

TOTAL………………………….. 167.11

MERAKI HAIR STUDIO

Account 115613 BPPIN 81108

BEAUTY SHOPS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 6.76

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 5.59

COST, FEES, AND INTEREST…………. 108.16

TOTAL………………………….. 120.51

MERAZ SANTOS & HERNANDEZ NORMA SANTIAGO

Parcel 10-06-24-0-000-061.000 PPIN 13929

LOT 26 PINEDALE ESTS SD

1ST ADD

PB 17/107

[MFGHM,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 410.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 185.90

TOTAL………………………….. 595.90

MERIDIAN WASTE FKA ARROW DISPOSAL SERVICES INC

Account 161686 BPPIN 99104

SANITARY SERVICES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.07

TOTAL………………………….. 214.07

MERIDIAN WASTE FKA ARROW DISPOSAL SERVICES INC

Account 161686 BPPIN 99105

SANITARY SERVICES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.07

TOTAL………………………….. 214.07

MERIDIAN WASTE FKA ARROW DISPOSAL SERVICES INC

Account 161686 BPPIN 99106

SANITARY SERVICES

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 24.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 83.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.61

TOTAL………………………….. 226.61

MERIDIAN WASTE FKA ARROW DISPOSAL SERVICES INC

Account 161686 BPPIN 99107

SANITARY SERVICES

TAXES & COSTS – CITY OF NOTASULGA…. 10.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 118.36

TOTAL………………………….. 197.36

MERIDIAN WASTE FKA ARROW DISPOSAL SERVICES INC

Account 161686 BPPIN 99108

SANITARY SERVICES

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 103.51

TOTAL………………………….. 172.51

MERIDIAN WASTE FKA ARROW DISPOSAL SERVICES INC

Account 161686 BPPIN 99109

SANITARY SERVICES

TAXES & COSTS – CITY OF WAVERLY…… 10.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 118.36

TOTAL………………………….. 197.36

MERIDIAN WASTE FKA ARROW DISPOSAL SERVICES INC

Account 161686 BPPIN 99110

SANITARY SERVICES

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 10.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 118.36

TOTAL………………………….. 197.36

MERONEY MICHAEL

Parcel 12-09-31-0-000-001.025 PPIN 35586

LOT 1, TRIANGLE ESTATES S/D, PB 11/13 IN SEC 31,

T 19 N, R 29 E.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 396.06

COST, FEES, AND INTEREST…………. 136.62

TOTAL………………………….. 532.68

MG CONTRACTORS LLC

Account 111645 BPPIN 80039

BUILDING TRADES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 6.76

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 5.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 108.16

TOTAL………………………….. 120.64

MG HAIR & EXTENSION STUDIO

Account 156118 BPPIN 96964

BEAUTY SHOPS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.47

TOTAL………………………….. 210.47

MICHAEL ALLEN HOMES INC

Parcel 09-04-18-0-000-052.000 PPIN 90339

LOT 53 BRIDGEWATER PHASE 1

REDIVISION OF LOT 6-A3-C2-A

PLAT 44-127 SEC 18 T19N R26E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 617.76

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 665.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 190.94

TOTAL………………………….. 1,473.98

MICHAEL SHABO

Account 78502 BPPIN 68885

RENTAL VEHICLE COMPANIES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 3.64

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 3.01

COST, FEES, AND INTEREST…………. 102.90

TOTAL………………………….. 109.55

MICHAELA B PHOTOGRAPHY

Account 155451 BPPIN 96329

PHOTOGRAPHY TO INCLUDE DEVELOPING

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 37.96

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 32.30

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.36

TOTAL………………………….. 184.62

MICHEL SARAH & MARK

Parcel 09-09-30-2-002-053.00017 PPIN 63306

UNIT 17 EAGLE POINT CONDOMINIUM

PHASE 1 CONDO PLAT 3-151

SEC 30 T19N R26E

ON LAND PARCEL #09-09-30-2-002-053.000

[2 CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,570.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,691.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 292.57

TOTAL………………………….. 3,554.17

MIDTOWN TRANSPORT LLC

Account 154600 BPPIN 95164

TRANSPORTATION – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 56.68

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 48.17

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.12

TOTAL………………………….. 218.97

MILBURN JEFFERY & FRANKLIN MEGGAN

Parcel 19-01-02-0-000-119.00010 PPIN 65772

UNIT 10

THE HOMES AT EAGLES LANDING-SOUTH CONDOMINIUMS PHASE 2 CONDO PLAT 3-166

SEC 2 T18N R25E

ON LAND PARCEL #19-01-02-0-000-119.000

[2 CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,276.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,374.80

COST, FEES, AND INTEREST…………. 272.31

TOTAL………………………….. 2,923.71

MILES WENDY & HUNTER KEITH & SANCHEZ

Parcel 22-01-02-0-000-020.022 PPIN 95145

PARCEL 300

JACKSON FAMILY ESTATE DIVISION ON LEE ROAD 126 PLAT 46-129 SEC 2 T17N R27E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 116.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 133.04

TOTAL………………………….. 249.48

MILLENNIAL TECHNOLOGIES INC

Account 162935 BPPIN 99412

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.67

TOTAL………………………….. 208.67

MILLER BRIAN CHRISTOPHER/SANDY

Parcel 01-04-17-0-000-005.002 PPIN 28497

LOT 1-A BRIAN C. MILLER S/D

RESURVEY OF LOT 1

PLAT 39-54 SEC 17 T20N R29E

[RES,BARN,2 CARP]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 679.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 152.99

TOTAL………………………….. 832.71

MILLER WAYNE

Parcel 17-09-31-0-000-007.002 PPIN 28688

COM @ THE NW COR SEC 31;S 1320’S;E 50’S TO POB;NELY

638′;SELY 359.1′;SWLY 537.5′ ALG CO RD 51;W 150.4′

TO POB IN SEC 31 T 18 N R 27 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 448.54

COST, FEES, AND INTEREST…………. 164.18

TOTAL………………………….. 612.72

MIMS AUTO SALES

Account 142952 BPPIN 89312

AUTO DEALERS, USED (INCL. TRUCKS & RV’S)

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1.04

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1.12

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.70

TOTAL………………………….. 113.86

MIMS RECYCLING & SALVAGE LLC

Account 149896 BPPIN 92973

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,990.56

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,091.68

COST, FEES, AND INTEREST…………. 291.70

TOTAL………………………….. 4,373.94

MING HOUSE YL INC

Account 103368 BPPIN 77993

RESTAURANTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 117.52

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 97.18

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.26

TOTAL………………………….. 331.96

MINT JULEP BOUTIQUE LLC THE

Account 115157 BPPIN 80882

CLOTHING – WOMEN’S

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 494.52

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 480.56

COST, FEES, AND INTEREST…………. 156.88

TOTAL………………………….. 1,131.96

MIRACLE BEVERLY

Parcel 17-01-02-0-000-006.005 PPIN 62378

PART LOT 4 WAYNE H POE S/D 1ST ADDITION PLAT 26-38 SEC 2

T18N R27E: BEG NE COR LOT 4; NE 595’S; SW 835’S; N 305’S TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2.46

COST, FEES, AND INTEREST…………. 140.51

TOTAL………………………….. 142.97

MIRANDA BEASON PHOTOGRAPHY

Account 157808 BPPIN 97244

PHOTOGRAPHY TO INCLUDE DEVELOPING

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.47

TOTAL………………………….. 210.47

MISFITS 4X4 LLC

Account 160694 BPPIN 98303

AUTO REPAIR

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 83.72

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.23

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.48

TOTAL………………………….. 267.43

MISO SHARK LLC

Account 161751 BPPIN 99192

RESTAURANTS – THEME OR SPECIALTY

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.27

TOTAL………………………….. 212.27

MITCHELL ARLICIA & MITCHELL JAMIUS

Parcel 10-03-07-4-002-030.000 PPIN 31169

PT OF LT 2, BLK D; BEG NE COR LT 2, BLK D; TH SELY

200′; TO N LN AVE B; SWLY 165’S; NWLY 200′; NELY

185’S TO POB IN TOTTEN MAP, PB 2/9 IN SEC 7, T 19 N, R 27 E-OPELIKA.

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 104.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 112.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 196.92

TOTAL………………………….. 412.92

MITCHELL JOHN DAVID & AMY

Parcel 08-07-25-1-002-027.000-107 PPIN 67551

UNIT 107 PLAINSVIEW CONDOMINIUMS

PHASE 1 CONDO BOOK 8002/513

SEC 25 T19N R25E

ON LAND PARCEL #08-07-25-1-002-027.000

[2 CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 546.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 588.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 196.83

TOTAL………………………….. 1,330.83

MITCHELL MARIO

Parcel 10-03-07-4-002-023.000 PPIN 38914

LOT 4

BETHESDA BAPTIST CHURCH/ MILES POINT S/D

PLAT 35-77 SEC 7 T19N R27E

[SERLP,2 PAVIN]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 737.36

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 794.08

COST, FEES, AND INTEREST…………. 200.31

TOTAL………………………….. 1,731.75

MITCHELL REBECCA C

Parcel 03-09-31-3-000-017.000 PPIN 28891

LOT 25-A CAMELOT S/D REDIVISION OF LOTS 23 24 25 IN PB11/18 IN S 31 T 20 N R 27 E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 725.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 781.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 213.60

TOTAL………………………….. 1,720.20

MIX AUBURN THE

Account 163884 BPPIN 99640

CLOTHING – WOMEN’S

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 296.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 267.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 134.76

TOTAL………………………….. 698.36

MK ASSET MANAGEMENT LLC

Parcel 10-04-18-4-000-029.000 PPIN 41713

PART OF LOT 16, BLK 229, BEG NW COR LOT 16; TH SELY

251.8′; NELY 160′; NWLY 176’S; W 153.5′ TO POB IN

TOTTEN MAP, PB 2/9 SEC 18, T19N, R27E OPELIKA

[MISC,CONVS,SERLP,PAVIN,C

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 3,798.08

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 4,090.24

COST, FEES, AND INTEREST…………. 520.57

TOTAL………………………….. 8,408.89

MMM24 LLC

Account 161764 BPPIN 99205

RESTAURANTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 109.99

TOTAL………………………….. 242.99

MN TAX & CREDIT REPAIR AKA EMPIRE TAX

Account 151298 BPPIN 93884

ACCOUNTING & BOOKKEEPING OFFICE

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 126.19

TOTAL………………………….. 259.19

MO'BAY BEIGNET CO

Account 146822 BPPIN 91519

BAKERIES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 170.04

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 140.61

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.78

TOTAL………………………….. 430.43

MODERN IVY BOUTIQUE LLC

Account 143382 BPPIN 89593

CLOTHING – WOMEN’S

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 3.64

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 3.14

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.51

TOTAL………………………….. 118.29

MOHONA LLC

Account 166968 BPPIN 100045

RESTAURANTS – THEME OR SPECIALTY

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.47

TOTAL………………………….. 210.47

MOJILA 724 INC

Account 131163 BPPIN 85283

RESTAURANTS – THEME OR SPECIALTY

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 809.64

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 819.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 186.33

TOTAL………………………….. 1,815.89

MONCRIEF MOTOR COMPANY LLC

Account 149953 BPPIN 93012

AUTO DEALERS, USED (INCL. TRUCKS & RV’S)

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 108.35

TOTAL………………………….. 204.95

MONIQUE JACKSON

Account 151304 BPPIN 93890

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 97.55

TOTAL………………………….. 194.15

MOODY LINDA GALE

Parcel 03-06-24-0-000-046.000 PPIN 76632

LOT A10 SENTINEL HILLS S/D

PHASE A PLAT 33-68

SEC 33 T20N R27E

[RES]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,239.84

COST, FEES, AND INTEREST…………. 172.79

TOTAL………………………….. 1,412.63

MOODY NATHANEAL P & SUMMERLIN SHREE R

Parcel 10-03-07-4-001-048.000 PPIN 39020

LOTS 1 & 2, SURVEY OF LOT 1-C, BLK S, TOTTEN MAP,

PB 12/10 SEC 7, T19N, R27E

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 459.68

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 495.04

COST, FEES, AND INTEREST…………. 188.76

TOTAL………………………….. 1,143.48

MOORE DAN F /PATRICIA M & CHRISTOPHER L

Parcel 09-08-28-2-000-003.017 PPIN 29097

LOT 17, HICKORY WOODS ESTS SD, PB 13/33 SEC 28,

T19N, R26E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,471.08

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,584.24

COST, FEES, AND INTEREST…………. 274.29

TOTAL………………………….. 3,329.61

MOORE DANIEL FLURRY

Parcel 09-09-30-1-001-009.000 PPIN 29123

COM INT N R/W HWY 29 & E R/W OF PERRY ST; TH N 159’S

TO POB; N 165’S ALG E R/W PERRY ST; E 140.9′; N 187′

E 110’S; S 271’S; SWLY 114′; S 65’S; SWLY 144’S TO

POB, SD PAR BEING A PART OF LOT 2, BLK 117, CHAMBERS

MAP, PB 2/15 SEC 30, T19N, R26E

[3 RES,DUP,APT,GARAG]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 2,414.88

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,268.14

COST, FEES, AND INTEREST…………. 421.34

TOTAL………………………….. 5,104.36

MOORE DANIEL FLURRY

Parcel 09-09-30-1-001-009.001 PPIN 29174

LOT 1 & 2, O. M. C. SD, PB 10/112 SEC 30, T29N,

R26E

[APT,RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 2,822.56

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 3,039.68

COST, FEES, AND INTEREST…………. 395.20

TOTAL………………………….. 6,257.44

MOORE RECOVERY CENTER LLC

Account 161763 BPPIN 99204

MEDICAL – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.47

TOTAL………………………….. 210.47

MORRIS JOHNNIE DAVIE/ ADLINE

Parcel 21-07-26-0-000-012.000 PPIN 29414

COM @ NE COR SEC 26 S 1330’S; W 2630’S; S 350’S TO

POB; W 101.4′; S 149.5′; E 99.5′; N 157.5′ TO POB

SEC 26, T 17 N, R 26E

[RES,MFGHM] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 669.94

COST, FEES, AND INTEREST…………. 285.85

TOTAL………………………….. 955.79

MORRIS JOHNNIE DAVIS/ADELNE

Parcel 21-07-26-0-000-007.002 PPIN 29415

LOT C, SURVEY FOR A L BAKER, DB 1206/348.

SEC 26, T 17 N, R 26 E.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 81.18

COST, FEES, AND INTEREST…………. 126.05

TOTAL………………………….. 207.23

MORRISON DUSTIN

Parcel 24-01-12-0-000-048.000 PPIN 13012

LOT 17 & E2 OF LOT 18,BLK K,ADD 2,SESSIONS SD

IN SEC 12 T 17 N R 29 E

[CARP]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 214.84

COST, FEES, AND INTEREST…………. 141.07

TOTAL………………………….. 355.91

MOSKOL FRANK ANTHONY & CAROL

Parcel 14-04-20-0-000-009.003 PPIN 29502

PART SEC 20 T18N R30E: COM INT E LINE & SW ROW LEE RD 248;

NW 517.9′ ON ROW TO BEG; NW 221.5′ ON ROW; SE’LY 373.3′; N

210′ TO POB.

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 934.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 247.29

TOTAL………………………….. 1,181.57

MOUNTAIN EXPRESS OIL COMPANY

Account 35316 BPPIN 80527

SERVICE STATIONS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,724.84

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,805.52

COST, FEES, AND INTEREST…………. 268.27

TOTAL………………………….. 3,798.63

MOUNTAIN PORTFOLIO OWNER AL LLC

Account 147919 BPPIN 91884

SERVICE STATIONS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 101.15

TOTAL………………………….. 197.75

MOUNTAIN TOP WREATH CO

Account 155481 BPPIN 96453

ONLINE RETAILERS

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 26.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 91.30

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.70

TOTAL………………………….. 232.40

MP AUTOMOTIVE SERVICES LLC

Account 155482 BPPIN 96454

AUTO REPAIR

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 75.90

COST, FEES, AND INTEREST…………. 98.42

TOTAL………………………….. 174.32

MR BAIL INC

Account 155483 BPPIN 96455

BAIL BONDS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.87

TOTAL………………………….. 206.87

MR CLEAN MOBILE DETAILING

Account 149749 BPPIN 92871

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 7.03

COST, FEES, AND INTEREST…………. 97.12

TOTAL………………………….. 104.15

MR DIESEL TRUCK & TRAILER

Account 156120 BPPIN 96965

TRANSPORTATION – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 101.71

TOTAL………………………….. 170.71

MULLER TRUCKING LLC

Account 150289 BPPIN 93240

TRUCKING & MOVING COMPANIES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.19

TOTAL………………………….. 250.19

MULLINS DAWN JONES

Parcel 09-09-29-1-000-202.000 PPIN 23630

LOT 22 COTTAGE S/D 1ST ADDITION

PLAT 16-6

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 626.08

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 621.24

COST, FEES, AND INTEREST…………. 176.73

TOTAL………………………….. 1,424.05

MUNIRA PROPERTY LLC

Parcel 23-02-03-0-000-006.000 PPIN 22794

BEG INT SLY R/W UNNAMED CO RD & NELY R/W ST HWY 169;

TH SELY 205′ ALG SD NELY R/W;ELY 420′;NWLY 205′ TO

SLY R/W UNNAMED CO RD;WLY 420’S ALG SD SLY R/W TO

POB INS EC 3 T 17 N R 28 E

[CONVS,2 PAVIN,CANOP,PAVEFIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 6,121.30

COST, FEES, AND INTEREST…………. 500.51

TOTAL………………………….. 6,621.81

MUSCADINE LANE BOUTIQUE

Account 142883 BPPIN 89274

ONLINE RETAILERS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 8.41

COST, FEES, AND INTEREST…………. 93.58

TOTAL………………………….. 101.99

MY AWESOME DETAILER LLC

Account 162967 BPPIN 99417

AUTO QUICK SERVICE

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.47

TOTAL………………………….. 210.47

MY EYE LAB

Account 161936 BPPIN 99348

OPTOMETRISTS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 466.96

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 450.88

COST, FEES, AND INTEREST…………. 147.10

TOTAL………………………….. 1,064.94

MY TIRE PRODUCTION LLC (TD INT) & WARD KELLY

Parcel 10-03-08-3-000-090.000 PPIN 42272

LOT 9,BLK 239,TOTTEN MAP.,PB 2/9

SEC 8 T 19 N R 27 E – OPELIKA

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 84.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 156.69

TOTAL………………………….. 318.69

MYLEZ FOODS LLC

Account 89329 BPPIN 56246

RESTAURANTS – FAST FOOD

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 66.04

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 56.17

COST, FEES, AND INTEREST…………. 116.70

TOTAL………………………….. 238.91

NAILED IT SMALL PROJECT

Account 151428 BPPIN 93966

CONSTRUCTION – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 67.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 55.90

COST, FEES, AND INTEREST…………. 116.76

TOTAL………………………….. 240.26

NANA'S NURSERY II LLC

Account 156121 BPPIN 96966

DAY CARE CENTERS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.47

TOTAL………………………….. 205.47

NARUTO IN AUBURN LLC

Account 125754 BPPIN 83398

RESTAURANTS – THEME OR SPECIALTY

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 89.44

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 73.96

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.15

TOTAL………………………….. 280.55

NAS HOLDING LLC

Parcel 09-04-20-3-000-007.0001006 PPIN 69724

UNIT 1006

CREEKSIDE OF AUBURN CONDOMINIUM

PHASE 1 CONDO PLAT 3-190

SEC 20 T19N R26E

ON LAND PARCEL #09-04-20-3-000-007.000

[2 CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,836.12

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,977.36

COST, FEES, AND INTEREST…………. 315.61

TOTAL………………………….. 4,129.09

NATIONAL STORAGE AFFILIATES

Account 143009 BPPIN 89340

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 18.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 15.05

COST, FEES, AND INTEREST…………. 105.90

TOTAL………………………….. 139.15

NAY R MARC & JENNIFER G(TD) & BROADVIEW

Parcel 08-01-02-3-000-049.000 PPIN 62925

LOT 202-K HIGHLANDS SUBDIVISION

REDIVISION OF LOT 202 SECTOR 1 & LOT 110 SECTOR 4

PLAT 40-105

SEC 2 T19N R25E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 348.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 375.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 183.76

TOTAL………………………….. 907.36

NBI PARTNERSHIP

Parcel 19-01-01-0-000-006.000 PPIN 30066

TRACT 2 ADMIN S/D FOR REDIVISION OF LOT 1-A

PACE 7TH ADD, 1ST REV

PLAT 49-1 SEC 01 T18N R25E

[MISC,MEDOF,PAVIN]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 9,834.76

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 10,591.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 1,061.37

TOTAL………………………….. 21,487.41

NBI PARTNERSHIP

Parcel 19-01-01-0-000-006.001 PPIN 99636

TRACT 1

ADMIN S/D FOR REDIVISION OF LOT 1-A

PACE 7TH ADD, 1ST REV

PLAT 49-1

SEC 01 T18N R25E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 11,001.12

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 11,847.36

COST, FEES, AND INTEREST…………. 1,168.58

TOTAL………………………….. 24,017.06

NEAREN CONSTRUCTION CO INC

Account 161757 BPPIN 99198

GENERAL CONTRACTORS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.67

TOTAL………………………….. 208.67

NERDTORCH CAFE

Account 131175 BPPIN 85301

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.59

TOTAL………………………….. 246.59

NETBUS INC

Account 143437 BPPIN 89613

PERSONAL SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.67

TOTAL………………………….. 208.67

NEW CREATION UPHOLSTERY

Account 113599 BPPIN 80615

TAILORING/ALTERATIONS/MONOGRAMMING

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 9.36

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 8.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 106.58

TOTAL………………………….. 123.94

NEW FINDI MUSIC SERVICE

Account 149937 BPPIN 92964

RECORDING STUDIOS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 99.35

TOTAL………………………….. 195.95

NEW RUE21 LLC

Account 53755 BPPIN 56340

APPAREL

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 234.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 200.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 120.33

TOTAL………………………….. 554.33

NEW TURNING POINT LLC THE

Account 154629 BPPIN 95238

RESTAURANTS – THEME OR SPECIALTY

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 559.52

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 550.56

COST, FEES, AND INTEREST…………. 161.55

TOTAL………………………….. 1,271.63

NEWSOME HARRY & ALYCE L

Parcel 01-08-33-4-001-009.000 PPIN 30280

LOTS 18 & 19,BLK 6,LAKEVIEW SHORES #1 SD.,PB 4/41

IN SEC 33 T 20 N R 29 E

[RES]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 330.46

COST, FEES, AND INTEREST…………. 149.87

TOTAL………………………….. 480.33

NEXXT LEVEL BARBER AND BEAUTY LLC

Account 148953 BPPIN 92537

BARBER SHOPS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 2.08

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1.85

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.18

TOTAL………………………….. 117.11

NIOR RESISTANCE LLC

Account 143447 BPPIN 89620

PERSONAL SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 101.15

TOTAL………………………….. 197.75

NISSEN BERNHARDT & CARMEN N

Parcel 03-08-34-0-000-038.000 PPIN 30358

LOT 3,OWEN’S SD.,PB 5/26B IN SEC 34 T 20 N R 27 E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 1,266.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,363.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 256.94

TOTAL………………………….. 2,886.74

NITRAM LLC

Parcel 08-06-13-0-000-208.000 PPIN 90546

LOT 12 OWENS CROSSING SUBDIVISION

REDIVISION OF LOT 1

PLAT 44-149,150

SEC 13 & 24 T19N R25E

ROW; SW’LY 2320’S TO POB.

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,950.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,100.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 328.05

TOTAL………………………….. 4,378.05

NOLAROSE LLC

Parcel 19-01-01-0-000-012.000 PPIN 36841

COM SL SW1/4 & EL HWY 29 TH NELY 470’S TO POB;TH

NELY 232′;NELY 392′;S 244.5′;SWLY 438′ TO POB IN

SW1/4 SE1/4 & SE1/4 SW1/4 IN SEC 1 T 18 N R 25 E

[COMCEN,2 PAVIN,PAVE]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 19,083.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 20,551.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 1,950.97

TOTAL………………………….. 41,585.89

NOLES FANNIE L

Parcel 17-02-10-0-000-019.002 PPIN 30714

COM SE COR NE4;W 1660’S;N 1000’S TO POB;N 149′;W

179′;S 149′;E 179′ TO POB SEC 10, T18N, R27E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 277.16

COST, FEES, AND INTEREST…………. 190.72

TOTAL………………………….. 467.88

NORRIS AUSTIN & COURTNEY

Parcel 14-05-21-0-000-014.001 PPIN 12485

COM INT E R/W CO HWY 45 & NE R/W CO HWY 61, TH CONT

SELY 855’S ALG NE R/W CO HWY 61 TO POB, TH CONT SELY 210′ ALG SD R/W, TH ELY 337′; TH NWLY 225′; TH SWLY

385′ TO NE R/W CO HWY 61 & POB IN SEC 21, T 18 N

R 30 E.

[RES,POOL,UTIL,CARP] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 3,650.64

COST, FEES, AND INTEREST…………. 468.58

TOTAL………………………….. 4,119.22

NORTH GRANUM LLC

Parcel 07-05-21-0-000-001.000 PPIN 31384

BEG NE COR NE4;TH W 2660′;S 2640’TO NLY R/W 40’UNNAM ED CO RD;ELY 2750’ALG SD R/W;N 3080’TO POB IN SEC 21

T 19 N R 24 E

C/U 1982 PAGE JESSIE B

C/U 1987

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,792.90

COST, FEES, AND INTEREST…………. 278.68

TOTAL………………………….. 3,071.58

NSA PROPERTY HOLDINGS LLC

Account 84319 BPPIN 72305

WAREHOUSES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 81.12

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 67.08

COST, FEES, AND INTEREST…………. 112.87

TOTAL………………………….. 261.07

O TOWN SCOOPS LLC

Account 145435 BPPIN 90075

RESTAURANTS – FAST FOOD

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 339.04

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 313.12

COST, FEES, AND INTEREST…………. 142.35

TOTAL………………………….. 794.51

OATES LATONYA

Parcel 21-01-12-0-000-017.003 PPIN 84107

LOT 1 OATS S/D

PLAT 40-22 SEC 12 T187N R26E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 165.64

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.45

TOTAL………………………….. 281.09

OGLES RANDY *LIFE ESTATE* & STEPHEN OGLES *REMAINDER*

Parcel 01-05-16-0-000-001.044 PPIN 30821

PART SEC 16 T20N R29E: COM AT FOLK OF LEE RD 382; SE 225’S

ON W ROW OF EAST FOLK TO BEG; SE 255’S ON ROW; NW 135’S; NE

189.4′; SE 65’S TO POB.

[MFGHM,MHSKT]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 58.56

COST, FEES, AND INTEREST…………. 159.24

TOTAL………………………….. 217.80

OLIVER & COMPANY'S HAIR STUDIO

Account 156506 BPPIN 97028

BEAUTY SHOPS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.47

TOTAL………………………….. 210.47

OMNI FIRE & SAFETY LLC

Parcel 10-03-07-3-001-155.001 PPIN 69348

LOT 1 D.W. WARD S/D

1ST REVISION

A REVISION OF LOTS 11-22

PLAT 29-94 SEC 7 T19N R27E

[WARST]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 1,690.52

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,820.56

COST, FEES, AND INTEREST…………. 300.20

TOTAL………………………….. 3,811.28

OMNI FIRE AND SAFETY LLC

Account 34062 BPPIN 46703

RETAIL – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 91.95

COST, FEES, AND INTEREST…………. 102.74

TOTAL………………………….. 194.69

ONE DIVERSIFIED LLC

Account 164705 BPPIN 99739

LEASED EQUIPMENT

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 13.52

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 11.18

COST, FEES, AND INTEREST…………. 103.71

TOTAL………………………….. 128.41

ONE DIVERSIFIED LLC

Account 164705 BPPIN 99740

LEASED EQUIPMENT

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 8.32

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 6.88

COST, FEES, AND INTEREST…………. 103.28

TOTAL………………………….. 118.48

ONE EIGHTY LLC

Account 87099 BPPIN 73281

MEDICAL – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 161.72

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 133.73

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.70

TOTAL………………………….. 413.15

ONE SOLUTIONS LLC

Account 137033 BPPIN 87552

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 14.04

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 11.61

COST, FEES, AND INTEREST…………. 105.55

TOTAL………………………….. 131.20

ONE STONE LLC

Parcel 19-04-17-0-000-001.003 PPIN 58108

PART SEC 17 T18N R25E: BEG SW ROW LEE RD 10 & W ROW LEE RD 9

; NW 1314.3 ON ROW; S 1202.9′; E 1210.1′; N 726.1′ ON ROW TO POB.

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 3,372.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 3,162.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 456.07

TOTAL………………………….. 6,990.87

ONE STOP FLOORING

Account 150143 BPPIN 93133

BUILDING TRADES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 15.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 13.29

COST, FEES, AND INTEREST…………. 108.90

TOTAL………………………….. 137.79

OPELIKA BARBER SHOP AKA MIKE'S CUT HUT

Account 155507 BPPIN 96479

BARBER SHOPS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 13.80

COST, FEES, AND INTEREST…………. 101.02

TOTAL………………………….. 114.82

OPELIKA DENTAL ARTS

Account 34189 BPPIN 46830

DENTISTS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 538.72

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 528.16

COST, FEES, AND INTEREST…………. 148.81

TOTAL………………………….. 1,215.69

OPELIKA NUTRITION LLC

Account 144264 BPPIN 89948

EATING & DRINKING – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 118.99

TOTAL………………………….. 251.99

OPELIKA RAGE ROOM AND GAMES LLC

Account 161766 BPPIN 99210

EVENT VENUES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.27

TOTAL………………………….. 212.27

OPELIKA WASH COMPANY INC

Account 96521 BPPIN 76197

LAUNDROMATS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 217.36

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 184.68

COST, FEES, AND INTEREST…………. 125.69

TOTAL………………………….. 527.73

OPELL HOLDING LLC

Account 97189 BPPIN 76358

RESTAURANTS – THEME OR SPECIALTY

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 239.72

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 206.16

COST, FEES, AND INTEREST…………. 133.06

TOTAL………………………….. 578.94

OPELL HOLDINGS LLC

Parcel 09-06-23-1-000-001.115 PPIN 74243

LOT 2-B LAWLER’S BUSINESS PARK

SECTION 3 REDIVISION OF LOT 2

PLAT 31-166 SEC 23 T19N R26E

[REST,RESFF,PAVIN ,PAVE]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 3,030.04

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 3,263.12

COST, FEES, AND INTEREST…………. 419.99

TOTAL………………………….. 6,713.15

OPULENT SYNERGIES LLC

Parcel 12-05-21-0-000-042.000 PPIN 81591

LOT 16 CREEKSIDE ESTATES

PHASE 2 PLAT 37-127 SEC 21 T19N R29E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 369.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 128.21

TOTAL………………………….. 497.21

OPULENT SYNERGIES LLC

Parcel 12-05-21-0-000-043.000 PPIN 81592

LOT 17 CREEKSIDE ESTATES

PHASE 2 PLAT 37-127

SEC 21 T19N R29E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 369.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 128.21

TOTAL………………………….. 497.21

OPULENT SYNERGIES LLC

Parcel 12-05-21-0-000-044.000 PPIN 81593

LOT 18 CREEKSIDE ESTATES

PHASE 2 PLAT 37-127

SEC 21 T19N R29E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 369.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 128.21

TOTAL………………………….. 497.21

OSBORNE JUSTIN & ANA

Parcel 14-07-26-0-000-001.010 PPIN 16361

LOT 25 ROCK ISLAND

LANDING II PHASE V

PLAT 14-73

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 480.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,920.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 234.00

TOTAL………………………….. 2,634.00

OSBORNE JUSTIN & ANA

Parcel 14-05-22-0-000-004.000 PPIN 42673

PAR B, REPLAT OF LOTS 33, 34 & 35, BYRD SHORES SD,

PB 10/1 & 10/172

[RES,BOATH,WALL,PIER,UTILFIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,988.90

COST, FEES, AND INTEREST…………. 363.20

TOTAL………………………….. 3,352.10

OUT THA MUDD BOXING LLC

Account 157820 BPPIN 97254

HEALTH CLUBS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 160.68

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 132.87

COST, FEES, AND INTEREST…………. 124.41

TOTAL………………………….. 417.96

OVERTON AMY L

Parcel 15-08-27-0-000-002.003 PPIN 74662

TRACT 1-C REPLAT OF TRACT 1

PLAT OF SURVEY FOR

JASON LANSDON

PLAT 32-12 SEC 27 T18N R29E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 71.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 587.12

COST, FEES, AND INTEREST…………. 222.29

TOTAL………………………….. 881.01

P&P FREIGHT LLC

Account 161350 BPPIN 98554

TRUCKING & MOVING COMPANIES

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 7.90

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 54.51

COST, FEES, AND INTEREST…………. 109.01

TOTAL………………………….. 171.42

P360 PERFORMANCE SPORTS LLC

Account 72565 BPPIN 64402

SPORTS TEAMS AND CLUBS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 21.32

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 18.15

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.78

TOTAL………………………….. 154.25

PA JONES ELECTRIC CO

Account 162927 BPPIN 99411

BUILDING TRADES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.81

TOTAL………………………….. 258.31

PACE COMMONS LLC

Account 34360 BPPIN 47001

MOTELS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 238.68

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 205.04

COST, FEES, AND INTEREST…………. 118.97

TOTAL………………………….. 562.69

PAINT WITH ZEE

Account 155186 BPPIN 96059

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 5.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 4.30

COST, FEES, AND INTEREST…………. 109.83

TOTAL………………………….. 119.33

PALM SUNSET MEMORIAL

Account 150154 BPPIN 93141

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.39

TOTAL………………………….. 248.39

PALMER JOE & SUE

Parcel 24-03-05-0-000-009.000 PPIN 31428

COM NW COR NE4 NE4 TH S 1430’S TO POB; E 1005.82′

TO W LN HWY 95 SWLY 200′ W 989.86′ N 199.97′ TO POB

IN S2 NE4 IN SEC 5, T 17 N, R 29 E.

[RES,UTIL] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 992.13

COST, FEES, AND INTEREST…………. 311.15

TOTAL………………………….. 1,303.28

PAMPERED PETS BOUTIQUE

Account 72804 BPPIN 65515

PET GROOMERS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 87.36

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 72.24

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.78

TOTAL………………………….. 274.38

PANTHER MINI STORAGE II

Account 72825 BPPIN 65542

WAREHOUSES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 0.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2.89

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.35

TOTAL………………………….. 114.64

PAR HOLDING LLC

Parcel 14-09-31-0-001-066.000 PPIN 22897

PARCEL B-1

BOUNDARY SURVEY & REPLAT OF

PARCEL B FROM A SURVEY FOR

SUNGAS SERVICE CO INC

PLAT 28-53

SEC 31 T18N R30E

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 45.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 370.64

COST, FEES, AND INTEREST…………. 168.11

TOTAL………………………….. 583.95

PARADISE TINY VILLAGE LLC

Account 161761 BPPIN 99202

SHORT TERM VACATION RENTALS

TAXES & COSTS – CITY OF NOTASULGA…. 15.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 103.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 118.33

TOTAL………………………….. 236.83

PARKER MARREL LAMAR

Parcel 08-06-24-4-000-114.000 PPIN 31598

LOT 5 MAPLEWOOD EST SD PB 7/150 AUBURN

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 708.76

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 763.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 186.84

TOTAL………………………….. 1,658.88

PARKER PHYLLIS FASTER

Parcel 06-09-29-0-000-004.000 PPIN 33756

COM @ THE NW COR SEC 29; E 891′ TO POB’; S 1320′; NE’LY

1823.4′; N 668’S TO S ROW LINE LEE RD 0072′; W’LY ON ROW

1325’S; LEAVE S ROW LINE W 365’S TO POB; S 29 T20N R24E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 133.14

COST, FEES, AND INTEREST…………. 223.84

TOTAL………………………….. 356.98

PARKMAN BRENDA S & R DEAN

Parcel 08-07-36-4-000-002.00101104 PPIN 55424

UNIT 104 BUILDING 1

THE EDGE AT AUBURN CONDOMINIUM

CONDO BK 6A-36

SEC 36 T19N R25E

CONDO PARCEL ON LAND PARCEL #08-07-36-4-000-002.001

[2 CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,480.44

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,594.32

COST, FEES, AND INTEREST…………. 298.56

TOTAL………………………….. 3,373.32

PARMER GROUP LLC

Parcel 08-07-26-0-000-155.000 PPIN 67918

LOT 122B SOLAMERE S/D

PHASE 3 8TH REVISION PLAT 35-82

SEC 26 T19N R25E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 176.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 190.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 146.12

TOTAL………………………….. 513.32

PATEL RITESH

Parcel 09-09-30-2-002-029.000104B PPIN 65824

UNIT 104B B B BROWNSTONE CONDOMINIUM

CONDO PLAT 3-170

SEC 30 T19N R26E

ON LAND PARCEL #09-09-30-2-002-029.000

[2 CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,602.12

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,725.36

COST, FEES, AND INTEREST…………. 290.14

TOTAL………………………….. 3,617.62

PATRIOT RENTALS LLC

Account 154615 BPPIN 95189

LONG TERM RENTAL HOMES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 13.52

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 11.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 112.32

TOTAL………………………….. 137.28

PATTEN RUSLAN SCOTT

Parcel 09-04-17-0-000-002.0050906 PPIN 52467

UNIT 906 ASBURY HILL CONDOMINIUMS

PHASE CONDO PLAT 2-

LOCATED ON PCL #09-04-17-0-000-002.005

[2 CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 540.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 529.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 183.16

TOTAL………………………….. 1,253.36

PATTEN SEED CO

Account 147754 BPPIN 91762

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,215.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 149.71

TOTAL………………………….. 1,365.43

PATTERSON CHARLES L & MARY JO

Parcel 18-01-11-0-000-001.000 PPIN 31730

LOT 7 SEDGEFIELD SD PB 9/71 IN SEC 11 T 18 N

R 26 E

[RES,BARN,CARP,MISC] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,294.78

COST, FEES, AND INTEREST…………. 236.52

TOTAL………………………….. 1,531.30

PATTERSON WILLIE F/PRINCE EVA

Parcel 23-02-10-0-000-021.000 PPIN 31794

LOT 13 JOHNSON SD PB 7/194 IN SEC 10 T 17 N R 28 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 298.48

COST, FEES, AND INTEREST…………. 134.03

TOTAL………………………….. 432.51

PAUL AUSTIN HARPER III

Account 149830 BPPIN 92931

PROFESSIONAL CONSULTING SERVICES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 4.68

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 4.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.59

TOTAL………………………….. 120.27

PAULINE'S KITCHEN

Account 148130 BPPIN 92066

BAKERIES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 1.04

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 0.99

COST, FEES, AND INTEREST…………. 104.09

TOTAL………………………….. 106.12

PAYTON AUBURN REALTY LLC

Account 150164 BPPIN 93149

REAL ESTATE OFFICE

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.19

TOTAL………………………….. 250.19

PD PARTNERS LLC

Parcel 09-06-13-2-000-031.000 PPIN 11684

LOT 28,BLK 20,VILLAGE PROPERTY OPELIKA MFG CORP

1ST REV.,PB 6/9 IN SEC 13 T 19 N R 26 E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 149.76

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 161.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 159.80

TOTAL………………………….. 470.84

PEACHES' N CLEAN OF AMERICA INC

Account 58008 BPPIN 57772

JANITORIAL/CLEANING SERVICE

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 295.36

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 266.08

COST, FEES, AND INTEREST…………. 138.26

TOTAL………………………….. 699.70

PEACOCK CURTIS FRANK JR, HENRY BUENA

Parcel 09-04-18-3-000-068.000 PPIN 31842

LOT 8,PINE HILLS SD.,PB 7/9

[RES,UTIL]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 650.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 647.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 184.36

TOTAL………………………….. 1,481.36

PEDDADA RAM RAO & VEENADHARI

Parcel 10-02-09-4-000-026.000 PPIN 88844

LOT 24 TOWNE LAKES

PHASE 4B

PLAT 43-182

SEC 9 T19N R27E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 1,110.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,142.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 234.58

TOTAL………………………….. 2,487.38

PERFORMANCE HVAC SERVICES LLC

Account 155538 BPPIN 96511

A/C & HEAT REPAIR

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 101.71

TOTAL………………………….. 170.71

PERRY CLINTON

Parcel 21-06-13-0-000-004.002 PPIN 53115

PART SEC 13 T17N R26E: COM INT E LINE & NE ROW LEE RD 36; NW

163.5′ ON ROW TO BEG; NW 31.5′ ON ROW; NE 200′; NW 100′; NE

134.6′; E 144.04′; S 189.1′; NW 71.06′; SW 209.6′ TO POB.

[MFGHM,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 195.16

COST, FEES, AND INTEREST…………. 226.63

TOTAL………………………….. 421.79

PERRY COUCH

Account 155541 BPPIN 96514

LANDSCAPE AND LAWN SERVICES

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 6.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 20.75

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.60

TOTAL………………………….. 137.35

PERRY DARIUS RENARD & KALIN DAI

Parcel 24-01-01-0-002-042.000 PPIN 18583

BEG INT NLY R/W MELANIE ST & E SEC LN;TH N 600.3′;W

195’S (178’D) TO ELY R/W LINDA AVE;S 600’ALG SD R/W

TO NLY R/W MELANIE ST;E 185’S (197.5’D) ALG SD NLY R/W TO POB IN SEC 1 T 17 N R 29 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 383.76

COST, FEES, AND INTEREST…………. 193.67

TOTAL………………………….. 577.43

PETERSON OUTDOOR ENTERPRISES LLC

Account 155542 BPPIN 96515

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 10.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.76

TOTAL………………………….. 193.76

PETERSON T E JR

Parcel 09-04-19-3-002-108.001 PPIN 32103

PART SEC 19 T19N R26E: COM INT S ROW PHILLIPS AVE & W ROW

WHITE ST; S 105’S TO BEG; S 69′ ON ROW; W 259.4′; N 68′; E 258.2′ TPO POB.

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 80.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 86.80

COST, FEES, AND INTEREST…………. 171.33

TOTAL………………………….. 338.73

PHILLIPS ROBERT LEE & BEATRIZ

Parcel 09-09-29-4-002-027.000 PPIN 32267

LOT 18,REV OF LOTS 17 & 18,CLAIRMONT SD.,1ST REV.,

PB 7/192 [DUP]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,021.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,100.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 230.50

TOTAL………………………….. 2,352.70

PHILPOT WILLIE L & FELTON JOE

Parcel 19-06-13-0-000-010.000 PPIN 33325

COM @ SE COR NE1/4;TH W 2660’S;S 280’S;W 690’S TO

POB CONT W 105.4′;S 210.7′;E 102.7′;N 210.4′ TO

POB IN SEC 13 T 18 N R 25 E

[2 RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 393.90

COST, FEES, AND INTEREST…………. 271.63

TOTAL………………………….. 665.53

PHONE CLINIC TOOMERS LLC

Account 143017 BPPIN 89347

REPAIR SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 118.99

TOTAL………………………….. 251.99

PHONE REPAIR AUBURN LLC

Account 142237 BPPIN 89077

ELECTRONIC & TV REPAIR

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 2.08

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1.85

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.18

TOTAL………………………….. 117.11

PHYSICIANS CHOICE DIALYSIS

Account 162787 BPPIN 99398

MEDICAL – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.81

TOTAL………………………….. 258.31

PICKETT TOLLY P & KATHERINE J

Account 98013 BPPIN 76593

APARTMENTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 39.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 33.16

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.45

TOTAL………………………….. 186.61

PINK ZEBRA MOVING

Account 164040 BPPIN 99664

TRUCKING & MOVING COMPANIES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 270.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 239.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 134.13

TOTAL………………………….. 643.73

PLAINSVIEW LLC

Parcel 08-07-25-1-002-027.000 PPIN 32375

PLAINSVIEW CONDOMINIUMS

PHASE 1: CONDO BOOK 8002/513 PHASE 2: CONDO BOOK 8003/226

LOCATED ON:

A CORRECTIVE PLAT OF A S/D FOR PLAINSVIEW LLC PLAT 35-55

SEC 25 T19N R25E

(LAND PARCEL ONLY-NO VALUE)

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 17,981.08

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 19,364.24

COST, FEES, AND INTEREST…………. 1,844.34

TOTAL………………………….. 39,189.66

PLAYER 2 LLC

Account 150258 BPPIN 93212

BARS & TAVERNS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.39

TOTAL………………………….. 248.39

PLOTT KATHY A

Parcel 11-04-17-0-000-006.001 PPIN 32626

PART SEC 17 T19N R28E: COM INT SW ROW LEE RD 183 & SE ROW

LEE RD 155; SW 350.05′ ON ROW TO BEG; SW 250’S ON ROW; SE

330’S; E 248.9′; NW 495’S TO POB.

[SERLP] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,083.22

COST, FEES, AND INTEREST…………. 259.39

TOTAL………………………….. 1,342.61

POLLARD ROBERT THOMAS

Parcel 10-04-18-4-000-051.000 PPIN 32690

LOT 23 CLANTON ST SD PB 7/87 OPELIKA

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 238.16

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 169.94

COST, FEES, AND INTEREST…………. 138.96

TOTAL………………………….. 547.06

PONDER HUEY D ETUX BRENDA J

Parcel 17-02-03-0-000-037.000 PPIN 32698

LOT 6 MEADOWVIEW EST REV 1SD PB 8/119 IN S 3 T 18 N R 27 E

[MFGHM,MHSKT,CARP] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 387.04

COST, FEES, AND INTEREST…………. 199.27

TOTAL………………………….. 586.31

PORCH ECONOMICS LLC

Account 161765 BPPIN 99206

EXCAVATION WORK

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.87

TOTAL………………………….. 206.87

PORCH LIGHT REAL ESTATE LLC

Account 157825 BPPIN 97258

REAL ESTATE OFFICE

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 13.52

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 11.18

COST, FEES, AND INTEREST…………. 109.11

TOTAL………………………….. 133.81

POTTER KATRINA KENNON

Parcel 24-01-02-0-001-045.000 PPIN 25930

LOTS 4 & 5, BLK B, MARY-JAYNE SD, PB 6/35 SEC 2,

T17N, R29E

[MFGHM,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 90.30

COST, FEES, AND INTEREST…………. 175.11

TOTAL………………………….. 265.41

POTTERY GIRL LLC THE

Account 142809 BPPIN 89251

PERSONAL SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 7.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 6.58

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.65

TOTAL………………………….. 128.03

POWELL FANNIE H

Parcel 16-03-05-0-000-003.005 PPIN 32845

COM @ NW COR SEC 5; E 1050’S TO POB; SLY 240’S; SELY 640’S; NLY 420’S; W 680’S TO POB SEC 5, T18N, R28E

[MFGHM,MHSKT,CARP] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 710.94

COST, FEES, AND INTEREST…………. 221.04

TOTAL………………………….. 931.98

PRECISION CUTS LLC UNIQUE N WHITE STYLIST

Account 143602 BPPIN 89757

BEAUTY SHOPS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 3.12

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2.71

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.06

TOTAL………………………….. 120.89

PREFERRED CONTRACTORS LLC

Account 157828 BPPIN 97261

GENERAL CONTRACTORS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 647.92

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 645.76

COST, FEES, AND INTEREST…………. 160.82

TOTAL………………………….. 1,454.50

PREMIER AMUSEMENTS INC

Account 84230 BPPIN 72218

VENDING MACHINES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 3.12

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2.71

COST, FEES, AND INTEREST…………. 107.86

TOTAL………………………….. 113.69

PREMIER AMUSEMENTS INC

Account 84230 BPPIN 72219

VENDING MACHINES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 3.12

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2.71

COST, FEES, AND INTEREST…………. 107.86

TOTAL………………………….. 113.69

PREMIUM POURS LLC

Account 154770 BPPIN 95527

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 3.12

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2.71

COST, FEES, AND INTEREST…………. 109.66

TOTAL………………………….. 115.49

PRESTON LOUISE DARBY

Parcel 18-07-36-0-000-013.016 PPIN 32996

PART S2 SEC 36, T18N, R26E;COM INT N ROW LEE RD 44 &

NW LEE RD 11;NE 430’S ON ROW;NW 210′;NW 333.87′ TO

BEG;NW 438.9′;N 58.28′;E 237.77′;S 48.7′;E 178.35′;

S 142.97′ TO POB

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 121.36

COST, FEES, AND INTEREST…………. 156.66

TOTAL………………………….. 278.02

PRETTY PLEASE NAIL SALON

Account 96954 BPPIN 76327

NAIL SALONS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 44.72

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 38.02

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.12

TOTAL………………………….. 195.86

PRICE KATHLEEN

Parcel 02-01-11-0-000-062.000 PPIN 61747

LOT 2 TIMBER CREEK S/D

PHASE 1

PLAT 26-160

SEC 11 T20N R28E

[RES]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 802.26

COST, FEES, AND INTEREST…………. 151.30

TOTAL………………………….. 953.56

PRICHARD JEFFREY DAVID

Parcel 14-04-18-0-000-024.000 PPIN 79144

LOT 21A ROCK FALLS SUBDIVISION

REPLAT OF LOTS 14 THRU 24

PLAT 45-52

SEC 18 T18N R30E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,082.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 171.11

TOTAL………………………….. 1,253.51

PRIDE BY DESIGN LLC

Account 150249 BPPIN 93206

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 101.15

TOTAL………………………….. 197.75

PRINT PRESSO

Account 163578 BPPIN 99525

ONLINE RETAILERS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.07

TOTAL………………………….. 205.07

PRITCHETT TERRY LAVIN

Parcel 24-03-05-0-000-018.030 PPIN 33145

PART SEC 5 T17N R29E: COM INT N LINE & SE ROW LEE RD 425; SW

840’S ON ROW; SE 886.5′ TO BEG; SW 335’S; SE 178.7′; NE

91.8′; NE 86.8′; NW 115.3′; NE 126.4′; NW 30′ TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 156.62

COST, FEES, AND INTEREST…………. 169.05

TOTAL………………………….. 325.67

PRO MASSAGE

Account 150257 BPPIN 93211

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.59

TOTAL………………………….. 246.59

PRO NAILS

Account 59278 BPPIN 58368

NAIL SALONS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 102.96

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 87.48

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.37

TOTAL………………………….. 304.81

PROACTIVE BODYWORKS LLC

Account 167859 BPPIN 100303

MEDICAL – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.67

TOTAL………………………….. 208.67

PROPER PREP SERVICES

Account 151101 BPPIN 93770

BAKERIES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.79

TOTAL………………………….. 244.79

PRUITT L PATRICIA "LIFE ESTATE"

Parcel 10-06-23-0-000-009.000 PPIN 33172

PART LOT 6 SCREWS-MCCULLOUGH S/D PLAT 8-154 SEC 23 T19N R27E

:BEG SE COR LOT 6; NW 15’S ON W ROW LEE RD 419; W 341.4′; NE

124.4′; N 68.8′; E 625’S; S 200′; E 940’S TO POB.

[MFGHM] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 346.04

COST, FEES, AND INTEREST…………. 233.42

TOTAL………………………….. 579.46

PULLEN DOUG

Parcel 14-03-08-0-000-002.042 PPIN 11760

LEASED LOT

LOT 113, TRACT A

REPLAT OF LOT 11-15, TRACT A

ROCK CREEK COVE

PLAT 18-102

“ON LAND PARCEL 14-03-08-0-000-002.000”

[RES,BOATH,MISC,CARP] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 182.34

COST, FEES, AND INTEREST…………. 190.06

TOTAL………………………….. 372.40

PURVELO LLC

Account 152247 BPPIN 94220

HEALTH CLUBS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 397.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 376.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 140.64

TOTAL………………………….. 914.84

QUAIL CHASE GROUP LLC

Parcel 08-02-09-0-000-002.004 PPIN 97946

LOT 16 QUAIL CHASE

PHASE 1

PLAT 47-162

SEC 9 T19N R25E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,477.32

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,590.96

COST, FEES, AND INTEREST…………. 265.87

TOTAL………………………….. 3,334.15

QUAIL CHASE GROUP LLC

Parcel 08-02-09-0-000-002.005 PPIN 97947

LOT 17 QUAIL CHASE

PHASE 1

PLAT 47-162

SEC 9 T19N R25E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,541.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,660.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 271.90

TOTAL………………………….. 3,474.10

QUAIL CHASE GROUP LLC

Parcel 08-02-09-0-000-002.006 PPIN 97948

LOT 18 QUAIL CHASE

PHASE 1

PLAT 47-162

SEC 9 T19N R25E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 2,008.24

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,162.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 315.49

TOTAL………………………….. 4,486.45

QUAIL CHASE GROUP LLC

Parcel 08-02-09-0-000-002.013 PPIN 97955

LOT 8 QUAIL CHASE

PHASE 1

PLAT 47-162

SEC 9 T19N R25E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,639.56

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,765.68

COST, FEES, AND INTEREST…………. 282.84

TOTAL………………………….. 3,688.08

QUENCH USA INC

Account 159692 BPPIN 97926

LEASED EQUIPMENT

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 7.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 6.58

COST, FEES, AND INTEREST…………. 108.25

TOTAL………………………….. 122.63

QUINNEY PROPERTIES LLC

Parcel 14-08-28-0-000-083.000 PPIN 17934

LOT 2 BLK B RICHARDS SD PB 4/23 IN SEC 28 T 18 N

R 30 E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 254.64

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,018.56

COST, FEES, AND INTEREST…………. 194.09

TOTAL………………………….. 1,467.29

QUINTERO MARIA

Parcel 10-02-04-1-000-049.003 PPIN 60110

LOT 4 FAITH S/D PLAT 26-1

SEC 4 T19N R27E

[RES,POOL,GARAG]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 1,546.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,665.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 266.94

TOTAL………………………….. 3,478.86

QUINTESSENTIAL CIGAR LOUNGE LLC

Account 136237 BPPIN 87263

BARS & TAVERNS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 133.64

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 110.51

COST, FEES, AND INTEREST…………. 122.19

TOTAL………………………….. 366.34

QUINTON FOSTER

Account 143057 BPPIN 89369

EATING & DRINKING – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.61

TOTAL………………………….. 260.11

QUINTON FOSTER

Account 143057 BPPIN 99995

BUILDING TRADES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.07

TOTAL………………………….. 205.07

R ABRAMS ENTERPRISES LLC

Account 147409 BPPIN 91615

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.19

TOTAL………………………….. 250.19

R&D MOTORS INC

Account 155589 BPPIN 96622

AUTO DEALERS, USED (INCL. TRUCKS & RV’S)

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 105.31

TOTAL………………………….. 174.31

R&R HEALTHCARE LLC

Account 143509 BPPIN 89702

MEDICAL – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 103.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 99.66

TOTAL………………………….. 203.16

R&R SOUTHERN FOODS LLC

Account 155591 BPPIN 96623

EATING & DRINKING – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 103.51

TOTAL………………………….. 172.51

RA BABCOCK AND ASSOCIATES LLC

Account 150309 BPPIN 93257

MEDICAL – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 4.16

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 3.57

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.35

TOTAL………………………….. 121.08

RABREN INC

Account 156628 BPPIN 97045

INSURANCE AGENCIES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.79

TOTAL………………………….. 244.79

RACHIS TECHNOLOGIES

Account 166143 BPPIN 99912

PROFESSIONAL CONSULTING SERVICES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 5.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 4.30

COST, FEES, AND INTEREST…………. 103.03

TOTAL………………………….. 112.53

RAGS APPAREL LLC

Account 35569 BPPIN 48210

RETAIL – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 298.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 269.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 134.96

TOTAL………………………….. 702.88

RAINBOW PAINT

Account 150532 BPPIN 93360

PAINT & WALLPAPER

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 97.55

TOTAL………………………….. 194.15

RAMS ROOFING SERVICES LLC

Account 155600 BPPIN 96634

PERSONAL SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 295.36

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 266.08

COST, FEES, AND INTEREST…………. 138.26

TOTAL………………………….. 699.70

RAMSEY ROXIE E

Parcel 10-04-20-2-000-022.000 PPIN 22333

COM @ SE COR NW4; TH W 1105’S TO POB; TH N 95’S; W

70′; N 107.4′; NW 335.5′; SE 70’S; SW 125.6′; SE

290.5′ TH S 235′; SE 98′; NE 100′; N 240′; TO POB IN

SEC 20, T 19 N, R 27 E.

[RES,MISC]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 315.64

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 339.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 216.70

TOTAL………………………….. 872.26

RAY & TIPTON ATTORNEYS AT LAW

Account 35082 BPPIN 47723

ATTORNEY

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 86.32

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 71.38

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.30

TOTAL………………………….. 271.00

RAY BENJAMIN F

Parcel 06-07-25-0-000-009.000 PPIN 33581

LOT 2, LEONARD SD.,PB 8/149

IN SEC 25 T 20 N R 24 E

[RES,CARP] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 669.12

COST, FEES, AND INTEREST…………. 202.96

TOTAL………………………….. 872.08

RAY BENJAMIN F & ANNIE LEE

Parcel 06-07-25-0-000-008.000 PPIN 11813

LOT 1, LEONARD SD.,PB 8/149

IN SEC 25 T 20 N R 24 E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 924.96

COST, FEES, AND INTEREST…………. 219.87

TOTAL………………………….. 1,144.83

RAY HEATING & AIR

Account 156472 BPPIN 97018

A/C & HEAT REPAIR

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 118.99

TOTAL………………………….. 251.99

RAY MEREDITH C

Parcel 17-02-10-0-000-005.007 PPIN 16550

COM SE COR NE4;W 1650’S;N 640’S TO POB;N 175′;W

323.1′;S 175′;E 323.1′ TO POB SEC 10, T18N, R27E

[MFGHM] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 124.64

COST, FEES, AND INTEREST…………. 183.86

TOTAL………………………….. 308.50

RAY ROBERT VAUGHN & CHRISTINE

Parcel 15-02-10-0-000-081.004 PPIN 33628

BEG SE COR LOT 6, BLK C, M D POOLE SD;SELY 100′;

SWLY 400′;NWLY 34.1′;NLY 103.3′;NWLY 40′;NELY 300’S

TO POB SEC 10, T18N, R29E

[CARP]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 183.68

COST, FEES, AND INTEREST…………. 148.67

TOTAL………………………….. 332.35

RAY VAUGHN & CHRISTINE

Parcel 15-02-10-0-000-075.000 PPIN 33641

LOT 4,BLK C,M D POOLE SD.,PB 3/76

IN SEC 10 T 18 N R 29 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 93.48

COST, FEES, AND INTEREST…………. 132.01

TOTAL………………………….. 225.49

REC PLUMBING LLC

Account 155601 BPPIN 96635

PLUMBERS

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 14.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.78

TOTAL………………………….. 221.38

RED LOBSTER RESTAURANTS LLC 10539

Account 35095 BPPIN 47736

RESTAURANTS – THEME OR SPECIALTY

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,528.28

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,593.84

COST, FEES, AND INTEREST…………. 252.10

TOTAL………………………….. 3,374.22

RED WOLF SCHOOL OF MARTIAL ARTS LLC

Account 151080 BPPIN 93756

HEALTH CLUBS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 121.21

TOTAL………………………….. 263.71

REECE STEVEN E

Parcel 09-08-28-2-000-008.035 PPIN 26452

LOT 22, OLIVE BRANCH SD, PB 12/107

[TOWN]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 262.08

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 282.24

COST, FEES, AND INTEREST…………. 143.29

TOTAL………………………….. 687.61

REESE JEFFERY

Parcel 22-02-09-0-000-006.017 PPIN 43693

PART SE4 SEC 9 T17N R27E:COM INT N ROW LEE RD 41 & W

ROW LEE RD 166; NW 530’S ON ROW; W 430’S TO BEG; W

150′; S 101′; E 43.6′; S 50.5′; NE 142′; NW 114′ TO

POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 46.74

COST, FEES, AND INTEREST…………. 164.10

TOTAL………………………….. 210.84

REESE JEFFREY & ECHOLS ANN

Parcel 22-02-09-0-000-006.024 PPIN 40658

COM NE COR OF SEC TH S 1320’S;W 14500’S;S 1320’S;

TO POB;TH SELY 150′;S 235.04′;SWLY 100′;N 138.68′;

W 43.63′;N 268.23′;E 109.3′ TO POB IN SEC 9 T 17 N

R 27 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 83.64

COST, FEES, AND INTEREST…………. 156.76

TOTAL………………………….. 240.40

REESE MACK JR/ANNIE PEARL

Parcel 22-02-09-0-000-006.018 PPIN 35308

COM @ INT W R/W CO HWY 63 S LINE SEC 9 T 17 R 27 E

TH NW 2150 TH SW 815 TO POB TH SW 125.6 TH N 598.46

TH E 43.63 TH S 135.68 TH SE 436.33 TO POB

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 630.58

COST, FEES, AND INTEREST…………. 251.63

TOTAL………………………….. 882.21

RELIANCE TRANSPORTATION LLC

Account 150476 BPPIN 93346

TRUCKING & MOVING COMPANIES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.19

TOTAL………………………….. 250.19

REPAIR CAMP AUBURN

Account 143152 BPPIN 89429

ELECTRONIC & TV REPAIR

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.19

TOTAL………………………….. 250.19

RESOURCE INSURANCE GROUP LLC

Account 150481 BPPIN 93349

INSURANCE AGENCIES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.39

TOTAL………………………….. 248.39

REVELXP LLC

Account 156858 BPPIN 97098

EVENT VENUES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 84.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.09

TOTAL………………………….. 275.09

REVISION COUNSELING CENTER

Account 161767 BPPIN 99211

MEDICAL – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.67

TOTAL………………………….. 208.67

REVITALIZE MEDICAL CLINIC

Account 161678 BPPIN 99093

MEDICAL LABORATORIES & CLINICS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.61

TOTAL………………………….. 260.11

REVITALIZE NUTRITION & SUPPLEMENT STORE

Account 161679 BPPIN 99094

MEDICAL LABORATORIES & CLINICS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 120.79

TOTAL………………………….. 253.79

REVOLUTION K9 TRAINING

Account 150555 BPPIN 93381

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.39

TOTAL………………………….. 248.39

RHODES ANGELA H/JONES LOUIS WILLIAM

Parcel 25-03-06-0-000-033.003 PPIN 34061

LOT 8-B, ELMWOOD SD, REPLAT LOT 8, PB 17/38 & 17/68

SEC 6, T17N, R30E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,057.80

COST, FEES, AND INTEREST…………. 224.05

TOTAL………………………….. 1,281.85

RHR CONSULTING LLC

Account 146870 BPPIN 91568

PERSONAL SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.19

TOTAL………………………….. 250.19

RHYNE LAND COMPANY LLC

Parcel 05-04-18-0-000-001.002 PPIN 55733

PART E2 NE4 SEC 18 T20N R25E: BEG INT S ROW US HWY 280 & E R

OW LEE RD 188; E 984.3′ ON ROW TO W ROW LEE RD 88; S 1212.9′

ON ROW TO N ROW LEE RD 89; W 676.9′ ON ROW TO E ROW LEE RD

188; NW 1289.4′ ON ROW TO POB.

[2 SERLP] FIRE-8

TAXES & COSTS – CITY OF WAVERLY…… 735.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 6,027.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 621.19

TOTAL………………………….. 7,383.19

RHYNE LAND COMPANY LLC

Parcel 05-04-18-0-000-001.009 PPIN 97401

SEC 18 T20N R 25E: BEG INTERSECTION E ROW LEE

RD 188 & S ROW LEE RD 89; E 570.8′ ON ROW TO W ROW LEE RD 88

; SE 130.9′ ON ROW; S 110.7′; W 463.6′ TO E ROW LEE RD 188; NW 313.3′ ON ROW TO POB.

TAXES & COSTS – CITY OF WAVERLY…… 80.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 657.64

COST, FEES, AND INTEREST…………. 229.40

TOTAL………………………….. 967.24

RICE COMPANY LLC

Parcel 08-06-24-4-000-017.000 PPIN 44640

PART SE4 SEC 24 T19N R25E: COM INT E LINE & NE ROW N DONAHUE

DR; NW 205’S ON ROW TO BEG; NW 230’S ON ROW; E 180’S; S 208.7′; W 73.6’S; TO POB.

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 80.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 86.80

COST, FEES, AND INTEREST…………. 174.93

TOTAL………………………….. 342.33

RICHARD C MOULTON DYNASTY TRUST

Parcel 08-07-35-3-000-003.018 PPIN 38056

UNIT D, BLK 22 CROSSLAND DOWNS

PHASE III A DE MINIMIS PUD

PLAT 13-111

[2 CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 702.52

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 756.56

COST, FEES, AND INTEREST…………. 202.46

TOTAL………………………….. 1,661.54

RICHARDS AMANDA

Parcel 19-05-15-0-000-045.000 PPIN 34258

COM NW COR NW1/4;TH S 1900’S TO POB;CONT S 208;

E 600.9;N 218;W 602.4 TO POB IN SEC 15 T 18 N

R 25 E

[RES,UTIL] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,606.38

COST, FEES, AND INTEREST…………. 313.59

TOTAL………………………….. 1,919.97

RICHTER AMANDA & ADAM

Parcel 01-09-30-3-000-009.000 PPIN 20847

LOT 17-A HALLAWAKA LAKE ESTATESPLAT 12/43 SEC 30 T20N R29E

ALSO PART: BEG NE COR LOT 17A; SW 240′; NW 50′; NE 264.2′;

SE 50′ TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 86.10

COST, FEES, AND INTEREST…………. 144.27

TOTAL………………………….. 230.37

RIDGEWOOD VILLAGE MOBILE HOME PARK LLP

Account 35135 BPPIN 47776

REAL ESTATE OFFICE

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 425.36

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 406.08

COST, FEES, AND INTEREST…………. 152.21

TOTAL………………………….. 983.65

RIGSBY KENNETH

Parcel 17-04-20-0-000-020.001 PPIN 34438

BEG 520’S N OF SW COR SEC 20, T18N, R27E; CONT N

190.58′; E 398.84′; S 207.47′ ALG W R/W MARVYN RD;

W 444.16′ TO POB

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 104.96

COST, FEES, AND INTEREST…………. 141.52

TOTAL………………………….. 246.48

RIGSBY KENNETH & VICKI

Parcel 17-04-17-0-000-005.001 PPIN 2682

COM INT W R/W LAWLER DR & SLY R/W HWY 4; SWLY 150′

TO POB;SWLY 95′;SLY 207′;NE 94.4′;NLY 210′ TO POB

SEC 17, T18N, R27E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 902.82

COST, FEES, AND INTEREST…………. 233.28

TOTAL………………………….. 1,136.10

RIGSBY KENNETH & VICKIE G

Parcel 17-04-20-0-000-020.002 PPIN 34436

BEG 330’S N OF SW COR OF SEC 20, T18N, R27E; TH N

177.28′; E 444.16′; S 182.41′ ALG W R/W MARVYN RD; W

483.44′ TO POB

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 556.87

COST, FEES, AND INTEREST…………. 223.11

TOTAL………………………….. 779.98

RIGSBY KENNETH & VICKY G

Parcel 17-04-20-0-000-020.004 PPIN 34432

BEG SW COR SEC 20, T18N, R27E; N 153.1′; E 519.66′;

S 157.36′ ALG W R/W MARVYN RD; W 553.54′ TO POB

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 50.02

COST, FEES, AND INTEREST…………. 137.25

TOTAL………………………….. 187.27

RIGSBY KENNETH & VICKY G

Parcel 17-04-20-0-000-020.003 PPIN 34433

BEG 153.1′ N OF SW COR SEC 20, T18N, R27E; CONT N

163.57′; E 483.44′; S 168.18′ ALG W R/W MARVYN RD;

W 519.66′ TO POB

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 50.02

COST, FEES, AND INTEREST…………. 144.45

TOTAL………………………….. 194.47

RIGSBY KENNETH & VICKY G

Parcel 17-04-20-0-000-020.000 PPIN 34435

BEG 700’S N OF SW COR OF SEC 20, T18N, R27E; CONT

N 221.16′; E 347.86′; S 226.02′ ALG W R/W OF MARVYN

RD; W 398.84′ TO POB

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 104.96

COST, FEES, AND INTEREST…………. 150.52

TOTAL………………………….. 255.48

RIVAL RIB SHACK LLC

Account 154633 BPPIN 95253

BAKERIES

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 97.55

TOTAL………………………….. 194.15

RIVERA JESSE

Parcel 15-07-36-0-004-060.000 PPIN 29069

LOT 6, COPPERFIELD SD, PB 14/66

[RES,UTIL] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 566.10

COST, FEES, AND INTEREST…………. 180.32

TOTAL………………………….. 746.42

RIVER'S EDGE CONDOMINIUMS LLC

Parcel 14-05-16-0-000-004.000 PPIN 15263

PART SEC 16,21 T18N R30E: COM SW COR SEC 16; E 782.2′; NE

25’S ON SE ROW LEE RD 315 TO BEG; NE 654.5′ ON ROW; SE 424.4

‘; E 771.5′; SW 594.5′; N 201.2′; NE 87.3′; SW 50.1’; W

311.9′; SE 217.2′; SW 130’S; W 465’S; NW 50’S; SW 40′; SW

70.7′; NW 93.3′; NW 90.1′ TO POB.

BEING PART PARCEL A & B REPLAT FOR ROBBIE WHITE PLAT 24-24

[PAVIN,50 RES,FENCE,GARAGFIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 33,828.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 4,359.77

TOTAL………………………….. 38,188.05

RIVERTOWN TRANSPORT

Account 154638 BPPIN 95259

TRANSPORTATION – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 97.55

TOTAL………………………….. 194.15

RIZO'S CREAM GELATO

Account 163545 BPPIN 99509

CANDY & NUTS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 488.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 474.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 152.74

TOTAL………………………….. 1,115.94

ROANOKE LANE LLC

Parcel 19-02-04-0-000-010.001 PPIN 42037

COM SW COR SEC 4;E 1400’S TO POB;N 170′;E 266′;S 170 W 266′ TO POB SEC 4, T18N, R25E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 449.36

COST, FEES, AND INTEREST…………. 146.22

TOTAL………………………….. 595.58

ROANOKE LANE LLC

Parcel 19-02-09-0-000-003.001 PPIN 42038

COM @ THE NW COR SEC 9; E 1560’S TO POB; SLY

522.3′; NELY 150′; N 506.5′; W 105′ TO POB.

SEC 9, T 18 N, R 25 E.

[TLRPK,BARN]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 895.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 186.09

TOTAL………………………….. 1,081.53

ROANOKE LANE LLC

Parcel 19-02-04-0-000-010.002 PPIN 42039

PART SW4 SEC 4, T18N, R25E;COM SW COR;E 1046.35′

1100’S TO BEG;NWLY 236.2′ ON CRK;E 460.2′;S 169.9′;

W 359.8′ TO POB

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 768.34

COST, FEES, AND INTEREST…………. 164.18

TOTAL………………………….. 932.52

ROAR FITNESS AUBURN LLC

Account 161769 BPPIN 99213

HEALTH CLUBS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 403.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 382.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 144.72

TOTAL………………………….. 929.72

ROBERT HAM PROPERTIES LLC

Parcel 05-07-35-0-000-008.000 PPIN 34582

COM NW COR NW4; TH ELY 210’S TO POB; SLY 675′;

ELY 208.75′; NLY 675′; WLY 240’S TO POB IN SEC 35,

T 20 N, R 25 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 664.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 173.89

TOTAL………………………….. 838.09

ROBERTS DOROTHY ANN

Parcel 10-03-07-1-001-018.000 PPIN 34541

PART OF LOT 4,BLK 3;COM SW COR LOT 4,BLK 3;TH E 48’S

TO POB;TH N 122’S;E 66’S TO E LN 24’ALLEY;S 122’S;

W 66’S ALG N LN JETER ST TO POB IN TOTTEN MAP IN SEC 17 T 19 N R 27 E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 235.04

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 253.12

COST, FEES, AND INTEREST…………. 209.17

TOTAL………………………….. 697.33

ROBINSON CALVIN

Parcel 10-03-08-3-000-029.000 PPIN 34711

PART OF LOT 1-C,BLK N;BEG SW COR LOT 1-C;TH NELY

100′;NWLY 50′;SWLY 100’TO E LN S 4TH ST;SELY 50′

TO POB IN TOTTEN MAP.,PB 2/9 IN SEC 8 T 19 N R 27 E

OPELIKA

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 90.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 47.82

COST, FEES, AND INTEREST…………. 179.02

TOTAL………………………….. 317.32

ROBINSON DANNY W

Parcel 17-02-09-0-000-076.000 PPIN 34687

PT LOT 13 LEDBETTER EST SD PB 8/127; BEG NW COR PAR;

E 472.6′;S 201.6′;W 334.7′;NW 225’S TO POB SEC 9,

T18N, R27E

[RES,GREEN,2 BARN] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,504.70

COST, FEES, AND INTEREST…………. 307.21

TOTAL………………………….. 1,811.91

ROBINSON WILLIE PERRY & GEARLDEAN W

Parcel 15-08-28-0-000-007.002 PPIN 34756

PART SE4 SE4 SEC 28 & PART NE4 NE4 SEC 33 T18N R29E:

COM NE COR SEC 33; S 35’S; W 670’S TO BEG; W 669.7′;

N 221.4′; E 669.7′; S 221.4′ TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 218.12

COST, FEES, AND INTEREST…………. 168.22

TOTAL………………………….. 386.34

ROCKY HUA

Account 150452 BPPIN 93316

AUTO REPAIR

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.79

TOTAL………………………….. 244.79

ROD THEFIT BARBER AT THE CONFIDENCE LAB

Account 149787 BPPIN 92905

BARBER SHOPS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 120.79

TOTAL………………………….. 253.79

RODRIGUEZ PATRICIA A & ROBERSON ERNEST J

Parcel 23-02-10-0-000-030.000 PPIN 53128

LOT 4 HALEY WOODS S/D

PLAT 22-63

SEC 10 T17N R28E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 246.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 129.87

TOTAL………………………….. 375.87

ROE REMODELING

Account 78695 BPPIN 69855

CONSTRUCTION – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 7.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 6.58

COST, FEES, AND INTEREST…………. 108.25

TOTAL………………………….. 122.63

ROGERS BRADON & LAURYN

Parcel 09-09-29-3-002-149.000 PPIN 41521

COM SW COR SW4 SEC 29 RUN N 509’S TO POB; TH E

170′; N 85′; W 170′; S 85′ TO POB IN SEC 29,

T 19 N, R 26 E.

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,466.92

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,526.76

COST, FEES, AND INTEREST…………. 298.52

TOTAL………………………….. 3,292.20

ROJAS-GARCIA ANTONIO & GUITIERREZ MARIS

Parcel 11-07-26-0-000-030.000 PPIN 71975

PART SEC 26 T19N R28E: COM INT E LINE & NE ROW LEE RD 252;

NW 490’S ON ROW TO BEG; NW 238.5′ ON ROW; NE 722.6′; W 171.1

‘; SW 753.6’ TO POB.

[RES,CARP,BARN] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,961.02

COST, FEES, AND INTEREST…………. 237.75

TOTAL………………………….. 3,198.77

ROLAND DAVID A JR & JENNIFER C

Parcel 19-07-26-0-000-010.003 PPIN 34888

PARCEL C, AL ROLAND SD, PB 17/148

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,983.58

COST, FEES, AND INTEREST…………. 254.91

TOTAL………………………….. 2,238.49

ROLAND LINDA & TYLER

Parcel 18-07-35-0-000-002.013 PPIN 25890

LOT 14, SURVEY FOR CLEVE KINDRED EST, PB 16/96

SEC 35, T18N, R26E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 221.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 132.36

TOTAL………………………….. 353.76

ROLAND LINDA & TYLER

Parcel 18-07-35-0-000-002.006 PPIN 25891

PAR 7, PLAT OF KINDRED EST DIV- DB 1331/109 SEC 35,

T18N, R26E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 119.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 122.39

TOTAL………………………….. 242.11

ROLAND LINDA & TYLER

Parcel 10-09-29-0-000-033.000 PPIN 26417

LOT 34 BALAIRE SD PB 7/5 OPELIKA

[RES,POOL,CARP]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 840.84

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 905.52

COST, FEES, AND INTEREST…………. 199.19

TOTAL………………………….. 1,945.55

ROLAND LINDA G "REVOCABLE TRUST"

Parcel 19-07-26-0-000-010.001 PPIN 34886

PART SW4 SEC 26, T18N, R26E;COM SW COR;N 1164′ TO

BEG;N 285′;NE 1673.44′ 1645’S TO SW ROW LEE RD 20;

SE 235’S;SW 1783.17′ 1755’S TO POB

[3 RES,CARP] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 3,268.41

COST, FEES, AND INTEREST…………. 447.83

TOTAL………………………….. 3,716.24

ROLAND LINDA G "REVOCABLE TRUST"

Parcel 19-07-26-0-000-010.006 PPIN 34890

PAR A, AL ROLAND SD, PB 17/148

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,088.64

COST, FEES, AND INTEREST…………. 211.04

TOTAL………………………….. 1,299.68

ROLAND LINDA G TRUST AGREEMENT

Parcel 19-06-23-0-000-015.000 PPIN 25925

TH E 1280’S; N 30’S TO NLY R/W 60′ UNNAMED CO RD &

POB; CONT N 1290’S E 1350’S N 280’S WLY 1390’S SWLY

1330’S TO NELY R/W 60′ UNNAMED CO RD SELY 310’S ALG SD R/W ELY 160’S ALG SD R/W TO POB IN SEC 23, T 18 N R 25 E.

[WARST] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,497.32

COST, FEES, AND INTEREST…………. 312.23

TOTAL………………………….. 1,809.55

ROLAND TYLER

Parcel 10-04-19-3-000-033.000 PPIN 42852

LOT 100 REPLAT LOTS 2,3,7,8 & 9-15

SOUTH WOODS S/D PLAT 22-120

SEC 19 T19N R27E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 784.68

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 845.04

COST, FEES, AND INTEREST…………. 211.94

TOTAL………………………….. 1,841.66

ROLAND TYLER

Parcel 10-04-19-3-000-016.000 PPIN 42875

LOT 113 REPLAT LOTS 2,3,7,8 & 9-15

SOUTH WOODS S/D PLAT 22-120

SEC 19 T19N R27E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 764.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 823.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 210.04

TOTAL………………………….. 1,797.64

ROOFS R US ROOFING COMPANY

Account 66895 BPPIN 61004

BUILDING TRADES

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 10.48

COST, FEES, AND INTEREST…………. 97.27

TOTAL………………………….. 107.75

ROOM 2 ROOM MOVERS LLC

Account 161770 BPPIN 99214

TRUCKING & MOVING COMPANIES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.07

TOTAL………………………….. 214.07

ROOTS AUBLIKALAKE LLC

Account 152865 BPPIN 94507

REAL ESTATE OFFICE

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 15.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 12.90

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.68

TOTAL………………………….. 139.18

ROOTS REAL ESTATE INVESTMENT DEVELOPMENT

Account 148116 BPPIN 92053

REAL ESTATE OFFICE

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 7.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 6.58

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.65

TOTAL………………………….. 128.03

ROOTS REAL ESTATE JANA JAGER

Account 146835 BPPIN 91533

REAL ESTATE OFFICE

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.41

TOTAL………………………….. 261.91

ROSALIE COURT LLC

Parcel 19-01-12-0-000-159.000 PPIN 51251

LOT 74 HARMON ESTATES S/D

SECTION 4

PLAT 21-93

SEC 12 T18N R25E

[2 DUP]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,552.72

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,672.16

COST, FEES, AND INTEREST…………. 274.72

TOTAL………………………….. 3,499.60

ROSS 1 LLC

Parcel 09-09-30-1-001-008.000 PPIN 1362

LOT 1 (LAND PARCEL ONLY)

ROSS-DRAKE S/D

FIRST REVISION

PLAT 9-188

SEC 30 T19N R26E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,644.24

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,770.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 286.87

TOTAL………………………….. 3,701.83

ROSS 1 LLC

Parcel 09-09-30-1-001-008.000-A-1 PPIN 98412

UNIT 1

ROSS POINT

A CONDOMINIUM

CONDO 5-23

SEC 30 T19N R26E

[CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 142.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 153.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 146.52

TOTAL………………………….. 442.44

ROSS 1 LLC

Parcel 09-09-30-1-001-008.000-A-2 PPIN 98414

UNIT 2 ROSS POINT

A CONDOMINIUM

CONDO PLAT 5-23

SEC 30 T19N R26E

[CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 142.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 153.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 148.32

TOTAL………………………….. 444.24

ROSS 1 LLC

Parcel 09-09-30-1-001-008.000-A-3 PPIN 98415

UNIT 3 ROSS POINT

A CONDOMINIUM

CONDO PLAT 5-23

SEC 30 T19N R26E

[CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 142.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 153.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 148.32

TOTAL………………………….. 444.24

ROSS 1 LLC

Parcel 09-09-30-1-001-008.000-A-4 PPIN 98416

UNIT 4 ROSS POINT A CONDOMINIUM

CONDO PLAT 5-23 SEC 30 T19N R26E

[CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 142.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 153.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 148.32

TOTAL………………………….. 444.24

ROSS 1 LLC

Parcel 09-09-30-1-001-008.000-A-5 PPIN 98417

UNIT 5 ROSS POINT A CONDOMINIUM

CONDO PLAT 5-23

SEC 30 T19N R26E [CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 142.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 153.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 148.32

TOTAL………………………….. 444.24

ROSS 1 LLC

Parcel 09-09-30-1-001-008.000-A-6 PPIN 98418

UNIT 6 ROSS POINT A CONDOMINIUM

CONDO PLAT 5-23 SEC 30 T19N R26E

[CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 142.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 153.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 148.32

TOTAL………………………….. 444.24

ROSS 1 LLC

Parcel 09-09-30-1-001-008.000-B-7 PPIN 98419

UNIT 7 ROSS POINT A CONDOMINIUM

CONDO PLAT 5-23

SEC 30 T19N R26E

[CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 142.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 153.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 148.32

TOTAL………………………….. 444.24

ROSS 1 LLC

Parcel 09-09-30-1-001-008.000-B-8 PPIN 98420

UNIT 8 ROSS POINT A CONDOMINIUM

CONDO PLAT 5-23

SEC 30 T19N R26E

[CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 142.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 153.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 148.32

TOTAL………………………….. 444.24

ROSS 1 LLC

Parcel 09-09-30-1-001-008.000-B-9 PPIN 98421

UNIT 9 ROSS POINT

A CONDOMINIUM CONDO PLAT 5-23

SEC 30 T19N R26E

[CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 142.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 153.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 148.32

TOTAL………………………….. 444.24

ROSS 1 LLC

Parcel 09-09-30-1-001-008.000B-10 PPIN 98422

UNIT 10 ROSS POINT A CONDOMINIUM

CONDO PLAT 5-23

SEC 30 T19N R26E

[CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 142.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 153.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 148.32

TOTAL………………………….. 444.24

ROSS 1 LLC

Parcel 09-09-30-1-001-008.000B-11 PPIN 98423

UNIT 11 ROSS POINT

A CONDOMINIUM CONDO PLAT 5-23

SEC 30 T19N R26E

[CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 142.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 153.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 148.32

TOTAL………………………….. 444.24

ROSS 1 LLC

Parcel 09-09-30-1-001-008.000B-12 PPIN 98424

UNIT 12 ROSS POINT

A CONDOMINIUM

CONDO PLAT 5-23

SEC 30 T19N R26E

[CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 142.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 153.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 148.32

TOTAL………………………….. 444.24

ROSS 1 LLC

Parcel 09-09-30-1-001-008.000C-13 PPIN 98425

UNIT 13 ROSS POINT

A CONDOMINIUM

CONDO PLAT 5-23

SEC 30 T19N R26E

[CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 142.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 153.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 148.32

TOTAL………………………….. 444.24

ROSS 1 LLC

Parcel 09-09-30-1-001-008.000C-14 PPIN 98426

UNIT 14 ROSS POINT

A CONDOMINIUM

CONDO PLAT 5-23

SEC 30 T19N R26E

[CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 142.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 153.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 148.32

TOTAL………………………….. 444.24

ROSS 1 LLC

Parcel 09-09-30-1-001-008.000C-15 PPIN 98427

UNIT 15 ROSS POINT

A CONDOMINIUM

CONDO PLAT 5-23

SEC 30 T19N R26E

[CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 142.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 153.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 148.32

TOTAL………………………….. 444.24

ROSS 1 LLC

Parcel 09-09-30-1-001-008.000C-16 PPIN 98428

UNIT 16 ROSS POINT

A CONDOMINIUM

CONDO PLAT 5-23

SEC 30 T19N R26E

[CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 142.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 153.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 148.32

TOTAL………………………….. 444.24

ROSS 1 LLC

Parcel 09-09-30-1-001-008.000C-17 PPIN 98429

UNIT 17 ROSS POINT

A CONDOMINIUM CONDO PLAT 5-23

SEC 30 T19N R26E [CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 142.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 153.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 148.32

TOTAL………………………….. 444.24

ROSS 1 LLC

Parcel 09-09-30-1-001-008.000C-18 PPIN 98430

UNIT 18 ROSS POINT

A CONDOMINIUM CONDO PLAT 5-23

SEC 30 T19N R26E

[CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 142.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 153.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 148.32

TOTAL………………………….. 444.24

ROUNDTREE COLE

Parcel 03-07-36-0-000-022.000 PPIN 84126

LOT 3 MCGINTY ESTATES S/D

PLAT 40-25 SEC 36 T20N R27E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 192.70

COST, FEES, AND INTEREST…………. 118.47

TOTAL………………………….. 311.17

ROWELL KEITH L & JOHN L ROWELL

Parcel 07-07-36-0-000-109.000 PPIN 5207

LOT 5, BLK 5 MEADOWVIEW ACRES S/D

PLAT 13-173 IN S36 T19N R24E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 519.36

COST, FEES, AND INTEREST…………. 199.82

TOTAL………………………….. 719.18

ROYAL FLUSH SEPTIC TANK PUMPING CO

Account 146721 BPPIN 91414

PLUMBERS

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 14.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 116.18

TOTAL………………………….. 226.78

ROYAL FURNITURE CO

Account 32895 BPPIN 45536

FURNITURE – NEW

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 218.92

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 183.76

COST, FEES, AND INTEREST…………. 120.72

TOTAL………………………….. 523.40

ROYAL KUTZ BARBERSHOP LLC

Account 164447 BPPIN 99706

BARBER SHOPS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.67

TOTAL………………………….. 208.67

ROYAL MEDIC LLC

Account 155630 BPPIN 96664

COMPUTER AND PERIPHERAL EQUIP MANUFACTURING

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 118.99

TOTAL………………………….. 251.99

ROYAL NAILS & SPA

Account 150328 BPPIN 93274

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 3.12

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2.71

COST, FEES, AND INTEREST…………. 107.86

TOTAL………………………….. 113.69

ROYLE TYLER JOHN & ROYLE JESSICA

Parcel 24-03-08-0-000-002.002 PPIN 23821

BEG IN NW COR;TH S 300’S NE 500′ W 430’S TO POB

IN SEC 8 T 17 N R 29 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 132.02

COST, FEES, AND INTEREST…………. 140.94

TOTAL………………………….. 272.96

RS ELECTRICAL SOLUTIONS LLC

Account 155633 BPPIN 96667

BUILDING TRADES

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 24.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 83.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.21

TOTAL………………………….. 221.21

RTN DOG TRAINING CO LLC AKA ROTTEN TO NICE

Account 164846 BPPIN 99772

PETS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 120.87

TOTAL………………………….. 215.87

RUSSELL JOCELYN R & TODD E

Parcel 15-05-15-0-000-145.000 PPIN 35177

LOT 95

EVANSWOODS COUNTRY ESTATES FIRST ADDITION & REPLAT

LOT 1 BLOCK D PLAT 13-88

S15 T18N R29E

[RES]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 0.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 183.65

TOTAL………………………….. 183.65

RW TEES INC

Account 36553 BPPIN 49027

COMMERCIAL PRINTING

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 56.68

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 48.17

COST, FEES, AND INTEREST…………. 112.32

TOTAL………………………….. 217.17

RWP PROPERTIES LLC

Account 159710 BPPIN 97934

INSURANCE AGENCIES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 367.12

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 343.36

COST, FEES, AND INTEREST…………. 134.57

TOTAL………………………….. 845.05

S&B INVESTMENT CORP

Account 155636 BPPIN 96671

REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 99.91

TOTAL………………………….. 168.91

S&B INVESTMENT CORP INC

Account 33845 BPPIN 46486

RV PARKS AND RECREATION CAMPS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 322.74

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.92

TOTAL………………………….. 437.66

SABATO MICHAEL

Parcel 14-09-31-0-003-020.001 PPIN 11405

COM INT S SEC LN & W R/W LEE RD 222;N 1370’S ALG R/W

TO POB;N 100.01′;W 179.3′;S 100′;E 177.5′ TO POB

SEC 31, T18N, R30E

[RES,CARP]

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 60.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 440.64

COST, FEES, AND INTEREST…………. 225.99

TOTAL………………………….. 726.83

SABORDE MI RANCHO

Account 151074 BPPIN 93752

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.39

TOTAL………………………….. 248.39

SADCH LLC

Account 152860 BPPIN 94502

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 74.36

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 61.49

COST, FEES, AND INTEREST…………. 108.71

TOTAL………………………….. 244.56

SAIN ASSOCIATES

Account 161773 BPPIN 99217

ENGINEERING SERVICES

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 94.51

TOTAL………………………….. 163.51

SALADWORKS LLC

Account 156736 BPPIN 97072

RESTAURANTS – THEME OR SPECIALTY

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.19

TOTAL………………………….. 250.19

SALEM 280 LLLP

Parcel 11-04-18-0-000-006.012 PPIN 97880

LOT 15A SALEM RIDGE

PLAT NO 2 PLAT 48-172

SEC 18 T19N R28E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 803.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 151.36

TOTAL………………………….. 954.96

SALEM 280 LLLP

Parcel 11-04-18-0-000-006.011 PPIN 97881

LOT 14

SALEM RIDGE

PLAT 47-155

SEC 18 T19N R28E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 260.76

COST, FEES, AND INTEREST…………. 121.53

TOTAL………………………….. 382.29

SAMFORD VILLAGE OWNERS'S ASSOCIATION

Parcel 09-08-28-4-000-001.019 PPIN 87113

RESIDUAL PORTION OF LOT 2-C-1-B

SAMFORD COMMERCIAL S/D PLAT 5

PORTION OF LOT 2-C

PLAT 42-164

SEC 28 T19N R26E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 5.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 5.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 144.49

TOTAL………………………….. 155.29

SAND PIT LLC THE

Account 98232 BPPIN 73133

EATING & DRINKING – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 21.32

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 18.15

COST, FEES, AND INTEREST…………. 116.58

TOTAL………………………….. 156.05

SANDERS APPLIANCE SALES & SERVICE INC

Account 35217 BPPIN 47858

APPLIANCES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 11.96

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 9.89

COST, FEES, AND INTEREST…………. 107.18

TOTAL………………………….. 129.03

SANDERS RANDALL G

Parcel 24-01-11-0-000-015.000 PPIN 35647

PART SEC 11 T17N R29E; BEG INT S SEC LINE & E ROW LEE RD 208; E 574′; NW 761.4; SW 275’S; SE 80′; SW 100′; SE 380’S TO POB

[2 SERLP] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,271.82

COST, FEES, AND INTEREST…………. 311.13

TOTAL………………………….. 1,582.95

SANDERS RANDALL G

Parcel 24-01-11-0-000-016.000 PPIN 35654

PART SEC 11 T17N R29E: COM SW COR; E 1770’S; TO E ROW LEE

RD 208; NW 380’S ON ROW TO BEG; NW 130’ON ROW; NE 284.5; SW

170′; SE 80′; SW 100′ TO POB

PHENIX CITY GARBAGE PU*

[RES,CARP] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 727.64

COST, FEES, AND INTEREST…………. 248.79

TOTAL………………………….. 976.43

SANNA BROTHERS LLC

Account 143239 BPPIN 89509

RESTAURANTS – THEME OR SPECIALTY

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 399.36

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 378.08

COST, FEES, AND INTEREST…………. 147.98

TOTAL………………………….. 925.42

SANTIAGO HIVER & VASQUEZ JUANA

Parcel 12-09-31-0-000-001.016 PPIN 4682

PART SEC 31 T19N R29E: COM SE COR; W 730’S TO BEG; W 540’S;

NE 45’S; N 366.3′; SE 640’S TO POB.

BEING PART LOT 27 CONCORD ESTATES PLAT 11-12

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 192.70

COST, FEES, AND INTEREST…………. 158.07

TOTAL………………………….. 350.77

SANTIAGO HIVER & VASQUEZ JUANA

Parcel 15-03-06-0-000-001.006 PPIN 55910

PART SEC 6 T18N R29E: COM INT N LINE & NW ROW LEE RD 424; SW

250’S ON ROW TO BEG; SW 540’S ON ROW; NW 168′; W 418′; NE

420’S; E 540’S; SE 300’S TO POB. BEING PART LOT 27 CONCORD

ESTATES PLAT 11-12

R29E

[RES,2 UTIL] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,385.38

COST, FEES, AND INTEREST…………. 444.09

TOTAL………………………….. 2,829.47

SARGENT DAVID JAMES & TOMMY JAMES

Parcel 07-08-34-0-000-007.000 PPIN 42957

PART SEC 34 T19N R24E: COM INT W LINE & NW ROW AL HWY 14; NE

670’S ON ROW TO BEG; NE 180’S; NW 296.3′; NE 147′; NW 360’S

; SW 330′; SE 660′ TO POB.

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 203.66

COST, FEES, AND INTEREST…………. 227.01

TOTAL………………………….. 430.67

SARTAIN RODNEY L & LEIGH

Parcel 08-08-27-0-000-112.000 PPIN 75955

UNIT 31

AUBURN LEGENDS RV RESORT CONDOMINIUMS

CONDO PLAT 4-67

SEC 27 T19N R25E

ON LAND PARCEL #08-08-27-0-000-080.001

[UTIL,CONDO] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 914.30

COST, FEES, AND INTEREST…………. 222.99

TOTAL………………………….. 1,137.29

SATTERWHITE GRADING SERVICES LLC

Account 155647 BPPIN 96682

EXCAVATION WORK

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 98.11

TOTAL………………………….. 167.11

SATURDAZE BOUTIQUE

Account 142850 BPPIN 89259

CLOTHING – GENERAL

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.59

TOTAL………………………….. 246.59

SAUNDERS CHARLES L JR

Parcel 09-04-19-4-000-246.000 PPIN 35760

LOT 17

CENTER POINT ESTATES 1ST REVISION

PLAT 19-67

SEC 19 T19N R26E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 156.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 168.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 144.18

TOTAL………………………….. 468.18

SAWYER REESE BAKING CO

Account 155649 BPPIN 96684

BAKERIES

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 42.09

COST, FEES, AND INTEREST…………. 90.09

TOTAL………………………….. 132.18

SAYEM LLC

Account 111502 BPPIN 79784

GROCERY – CONVENIENCE

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 30.36

COST, FEES, AND INTEREST…………. 94.57

TOTAL………………………….. 124.93

SCF RC FUNDING IV LLC

Parcel 19-01-01-0-000-023.000 PPIN 33273

LOT 1-A 10TH ADDITION

REPLAT OF LOT 1 6TH ADDITION

& LOT 1 10TH ADDITION

PACE S/D

PLAT 29-90

SEC 1 T18N R25E

[OTHHP,2 PAVIN,PAVE]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 28,554.24

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 30,750.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 2,821.72

TOTAL………………………….. 62,126.68

SCHMEAR'S AUTOMOTIVE

Account 143222 BPPIN 89499

AUTO REPAIR

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.79

TOTAL………………………….. 244.79

SCHNURRENBERGER JODY

Parcel 09-04-20-1-000-064.000 PPIN 22340

LOT 23,TOWN & COUNTRY EST.1ST ADD SD.,PB 8/73

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 992.16

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,068.48

COST, FEES, AND INTEREST…………. 216.93

TOTAL………………………….. 2,277.57

SCHNURRENBERGER JODY

Parcel 09-08-28-2-000-019.000 PPIN 44101

LOT 4 CHAPPELL S/D PLAT 13-216 S28 T19N R26E

[DUP]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 840.32

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 904.96

COST, FEES, AND INTEREST…………. 199.14

TOTAL………………………….. 1,944.42

SCHNURRENBERGER JODY

Parcel 09-08-28-2-000-021.000 PPIN 44103

LOT 6 CHAPPELL S/D PLAT 13-216 S28 T19N R26E

[DUP]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 840.32

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 904.96

COST, FEES, AND INTEREST…………. 199.14

TOTAL………………………….. 1,944.42

SCIPLE STEVEN D

Parcel 08-08-27-0-000-102.000 PPIN 75945

UNIT 22

AUBURN LEGENDS RV RESORT CONDOMINIUMS

CONDO PLAT 4-67

SEC 27 T19N R25E

ON LAND PARCEL #08-08-27-0-000-080.001

[CONDO]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 861.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 164.74

TOTAL………………………….. 1,025.74

SCURNOPOLI BILLIE SUE DUBOSE

Parcel 17-05-15-0-000-024.000 PPIN 13580

LOT 5

SANDRA ACRES

PB 17/138

[MFGHM,CARP,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 207.76

COST, FEES, AND INTEREST…………. 167.80

TOTAL………………………….. 375.56

SEI DESIGN LLC

Account 125690 BPPIN 83328

PERSONAL SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 12.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 10.32

COST, FEES, AND INTEREST…………. 107.23

TOTAL………………………….. 130.03

SEO GIL JA

Parcel 10-09-30-1-000-136.000 PPIN 91167

LOT 3

WYNDHAM VILLAGE

PHASE I SEC 3

PLAT 45-44,45,46

SEC 19.30 T19N R27E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 1,805.44

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,944.32

COST, FEES, AND INTEREST…………. 303.74

TOTAL………………………….. 4,053.50

SERGEN JOSEPH E & LORA

Parcel 22-02-04-0-000-009.004 PPIN 91588

LOT 2

TRUITT FARMS

PHASE 1

PLAT 45-95

SEC 4 T17N R27E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 591.22

COST, FEES, AND INTEREST…………. 143.60

TOTAL………………………….. 734.82

SERVANT STATION LLC

Parcel 15-02-03-0-000-021.001 PPIN 4770

PARCEL 1

LEE RD 379 SERVICE STATION REPLAT

PLAT 48-73

SEC 3 T18N R29E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 291.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 130.14

TOTAL………………………….. 422.06

SERVANT STATION LLC

Parcel 15-01-02-0-000-006.001 PPIN 69582

OUT PARCEL C

TIMBER RIDGE S/D PHASE II

CORRECTIVE PLAT

PLAT 46-198

SEC 2 T18N R29E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 184.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 128.90

TOTAL………………………….. 313.40

SESEK ROBERT & RHONDA G

Parcel 08-06-24-3-000-122.000 PPIN 50775

LOT 26

GREENEWOOD HEIGHTS S/D

PLAT 21-48

SEC 24 T19N R25E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 417.56

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 396.68

COST, FEES, AND INTEREST…………. 166.24

TOTAL………………………….. 980.48

SESSIONS COCKTAILS

Account 161671 BPPIN 99083

BARS & TAVERNS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 279.76

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 249.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 131.41

TOTAL………………………….. 660.45

SEVITA FKA THE MENTOR NETWORK

Account 98112 BPPIN 52861

MEDICAL – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 70.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 59.61

COST, FEES, AND INTEREST…………. 118.84

TOTAL………………………….. 248.65

SGA ROYAL COACH LLC

Account 35182 BPPIN 47823

REAL ESTATE OFFICE

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 5.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 4.30

COST, FEES, AND INTEREST…………. 106.63

TOTAL………………………….. 116.13

SHANNON MICHAEL V; STROBEL DAVIS L;

Parcel 10-03-08-4-000-002.001 PPIN 36248

COM SE COR SE1/4 TH W 1500’S N 50’S TO NLY R/W US

HWY 280 & POB CONT N 650′ W 300′ S 650′ TO NLY R/W

US 280 E 300′ ALG SD R/W TO POB IN SE1/4 IN S 8 T 19

N R 27 E

[SERLP,PAVIN ]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 3,342.04

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 3,599.12

COST, FEES, AND INTEREST…………. 508.55

TOTAL………………………….. 7,449.71

SHARK NINJA MANAGEMENT COMPANY

Account 75788 BPPIN 67157

RETAIL – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 10.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 8.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 107.06

TOTAL………………………….. 126.06

SHARPE MICHAEL W

Parcel 10-01-01-0-000-029.000 PPIN 48788

LOT 2

HODNETT ROAD S/D

PLAT 20-61

SEC 1 T19N R27E

[MFGHM,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 675.68

COST, FEES, AND INTEREST…………. 196.06

TOTAL………………………….. 871.74

SHEILA C'S BURGER BARN

Account 131300 BPPIN 85423

RESTAURANTS – THEME OR SPECIALTY

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 309.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 281.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 141.38

TOTAL………………………….. 731.98

SHIVELY LEANNE & WARD CHRISTINE

Parcel 14-08-33-0-000-297.000 PPIN 73903

LOT 80

SILVER LEAF S/D

PLAT 31-70

SEC 33 T18N R30E

[RES,UTIL]

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 436.56

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,482.77

COST, FEES, AND INTEREST…………. 215.97

TOTAL………………………….. 2,135.30

SHOFF LLC

Account 112504 BPPIN 80425

ACCOUNTING & BOOKKEEPING OFFICE

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 10.92

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 9.03

COST, FEES, AND INTEREST…………. 105.30

TOTAL………………………….. 125.25

SHRI BABAJI DM LLC

Account 146564 BPPIN 91015

GROCERY – CONVENIENCE

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 466.96

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 450.88

COST, FEES, AND INTEREST…………. 152.50

TOTAL………………………….. 1,070.34

SHRI BABAJI DM LLC

Account 146564 BPPIN 100339

GROCERY – CONVENIENCE

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 466.96

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 450.88

COST, FEES, AND INTEREST…………. 152.50

TOTAL………………………….. 1,070.34

SID TOOL CO INC

Account 103076 BPPIN 79689

LEASED EQUIPMENT

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 76.44

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 63.21

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.68

TOTAL………………………….. 250.33

SID TOOL CO INC

Account 103076 BPPIN 79690

LEASED EQUIPMENT

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 397.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 376.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 139.24

TOTAL………………………….. 913.44

SIGNATURE 2 NAIL SALON

Account 161880 BPPIN 99323

NAIL SALONS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.39

TOTAL………………………….. 248.39

SILVER EAGLE CONSTRUCTION INC

Account 35283 BPPIN 47924

GENERAL CONTRACTORS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 127.92

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 108.64

COST, FEES, AND INTEREST…………. 120.05

TOTAL………………………….. 356.61

SIMMONS BESSIE LEE

Parcel 22-01-12-0-000-042.000 PPIN 24349

LOT 11

GREENRIDGE SD

PB 18/42

SEC 12, T17N, R27E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 196.80

COST, FEES, AND INTEREST…………. 118.66

TOTAL………………………….. 315.46

SIMMONS JESSE TRENT & LINDSAY SHEA

Parcel 02-08-27-0-000-005.004 PPIN 82909

LOT 1-A-1

CORBETT S/D

FIRST ADDITION

REDIVISION OF LOT 1 REDIV LOT 1-A

PLAT 42-180

SEC 27 T20N R28E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 521.52

COST, FEES, AND INTEREST…………. 154.87

TOTAL………………………….. 676.39

SIMPLY CHIC

Account 120395 BPPIN 81818

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 7.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 6.58

COST, FEES, AND INTEREST…………. 108.25

TOTAL………………………….. 122.63

SIMPLY MEDIA LLC

Account 161776 BPPIN 99220

ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.47

TOTAL………………………….. 210.47

SIMPSON ALFRED LAMAR

Parcel 17-07-36-0-000-012.002 PPIN 36715

PART SE4 SEC 36 T18N R27E: COM INT S LINE & W ROW LEE RD 134

; NE 1030’S ON ROW TO BEG; NE 270′ ON ROW; NW 322.7′; SW

270′; SE 322.7′ TO POB.

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 720.78

COST, FEES, AND INTEREST…………. 241.29

TOTAL………………………….. 962.07

SIMPSON JOHN (TD) & SIMPSON INEZ BAKER

Parcel 09-02-10-0-000-032.000 PPIN 39154

PART SE4 SEC 10, T19N, R26E;BEG INT NE ROW WOODS RD

& SE ROW OAKBOWERY CONNECTOR RD;NE 115.2′ ON ROW;

E 65’S;SE 149.6′;SW 170’S;NW 185’S ON ROW TO POB

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 51.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 55.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 168.61

TOTAL………………………….. 275.53

SIMS TODD ANTHONY

Parcel 12-08-28-0-000-029.001 PPIN 98874

BLOCK B-2

PROPERTY DIVISION FOR

TMP CUSTOM HOMES LLC

PART OF BLOCK B, AVALON ACRES, SECT 4

PLAT 48-43

SEC 28 T19N R29E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 427.22

COST, FEES, AND INTEREST…………. 156.02

TOTAL………………………….. 583.24

SINGH BROTHERS LLC

Account 97216 BPPIN 76374

LIQUOR

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 131.56

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 111.78

COST, FEES, AND INTEREST…………. 116.75

TOTAL………………………….. 360.09

SINGH MANJEET

Parcel 10-05-16-2-000-007.000 PPIN 11541

PART NE4 SEC 16 T19N R27E: BEG INT SE ROW I-85 & S ROW

COLUMBUS PKWY; E 196′ ON ROW; SW 168′; NW 115′; N 145′ TO

POB.

[CONVS,CANOP,PAVIN,PAVE]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 2,055.04

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,213.12

COST, FEES, AND INTEREST…………. 346.87

TOTAL………………………….. 4,615.03

SINGLETON MELISSA L

Parcel 11-04-19-0-000-014.004 PPIN 66144

PART LOT 2 STYRES S/S PLAT 17-33 SEC 19 T19N R28E: COM SW

COR LOT 2; NE 186.02′ TO BEG; NE 210′; NW 210′; SW 210′; SE

210′ TO POB.

[MFGHM,UTIL,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 515.78

COST, FEES, AND INTEREST…………. 223.06

TOTAL………………………….. 738.84

SIO2 MEDICAL PRODUCTS INC

Account 107270 BPPIN 78985

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,708.72

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,840.16

COST, FEES, AND INTEREST…………. 264.10

TOTAL………………………….. 3,812.98

SIO2 MEDICAL PRODUCTS INC

Account 107271 BPPIN 78986

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 77,426.96

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 83,330.88

COST, FEES, AND INTEREST…………. 7,338.50

TOTAL………………………….. 168,096.34

SIO2 MEDICAL PRODUCTS INC

Account 107271 BPPIN 79120

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,513.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,629.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 245.83

TOTAL………………………….. 3,388.63

SIO2 MEDICAL PRODUCTS INC

Account 111602 BPPIN 79985

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 2,574.52

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,772.56

COST, FEES, AND INTEREST…………. 345.02

TOTAL………………………….. 5,692.10

SIO2 MEDICAL PRODUCTS INC

Account 115505 BPPIN 80974

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,430.72

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,341.30

COST, FEES, AND INTEREST…………. 229.14

TOTAL………………………….. 3,001.16

SIO2 MEDICAL PRODUCTS INC

Account 115505 BPPIN 83248

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,114.56

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,044.90

COST, FEES, AND INTEREST…………. 201.58

TOTAL………………………….. 2,361.04

SIO2 MEDICAL PRODUCTS INC

Account 115505 BPPIN 83249

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 7,206.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 6,756.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 732.71

TOTAL………………………….. 14,695.11

SIO2 MEDICAL PRODUCTS INC

Account 115505 BPPIN 83252

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 2,756.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,584.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 344.76

TOTAL………………………….. 5,686.06

SIO2 MEDICAL PRODUCTS INC

Account 126411 BPPIN 84286

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 2,503.68

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,347.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 322.69

TOTAL………………………….. 5,173.57

SIO2 MEDICAL PRODUCTS INC

Account 130974 BPPIN 85150

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,126.84

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,213.52

COST, FEES, AND INTEREST…………. 209.72

TOTAL………………………….. 2,550.08

SIO2 MEDICAL PRODUCTS INC

Account 131980 BPPIN 85708

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 4,336.64

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 4,065.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 482.50

TOTAL………………………….. 8,884.74

SIO2 MEDICAL PRODUCTS INC

Account 145634 BPPIN 90099

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 33,411.84

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 31,323.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 3,017.49

TOTAL………………………….. 67,752.93

SIO2 MEDICAL PRODUCTS INC

Account 146853 BPPIN 91552

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 9,140.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 8,545.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 900.26

TOTAL………………………….. 18,585.94

SIO2 MEDICAL PRODUCTS INC

Account 155590 BPPIN 91553

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,621.36

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,746.08

COST, FEES, AND INTEREST…………. 255.93

TOTAL………………………….. 3,623.37

SIO2 MEDICAL PRODUCTS INC

Account 146854 BPPIN 94388

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 302,120.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 283,237.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 26,445.49

TOTAL………………………….. 611,802.99

SIO2 MEDICAL PRODUCTS INC

Account 146854 BPPIN 98114

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 9,359.68

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 8,774.70

COST, FEES, AND INTEREST…………. 920.45

TOTAL………………………….. 19,054.83

SIO2 MEDICAL PRODUCTS INC

Account 160659 BPPIN 98298

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 250,179.84

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 234,543.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 21,916.95

TOTAL………………………….. 506,640.39

SIO2 MEDICAL PRODUCTS INC / AUBURN IDB

Parcel 19-02-09-0-000-011.000 PPIN 72952

LOT 5-A AUBURN TECHNOLOGY PARK WEST

EXPIRES 2023 COLLECTION YEAR

REDIV OF LOT 5 2ND REDIVISION LOT B

PLAT 44-118 SEC 9 T18N R25E

[MANLI,2 PAVIN,PAVE]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 58,624.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 63,134.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 5,635.76

TOTAL………………………….. 127,394.96

SIO2 MEDICAL PRODUCTS INC / AUBURN IDB

Parcel 19-02-09-0-000-016.000 PPIN 78589

THAT PART LOT 13-A-1 LYING IN SEC 9

REDIVISON OF LOT 13-A

AUBURN TECHNOLOGY PARK WEST

PLAT 44-23

SEC 9 T18N R25E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 66.24

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 62.10

COST, FEES, AND INTEREST…………. 156.98

TOTAL………………………….. 285.32

SIO2 MEDICAL PRODUCTS INC / AUBURN IDB

Parcel 19-05-16-0-000-018.000 PPIN 78590

THAT PART LOT 13-A-1 LYING IN SEC 16

REDIVISION OF LOT 13-A

AUBURN TECHOLOGY PARK WEST

PLAT 44-23

SEC 16 T18N R25E

SEC 16 T18N R25E

[MANLI,2 PAVIN,PAVE]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 8,459.52

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 7,930.80

COST, FEES, AND INTEREST…………. 897.76

TOTAL………………………….. 17,288.08

SIO2 MEDICAL PRODUCTS INC / AUBURN IDB

Parcel 19-05-16-0-000-018.000AB32 PPIN 94427

“IMPROVEMENT ONLY-ADDITION”

THAT PART LOT 13-A-1 LYING IN SEC 16

REDIVISION OF LOT 13-A

AUBURN TECHOLOGY PARK WEST

PLAT 44-23

SEC 16 T18N R25E

ON LAND PARCEL 19-05-16-0-000-018.000

[MANLI]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 8,249.92

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 7,734.30

COST, FEES, AND INTEREST…………. 883.09

TOTAL………………………….. 16,867.31

SIPS BY TIP

Account 155690 BPPIN 96727

FOOD TRUCK

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.87

TOTAL………………………….. 206.87

SIX DOLLAR CAFE

Account 157710 BPPIN 97190

FOOD TRUCK

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.87

TOTAL………………………….. 206.87

SIZEMORE MOBILE HOME PARK

Account 155693 BPPIN 96736

RV PARKS AND RECREATION CAMPS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 103.51

TOTAL………………………….. 172.51

SKEESICK JONATHAN GILBERT

Parcel 02-08-33-0-000-007.016 PPIN 97778

LOT 2-B RUDD ACRES S/D

REPLAT OF LOT 2

PLAT 47-144

SEC 33 T20N R28E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 378.02

COST, FEES, AND INTEREST…………. 135.81

TOTAL………………………….. 513.83

SKINNY LABS INC

Account 160014 BPPIN 98021

LEASED EQUIPMENT

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,300.18

COST, FEES, AND INTEREST…………. 146.71

TOTAL………………………….. 1,446.89

SKIPPER GROUP INC

Account 149643 BPPIN 92804

PROFESSIONAL CONSULTING SERVICES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.39

TOTAL………………………….. 248.39

SKOGLUND DANIEL K & VENETIA M

Parcel 01-05-15-0-000-002.007 PPIN 41

LEASED LOT G3, CROOK & BAGGETT PROP

[BOATH,PIER]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.78

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.52

TOTAL………………………….. 179.30

SLEEPY HOLLOW PINESTRAW LLC

Account 148788 BPPIN 92418

LANDSCAPE AND LAWN SERVICES

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 103.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 103.26

TOTAL………………………….. 206.76

SLINGING PICKETS FENCE CO

Account 155696 BPPIN 96741

CONSTRUCTION – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 10.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.76

TOTAL………………………….. 193.76

SLOAN DANIEL P & WANDA L

Parcel 09-08-33-0-000-427.000 PPIN 58844

LOT 509 MOORE’S MILL S/D 5TH ADDITION PLAT 25-51

SEC 33 T19N R26E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,924.52

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,019.56

COST, FEES, AND INTEREST…………. 312.48

TOTAL………………………….. 4,256.56

SMALLWOOD WILLIAM & KIMBERLY

Parcel 12-09-31-0-000-001.036 PPIN 28378

COM @ THE NW COR SEC 31; E 2615’S S 1450’S ALG

UNNAMED CO RD TO POB; W 362.9′ S 365′ E 365′ N

365 TO POB IN SEC 31, T 19 N, R 29 E.

[MFGHM,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 338.96

COST, FEES, AND INTEREST…………. 227.70

TOTAL………………………….. 566.66

SMARTSKY NETWORKS LLC

Account 146536 BPPIN 90943

DEALERS & SUPPLIERS – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 549.12

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 539.36

COST, FEES, AND INTEREST…………. 156.98

TOTAL………………………….. 1,245.46

SMB LAND LLC

Parcel 19-02-03-0-000-040.000 PPIN 96360

LOT 73 THE SILOS AT CONWAY

PLAT 47-27 SEC 3 T18N R25E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 292.76

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 315.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 155.16

TOTAL………………………….. 763.20

SMB LAND LLC

Parcel 09-01-02-4-000-062.000 PPIN 97734

LOT 42 CANNON GATE FINAL PLAT

PHASE 3B PLAT 47-132

SEC 2 T19N R26E

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 273.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 294.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 155.12

TOTAL………………………….. 722.12

SMITH CLEM & VIVIAN P

Parcel 08-06-24-3-000-006.007 PPIN 37045

LOT 7,PINE BROOK SD.,PB 10/131

SEC 24 T 19 N R 25 E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 378.56

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 286.04

COST, FEES, AND INTEREST…………. 166.71

TOTAL………………………….. 831.31

SMITH GEORGE W

Parcel 05-07-26-0-000-031.000 PPIN 39194

COM SW COR SW1/4; TH ELY 450’S TO POB; CONT ELY

207′; NLY 160’S TO SELY R/W CO HWY 23; SWLY 230’S

ALG SD SELY R/W; SELY 125’S TO POB IN SEC 26 T 20 N

R 25 E

[MFGHM,MISC,MHSKT]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 144.32

COST, FEES, AND INTEREST…………. 170.29

TOTAL………………………….. 314.61

SMITH JOANNE R *LIFE ESTATE*

Parcel 15-08-33-0-000-017.031 PPIN 37155

PARCEL 31, HOSPILIKA TRAIL S/D, UNIT 2, PB 12/7.

SEC 33, T 18 N, R 29 E.

[MFGHM,MHSKT]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 20.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 128.72

TOTAL………………………….. 149.22

SMITH KRISTINA

Parcel 14-09-31-0-002-131.000 PPIN 27926

LOT 1, BLK D, GREEN ACRES #2 S/D, PB 7/188 IN

SEC 31, T 18 N, R 30 E.

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 14.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 116.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 144.48

TOTAL………………………….. 275.12

SMOKE BUDDY'S LLC

Account 111325 BPPIN 79593

TOBACCO

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 108.16

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 89.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.69

TOTAL………………………….. 312.29

SMOKE BUDDY'S LLC

Account 143330 BPPIN 89566

TOBACCO

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 204.88

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 169.42

COST, FEES, AND INTEREST…………. 122.64

TOTAL………………………….. 496.94

SMOOTH OPERATORS INC

Account 103338 BPPIN 77965

RESTAURANTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 250.12

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 217.36

COST, FEES, AND INTEREST…………. 121.84

TOTAL………………………….. 589.32

SMOOTH OPERATORS INC

Account 156312 BPPIN 96990

RESTAURANTS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 339.04

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 313.12

COST, FEES, AND INTEREST…………. 135.15

TOTAL………………………….. 787.31

SNL DISTRIBUTION SERVICES CORP

Account 54059 BPPIN 56411

TRANSPORTATION – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 405.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 384.80

COST, FEES, AND INTEREST…………. 141.77

TOTAL………………………….. 932.17

SO GLOW LLC

Account 155703 BPPIN 96751

TANNING SALONS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 164.32

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 135.88

COST, FEES, AND INTEREST…………. 121.11

TOTAL………………………….. 421.31

SOCIETY SOUTH LLC

Account 149655 BPPIN 92811

STOCK BROKERS & DEALERS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.19

TOTAL………………………….. 250.19

SOLAR ELECTRIC CORP

Parcel 09-06-14-1-000-041.001 PPIN 54280

LOT 4 BLOCK S PEPPERELL S/D PLAT 6-4,5

SEC 14 T19N R26E

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 237.64

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 255.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 151.81

TOTAL………………………….. 645.37

SOUTH ASH HOLDINGS LLC

Parcel 10-09-31-0-000-107.000 PPIN 14328

LOT 2, TIMBER HILLS PAR B, PB 8/147 IN OPELIKA.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 73.80

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.12

TOTAL………………………….. 186.92

SOUTH ASH HOLDINGS LLC

Parcel 10-09-31-0-000-108.000 PPIN 14329

LOT 3, TIMBER HILLS PAR B, PB 8/147 IN OPELIKA.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 65.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 112.75

TOTAL………………………….. 178.35

SOUTH OAK TITLE & CLOSING

Account 161846 BPPIN 99287

ABSTRACT & TITLE

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.27

TOTAL………………………….. 212.27

SOUTHEAST MEDICAL CENTER LLC

Account 149660 BPPIN 92815

MEDICAL LABORATORIES & CLINICS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 7.28

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 6.15

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.60

TOTAL………………………….. 127.03

SOUTHEASTERN BENEFITS GROUP LLC

Account 157854 BPPIN 97278

INSURANCE AGENCIES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.81

TOTAL………………………….. 258.31

SOUTHEASTERN DISASTER RELIEF SERVICES

Account 106967 BPPIN 78821

PERSONAL SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 316.16

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 288.48

COST, FEES, AND INTEREST…………. 135.21

TOTAL………………………….. 739.85

SOUTHEASTERN MOBILE HOMES LLC

Parcel 17-04-20-0-000-006.000 PPIN 37178

PART NW4 NW4 SEC 20 T18N R27E: COM INT E LINE & N ROW LEE RD

114; SW 185’S ON ROW TO BEG; SW 177.5′ ON ROW; N 879.8′; E

105.06′; N 186.8′; E 251.5′; S 689.8′; W 179.2′; S 374.8′ TO

POB

[TLRPK,BARN] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,152.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 276.93

TOTAL………………………….. 1,429.85

SOUTHERN & SAVORY LLC

Account 154782 BPPIN 95591

RESTAURANTS – THEME OR SPECIALTY

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 120.79

TOTAL………………………….. 253.79

SOUTHERN CROSSING LLC

Account 38654 BPPIN 49517

NOVELTIES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 11.96

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 9.89

COST, FEES, AND INTEREST…………. 101.78

TOTAL………………………….. 123.63

SOUTHERN IMPACT GROUP LLC

Account 149859 BPPIN 92948

PROFESSIONAL CONSULTING SERVICES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.47

TOTAL………………………….. 205.47

SOUTHERN ROOTS HAIR & BOUTIQUE

Account 155722 BPPIN 96775

BEAUTY SHOPS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 99.91

TOTAL………………………….. 168.91

SOUTHERN ROOTS LAWN CARE

Account 146715 BPPIN 91407

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 14.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 116.18

TOTAL………………………….. 226.78

SOUTHERN SUDS LLC

Account 166609 BPPIN 99965

AUTO QUICK SERVICE

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 98.11

TOTAL………………………….. 167.11

SOUTHERN TECHNOLOGY INVESTMENTS LLC

Account 149865 BPPIN 92954

RESTAURANTS – THEME OR SPECIALTY

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 120.79

TOTAL………………………….. 253.79

SOUTHRIDGE PROPERTIES LLP

Parcel 17-07-25-0-000-010.003 PPIN 98923

LOT 2 DANIEL LAKES

PLAT 48-56

SEC 25 T18N R27E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 537.10

COST, FEES, AND INTEREST…………. 133.97

TOTAL………………………….. 671.07

SP DEVELOPMENT INC

Parcel 01-05-21-0-000-170.000 PPIN 78290

LOT 59 THE VILLAGE AT HALAWAKA S/D

PH FOUR

PLAT 34-168

SEC 21 T20N R29E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 246.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 129.87

TOTAL………………………….. 375.87

SPENCER GIFTS LLC

Account 115337 BPPIN 99956

RETAIL – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 236.08

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 202.24

COST, FEES, AND INTEREST…………. 124.12

TOTAL………………………….. 562.44

SPIRIT CK PORTFOLIO III LLC

Parcel 10-02-09-3-000-005.002 PPIN 37595

PAR B, POSEY SD, 1ST REV, PB 12/23 SEC 9, T19N,R27E

[CONVS,2 PAVIN,2 CANOP,WA

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 7,060.04

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 7,603.12

COST, FEES, AND INTEREST…………. 791.24

TOTAL………………………….. 15,454.40

SPIRITUAL GODDESS BOUTIQUE LLC

Account 157862 BPPIN 97286

BEAUTY SHOPS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 57.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 47.30

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.10

TOTAL………………………….. 218.60

SPIRITUAL GODDESS BOUTIQUE LLC

Account 157862 BPPIN 100069

ACCOUNTING & BOOKKEEPING OFFICE

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 57.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 47.30

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.70

TOTAL………………………….. 222.20

SPIRITUALLY WEALTHY LLC

Account 154760 BPPIN 95515

PERSONAL SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.19

TOTAL………………………….. 250.19

SQUEAKY CLEAN WINDOWS

Account 75803 BPPIN 67169

JANITORIAL/CLEANING SERVICE

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 5.52

COST, FEES, AND INTEREST…………. 88.45

TOTAL………………………….. 93.97

SSK WILD ANIMAL CONTROL LLC

Account 148709 BPPIN 92383

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 22.36

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 19.01

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.86

TOTAL………………………….. 156.23

STADIUM VIEW CONDOMINIUMS LLC

Parcel 08-07-25-1-002-084.000 PPIN 8905

PART LOTS 6,7 & 8 BLOCK 134 CHAMBERS MAP OF AUBURN PLAT 2-15

: BEG NE COR LOT 6; S 411.9′; W 206.7′; N 136.7′; E 168.4′;

N 274.8′ TO S ROW W GLENN AVE; E 48.5′ ON ROW TO POB.

BEING LAND PARCEL FOR “STADIUM VIEW CONDOMINIUMS”

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 4,199.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 4,522.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 588.65

TOTAL………………………….. 9,309.65

STANLEY RANDALL & SARAH I

Parcel 01-05-21-0-000-040.000 PPIN 49422

LOT 8 LONG BRIDGE ESTATES S/D

PHASE 1 PLAT 20-122

SEC 21 T20N R29E

[RES]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 966.26

COST, FEES, AND INTEREST…………. 165.88

TOTAL………………………….. 1,132.14

STARCO GROUP LLC

Parcel 08-07-35-0-000-017.000 PPIN 656

LOT 2-A RIDGEWOOD VILLAGE S/D 3RD PHASE

REDIVISION OF LOT 2

PLAT 19-163 SEC 35 T19N R25E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 2,491.84

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,683.52

COST, FEES, AND INTEREST…………. 367.89

TOTAL………………………….. 5,543.25

STARCO GROUP LLC

Parcel 09-06-13-1-002-034.000 PPIN 1043

LOT 5 BLK 5 VILLAGE PROPERTY OPELIKA MFG CORP SD PB 4/49 OPELIKA

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 187.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 201.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 147.10

TOTAL………………………….. 535.90

STARCO GROUP LLC

Parcel 09-05-21-2-000-021.001 PPIN 10817

LOT 2 AUBURN HEIGHTS PARK

PB 18/63

SEC 21, T19N, R26E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 466.44

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 502.32

COST, FEES, AND INTEREST…………. 167.79

TOTAL………………………….. 1,136.55

STARCO GROUP LLC

Parcel 19-05-21-0-000-004.000 PPIN 12773

BEG INT W SEC LINE AND NWLY R/W I-85;NELY 2500’S

ALG SD R/W;W 2230’S;S 1195’S TO POB IN SEC 21 T 18 N R 25 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 71.58

COST, FEES, AND INTEREST…………. 141.82

TOTAL………………………….. 213.40

STARCO GROUP LLC

Parcel 19-05-21-0-000-010.000 PPIN 12774

BEG INT W SEC LINE AND NLY R/W LOACHAPOKA & SOCIETY

HILL RD;TH N 762′ TO S ROW I-85; NE ALNG ROW 880′ TO CENTERL

INE OF CREEK; S ALNG CREEK 863′ TO N ROW LEE RD 14; TH SWLY

ALNG ROW 807′ TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 37.49

COST, FEES, AND INTEREST…………. 174.49

TOTAL………………………….. 211.98

STARCO GROUP LLC

Parcel 09-04-20-1-000-027.001 PPIN 21701

LOT 3 T Q HILYER S/D

PLAT 22-54

SEC 20 T19N R26E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 228.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 246.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 149.18

TOTAL………………………….. 624.38

STARCO GROUP LLC

Parcel 19-02-03-0-000-003.000 PPIN 35395

PART W2 NW4 SEC 3 T18N R25E: BEG SE COR; N 1345’S; SW 1330’S

; S 595’S; E 25′; SE 136.6′; SE 277.1′; SE 60’S; SW 225.4′;

E 1090’S TO POB.

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 805.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 871.02

COST, FEES, AND INTEREST…………. 237.44

TOTAL………………………….. 1,913.94

STARCO GROUP LLC

Parcel 19-02-04-0-000-003.000 PPIN 35396

PART NE4 SEC 4 T18N R25E: COM NE COR; S 1510’S TO

BEG; S 525’S; W 300’S; N 466.9′; NE 300’S TO POB.

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 310.44

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 334.67

COST, FEES, AND INTEREST…………. 174.83

TOTAL………………………….. 819.94

STARCO GROUP LLC

Parcel 09-06-23-3-000-022.000 PPIN 37975

PART SW1/4 SEC 23 T19N R26E: BEG INT E LINE & SE ROW

FREDSRICK RD; SW 215’S ON ROW; S 1440’S; E 225’S; N 1525’S

TO POB. LESS AC FOR ROW OF A UNNAMED RD FOR THE CITY OF

OPELIKA

[SERLP,2 MINI,2 PAVIN ,OF

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 5,386.16

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 5,800.48

COST, FEES, AND INTEREST…………. 681.60

TOTAL………………………….. 11,868.24

STARCO GROUP LLC

Parcel 09-06-23-4-000-007.000 PPIN 37976

PART SE1/4 SEC 23 T19N R26E: BEG INT W LINE & SE ROW

FREDERICK RD; NE 50’S ON ROW; SE 1535’S; W 115’S; N 1525’S

TO POB. LESS AC FOR ROW OF A UNNAMED RD FOR THE CITY OF

OPELIKA

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 973.96

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,048.88

COST, FEES, AND INTEREST…………. 267.43

TOTAL………………………….. 2,290.27

STARCO GROUP LLC

Parcel 19-01-02-0-000-035.000 PPIN 37987

LOT 7 CONWAY LANE SD PB 3/68 IN S 2 T 18 N R 25 E

[RES,TLRPK] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 4,942.14

COST, FEES, AND INTEREST…………. 400.65

TOTAL………………………….. 5,342.79

STARCO GROUP LLC

Parcel 09-05-21-2-000-022.001 PPIN 37988

BEG INT HWY 29 & S LINE NW1/4 NE ALG AD R/W 100′;

NW 651.8′ SW 100′ SE 656’S TO POB IN SEC 21 T 19 N

R 26 E

[SERLP,DUP,RES,PAVIN ]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 3,620.24

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 3,898.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 498.55

TOTAL………………………….. 8,017.51

STARCO GROUP LLC

Parcel 19-04-20-0-000-005.000 PPIN 38984

BEG @ INT LEE-MACON CO LN & E SEC LN;TH N 1320’TO

S R/W LOACHAPOKA-SOCIETY HILL RD;W ALG R/W 1200’TO

SELY R/W I-85;SWLY 190’S;S 740’S TO CO LN;SE ALG CO

LN IN 1500’S TO POB IN SEC 20 T 18 N R 25 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 72.24

COST, FEES, AND INTEREST…………. 176.05

TOTAL………………………….. 248.29

STARCO GROUP LLC

Parcel 19-05-21-0-000-011.000 PPIN 38985

ALL THAT PART SW1/4 LYING S OF LOACHAPOKA AND

SOCIETY HILL RD AND LYING W OF CREEK IN SEC 21

T 18 N R 25 E

[2 RES,2 BARN] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,180.38

COST, FEES, AND INTEREST…………. 343.02

TOTAL………………………….. 2,523.40

STARCO GROUP LLC

Parcel 19-08-28-0-000-004.000 PPIN 38986

BEG NW COR OF THE NW 1/4 SEC 28 T18N R25E; TH SELY 2110’S

TO CHOCLAFAULA CREEK CL; NLY ALONG CL 820’S; W 1700’S TO POB

LYING IN NW 1/4 SEC 28 T 18 N R 25 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 55.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 162.69

TOTAL………………………….. 218.09

STARCO GROUP LLC

Parcel 19-02-03-0-000-024.000 PPIN 56707

LOT 1

TAL-HIEM ACRES

STH ADDITION

PLAT 23-193

SEC 3 T18N R25E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 379.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 408.80

COST, FEES, AND INTEREST…………. 163.28

TOTAL………………………….. 951.68

STARCO GROUP LLC

Parcel 19-04-20-0-000-004.001 PPIN 63240

PART SEC 20 T18N R25E: COM SE COR; NW 1495’S ON COUNTY LINE

TO BEG; NW 770’S; NE 770’S ON SE ROW I-85; S 700’S TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 14.49

COST, FEES, AND INTEREST…………. 141.05

TOTAL………………………….. 155.54

STARCO GROUP LLC

Parcel 08-07-35-0-000-014.002 PPIN 91100

LOT 2 GENTILLY PARK SUBDIVISION

PLAT 45-50

SEC 35 T19N R25E

[RETMX,CANOP] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 20,420.46

COST, FEES, AND INTEREST…………. 1,082.77

TOTAL………………………….. 21,503.23

STARKE AGENCY

Account 35655 BPPIN 48296

INSURANCE AGENCIES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 86.84

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 71.81

COST, FEES, AND INTEREST…………. 112.94

TOTAL………………………….. 271.59

STARKE AGENCY

Account 162822 BPPIN 99403

AGENCIES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.01

TOTAL………………………….. 256.51

STARLIN CALVIN C JR & SHARON P

Parcel 16-07-36-0-000-006.000 PPIN 2561

LOT 7 HAMMOND ACRES SD PB 6/178 IN S 36 T 18 N

R 28 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 309.96

COST, FEES, AND INTEREST…………. 141.75

TOTAL………………………….. 451.71

STARR BUCK

Parcel 08-07-35-0-000-014.001 PPIN 44140

“BUILDING ONLY” “LEASED LOT”

[CARWS]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 89.38

COST, FEES, AND INTEREST…………. 95.82

TOTAL………………………….. 185.20

STARR WILLIAM C

Parcel 19-02-04-0-000-037.000 PPIN 37983

BEG NW COR OF LOT 41;TH SELY 305′;NE 339.9’TO N/L

OF SD LOT 41;W 150’TO POB IN SEC 4 T 18 N R 25 E

(TAL HEIM ACRES SD.,3RD ADD.,)

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 212.38

COST, FEES, AND INTEREST…………. 158.96

TOTAL………………………….. 371.34

STARR WILLIAM C

Parcel 19-03-08-0-000-014.000 PPIN 37994

COM SW COR SEC;E 1770’S TO POB;CONT E 440’S;NW

770’S TO SELY R/W HWY 53;SWLY 380’S ALG SD R/W;SELY

630’S TO POB SEC 8, T18N, R25E

[TLRPK,UTIL] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,043.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 335.05

TOTAL………………………….. 2,378.49

STARR WILLIAM C

Parcel 19-03-08-0-000-018.000 PPIN 37995

LOT 1, SADDLEBROOK SD, PB 14/165

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 85.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 104.64

TOTAL………………………….. 189.92

STARR WILLIAM C

Parcel 19-03-08-0-000-019.000 PPIN 37996

LOT 2, SADDLEBROOK SD, PB 14/165

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 85.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 104.64

TOTAL………………………….. 189.92

STARR WILLIAM C

Parcel 19-03-08-0-000-020.000 PPIN 37997

LOT 3, SADDLEBROOK SD, PB 14/165

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 85.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 104.64

TOTAL………………………….. 189.92

STARR WILLIAM C

Parcel 19-03-08-0-000-021.000 PPIN 37998

LOT 4, SADDLEBROOK SD, PB 14/165

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 85.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 104.64

TOTAL………………………….. 189.92

STARR WILLIAM C

Parcel 19-03-08-0-000-022.000 PPIN 37999

LOT 5, SADDLEBROOK SD, PB 14/165

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 85.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 104.64

TOTAL………………………….. 189.92

STARR WILLIAM C

Parcel 19-03-08-0-000-023.000 PPIN 38000

LOT 6, SADDLEBROOK SD, PB 14/165

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 85.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 104.64

TOTAL………………………….. 189.92

STARR WILLIAM C

Parcel 19-03-08-0-000-024.000 PPIN 38001

LOT 7, SADDLEBROOK SD, PB 14/165

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 85.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 104.64

TOTAL………………………….. 189.92

STARR WILLIAM C

Parcel 19-03-08-0-000-025.000 PPIN 38002

LOT 8, SADDLEBROOK SD, PB 14/165

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 85.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 104.64

TOTAL………………………….. 189.92

STARR WILLIAM C

Parcel 19-03-08-0-000-026.000 PPIN 38003

LOT 15, SADDLEBROOK SD, PB 14/165

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 85.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 104.64

TOTAL………………………….. 189.92

STARR WILLIAM C

Parcel 19-03-08-0-000-027.000 PPIN 38004

LOT 16, SADDLEBROOK SD, PB 14/165

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 85.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 104.64

TOTAL………………………….. 189.92

STARR WILLIAM C

Parcel 19-03-08-0-000-028.000 PPIN 38005

LOT 17, SADDLEBROOK SD, PB 14/165

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 85.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 104.64

TOTAL………………………….. 189.92

STARR WILLIAM C

Parcel 19-03-08-0-000-029.000 PPIN 38006

LOT 18, SADDLEBROOK SD, PB 14/165

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 85.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 104.64

TOTAL………………………….. 189.92

STARR WILLIAM C

Parcel 19-03-08-0-000-032.000 PPIN 38008

LOT 21, SADDLEBROOK SD, PB 14/165

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 85.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 104.64

TOTAL………………………….. 189.92

STARR WILLIAM C

Parcel 19-04-17-0-000-004.000 PPIN 38009

COM NW COR NW4;E 1820’S TO POB;E 440’S;SE 500’S;

W 440.49′;NW 500’S TO POB SEC 17, T18N, R25E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,068.46

COST, FEES, AND INTEREST…………. 170.48

TOTAL………………………….. 1,238.94

STARR WILLIAM C

Parcel 19-04-17-0-000-013.000 PPIN 38010

LOT 9, SADDLEBROOK SD, PB 14/165

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 86.10

COST, FEES, AND INTEREST…………. 104.67

TOTAL………………………….. 190.77

STARR WILLIAM C

Parcel 19-04-17-0-000-014.000 PPIN 38011

LOT 10, SADDLEBROOK SD, PB 14/165

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 86.10

COST, FEES, AND INTEREST…………. 104.67

TOTAL………………………….. 190.77

STARR WILLIAM C

Parcel 19-04-17-0-000-015.000 PPIN 38012

LOT 11, SADDLEBROOK SD, PB 14/165

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 86.10

COST, FEES, AND INTEREST…………. 104.67

TOTAL………………………….. 190.77

STARR WILLIAM C

Parcel 19-04-17-0-000-016.000 PPIN 38013

LOT 12, SADDLEBROOK SD, PB 14/165

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 86.10

COST, FEES, AND INTEREST…………. 104.67

TOTAL………………………….. 190.77

STARR WILLIAM C

Parcel 19-04-17-0-000-017.000 PPIN 38014

LOT 13, SADDLEBROOK SD, PB 14/165

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 86.10

COST, FEES, AND INTEREST…………. 104.67

TOTAL………………………….. 190.77

STARR WILLIAM C

Parcel 19-04-17-0-000-018.000 PPIN 38015

LOT 14, SADDLEBROOK SD, PB 14/165

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 85.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 104.64

TOTAL………………………….. 189.92

STARR WILLIAM C

Parcel 19-01-02-0-000-034.000 PPIN 38016

LOT 6 CONWAY LANE S/D PLAT 3-68 & ALSO COM NW COR SEC 2 T18N

R25E ;E 210’S TO BEG; E 1190’S; SW 830’S; NW 840’S TO POB.

[TLRPK,DUP] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 12,630.46

COST, FEES, AND INTEREST…………. 768.22

TOTAL………………………….. 13,398.68

STARR WILLIAM C SR

Parcel 09-06-23-3-000-024.002 PPIN 64157

COM AT THE SE OF FREDERICK ROAD AND NE OR CORPORATE DR INT,

S 211.2’TO BEG. CONT S 114.4′;SE 37.8′;NE 228’S;N 406’S;

SE 63.4′;W 69.8′;S 138.1′;SE 225.3′ TO POB. PART PARCEL B1-B

SOUTHERN STATE BANK S/D PLAT 30-133. SEC 23 T19N R26E

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 1,918.28

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,065.84

COST, FEES, AND INTEREST…………. 361.09

TOTAL………………………….. 4,345.21

STARR WILLIAM CECIL

Parcel 09-05-21-2-000-022.000 PPIN 38017

COM @ THE SW COR OF THE SW1/4; E 456’S TO POB; NW

300′; W 100’S; NW 554’S; N 231’S; S 985’S; W 100′

TO POB S 21 T 19 N R 26 E

[SERLP,PAVIN ]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 3,481.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 3,749.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 492.78

TOTAL………………………….. 7,723.38

STARR WILLIAM CECIL

Parcel 09-05-21-2-000-023.000 PPIN 38018

PART SEC 21 T19N R26E: CO, INT W LINE & NW ROW OPELIKA RD; N

755’S; NE 20’S TO BEG; NE 231′; SE 560’S; SW 200’S; NW 425′

S TO POB.

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 486.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 523.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 205.64

TOTAL………………………….. 1,215.44

STATCORE INC

Account 149904 BPPIN 92977

PROFESSIONAL CONSULTING SERVICES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.59

TOTAL………………………….. 246.59

STATE FARM INSURANCE JOHN KILLMASTER

Account 120506 BPPIN 82054

INSURANCE AGENCIES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 21.84

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 18.58

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.02

TOTAL………………………….. 153.44

STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY

Account 35409 BPPIN 48050

INSURANCE COMPANIES AND CARRIERS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 141.44

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 116.96

COST, FEES, AND INTEREST…………. 128.23

TOTAL………………………….. 386.63

STATIK SALON WENDI TAYLOR

Account 111582 BPPIN 79868

BEAUTY SHOPS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 5.72

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 4.73

COST, FEES, AND INTEREST…………. 109.87

TOTAL………………………….. 120.32

STEELE LINDA GAIL

Parcel 17-02-10-0-000-051.000 PPIN 38284

LOT 18 LAKESIDE EST FIRST REV LOT 9 S/D

PLAT 17-131

[MFGHM,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 135.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 171.75

TOTAL………………………….. 307.35

STENSON FLOREL TATE

Parcel 22-03-07-0-000-012.001 PPIN 38063

COM @ INT W SEC LN & SLY R/W OLD SASSER RD;TH SELY

104′ TO POB;CONT SELY 210′;S 210′;NWLY 210′;N 210′

TO POB IN SEC 7 T 17 N R 27 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 165.64

COST, FEES, AND INTEREST…………. 156.85

TOTAL………………………….. 322.49

STEPHANIE EDSTROM DESIGN

Account 143385 BPPIN 89596

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.39

TOTAL………………………….. 248.39

STEPHENS BARBARA ANN & MARCUS

Parcel 22-02-03-0-000-003.028 PPIN 3350

COM NW COR SEC 3; E 700’S TO POB; E 800’S; S 272’S;

W 790’S; W 272′ TO POB PT NW4 SEC 3 T17N R27E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 131.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 146.30

TOTAL………………………….. 277.50

STEPHENS MARCUS

Parcel 22-02-03-0-000-003.021 PPIN 38072

COM NW COR SEC 3;E 1505’S;S 1437’S TO POB;S 625.44′;

WLY 150′;N 371.7′;W 149.99′;N 251.09′;E 300′ TO POB

SEC 3, T17N, R27E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 838.86

COST, FEES, AND INTEREST…………. 221.40

TOTAL………………………….. 1,060.26

STEPHENS WILLIAM D

Parcel 09-09-31-4-000-047.000 PPIN 29484

COM INT E LN GAY ST & N LN WOODFIELD DR; TH NWLY

150’S TO POB; TH NELY 200′; NWLY 94.3′; SWLY 200′

TO E LN ST; SELY 125′ TO POB IN NW1/4 SE1/4 IN SEC

31 T 19 N R 26 E AUBURN

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 2,366.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,548.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 406.53

TOTAL………………………….. 5,320.53

STEWART AARON E/STELLA S

Parcel 10-03-07-4-002-013.001 PPIN 38163

COM INT SLY R/W S 3RD ST TO NLY R/W AVE C TH NWLY

ALG S 3RD 550′ TO POB CONT ALG SD R/W 55′; SWLY

160’S; SE 50’S; NEL 160′ TO POB IN SEC 7, T 19 N,

R 27 E.

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 104.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 112.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 193.32

TOTAL………………………….. 409.32

STINSON JOHNNY & LINDA

Parcel 14-03-06-0-000-002.037 PPIN 17067

LOT 8TPN GEORGIA POWER CO LEASED LOTS

SEC 6 T18N R30E

[3 MISC] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 27.06

COST, FEES, AND INTEREST…………. 168.67

TOTAL………………………….. 195.73

STOKES DAVID PATRICK &

Parcel 09-04-19-2-001-020.000 PPIN 41196

LT 3, CARY WOODS ANNEX AUBURN SEC 19, T19N, R26E PLAT 7-165

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 694.72

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 695.16

COST, FEES, AND INTEREST…………. 192.14

TOTAL………………………….. 1,582.02

STOKES HARUMI KASAHARA

Parcel 22-01-11-0-000-004.003 PPIN 3336

PART NW4 SEC 11 T17N R27E: COM NW COR; S 674.3′ TO BEG; S

677.6′; E 321.9′; N 677.6′; W 321.9′ TO POB.

[MFGHM,UTIL,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 219.24

COST, FEES, AND INTEREST…………. 197.12

TOTAL………………………….. 416.36

STONE 1 PROPERTIES LLC

Account 75973 BPPIN 67274

APARTMENTS

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 10.08

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 35.38

COST, FEES, AND INTEREST…………. 109.65

TOTAL………………………….. 155.11

STONE 1 PROPERTIES LLC

Parcel 10-08-27-0-000-005.002 PPIN 15475

LOT 2, DEER RUN EST, 1ST REV, PB 15/27 SEC 27, T19N

R27E

[RES,UTIL]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 1,138.28

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,225.84

COST, FEES, AND INTEREST…………. 239.59

TOTAL………………………….. 2,603.71

STONE MARTIN BUILDERS LLC

Parcel 10-02-04-1-000-145.000 PPIN 94679

LOT 36 HIDDEN LAKES PHASE 3

PLAT 46-58,59

SEC 4 T19N R27E

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 364.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 392.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 165.42

TOTAL………………………….. 921.42

STONE MARTIN BUILDERS LLC

Parcel 19-02-03-0-000-050.000 PPIN 96369

LOT 67 THE SILOS AT CONWAY

PLAT 47-27

SEC 3 T18N R25E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 472.68

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 509.04

COST, FEES, AND INTEREST…………. 177.38

TOTAL………………………….. 1,159.10

STONE1 PROPERTIES LLC

Parcel 14-08-28-0-000-003.000 PPIN 32758

PART SEC 28 T18N R30E: BEG INT NE ROW LEE RD 248 & SE ROW

LEE RD 312; NE 264′ ON ROW; S 212′; SW 144′; NW 76′ ON ROW TO POB.

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 660.10

COST, FEES, AND INTEREST…………. 233.15

TOTAL………………………….. 893.25

STONEBRIAR COMMERCIAL FINANCE LLC

Account 126535 BPPIN 84413

LEASED EQUIPMENT

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 2,043.08

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,148.24

COST, FEES, AND INTEREST…………. 293.01

TOTAL………………………….. 4,484.33

STOR-EAGLE STORAGE

Account 131274 BPPIN 85397

WAREHOUSES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1.04

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 0.99

COST, FEES, AND INTEREST…………. 107.69

TOTAL………………………….. 109.72

STREET-TEC INC PMB 225

Account 146714 BPPIN 91406

PERSONAL SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 0.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1.51

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.08

TOTAL………………………….. 114.79

STRICKLAND JESSIE J

Parcel 18-04-20-0-000-008.001 PPIN 38529

LOT 1 LOBLOLLY PLANTATION EST PB 9/142 IN SEC 20 T 18 N R 26 E

[RES,CARP] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 0.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 174.65

TOTAL………………………….. 174.65

STYLZ

Account 152867 BPPIN 94509

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 4.96

COST, FEES, AND INTEREST…………. 91.62

TOTAL………………………….. 96.58

SUFIA SUMI LLC

Parcel 10-04-18-1-002-085.000 PPIN 31874

LT 5 & PT OF LT 4, BEG NE COR LT 5; TH SELY 80′;

SWLY 150′; NWLY 30′; NELY 50′; NWLY 50′; NELY 100′

TO POB IN HARPER PLACE S/D, PB 7/86 IN SEC 18,

T 19 N, R 27 E-OPELIKA.

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 56.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 184.86

TOTAL………………………….. 292.86

SUMMER FILMS LLC

Account 143402 BPPIN 89603

PHOTOGRAPHY TO INCLUDE DEVELOPING

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.19

TOTAL………………………….. 250.19

SUMMERBROOKE INVESTMENTS INC

Parcel 14-09-32-0-000-030.000 PPIN 39340

BEG INT E R/W LEE RD 459 & NWLY R/W LEE RD 427;

NWLY 569.56′;N 21.44′;SE 323’S;ELY 63.17′;SE 199.24′

S 39.27′;SW 94.18′ TO POB SEC 32, T18N, R30E

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 4.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 19.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 155.88

TOTAL………………………….. 179.88

SUMMERFIELD PUBLISHING

Account 89370 BPPIN 74109

BOOK, PERIODICALS & MISC. PUBLISHING

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 5.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 4.30

COST, FEES, AND INTEREST…………. 106.63

TOTAL………………………….. 116.13

SUMMERLIN HENRY

Parcel 15-05-22-0-000-041.000 PPIN 10489

PART SE1/4 SEC 55 T18N R29E: BEG INT N LINE & SE ROW LEE RD

295; SW 101.6′ ON ROW; E 322.3′; NE 107.08′; W 307.5′ TO POB

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 69.30

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 515.26

COST, FEES, AND INTEREST…………. 235.16

TOTAL………………………….. 819.72

SUNNY ENTERPRISES INC

Account 146818 BPPIN 91515

FOOD TRUCK

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.59

TOTAL………………………….. 246.59

SURGE STAFFING LLC

Account 96481 BPPIN 76168

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 43.68

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 37.16

COST, FEES, AND INTEREST…………. 118.44

TOTAL………………………….. 199.28

SURGE STAFFING LLC

Account 96481 BPPIN 86433

AGENCIES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 59.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 50.75

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.77

TOTAL………………………….. 230.32

SUSHI HERO LLC

Account 126238 BPPIN 84213

RESTAURANTS – THEME OR SPECIALTY

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 239.72

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 258.16

COST, FEES, AND INTEREST…………. 130.40

TOTAL………………………….. 628.28

SVEEN CHERRY ORR JACKSON

Parcel 04-08-34-2-000-024.000 PPIN 80344

LOT 14 NATIONAL VILLAGE

PHASE 7-C CORRECTIVE PLAT

PLAT 36-141

SEC 34 T20N R27E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 1,320.28

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,421.84

COST, FEES, AND INTEREST…………. 258.40

TOTAL………………………….. 3,000.52

SWC CONSTRUCTION LLC

Parcel 19-05-15-0-000-038.000 PPIN 38606

COM NE COR NE4;W 2260’S;S 1800’S TO POB;S 510’S;W

770’S;N 380.3′;E 420’S;NE 390’S TO POB SEC 15,

T18N, R25E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 542.02

COST, FEES, AND INTEREST…………. 150.39

TOTAL………………………….. 692.41

SWC CONSTRUCTION LLC

Parcel 19-06-13-0-000-178.000 PPIN 81898

LOT 228 MIMM’S TRAIL S/D

6TH ADDITION

PLAT 38-4

SEC 13 T18N R25E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 763.88

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 822.64

COST, FEES, AND INTEREST…………. 200.99

TOTAL………………………….. 1,787.51

SWEET BUE'S DESSERT STUDIO LLC

Account 161937 BPPIN 99349

BAKERIES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 95.68

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 79.12

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.27

TOTAL………………………….. 292.07

SWEET GEE'S RESTAURANT & CATERING

Account 156498 BPPIN 97025

RESTAURANTS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.39

TOTAL………………………….. 248.39

SWEET HAVEN SHOP + SALON

Account 158936 BPPIN 97505

BEAUTY SHOPS

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 10.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.76

TOTAL………………………….. 193.76

SWIGRO ADDITIVE MANUFACTURING INC

Account 143442 BPPIN 89616

MANUFACTURING – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 394.68

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 373.04

COST, FEES, AND INTEREST…………. 140.75

TOTAL………………………….. 908.47

SWINEY WAYNE & WENDY

Parcel 02-06-13-0-000-050.000 PPIN 32047

LOT 10, DIVISION OF MILLER PROPERTY

PB 16/131

[RES,UTIL]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 718.62

COST, FEES, AND INTEREST…………. 142.14

TOTAL………………………….. 860.76

SY EXPRESS LLC

Account 161576 BPPIN 98808

TRUCKING & MOVING COMPANIES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 4.16

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 3.57

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.55

TOTAL………………………….. 119.28

T NAILS AUBURN 1993 LLC

Account 59466 BPPIN 58478

NAIL SALONS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 20.28

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 17.29

COST, FEES, AND INTEREST…………. 112.89

TOTAL………………………….. 150.46

T S PROPERTIES LLC

Parcel 10-04-18-4-000-007.000 PPIN 27726

PART OF LOT 1 BLK 231 BEG SE COR LOT 1 TH N 100’S;

W 197.5′; S 100′ TO N LN CHERRY ST; E 200′ TO POB I

TOTTEN’S MAP PB 2/9 IN SEC 18 T 19 N R 27 E OPELIKA

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 230.88

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 248.64

COST, FEES, AND INTEREST…………. 205.18

TOTAL………………………….. 684.70

T S PROPERTIES(TD) & DEASON JAMES C & DEASON KATHLEEN A

Parcel 15-06-23-0-000-092.000 PPIN 12884

LOT 5 BLK B JACKSON ACRES SD PB 6/7 IN SEC 23 T 18 N

R 29 E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 72.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 595.32

COST, FEES, AND INTEREST…………. 237.11

TOTAL………………………….. 905.03

T S PROPERTIES(TD) & SHELLMAN CHARLIE F

Parcel 15-06-24-0-000-044.000 PPIN 36336

COM SW COR SW4;TH W 1425’S TO POB;TH NELY 660’TO S/L

HWY 431;SELY 105′;SWLY 594’S TO S/L SW4;W 84’S TOPOB IN SE4 SW4 IN SEC 24 T 18 N R 29 E

[RES,GARAG]

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 111.30

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 912.66

COST, FEES, AND INTEREST…………. 325.18

TOTAL………………………….. 1,349.14

T&C HOMES LLC

Account 149938 BPPIN 92997

BUILDING TRADES

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 97.55

TOTAL………………………….. 194.15

T&L LLC

Account 84375 BPPIN 72366

BEAUTY SHOPS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 48.30

COST, FEES, AND INTEREST…………. 88.57

TOTAL………………………….. 136.87

TABLE JIMMIE & ROBERTA

Parcel 22-02-09-0-000-006.043 PPIN 39410

PART SE4 SEC 9 T17N R27E:COM SE COR; W 1320’S; N

811.5′ TO BEG; N 298.7′; SE 254.5′; S 133.07′; W

200.7′ TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 83.64

COST, FEES, AND INTEREST…………. 140.56

TOTAL………………………….. 224.20

TACTICAL PLUMBING LLC

Account 155003 BPPIN 95858

PLUMBERS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 89.70

COST, FEES, AND INTEREST…………. 95.44

TOTAL………………………….. 185.14

TAG COUNSELING AND CONSULTING SERVICE

Account 149987 BPPIN 93039

MEDICAL – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 118.99

TOTAL………………………….. 251.99

TART & TARTAN LLC

Account 146811 BPPIN 91508

BAKERIES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 127.92

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 105.78

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.12

TOTAL………………………….. 346.82

TARVIN CAROL LYNN & WILSON FREDERICK EUG

Parcel 24-01-01-0-002-055.000 PPIN 16243

LOT 4, BLK F, SESSIONS ADD #1 SD, PB 6/140 SEC 1,

T17N, R29E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 9.02

COST, FEES, AND INTEREST…………. 124.61

TOTAL………………………….. 133.63

TARVIN CAROL LYNN & WILSON FREDERICK EUG

Parcel 24-01-01-0-002-056.000 PPIN 16244

LOT 3, BLK F, SESSIONS ADD #1 SD, PB 6/140 SEC 1,

T17N, R29E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 177.12

COST, FEES, AND INTEREST…………. 132.17

TOTAL………………………….. 309.29

TAVERN AT LAKE HARDING

Account 111524 BPPIN 79806

BARS & TAVERNS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 117.87

COST, FEES, AND INTEREST…………. 102.10

TOTAL………………………….. 219.97

TEAGUE DEWEY W & VALERIE L

Parcel 08-07-35-3-000-002.035 PPIN 12720

UNIT D, BLD 27, CROSSLAND DOWNS CONDO’S, PHASE TWO, PB 12/21.

SEC 35, T 19 N, R 25 E.

[2 CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 413.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 314.85

COST, FEES, AND INTEREST…………. 180.37

TOTAL………………………….. 908.62

TEAGUE RALPH & JUDITH

Parcel 09-01-12-3-000-180.000 PPIN 9265

LOT 31,WESTSIDE SD.,PB 6/112

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 272.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 117.82

COST, FEES, AND INTEREST…………. 136.36

TOTAL………………………….. 526.66

TEAM HARLEY INC

Account 150016 BPPIN 93065

BAKERIES

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 95.75

TOTAL………………………….. 192.35

TELL U RIDE AUTO SALES

Account 143021 BPPIN 89351

AUTO DEALERS, USED (INCL. TRUCKS & RV’S)

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 14.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 125.18

TOTAL………………………….. 235.78

TENDA CHICK INC

Account 35520 BPPIN 48161

RESTAURANTS – FAST FOOD

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 323.96

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 296.88

COST, FEES, AND INTEREST…………. 139.14

TOTAL………………………….. 759.98

TENNIBOT INC

Account 150018 BPPIN 93066

RETAIL – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 3.64

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 3.01

COST, FEES, AND INTEREST…………. 102.90

TOTAL………………………….. 109.55

TEST RAUB KESSLER

Parcel 09-09-29-3-001-066.000-102 PPIN 71617

UNIT 102

PEBBLE PLACE CONDOMINIUMS

CONDO PLAT 4-30

SEC 29 T19N R26E

ON LAND PARCEL #09-09-29-3-001-066.000

[2 CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 2,915.12

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 3,139.36

COST, FEES, AND INTEREST…………. 411.05

TOTAL………………………….. 6,465.53

TEST RAUB KESSLER

Parcel 09-09-30-1-002-073.000D215 PPIN 71786

UNIT 215 BUILDING D

BURTON PLACE AT MIDTOWN CONDOMINIUMS

CORRECTIVE PLAT CONDO PLAT 4-32,33

SEC 30 T19N R26E

ON LAND PARCEL #09-09-30-1-002-073.000

[2 CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,419.08

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,528.24

COST, FEES, AND INTEREST…………. 285.63

TOTAL………………………….. 3,232.95

TEXTURED CROWNS LLC

Account 155677 BPPIN 96712

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 7.68

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 26.56

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.94

TOTAL………………………….. 145.18

TGL COMMUNICATIONS INC

Account 144021 BPPIN 89934

COMPUTER & ELECTRONIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 15.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 12.90

COST, FEES, AND INTEREST…………. 107.48

TOTAL………………………….. 135.98

THOMAS BRIAN & WOO KATIE

Parcel 15-02-09-0-000-006.010 PPIN 64559

PART SEC 9 T18N R29E: COM NE COR; S 1300’S; W 500’S TO BEG;

SW 19.07′; SW 171.8′; SE 125.9′; NE 100.6′; NE 177.3′; N

74.1′ TO POB.

[MFGHM,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 281.56

COST, FEES, AND INTEREST…………. 214.32

TOTAL………………………….. 495.88

THOMAS CLEANING

Account 153801 BPPIN 94912

JANITORIAL/CLEANING SERVICE

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.79

TOTAL………………………….. 244.79

THOMAS CONNIE

Parcel 12-03-06-0-000-001.039 PPIN 51973

PART N2 SEC 6 T19N R29E: COM INT N LINE & SW ROW LEE RD 279;

SE 2410’S ON ROW TO BEG; SE 70’S ON ROW; SW 341.6′; SW

381.6′; NE 644.3′ TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 241.08

COST, FEES, AND INTEREST…………. 162.05

TOTAL………………………….. 403.13

THOMAS ERNEST LEE

Parcel 10-03-07-4-001-020.000 PPIN 39906

LOT 3B, BLK Q, TOTTEN MAP, PB 2/9 IN SEC 7, T 19 N,

R 27 E-OPELIKA.

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 104.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 112.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 146.52

TOTAL………………………….. 362.52

THOMAS GREGORY AXXLE SOTO & KALIE ELIZAB

Parcel 07-08-33-0-000-012.000 PPIN 439

TRACT 2A RE-DIVISION TRACT 2 SAUGAHATCHEE CROSSING S/D

PHASE 2 PLAT 26-3 SEC 33 R19N R24E

ALSO TRACT 3A SAUGAHATCHEE CROSSING S/D PHASE 2 RE-DIVISION

TRACT 3 PLAT 30-169 SEC 33 T19N R24E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 4,054.90

COST, FEES, AND INTEREST…………. 396.72

TOTAL………………………….. 4,451.62

THOMAS MARY GAIL

Parcel 03-09-31-4-000-117.000 PPIN 89797

LOT 15 CAMELOT NORTHBROOK S/D

PHASE 2 REDIVISION OF LOT 79 A

PLAT 44-28 SEC 31 T20N R27E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 854.88

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 867.64

COST, FEES, AND INTEREST…………. 216.11

TOTAL………………………….. 1,938.63

THOMAS RONALD L

Parcel 09-06-13-4-001-074.000 PPIN 8023

LOTS 17 & 18 BLK D JOHNSTON SD PB 3/57 OPELIKA

[SERLP]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 447.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 481.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 167.80

TOTAL………………………….. 1,096.60

THOMPSON JAMES MICHAEL JR

Parcel 08-01-11-4-000-001.000 PPIN 61879

LOT 1

DONAHUE PARK WEST S/D

PLAT 40-67

SEC 11 T19N R25E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 2,395.12

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,526.36

COST, FEES, AND INTEREST…………. 352.87

TOTAL………………………….. 5,274.35

THREAT MARY T

Parcel 18-03-06-0-000-095.000 PPIN 41279

COM INT S SEC LN & W R/W WRIGHTS MILL RD;N 1107’S TO

POB;N 120′;W 380′;S 60’S;SE 77.8′;E 350′ TO POB

SEC 6, T18N, R26E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 355.68

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 383.04

COST, FEES, AND INTEREST…………. 188.04

TOTAL………………………….. 926.76

THREE KEYS PROPERTIES

Account 153087 BPPIN 94606

LONG TERM RENTAL HOMES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 82.16

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 67.94

COST, FEES, AND INTEREST…………. 112.95

TOTAL………………………….. 263.05

THREE NINETEEN CLOTHING COMPANY

Account 112661 BPPIN 80498

CLOTHING – WOMEN’S

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 11.96

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 9.89

COST, FEES, AND INTEREST…………. 112.18

TOTAL………………………….. 134.03

THRIFT JAMES W

Parcel 10-01-12-0-000-004.000 PPIN 40276

PART SEC 12 T19N R27E: BEG INT W LINE & SW ROW LEE RD 154;

SE 1300’S ON ROW; W 220’S; NW’LY 975’S; N 200’S TO POB.

[MFGHM,MHSKT,MISC]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 48.38

COST, FEES, AND INTEREST…………. 144.38

TOTAL………………………….. 192.76

THRIFTY LIZARD

Account 161783 BPPIN 99228

RETAIL – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 96.31

TOTAL………………………….. 165.31

TIA HOBBS

Account 150764 BPPIN 93518

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.59

TOTAL………………………….. 246.59

TIDY AND WONDER LLC

Account 154783 BPPIN 95592

JANITORIAL/CLEANING SERVICE

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.39

TOTAL………………………….. 248.39

TIENDA VICENTE LLC

Account 167343 BPPIN 100148

GROCERY

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.07

TOTAL………………………….. 205.07

TIGER LIMOUSINE LLC

Account 143511 BPPIN 89704

BUS LINES & TAXIS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 265.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 233.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 128.65

TOTAL………………………….. 627.45

TIGER MOTION PRODUCTION LLC

Account 150779 BPPIN 93530

MOTION PICTURE PRODUCTION

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.19

TOTAL………………………….. 250.19

TIGER PRIDE FOOD MART LLC

Account 155778 BPPIN 96831

GROCERY – CONVENIENCE

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.41

TOTAL………………………….. 261.91

TIGER TAX & SERVICES LLC

Account 163674 BPPIN 99541

ACCOUNTING & BOOKKEEPING OFFICE

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.07

TOTAL………………………….. 214.07

TIGER TAXI LLC

Account 72579 BPPIN 64421

BUS LINES & TAXIS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 4.16

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 4.48

COST, FEES, AND INTEREST…………. 106.59

TOTAL………………………….. 115.23

TIGER TECH LLC

Account 143489 BPPIN 89693

PROFESSIONAL CONSULTING SERVICES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.39

TOTAL………………………….. 248.39

TIGER TOWN RENTALS LLC

Parcel 09-04-19-4-000-135.000 PPIN 11403

LOT 11 BLK 1 PEACEFUL VISTA SD PB 3/19 AUBURN

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,090.44

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,174.32

COST, FEES, AND INTEREST…………. 227.91

TOTAL………………………….. 2,492.67

TIGER TRANSMISSION & AUTOMOTIVE CARE

Account 142912 BPPIN 89284

AUTO REPAIR

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 104.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 86.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.75

TOTAL………………………….. 309.75

TIGER TRANSPORTATION LLC

Account 165651 BPPIN 99859

BUS LINES & TAXIS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 56.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 116.06

TOTAL………………………….. 224.06

TJC MORTGAGE

Account 161370 BPPIN 98563

FINANCIAL INSTITUTIONS – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.39

TOTAL………………………….. 248.39

TNT MAINTENANCE & PAINTING INC

Account 78793 BPPIN 70131

GENERAL CONTRACTORS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 10.48

COST, FEES, AND INTEREST…………. 97.27

TOTAL………………………….. 107.75

TOOMER S L ET AL

Parcel 08-07-25-1-001-045.000 PPIN 100631

LOT 94 TOOMER S/D

PB 3/32

SEC 25 T19N R25E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 62.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 67.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 131.83

TOTAL………………………….. 261.43

TOTAL INNOVATIVE PACKAGING

Account 125892 BPPIN 83771

PLASTIC PRODUCTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,762.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,846.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 270.01

TOTAL………………………….. 3,879.21

TOTAL SOLUTION LLC

Account 93059 BPPIN 75248

RETAIL – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 9.88

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 8.17

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.21

TOTAL………………………….. 128.26

TOVAR ISIDRO J

Parcel 25-03-07-0-006-003.000 PPIN 31658

LOTS 26 & 27 BLK A GEO W CROUCH FARM SD PB 4/3 IN

SEC 7 T 17 N R 30 E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,216.88

COST, FEES, AND INTEREST…………. 240.21

TOTAL………………………….. 1,457.09

TRADELENS VISUALS LLC

Account 166973 BPPIN 100049

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.67

TOTAL………………………….. 208.67

TRADEMARK ELECTRIC LLC

Account 150927 BPPIN 93656

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.81

TOTAL………………………….. 258.31

TRAMMELL EVELYN J & HUTCHERSON NETTIE M

Parcel 10-03-07-1-001-005.000 PPIN 41307

W2 OF LOT 1,BLK 1.,TOTTEN MAP.,PB 2/9

IN SEC 7 T 19 N R 27 E-OPELIKA

[RES]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 0.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 191.13

TOTAL………………………….. 191.13

TRAVEL ANGELS NURSING SERVICES

Account 155562 BPPIN 96594

MEDICAL – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.47

TOTAL………………………….. 210.47

TRAVELING PROFESSIONAL BARBER

Account 150539 BPPIN 93366

BARBER SHOPS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.01

TOTAL………………………….. 256.51

TREE SURGEON

Account 150878 BPPIN 93608

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 97.55

TOTAL………………………….. 194.15

TRI CREEK FOREST PRODUCTS LLC

Account 150894 BPPIN 93624

LUMBER & WOOD

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 118.99

TOTAL………………………….. 251.99

TRI-COUNTY KITCHEN LLC

Account 158996 BPPIN 97514

BARS & TAVERNS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 298.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 269.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 129.96

TOTAL………………………….. 697.88

TRI-COUNTY KITCHEN LLC

Account 158996 BPPIN 100158

BARS & TAVERNS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.67

TOTAL………………………….. 208.67

TRIJAN DEVELOPMENT LLC

Parcel 08-07-25-1-002-081.000 PPIN 72603

TOWER PLACE CONDOMINIUMS CONDO PLAT 4-2

LOT 1 TOWER PLACE S/D

PLAT 28-105 SEC 25 T19N R25E

(LAND PARCEL ONLY-NO VALUE)

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 10,533.12

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 11,343.36

COST, FEES, AND INTEREST…………. 1,128.44

TOTAL………………………….. 23,004.92

TRINITY HOSPITALITY GROUP LLC

Account 161703 BPPIN 99137

RESTAURANTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 186.16

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 153.94

COST, FEES, AND INTEREST…………. 122.90

TOTAL………………………….. 463.00

TRIPP LISA

Parcel 03-07-36-0-000-004.039 PPIN 11343

BEG SW COR LOT 10, GREEN TREE SD;S 750’S;NE 949.9′; W 326.27′;S 14.2′;W 260′ TO POB SEC 36, T20N, R27E

[MFGHM,MHSKT]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 299.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 141.28

TOTAL………………………….. 440.88

TRU BLU SPORTS BAR LLC

Account 155794 BPPIN 96847

BARS & TAVERNS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 118.99

TOTAL………………………….. 251.99

TRUE MEASURE LLC

Account 155795 BPPIN 96848

REPAIR SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 262.08

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 230.24

COST, FEES, AND INTEREST…………. 133.35

TOTAL………………………….. 625.67

TRUONG MOBILE PARK

Account 151079 BPPIN 93755

RV PARKS AND RECREATION CAMPS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.41

TOTAL………………………….. 261.91

TRUSS BRENCHEVTON & LYKESIA

Parcel 24-01-02-0-002-249.000 PPIN 34319

LOT 120 HUNTERS RIDGE S/D

2ND ADDITION PLAT 18-12

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 868.68

COST, FEES, AND INTEREST…………. 202.94

TOTAL………………………….. 1,071.62

TURNER BETTY LOUISE & BREWER LINDA R

Parcel 24-01-12-0-000-077.000 PPIN 41305

PART NE4 SEC 12 T17N R29E: BEG INT W ROW LEE RD 526 & S ROW

LEE RD 215; W 42.1′ ON ROW; S 137.6′; W 327.8′; S 305’S; E

315’S; N 81.5′; E 84.3′; N 375’S ON ROW TO POB.

[RES,BARN] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,010.24

COST, FEES, AND INTEREST…………. 324.56

TOTAL………………………….. 1,334.80

TWAY SCOT M & NANCY F

Parcel 09-04-20-4-002-029.006 PPIN 41149

LOT 6-A, REDIV LOT 6 & 7, NORTH DEAN SD, PB 16/99

SEC 20, T 19 N, R 26 E.

[SERLP,PAVIN]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 3,091.92

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 3,329.76

COST, FEES, AND INTEREST…………. 436.58

TOTAL………………………….. 6,858.26

TWC HOME INSPECTION LLC

Account 155002 BPPIN 95857

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.87

TOTAL………………………….. 206.87

TWIN CITY TAXI LLC

Account 81801 BPPIN 71443

BUS LINES & TAXIS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 8.84

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 7.57

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.74

TOTAL………………………….. 130.15

TWIN PINES TRAILER PARK

Account 35637 BPPIN 48278

RV PARKS AND RECREATION CAMPS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 34.84

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 29.59

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.70

TOTAL………………………….. 182.13

TWISTED CYCLE AUBURN

Account 161786 BPPIN 99231

HEALTH CLUBS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 403.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 382.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 142.92

TOTAL………………………….. 927.92

TWISTED DIESEL LLC

Account 155557 BPPIN 96551

AUTO REPAIR

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 107.64

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 91.48

COST, FEES, AND INTEREST…………. 116.56

TOTAL………………………….. 315.68

TYLER DAVIS ROLAND

Account 143518 BPPIN 89708

CONSTRUCTION – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 748.32

COST, FEES, AND INTEREST…………. 128.67

TOTAL………………………….. 876.99

TYNER FRANKLIN

Parcel 18-03-06-0-000-096.000 PPIN 20829

COM INT S LINE SE4 AND W LINE OLD WRIGHTS MILL RD;

TH NELY 960’S TO POB; NELY 50′; W 380′; NELY 60′;

W 1310’S TO E LINE HWY 85; SWLY 180’S; E 1820’S TO

POB IN SEC 6, T 18 N, R 26 E AUBURN

[TLRPK]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 455.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 490.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 231.53

TOTAL………………………….. 1,176.53

TYNER FRANKLIN

Parcel 18-03-06-0-000-095.001 PPIN 39260

COM INT S SEC LN & W R/W WRIGHTS MILL RD;N 1107’S;

W 350′ TO POB;NW 77.8′;S 59.9′;E 50′ TO POB SEC 6,

T18N, R26E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 2.08

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2.24

COST, FEES, AND INTEREST…………. 142.39

TOTAL………………………….. 146.71

U PULL LLC

Account 155809 BPPIN 96863

MOBILE HOME DEALERS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 67.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 59.80

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.13

TOTAL………………………….. 242.53

UNCLE CHARLEYZ LLC

Account 143599 BPPIN 89754

RESTAURANTS – THEME OR SPECIALTY

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 118.99

TOTAL………………………….. 251.99

UNDERWOOD ANTOINE

Parcel 15-05-22-0-000-019.000 PPIN 41067

PARCEL A SADIE M DEAN PROPERTY

PB 18/77

SEC 22, T18N, R29E [RES]

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 230.70

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,891.74

COST, FEES, AND INTEREST…………. 275.56

TOTAL………………………….. 2,398.00

UNITED AUTO COLLISION INC

Account 35650 BPPIN 48291

AUTO REPAIR

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 38.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 31.82

COST, FEES, AND INTEREST…………. 107.56

TOTAL………………………….. 177.86

UNIVERSITY EATS LLC

Account 143603 BPPIN 89758

BAKERIES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.79

TOTAL………………………….. 244.79

UNIVERSITY TIRE & AUTO LLC

Account 143605 BPPIN 89760

AUTO QUICK SERVICE

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 118.99

TOTAL………………………….. 251.99

UP DOWN GARAGE DOORS & GUTTERS LLC

Account 155804 BPPIN 96858

BUILDING TRADES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.07

TOTAL………………………….. 214.07

USA FACTORY STORES

Account 51068 BPPIN 54407

CLOTHING – GENERAL

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 67.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 55.90

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.96

TOTAL………………………….. 238.46

UVV CONSULTING LLC

Account 150923 BPPIN 93653

PROFESSIONAL CONSULTING SERVICES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 78.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 64.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.81

TOTAL………………………….. 253.31

V MGMT LLC

Account 155812 BPPIN 96866

PERSONAL SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.47

TOTAL………………………….. 210.47

VALENCE PROPERTIES A NEVADA LLC

Parcel 22-01-02-0-000-001.000 PPIN 3958

COM NE COR SEC 2, W 2170’S; S 50’S TO POB; S 1350’S;

W 700’S; N 1310’S; E 440’S ALG HWY 10 TO POB SEC 2,

T17N, R27E

[RES,CARP] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,151.68

COST, FEES, AND INTEREST…………. 296.68

TOTAL………………………….. 2,448.36

VALENCE PROPERTIES A NEVADA LLC

Parcel 09-06-24-1-000-055.000 PPIN 19303

LOT 134 RAYWARD SD PB 4/7 OPELIKA

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 434.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 467.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 162.98

TOTAL………………………….. 1,064.78

VALENTINE RICHARD E

Parcel 01-09-32-0-001-005.001 PPIN 41445

LOT 5-B LAKE HARDING SD 1ST ADD SEC 32 T 20 N

R 29 E

[BOATH,MFGHM,BOAT,MHSKT]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 726.48

COST, FEES, AND INTEREST…………. 153.29

TOTAL………………………….. 879.77

VALET WASTE LLC

Account 111444 BPPIN 79713

LEASED EQUIPMENT

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 16.90

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 118.56

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.70

TOTAL………………………….. 249.16

VALET WASTE LLC

Account 111445 BPPIN 79714

LEASED EQUIPMENT

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 88.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 75.05

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.96

TOTAL………………………….. 278.41

VANITY LASHES LLC

Account 154794 BPPIN 95606

BEAUTY SHOPS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.59

TOTAL………………………….. 246.59

VANN JAMES H & LINDSAY

Parcel 08-07-35-0-000-007.123 PPIN 22021

BLDG 8, UNIT 11, THE BROOKS CONDO’S, PHASE II, CONDO

BK 1/181 SEC 35, T19N, R25E [2 CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 395.72

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 426.16

COST, FEES, AND INTEREST…………. 182.78

TOTAL………………………….. 1,004.66

VANN KENNETH E

Parcel 15-02-09-0-000-073.001 PPIN 2251

PART SEC 9 T18N R29E: BEG INT SW ROW US HWY 280 & NW

ROW LEE RD 644; SW 396.5′ ON ROW; NW 75’S ON RR ROW; NE 394′; SE 45’S ON ROW TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 31.16

COST, FEES, AND INTEREST…………. 156.20

TOTAL………………………….. 187.36

VANN KENNETH E

Parcel 15-02-09-0-000-073.002 PPIN 2252

PART SEC 9 T18N R29E: BEG INT SW ROW US HWY 280 & SE ROW LEE RD 644; SW 410.5′ ON ROW; SE 130’S ON RR ROW

; NE 395′; NW 30’S ON ROW TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 114.80

COST, FEES, AND INTEREST…………. 161.77

TOTAL………………………….. 276.57

VANN KENNETH E

Parcel 15-02-09-0-000-169.000 PPIN 2340

PART SEC 9 T18N R29E: BEG INT W ROW LEE RD 644 & N ROW 2046; N 190’S; W 250.4′; SW 210.9′; E 316.9′ ON

ROW TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 162.36

COST, FEES, AND INTEREST…………. 149.51

TOTAL………………………….. 311.87

VANN KENNETH ESPY

Parcel 15-02-09-0-000-073.000 PPIN 2250

PART SEC 9 T18N R29E: COM INT N LINE & SW ROW CENTRAL OF GA

RR; SE 1800’S ON ROW; SW 465.01′ TO BEG; SE 632.1′; SE 218.6

‘; NE 322.6’ TO W ROW LEE RD 644; S’LY 585’S ON ROW; W 250.4

‘; SW 210.9′; W 60’S ON NW ROW LEE RD 2046; NW 500’; NW

102.4′; SW 378.5′; NW 375’S TO SE ROW LEE RD 646; NE 830’S ON ROW TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 68.66

COST, FEES, AND INTEREST…………. 228.09

TOTAL………………………….. 296.75

VAPE BUDDY'S

Account 161934 BPPIN 99347

TOBACCO

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 93.95

TOTAL………………………….. 190.55

VARICOSITY VEIN CENTER

Account 143497 BPPIN 89696

MEDICAL – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 769.08

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 776.24

COST, FEES, AND INTEREST…………. 178.94

TOTAL………………………….. 1,724.26

VASQUEZ ANDERSON DANIEL MANGANDI

Parcel 08-07-26-0-000-193.000 PPIN 67956

LOT 230 SOLAMERE S/D

PHASE 3 PLAT 29-1,2

SEC 26 T19N R25E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 176.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 190.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 146.12

TOTAL………………………….. 513.32

VCO LLC

Parcel 24-01-01-0-002-004.000 PPIN 34657

LOT 4, BLK A, SESSIONS SD, PB 6/110 SEC 1, T17N,

R29E

[SALESO,UTIL] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 437.88

COST, FEES, AND INTEREST…………. 185.35

TOTAL………………………….. 623.23

VCO LLC

Parcel 24-01-01-0-002-003.000 PPIN 34658

LOT 3, BLK A, SESSIONS SD, PB 6/110 SEC 1, T17N,

R29E

[OTHHP] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,257.06

COST, FEES, AND INTEREST…………. 222.22

TOTAL………………………….. 1,479.28

VELLUM KINETICS LLC

Account 155742 BPPIN 96795

DEALERS & SUPPLIERS – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 24.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 83.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.81

TOTAL………………………….. 224.81

VERNON JOSEPH & JENNIFER

Parcel 22-03-08-0-000-025.000 PPIN 30010

LOT 8 DANAWOOD S/D

PLAT 17-173

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 705.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 190.18

TOTAL………………………….. 895.38

VH LLC

Account 38641 BPPIN 49507

MOTELS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 536.12

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 525.36

COST, FEES, AND INTEREST…………. 146.77

TOTAL………………………….. 1,208.25

VICTORIA COOLEY

Account 150929 BPPIN 93660

DAY CARE CENTERS

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 97.55

TOTAL………………………….. 194.15

VINSON JUANITA

Parcel 22-01-11-0-000-001.012 PPIN 41659

COM NE COR SEC 11; W 850’S; S 440’S TO POB; CONT S

200′; E 219′; N 200′; W 219′ TO POB

S11 T17N R27E

[MFGHM,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 351.78

COST, FEES, AND INTEREST…………. 204.88

TOTAL………………………….. 556.66

VINTAGE 2298 RESTAURANT LLC

Account 161807 BPPIN 99252

RESTAURANTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 2,369.64

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,499.92

COST, FEES, AND INTEREST…………. 326.73

TOTAL………………………….. 5,196.29

VISIONS OF COLORS PAINT AND POUR STUDIO

Account 157884 BPPIN 97306

AMUSEMENT & RECREATION – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 26.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 21.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 122.34

TOTAL………………………….. 169.84

VODYANOY VITALY & GALINA

Parcel 18-03-06-0-000-065.015 PPIN 41671

LOT 208, CLOVERLEAF SD, 10TH ADD, PB 13/103

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 866.84

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 689.81

COST, FEES, AND INTEREST…………. 192.45

TOTAL………………………….. 1,749.10

VOLVO CAR USA LLC

Account 140914 BPPIN 88175

LEASED EQUIPMENT

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 204.88

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 169.42

COST, FEES, AND INTEREST…………. 121.24

TOTAL………………………….. 495.54

VOODOO WING CO FRANCHISING LLC

Account 136224 BPPIN 87261

RESTAURANTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 264.68

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 233.04

COST, FEES, AND INTEREST…………. 131.80

TOTAL………………………….. 629.52

VOV LLC

Parcel 09-09-29-1-000-031.003 PPIN 17944

LOT 3AREDIVISION OF LOT 3

L B YARBROUGH S/D PLAT 31-77

SEC 29 T19N R26E [TOWN]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,670.24

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,798.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 292.90

TOTAL………………………….. 3,761.86

VOWELL JOHN SCOTT JR

Parcel 09-09-29-1-000-007.000 PPIN 41685

LOT 2 STAGE RD SD SECTOR 2 PB 7/117 AUBURN

[DUP]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,017.12

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,095.36

COST, FEES, AND INTEREST…………. 221.06

TOTAL………………………….. 2,333.54

VOWELL JOHN SCOTT JR

Parcel 09-09-29-1-000-008.000 PPIN 41686

LOT 1 STAGE RD SD SECTOR 2 PB 7/117 AUBURN

[DUP]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,015.04

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,093.12

COST, FEES, AND INTEREST…………. 220.87

TOTAL………………………….. 2,329.03

W H THOMAS OIL CO INC

Parcel 08-07-26-0-000-024.000 PPIN 44802

LOT 5 AUBURN INDUSTRIAL PARK

4TH REVISION

PLAT 9-42

SEC 26 T19N R25E

[2 SERLP,CANOP,FENCE]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 3,975.92

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 4,281.76

COST, FEES, AND INTEREST…………. 506.60

TOTAL………………………….. 8,764.28

WALDEN DAVID K

Parcel 10-06-23-0-000-006.001 PPIN 52016

EAST 217.5′ LOT 9 SCREWS-MCCOLLOUGH PLACE S/D PLAT 8-54

SEC 23 T19N R27E

[MFGHM,MHSKT,CARP] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 451.82

COST, FEES, AND INTEREST…………. 189.58

TOTAL………………………….. 641.40

WALDREP BETTY C

Parcel 12-09-32-0-000-074.011 PPIN 44700

LOT 38-A

WALDREP PARCEL 38 DIVISION

PLAT 40-183 SEC 32 T19N R29E

[MFGHM,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 218.94

COST, FEES, AND INTEREST…………. 177.30

TOTAL………………………….. 396.24

WALKER ELURA/MAHONE JOSEPH L SR

Parcel 08-01-12-0-000-003.000 PPIN 41946

BEG SE COR SE4;W 610′;N 2855′;E 585’TO E LINE NE4;

S TO POB IN SEC 12 T 19 N R 25 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 105.68

COST, FEES, AND INTEREST…………. 132.56

TOTAL………………………….. 238.24

WALKER JOHN A & SARAH M

Parcel 08-07-25-2-001-150.000 PPIN 13336

COM INT N LINE HWY 14 AND E LINE OGLETREE RD; TH

NELY 241’S TO POB; NELY 73.8′; NWLY 148’S; SWLY

73.8′; SELY 147.6′ TO POB IN SEC 25 T 19 N R 25 E

AUBURN [RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 174.72

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 188.16

COST, FEES, AND INTEREST…………. 196.33

TOTAL………………………….. 559.21

WALKER JOHN A & SARAH M

Parcel 08-09-32-0-000-007.002 PPIN 41975

COM INT N SEC LN SEC 32 & WLY R/W TURK RD; S 570’S

TO POB; W 199.7′; S 100′; E 203′; N 100′ TO POB

SEC 32, T19N, R25E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 939.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 247.54

TOTAL………………………….. 1,187.26

WALKER SARAH R & JOHN A WALKER

Parcel 08-09-32-0-000-008.000 PPIN 42029

COM INT N LINE NW1/4 AND W LINE TURK RD; TH S 690’S

TO POB; W 210′; S 105′; E 210′ TO W LINE RD; N 105′

TO POB IN SEC 32 T 19 N R 25 E

[RES,MISC] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 0.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 221.45

TOTAL………………………….. 221.45

WALTON MOHAMMED; WALTON PATRICE; WALTON

Parcel 09-01-11-1-000-016.000 PPIN 42148

LOT 42,HARWELL HILLS SD.,1ST ADD.,PB 9/61

IN SEC 11 T 19 N R 26 E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 530.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 571.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 191.77

TOTAL………………………….. 1,293.37

WARE ALBERT "ESTATE"; ARMSTEAD MARY;

Parcel 15-05-22-0-000-040.000 PPIN 44734

PART SEC 22 T18N R29E: COM INT SE ROW LEE RD 295 & NE ROW

LEE RD 933; SE 265’S ON ROW TO BEG; E’LY 110’S ON ROW; NE

34.8′; E 336′; NE 263′; W 368′; SW 222.5′; NW 187.7′; SE

110.8′ TO POB. [RES]

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 52.10

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 427.22

COST, FEES, AND INTEREST…………. 264.62

TOTAL………………………….. 743.94

WARE RICHARD L & SUZAN D

Parcel 18-07-35-0-000-011.000 PPIN 44767

PART LOT 20 SPRING VALLEY ESTATES PLAT 7-134 SEC 35 T18N

R26E: BEG NW COR; SE 249.3′ ON NE ROW LEE RD 45; NE 100’S;NW

81.4′; NE 153.9′; SE 100.8′; NE 338.1′; NW 151′; SW 655.8′

TO POB.

[MFGHM] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 262.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 231.46

TOTAL………………………….. 493.86

WASHINGTON MAMIE

Parcel 17-09-30-0-000-028.003 PPIN 42508

COM NE COR SE1/4 SW1/4 TH W 1386′ TH S 155′ ALG E

R/W HWY 37 TO POB CONT ALG SD R/W 142.1′ ELY 207.1

NLY 135′;WLY 183.1′ TO POB SEC 30 T 18 N R 27 E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 247.64

COST, FEES, AND INTEREST…………. 223.59

TOTAL………………………….. 471.23

WATERS JOHNNIE PEARL DIXON

Parcel 15-06-23-0-000-091.000 PPIN 42534

LOT 4 BLK B JACKSON ACRES SD PB 6/7 IN SEC 23 T18N R 29 E [RES,MISC]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 0.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 176.45

TOTAL………………………….. 176.45

WATKINS JACOB

Parcel 09-09-31-1-001-004.000 PPIN 11787

LOT 1-A GODFREY SUBDIVISION

A REDIVISION TO LOT 1

PLAT 46-91

SEC 31 T19N R26E [RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 7,835.36

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 8,438.08

COST, FEES, AND INTEREST…………. 863.70

TOTAL………………………….. 17,137.14

WATKINS JACOB

Parcel 09-09-31-1-001-003.000 PPIN 22811

LOT 4

GODFREY SUBDIVISION

A REDIVISION TO LOT 1

PLAT 46-91 SEC 31 T19N R26E

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 2,917.72

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 3,142.16

COST, FEES, AND INTEREST…………. 405.89

TOTAL………………………….. 6,465.77

WATKINS TED T

Parcel 10-05-21-0-000-057.000 PPIN 42569

BEG INT N/L OLD COLUMBUS RD & W/L CENTRAL OF GA RR;

TH NWLY 373.1′;N 321.2′;NELY 312.1’TO W/L RR;SELY

536.2’TO POB IN W2 SE4 IN SEC 21 T 19 N R 27 E

OPELIKA

[RES,GARAG,BARN,TLRPK,POO

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 750.36

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 808.08

COST, FEES, AND INTEREST…………. 239.33

TOTAL………………………….. 1,797.77

WATSON BROTHERS FIREPLACE & CHIMNEY SERVICE LLC

Account 146476 BPPIN 90645

SERVICES – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 59.28

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 49.02

COST, FEES, AND INTEREST…………. 121.47

TOTAL………………………….. 229.77

WATSON RYAN HAMBY

Parcel 15-03-07-0-000-013.003 PPIN 76396

PARCEL C-3 O J HAMBY S/D

PLAT 33-42

SEC 7,8 T18N R29E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 649.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 144.42

TOTAL………………………….. 793.86

WATSONS'S BACKYARD LIVING LLC

Account 112606 BPPIN 80478

HOME FURNISHINGS – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 13.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 11.01

COST, FEES, AND INTEREST…………. 114.08

TOTAL………………………….. 138.09

WATTS PROPERTIES LLC

Parcel 08-07-25-1-001-002.000-D25 PPIN 67222

UNIT D-25 TIGER INN EAST CONDOMINIUMS

CONDO PLAT 3-184

SEC 24,25 T19N R25E

ON LAND PARCEL #08-07-25-1-001-002.000

[2 CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 863.72

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 930.16

COST, FEES, AND INTEREST…………. 224.72

TOTAL………………………….. 2,018.60

WAYNES ROOFING

Account 155753 BPPIN 96806

BUILDING TRADES

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 69.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 94.51

TOTAL………………………….. 163.51

WEAVER LONNIE SR & WEAVER TELLIE CHRISTINE

Parcel 15-06-23-0-000-026.000 PPIN 42692

BEG INT NELY R/W CENTRAL OF GA RR & NWLY R/W SMITHS GOAT ROCK RD;NELY 209′ ALG SD NWLY R/W;NWLY 300′;

SWLY 90′ TO NELY R/W CENTRAL OF GA RR;SELY 345′ ALG

SD R/W TO POB IN SEC 23 T 18 N R 29 E

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 18.70

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 153.34

COST, FEES, AND INTEREST…………. 202.14

TOTAL………………………….. 374.18

WEBB'S TERRAIN WORK

Account 155756 BPPIN 96809

LANDSCAPE AND LAWN SERVICES

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 115.47

TOTAL………………………….. 210.47

WEBSTER MARTHA KAY SMOKE &

Parcel 09-09-29-4-001-159.000 PPIN 39206

LOT 12,EAST PARK SD.,PB 3/46

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 302.64

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 142.76

COST, FEES, AND INTEREST…………. 142.44

TOTAL………………………….. 587.84

WELCH EARNESTINE (TD) & CALLOWAY GERTRUDE EST OF

Parcel 10-04-18-2-002-062.000 PPIN 8894

PT OF LT 1 BLK 8 BEG SW COR LT TH SELY 60’S NELY

150’S NWLY 60’S SWLY 150′ TO POB IN TOTTEN MAP SD PB

2/9 OPELIKA

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 20.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 22.40

COST, FEES, AND INTEREST…………. 165.74

TOTAL………………………….. 208.94

WELCHER SHEENA

Parcel 02-06-13-0-000-067.000 PPIN 65944

PART SEC 13 T20N R28E; COM NE COR; S 2272.1′ TO BEG; S

268.8′; SW 181.3′ TO NE ROW LEE RD 374; NW 215’S ON ROW; NE

266.9′ TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 166.46

COST, FEES, AND INTEREST…………. 151.49

TOTAL………………………….. 317.95

WELDON ERIC

Parcel 17-02-03-0-000-085.000 PPIN 14241

LOT 14

ARROWHEAD S/D

PLAT 19-16

SEC 3 T18N R27E

[MFGHM,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 487.08

COST, FEES, AND INTEREST…………. 183.97

TOTAL………………………….. 671.05

WELDON KENNETH N

Parcel 09-05-15-1-000-052.000 PPIN 11002

LOTS 32 THRU 34 BLK F SPRING HILL HGTS SD JPB 3/12

OPELIKA [RES,MISC]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 416.52

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 448.56

COST, FEES, AND INTEREST…………. 168.53

TOTAL………………………….. 1,033.61

WELL THE

Account 143093 BPPIN 89392

SANDWICH & SPECIALTY

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 149.24

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 123.41

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.87

TOTAL………………………….. 392.52

WESLEY ROBERTS

Account 150811 BPPIN 93559

PHOTOGRAPHY TO INCLUDE DEVELOPING

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 99.35

TOTAL………………………….. 195.95

WESSON DOROTHY A BATEY

Parcel 09-06-24-1-000-033.000 PPIN 43003

LOT 27 RAYWARD SD PB 4/6 OPELIKA

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 453.96

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 488.88

COST, FEES, AND INTEREST…………. 163.03

TOTAL………………………….. 1,105.87

WEST KEITH T

Parcel 16-04-19-0-000-006.000 PPIN 2539

PART SEC 19 T18N R28E; COM NE COR; S 860’S TO BEG; S 190’S;

W 2175’S TO C/L LITTLE UCHEE CREEK; NW 166.4′ ALONG CREEK; E

2200’S TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 313.24

COST, FEES, AND INTEREST…………. 158.10

TOTAL………………………….. 471.34

WEST KEITH T

Parcel 16-04-20-0-000-085.000 PPIN 53397

PART SEC 20 T18N R28E; COM NW COR; S 860’S TO BEG; S 190’S;

E 485’S TO W ROW LEE RD 140; NW 202.9′ ON ROW; W 440’S TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 134.48

COST, FEES, AND INTEREST…………. 151.85

TOTAL………………………….. 286.33

WEST KEITH T (3/5 INT)

Parcel 16-04-19-0-000-006.002 PPIN 53398

PART SEC 19 T18N R28E; COM NE COR; S 1050’S TO BEG; S 55’S;

W 2170’S TO C/L LITTLE UCHEE CREEK; NW 56.8′ ALONG CREEK; E 2175’S TO POB.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 290.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 160.66

TOTAL………………………….. 450.94

WEST KEITH T (3/5 INT)

Parcel 16-04-20-0-000-085.001 PPIN 53399

PART SEC 20 T18N R28E; COM NW COR; S 1050’S TO BEG; S 55’S;

E 500’S TO W ROW LEE RD 140; NW 56.8′ ON ROW; W 485’S TO POB

.

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 59.86

COST, FEES, AND INTEREST…………. 153.89

TOTAL………………………….. 213.75

WHALEY DEBORAH E & BOYD BRANDON

Parcel 21-02-10-0-000-012.000 PPIN 29789

LOT 4, PINE RIDGE ACRES, PB 14/54

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 309.96

COST, FEES, AND INTEREST…………. 123.75

TOTAL………………………….. 433.71

WHATLEY LEONARD GAINES

Parcel 18-08-28-0-000-004.001 PPIN 43158

SW4 W2 SE4 SEC 28, T18N, R26E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 599.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 131.37

TOTAL………………………….. 730.81

WHATLEY LEONARD GAINES

Parcel 18-08-33-0-000-002.000 PPIN 43159

N1/2 NW1/4; NW1/4 NE1/4 IN S 33 T 18 N R 26 E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 311.12

COST, FEES, AND INTEREST…………. 129.20

TOTAL………………………….. 440.32

WHATLEY LEONARD GAINES

Parcel 18-08-28-0-000-004.000 PPIN 43160

E2 SE4 SEC 28, T18N, R26E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 168.44

COST, FEES, AND INTEREST…………. 110.18

TOTAL………………………….. 278.62

WHATLEY LEONARD GAINES

Parcel 18-08-27-0-000-001.000 PPIN 43161

NE1/4;NW1/4;W1/2 SW1/4; LESS R/W; LESS PARCEL DESCR AS

FOLLOWS; BEG SW COR NW1/4; TH E 66.7′ TO CO RD 43; N ALG W

R/W SD RD 196′; W 722.4′; S 188′ TO POB; ALSO LESS PARCEL

DESCR AS FOLLOWS: COMM S SEC LINE & E ROW LEE RD 43; N ON

ROW 573’S TO POB; CONT ALG ROW 573.3; LEAVE ROW E 401.4′; S

609.7′; W 335.3′ TO ROW & POB; S 27 T18N R26E

[RES,BARN] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 583.93

COST, FEES, AND INTEREST…………. 307.13

TOTAL………………………….. 891.06

WHATLEY LEONARD GAINES

Parcel 18-08-27-0-000-001.001 PPIN 43162

BEG SW COR NW1/4 TH E 666.7 TO CO RD 43 N ALG W

R/W SD RD 196′ W 722.4′ S 188′ TO POB SEC 27 T 18 N

R 26 E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,462.88

COST, FEES, AND INTEREST…………. 269.28

TOTAL………………………….. 1,732.16

WHEELHOUSE DESIGN CO THE

Account 161953 BPPIN 99365

BUILDING TRADES

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 113.67

TOTAL………………………….. 208.67

WHITE ANGELA KELLEY (40% INT) &

Parcel 09-08-28-3-000-016.021 PPIN 6872

GLENHAVEN S/D, SECTOR 7, PB 10/88, LOT 165.

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 2,233.92

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,405.76

COST, FEES, AND INTEREST…………. 334.79

TOTAL………………………….. 4,974.47

WHITE JAMES M & VIVIAN E

Parcel 01-09-31-0-000-027.000 PPIN 51089

PART SE4 SEC 31 T20N R29E:COM SE COR;N 1190’S; W 400’S TO

BEG; CONT W 470’S; NWLY 1490’S; NE ALONG LEE RD 357 140’S;

E 760’S; SELY 1400’S TO POB. [RES,CARP,BARN]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,678.84

COST, FEES, AND INTEREST…………. 228.55

TOTAL………………………….. 1,907.39

WHITE KAREN

Parcel 15-02-10-0-000-012.000 PPIN 10404

PARCEL B COLBERT PROPERTY DIVISION

PLAT 40-182

SEC 10 T18N R29E

[MFGHM,MHSKT] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 152.82

COST, FEES, AND INTEREST…………. 170.73

TOTAL………………………….. 323.55

WHITE OAK GROUP LLC

Parcel 18-03-07-0-002-134.000 PPIN 58010

LOT 155 WRIGHTS MILL ESTATES

7TH ADDITION PLAT 24-161

SEC 7 T18N R26E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 431.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 464.80

COST, FEES, AND INTEREST…………. 169.94

TOTAL………………………….. 1,066.34

WHITEHEAD HAWARD L & MARY

Parcel 14-09-31-0-001-024.000 PPIN 43302

BEG INT SWLY R/W CO RD 59 & NELY R/W CENTRAL OF GA

RR TH SELY 250’S ALG SD NELY RR R/W NLY 25′ TO SWLY

R/W CO RD 59 NWLY 230’S ALG SD SWLY R/W TO POB PAR A

PT OF LT N REPLAT OF LT 1 BLK D SURVEY OF BUFORD PROPERTY PB 5/15A IN SEC 31, T 18 N, R 30 E.

[MFGHM,MHSKT]

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 35.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 287.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 295.34

TOTAL………………………….. 617.34

WHITE'S CLEANIT

Account 147938 BPPIN 91900

JANITORIAL/CLEANING SERVICE

TAXES & COSTS – CITY OF PHENIX CITY.. 2.16

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 7.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 106.24

TOTAL………………………….. 116.00

WHITLOCK SAMUEL JACKSON

Parcel 15-05-21-0-001-076.000 PPIN 17176

LOT 9, RESUB LOTS 1-7, BLK A, SHEPHERD PLACE SD,

PB 16/48 SEC 21, T18N, R29E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 543.14

COST, FEES, AND INTEREST…………. 199.09

TOTAL………………………….. 742.23

WHITNEY DUNAWAY, STYLIST

Account 150807 BPPIN 93555

BEAUTY SHOPS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 5.20

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 4.30

COST, FEES, AND INTEREST…………. 106.23

TOTAL………………………….. 115.73

WHITTINGTON MEDIA SOLUTIONS

Account 156163 BPPIN 96983

PHOTOGRAPHY TO INCLUDE DEVELOPING

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 101.15

TOTAL………………………….. 197.75

WHITTLE MITCHELL C & TIFFANY A

Parcel 22-02-04-0-000-001.013 PPIN 92359

LOT 11 TRUITT FARMS

PHASE 4

PLAT 45-127

SEC 4 T17N R27E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 681.42

COST, FEES, AND INTEREST…………. 149.46

TOTAL………………………….. 830.88

WIGGINS FRANK & JANICE

Parcel 17-09-30-0-000-019.001 PPIN 4276

PART NW1/4 SE1/4 SEC 30 T18N R27E: BEG NW COR; E 640’S; S

273.7′; W 640’S; N 283.9′ TO POB.

[UTIL] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 154.16

COST, FEES, AND INTEREST…………. 190.59

TOTAL………………………….. 344.75

WIGGINS FRANK & JANICE

Parcel 17-09-30-0-000-014.013 PPIN 44982

PART N2 SEC 30 T18N R27E: COM SE COR; W 25265’S TO BEG; W

871.01′; N 10′; NW 282.7′; NW 53.5′; NE’LY 570’S; SE 200.7′;

NE 258.2′; SE 523.1′; SW 68.3′; SE 483.6′; SW 150.2′; SW

419.9′ TO POB.

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 914.85

COST, FEES, AND INTEREST…………. 259.02

TOTAL………………………….. 1,173.87

WIKA HOLDINGS LLC

Parcel 09-06-14-4-000-071.002 PPIN 82283

LOT 1C PRIDE OF PEPPERELL PHASE 1

REVISION OF LOT 1C

PLAT 41-63

SEC 14 T19N R26E

[OTHHP,PAVIN,PAVE]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 6,930.04

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 7,463.12

COST, FEES, AND INTEREST…………. 784.49

TOTAL………………………….. 15,177.65

WILDLIFE OR NOLIFE CLOTHING LLC

Account 155765 BPPIN 96818

ONLINE RETAILERS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 2.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.42

TOTAL………………………….. 116.30

WILHITE GRADING & UTILITIES INC

Account 150799 BPPIN 93547

EXCAVATION WORK

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 123.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 102.34

TOTAL………………………….. 225.34

WILLIAMS BRETT R & MARISSA R

Parcel 08-06-24-3-000-114.000 PPIN 50767

LOT 18 GREENEWOOD HEIGHTS S/D

PLAT 21-48

SEC 24 T19N R25E [RES]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,046.24

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,126.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 229.18

TOTAL………………………….. 2,402.14

WILLIAMS DIXIE LEE A/K/A

Parcel 15-06-23-0-000-098.001 PPIN 43656

N1/2 LOT 9 BLK B EILAND SD SEC 23 T 18 N R 29 E

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 19.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 160.72

COST, FEES, AND INTEREST…………. 143.11

TOTAL………………………….. 323.43

WILLIAMS JOHN LEE

Parcel 09-09-30-2-001-031.000 PPIN 44838

PART OF LOT 5 BLK 106 COM NW COR OF LOT TH SELY

102’S TO POB SELY 102′ S 85’S TO N LINE ALLEY W

102’S N 92’S TO POB IN CHAMBERS MAP SD PB 2/15 IN S 30 AUBURN

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 401.96

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 432.88

COST, FEES, AND INTEREST…………. 213.97

TOTAL………………………….. 1,048.81

WILLIAMS LAURA J

Parcel 15-08-27-0-000-131.000 PPIN 43573

COM INT W LN SW4 & N LN LAMB RD;E 233.7′; TO POB. N 1672.8′;

TO HOSPLIKA CREEK; SLY ALG CRK 364.3′; S 1436.9′ TO N R/W

LAMB RD;WLY 249.9′; TO POB

[RES]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 0.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 203.45

TOTAL………………………….. 203.45

WILLIAMS MICHAEL & TERESA M

Parcel 23-03-08-0-000-012.005 PPIN 69118

PART SE4 SEC 8 T17N R28E: COM INT S LINE & E ROW LEE RD 130;

N 970’S ON ROW TO BEG; N 280.9′ ON ROW; NE 265.6′; S 361.8′

; NW 283.8′ TO POB.

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 790.78

COST, FEES, AND INTEREST…………. 248.04

TOTAL………………………….. 1,038.82

WILLIAMS OTHO A JR & VIRGINIA L

Parcel 10-04-20-3-000-011.000 PPIN 29385

LOT 12 EDGEWOOD FOREST SD 1ST ADD PB 8/42 OPELIKA

[RES,GARAG,UTIL]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 387.92

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 417.76

COST, FEES, AND INTEREST…………. 167.66

TOTAL………………………….. 973.34

WILLIAMS ROBERT WAYNE; WILLIAMS LINDA; WILLIAMS ANGELA; WILLIAMS COACHMAN LEE; WILLIAMS JEFFERY; MAN

Parcel 15-08-27-0-000-128.000 PPIN 44845

PART SW4 SEC 27 T18N R29E: BEG INT W ROW LEE RD 587 & SE ROW

LEE RD 242; SW 235’S ON ROW; SE 90’S; E 193.3′; N 167.7′ TO

POB.

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 13.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 106.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 185.38

TOTAL………………………….. 304.98

WILLIAMS WILLIE J SR

Parcel 15-08-34-0-000-006.003 PPIN 44033

COM NE COR SEC;W 1360’S;S 1742’S;W 152.5′ TO POB;

W 163.24′;S 251.99′;ELY 164.2′;N 271.04′ TO POB

SEC 34, T18N, R29E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 162.36

COST, FEES, AND INTEREST…………. 136.91

TOTAL………………………….. 299.27

WILLIAMS WILLIE JAMES

Parcel 15-08-27-0-000-136.000 PPIN 44032

COM INT W LN SW4 & N R/W LAMB RD;ELY 1220’S ALG R/W

TO POB;N 1470’S;ELY 280’S ALG CRK;S 1410’S TO N R/W

LAMB RD;SWLY 370’S ALG LAMB RD TO POB, SURVEY FOR

MOZELL M WILLIAMS, PB 13/199 SEC 27, T18N, R29E

[RES,2 BARN]

TAXES & COSTS – CITY OF SMITHS STATIO 263.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,156.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 344.73

TOTAL………………………….. 2,764.33

WILLOWS THE

Account 82589 BPPIN 71490

APARTMENTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 34.84

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 29.59

COST, FEES, AND INTEREST…………. 106.90

TOTAL………………………….. 171.33

WILLOWWOOD LLC

Parcel 20-06-14-0-000-002.002 PPIN 58647

LOT 2-A JENNIFER FLETCHER FARM

REDIVISION OF LOT 2

PLAT 39-168

SEC 14 T18N R24E [BARN]

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 920.86

COST, FEES, AND INTEREST…………. 160.24

TOTAL………………………….. 1,081.10

WILSON FREDERICK L

Parcel 10-04-18-3-002-109.000 PPIN 44087

LOT 18, SOUTH PARK SD, SECTOR 2, PB 7/114 OPELIKA

[RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 177.32

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 137.96

COST, FEES, AND INTEREST…………. 138.39

TOTAL………………………….. 453.67

WILSON WILLIAM DARRYL

Parcel 10-01-01-0-000-018.001 PPIN 95233

LOT 2

EMER & SHIRLEY WILSON S/D HWY 225′;N 210′;SWLY 225′;

PLAT 46-152

SEC 1 T19N R27E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 106.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 127.20

TOTAL………………………….. 233.80

WILSONS WOODYARD LLC

Account 33752 BPPIN 46393

LUMBER & WOOD

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 113.36

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.34

COST, FEES, AND INTEREST…………. 118.84

TOTAL………………………….. 328.54

WIMBLEDON PROPERTIES LLC

Parcel 22-01-11-0-000-049.000 PPIN 76905

LOT 30 THE VILLAGES AT BEAUREGARD

PHASE 2

PLAT 33-114

SEC 11 T17N R27E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 49.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.21

TOTAL………………………….. 168.41

WIMBLEDON PROPERTIES LLC

Parcel 22-01-11-0-000-053.000 PPIN 76909

LOT 26

THE VILLAGES AT BEAUREGARD

PHASE 2

PLAT 33-114

SEC 11 T17N R27E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 86.10

COST, FEES, AND INTEREST…………. 120.87

TOTAL………………………….. 206.97

WIMBLEDON PROPERTIES LLC

Parcel 22-01-11-0-000-057.000 PPIN 76913

LOT 22

THE VILLAGES AT BEAUREGARD

PHASE 2

PLAT 33-114

SEC 11 T17N R27E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 86.10

COST, FEES, AND INTEREST…………. 120.87

TOTAL………………………….. 206.97

WIMBLEDON PROPERTIES LLC

Parcel 22-01-11-0-000-059.000 PPIN 76915

LOT 20

THE VILLAGES AT BEAUREGARD

PHASE 2

PLAT 33-114

SEC 11 T17N R27E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 49.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.21

TOTAL………………………….. 168.41

WIMBLEDON PROPERTIES LLC

Parcel 22-01-11-0-000-060.000 PPIN 76916

LOT 19

THE VILLAGES AT BEAUREGARD

PHASE 2

PLAT 33-114

SEC 11 T17N R27E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 49.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.21

TOTAL………………………….. 168.41

WIMBLEDON PROPERTIES LLC

Parcel 22-01-11-0-000-061.000 PPIN 76917

LOT 18

THE VILLAGES AT BEAUREGARD

PHASE 2

PLAT 33-114

SEC 11 T17N R27E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 49.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.21

TOTAL………………………….. 168.41

WIMBLEDON PROPERTIES LLC

Parcel 22-01-11-0-000-064.000 PPIN 76920

LOT 15

THE VILLAGES AT BEAUREGARD

PHASE 2

PLAT 33-114

SEC 11 T17N R27E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 49.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.21

TOTAL………………………….. 168.41

WINDHAM GATEWAY LLC

Parcel 10-09-30-4-000-077.000 PPIN 97607

LOT 132 WYNDHAM VILLAGE

PLASE 2 SECTION 2 PLAT 47-120

SEC 30 T19N R27E

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 175.76

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 189.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 146.03

TOTAL………………………….. 511.07

WINSLOW DONALD G

Parcel 24-01-11-0-000-376.000 PPIN 23241

LOT 7 1ST ADDITION

HUNTERS RIDGE S/D

PLAT 16-88

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,359.56

COST, FEES, AND INTEREST…………. 223.23

TOTAL………………………….. 1,582.79

WISE PROPERTIES-TN LLC

Parcel 09-09-32-2-000-112.005 PPIN 90578

LOT 3-A TURNHAM CORNER

REDIV OF LOTS 3 & 4

PLAT 47-172 SEC 32 T19N R26E

[RES,CARP]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 4,357.08

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 4,692.24

COST, FEES, AND INTEREST…………. 542.22

TOTAL………………………….. 9,591.54

WISNASKY JOSHUA A & CAYWOOD FELECITY A

Parcel 15-03-08-0-000-045.000 PPIN 57849

LOT 57 THE WOODLANDS

PHASE II PLAT 24-137

SEC 8 T18N R29E

[RES,UTIL] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 946.58

COST, FEES, AND INTEREST…………. 269.50

TOTAL………………………….. 1,216.08

WOOD OCIE L & MARY P

Parcel 05-03-08-0-000-029.000 PPIN 44885

ALL OF LOTS 36 THRU 39;ALSO 10’S EVENLY OFF E END OF LOT 35,BLK 2,COTTAGE HILL SD.,PB 1/11 IN SEC 8 T 20 N R 24 E

[RES,UTIL,CARP] FIRE-8

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 0.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 207.05

TOTAL………………………….. 207.05

WOODHAM'S FULL SERVICE LLC

Parcel 09-04-20-4-001-023.000 PPIN 35445

PART SW4 SE4 SEC 20 T19N R26E: BEG INT SE ROW US HWY 29 & SE

ROW DEAN RD; NE 90’S ON ROW; SE 118.3′; SW 190’S ON RR; NE 153.9′ ON DEAN RD TO POB.

[CANOP,SERST,2 PAVIN]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,922.44

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,070.32

COST, FEES, AND INTEREST…………. 352.47

TOTAL………………………….. 4,345.23

WOODROCK CENTURY PARK LLC

Account 93856 BPPIN 75625

APARTMENTS

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 633.36

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 630.08

COST, FEES, AND INTEREST…………. 164.45

TOTAL………………………….. 1,427.89

WOODRUM GLENDA C

Parcel 24-01-02-0-002-130.000 PPIN 21019

LOT 7, BLK D, AUBURN RD S/D, PB 5/40 IN SEC 2,

T 17 N, R 29 E.

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 229.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 188.58

TOTAL………………………….. 418.18

WOODS JOE HORACE & KELLUM JULIA

Parcel 10-03-08-2-001-090.000 PPIN 44674

PART OF LOT 11 BLK 8 BEG SW COR LOT 11; TH N 60′;

E 222’S; S 60′; W 222.2′ TO POB IN PALMER SD PB

2/11 IN OPELIKA [RES]

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 279.76

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 301.28

COST, FEES, AND INTEREST…………. 189.95

TOTAL………………………….. 770.99

WOOF AVE LLC

Account 150773 BPPIN 93525

PETS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 38.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 32.73

COST, FEES, AND INTEREST…………. 109.00

TOTAL………………………….. 180.21

WOORI USA LLC

Account 137406 BPPIN 87682

RESTAURANTS – THEME OR SPECIALTY

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 135.72

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 112.23

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.16

TOTAL………………………….. 367.11

WRIGHT VINCENT

Parcel 22-01-11-0-000-001.009 PPIN 44657

COM @ NW COR NE4 NE4 SEC 11; S 420’S TO POB; E 208′;

S 208′; W 208′; N 208′ TO POB SEC 11, T17N, R27E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 744.56

COST, FEES, AND INTEREST…………. 224.36

TOTAL………………………….. 968.92

WRIGHT WILLIAM C ETUX ETHEL H

Parcel 09-06-13-1-002-095.000 PPIN 44658

COM INT S R/W MARGAN AVE & E R/W MACON;S 190.5′ TO POB;S 96′;E 280’S;N 96′;W 280’S TO POB SEC 13, T19N R26E

TAXES & COSTS – CITY OF OPELIKA…… 36.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 39.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 154.60

TOTAL………………………….. 230.20

WYCROSS PRESS

Account 35855 BPPIN 48496

DEALERS & SUPPLIERS – MISCELLANEOUS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 24.44

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 20.21

COST, FEES, AND INTEREST…………. 108.21

TOTAL………………………….. 152.86

WYNN DESMOND SR

Parcel 17-09-30-0-000-014.003 PPIN 32414

LOT 1 PICKERING S/D

PLAT 24-51 SEC 30 T18N R27E

[2 RETMX,UTIL] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 628.12

COST, FEES, AND INTEREST…………. 296.62

TOTAL………………………….. 924.74

YANCEY GEORNEQUA SAMONE

Parcel 07-08-34-0-000-014.002 PPIN 76840

LOT 3

YANCEY S/D

PLAT 33-104

SEC 34 T19N R24E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 205.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 119.03

TOTAL………………………….. 324.03

YC GROUP INC

Account 161775 BPPIN 99219

RESTAURANTS – THEME OR SPECIALTY

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 52.00

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 43.00

COST, FEES, AND INTEREST…………. 120.87

TOTAL………………………….. 215.87

YEHYA RIAD M

Parcel 08-06-24-4-000-142.001 PPIN 12501

LOT 68-B, REDIV LOT 68, TOOMER SD, PB 15/183

SEC 24, T19N, R25E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 62.40

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 67.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 133.63

TOTAL………………………….. 263.23

YOGA ROOM AU LLC THE

Account 150745 BPPIN 93503

HEALTH CLUBS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.19

TOTAL………………………….. 250.19

YOGIRAAJ LLC

Account 161884 BPPIN 99325

LIQUOR

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 96.60

COST, FEES, AND INTEREST…………. 93.95

TOTAL………………………….. 190.55

YOUNG ERIC & KYNDAL

Parcel 05-08-33-0-000-001.002 PPIN 65996

LOT 3A OAK HILL FARMS S/D

REDIVISION LOTS 1 & 3 PLAT 36-96

SEC 33 T20N R25E

[RES] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,231.52

COST, FEES, AND INTEREST…………. 278.67

TOTAL………………………….. 2,510.19

YOUR STYLE FASHION LLC

Account 161802 BPPIN 99246

CLOTHING – WOMEN’S

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 72.80

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 60.20

COST, FEES, AND INTEREST…………. 117.19

TOTAL………………………….. 250.19

YOUSON STEVENSON

Parcel 21-07-26-0-000-002.005 PPIN 49312

PART NE4 SEC 26 T17N R26E:COM INT N LINE & E ROW LEE RD 11; SW 350’S ON ROW TO BEG; SW 434.4′ ON ROW; SE 594.3′

TO C/L CREEK; N’LY 596.3′ ON CREEK; NW 478.2′ TO POB.

[RES,GARAG] FIRE-7

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 767.52

COST, FEES, AND INTEREST…………. 299.24

TOTAL………………………….. 1,066.76

Z F TRANSMISSIONS GRAY COURT LLC

Account 120644 BPPIN 82107

LEASED EQUIPMENT

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 2,041.52

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 2,146.56

COST, FEES, AND INTEREST…………. 301.46

TOTAL………………………….. 4,489.54

ZALAZAR ENTERPRISES LLC

Account 55535 BPPIN 56673

RESTAURANTS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 64.48

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 54.75

COST, FEES, AND INTEREST…………. 111.17

TOTAL………………………….. 230.40

ZHANG XUN

Parcel 09-09-30-2-001-127.0001306 PPIN 64223

UNIT 1-306

THE VIEW AT AUBURN CONDOMINIUMS

CONDO PLAT 3-172 SEC 30 T19N R26E

ON LAND PARCEL #09-09-30-2-001-127.000

[2 CONDO]

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,848.60

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,990.80

COST, FEES, AND INTEREST…………. 314.97

TOTAL………………………….. 4,154.37

ZIMMERMAN SHANNON & STRICKLAND KELLIE

Parcel 23-02-03-0-000-012.001 PPIN 17640

COM INT E SEC LN & S R/W HWY 201;W 650’S;S 583.7′ TO

POB;S 444.1′;W 328.6′;N 299.2′;E 115′;N 137.5′;E

213.3′ TO POB SEC 3, T17N, R28E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 99.22

COST, FEES, AND INTEREST…………. 146.66

TOTAL………………………….. 245.88

ZORR PAUL A & JUDITH A

Parcel 05-05-21-0-000-007.002 PPIN 84751

LOT 2

OZBURN-ZORR S/D

PLAT 40-150 SEC 21 T20N R25E

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 184.50

COST, FEES, AND INTEREST…………. 123.50

TOTAL………………………….. 308.00

ZOSANO PHARMA CORPORATION

Account 140927 BPPIN 88304

DRUGS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 8,489.52

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 9,090.56

COST, FEES, AND INTEREST…………. 896.90

TOTAL………………………….. 18,476.98

ZOSANO PHARMA CORPORATION

Account 155593 BPPIN 96624

DRUGS

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,446.08

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 994.18

COST, FEES, AND INTEREST…………. 210.61

TOTAL………………………….. 2,650.87

ZOUHARY LENA ANNA NOLIN

Parcel 08-02-09-0-000-002.010 PPIN 97952

LOT 1-A

QUAIL CHASE PHASE 1

REDIV LOTS 1-3

PLAT 48-109

SEC 9 T19N R25E

TAXES & COSTS – CITY OF AUBURN……. 1,379.04

TAXES & COSTS – STATE AND COUNTY….. 1,485.12

COST, FEES, AND INTEREST…………. 263.89

TOTAL………………………….. 3,128.05