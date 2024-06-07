Lee County Insolvents – Tax Year 2023

Listed below are the property tax accounts labeled as “uncollectibles”. Anyone requiring information on these accounts should contact:
Oline W. Price, ACTA
Revenue Commissioner Lee County
P.O. Box 2413
Opelika, AL 36803-2413
(334) 737-3629
Personal Property Insolvents:
AUBURN MAINTENANCE SERVICE $184.40
MARGARET YOUNG BROWN ATTORNEY $177.56
FRIENDSHIP FOODS INC $462.68
DAVID CRUM CONSTRUCTION INC $234.08
JOSH CHANCE $485.36
GARRY C WRIGHT DMD $826.64
GOREE’S CABLE CONSTRUCTION INC $446.12
HAIR IT IS $162.44
HOLMAN FLOORS $220.04
HOSEY-LANCOUR CONSTRUCTION LLC $188.72
CIL LLC $179.00
JAMES L CARROLL PC $759.68
JOHNSON & ASSOCIATES $158.62
MAKE YOUR MOVE DANCE STUDIO $162.44
NEW YORK FASHIONS $154.52
ORPHANED OBJECTS @ ANGELS ANTIQUES $131.06
PINEY WOODS TRAILER PARK INC $311.84
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE $352.52
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE $764.00
SUNGAS INC $2,034.46
SUPERIOR GAS SMITHS STATION $219.14
SUPERIOR GAS SMITHS STATION $1,087.04
FAIRWAY OUTDOOR, LLC $622.16
FAIRWAY OUTDOOR, LLC $233.36
FAIRWAY OUTDOOR, LLC $167.00
NUCO2 SUPPLY LLC $874.52
NUCO2 SUPPLY LLC $1,568.96
NUCO2 SUPPLY LLC $2,606.48
FOUR J S FAMILY LLLP $384.28
CHEP USA $53,698.40
G&M PRODUCTS LLC $255.32
SAI HOSPITALITY LLC $1,776.32
BRADBERRY COMPANY LLC THE $187.64
SHIRTWORKS LLC $212.12
SODEXO OPERATIONS LLC $139.76
2 KLEAN KAR KARE $195.20
HELVES GROUP LLLP $794.78
ZALAZAR ENTERPRISES LLC $262.16
QUICK WASH $335.60
PEACHES’N CLEAN OF LEE COUNTY LLC $962.72
ELITE TAX SERVICE $152.00
LINDSAY MECHANICAL INC $660.68
INCOVENANT FOODS LLC $393.92
HERRING REAL ESTATE $311.00
RAY HODSON REPAIR $149.48
TITLE CASH $169.64
ARROWHEAD AL LAND LLC $296.86
OLD SALEM $135.00
RON JONES DESIGNS $145.92
SANTRAM FOODS INC $763.64
HAIR EXPO KATHLEEN M HATFIELD $142.28
LEE SPA NAILS $289.16
STONE 1 PROPERTIES LLC $189.20
STANLEY CONVERGENT SECURITY SOLUTIONS$141.56
TWIN CITY TAXI LLC $166.76
FLEET & AUTO COLLISION $200.96
CHRISTIE/AIX INC $2,234.24
DANIELLE M & LEEVAN SANDS $203.84
MDT ARMOR CORPORATION $1,374.92
BED BATH & BEYOND INC $1,784.96
SPACEWALK OF AUBURN $299.24
CAPPS TILE $147.80
BHATE GEOSCIENCES $165.68
H&R ENTERPRISES LLC $309.50
REDBOX AUTOMATED RETAIL LLC $719.36
REDBOX AUTOMATED RETAIL LLC $1,714.04
ISMAEL HERNANDEZ $157.40
SINGH-SINGH LLC $571.74
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE $212.24
ABACO PARTNERS LLC $1,495.52
GREEN HORIZONS LLC $326.96
SINGH BROTHERS LLC/NAVDEEP OPELIKA LLC $554.12
DEAN TRANSPORTATION INC $334.92
AVALON PARK ASSOCIATES LP $330.20
BURT & WILLIS LLC 37.7024% INT/ $415.52
PICKETT TOLLY P & KATHERINE J $230.84
REDBOX AUTOMATED RETAIL LLC $516.20
KCI USA INC DBA 3M MEDICAL SOLUTIONS INC $206.72
MCMILLAN DISTRIBUTION WAREHOUSE $314.36
MING HOUSE CHINESE RESTAURANT $325.52
CROSSINGS AT OPELIKA THE $1,074.32
ANSHILY LLC $462.68
KIMS AUTO SERVICE LLC $188.00
FUR BUDS VETERINARY LLC $1,645.28
REDBOX AUTOMATED RETAIL LLC $334.44
SOUTHEASTERN DISASTER RELIEF SERVICES LL$919.52
RYBERG CONSTRUCTION $290.24
KASCO LLC $137.64
OPELIKA MASSAGE THERAPY CENTER, LLC $149.48
TIGER LILY HAIR SALON $154.52
REDBOX AUTOMATED RETAIL LLC $213.56
SAYEM LLC $153.54
SHARON LEE ADAMS NEW $274.40
STATIK SALON WENDI TAYLOR $150.20
MG CONTRACTORS $158.48
GUT SAUG LLC $377.36
BEBE AFRICAN HAIR BRAIDING & WEAVING $188.36
CALHOUN CONSTRUCTION $238.66
HOUSE OF KUTZ BARBER SHOP $218.96
NEW CREATION UPHOLSTERY $166.40
DEAN TRANSPORTATION INC $1,271.92
SITTING PRETTY $151.64
BELLHOUSE PUBLISHING $145.16
FERGUSON CONSULTING $140.32
COURDAN ENTERPRISES LLC $337.40
KCI USA INC DBA 3M MEDICAL SOLUTIONS INC $163.52
JASHMAY INC $183.32
JOHN D HALSTEAD $147.56
ABOVE THE CLOUDS LLC $9,270.08
ANNABROOK DRIVE LLC $1,167.20
KASCO LLC $141.80
NUCO2 SUPPLY LLC $154.16
CHARRED OAK PREMIUM SPIRITS $283.40
GONG JOO KOREAN RESTAURANT LLC $460.16
SAPNA LLC $2,966.00
CORNER BARBERSHOP THE $170.00
CKP LLP $177.20
CARSON STUDIOS $193.76
GENESIS DENTAL GROUP OPELIKA PC $2,126.60
ATNS USA INC $350.00
PRESTO AUTOMATION INC $152.72
WILD WING CAFE $1,566.44
BAKER STREET DIGITAL LLC $307.52
NERDTORCH CAFE $303.92
STORE EAGLE STORAGE $138.68
MOORES MILL MONOGRAMS LLC $271.52
SHELIA C’S BURGER BARN $680.48
EAST ALABAMA PODIATRY $305.72
HILL DESIGN INC $236.24
MARLEE HILL $164.24
JET PEP INC $917.12
JE COMPANY LLC $142.64
GE INDUSTRIAL FINANCING SOLUTIONS LLC $107,474.84
GHL FITNESS INC $538.28
SCANTRON CORPORATION $147.68
SCANTRON CORPORATION $144.44
SCANTRON CORPORATION $137.64
SCANTRON CORPORATION $123.86
SB AMERICA INC $2,260.88
SHELLEY STANSELL $403.28
AUBURN FENCING CLUB $270.80
VOODOO WING CO $600.20
ONE SOLUTIONS LLC $198.80
WOORI USA LLC $430.28
GIL CORP $138.68
PRESTO AUTOMATION INC $148.40
ITHAKA HOPITALITY PARTNERS LLC $214.28
GORDON FOOD SERVICE INC $140.60
AJH CONSTRUCTION LLC $1,207.52
G&J CONTRACTING $287.36
AUBURN CANDLE COMPANY $316.52
ACE INNOVATIONS LLC $514.16
ALEJANDRO LOPEZ FRAGA $650.94
GUANG GE LING $544.40
ANDREW LEE DESIGN LLC $309.32
ARIEL L GOODMAN $305.72
BENO TRAMPOLINE PARKS LLC $10,996.28
LEIGH ANN CLARK $307.52
ASCENSION TATTOO & ART STUDIO $309.32
BEVERAGE & CIGAR LLC $307.52
BLANCHE’S KITCHEN CUSSETA LLC $256.68
BOURGETECH LLC $305.72
BRANDON C EDGE $284.68
BUENA VISTA TIRES LLC $575.36
CAREPOINT RESOURCES LLC $309.32
CHECKCHASER LLC $324.20
COFFEE CAT LLC THE $500.12
CRYSTEN H MARTIN-CONNER $161.72
AMY MCDANIEL $305.72
EDWARD SOUTHWORTH $898.28
ELIZABETH M DASHER $303.92
AUXO INVESTMENT PARTNERS $637.28
LAURYN W ROGERS $309.32
GALA1 LLC $303.92
GREGORY W MIMS $312.92
PHONE CLINIC AUBURN LLC $309.32
JEFFREY A GAYLES $288.28
QPOT LLC $859.76
QUINTON FOSTER $303.92
JHYS II INC $1,054.52
DIXIE ELECTRIC PLUMBING & AIR $529.28
ENVIRONMENTAL CLEANING & RESTROATION SER$309.32
ROBINS NEST BOUTIQUE LLC $307.52
KELS GOODS AND ESSENTIALS LLC $329.60
RODNEY S GILES $251.28
RU10 4 LLC $251.28
S&L VAPES LLC $168.56
SAHRA ALI $305.72
DANIELLE M & LEEVAN SANDS $312.92
LA GUADALUPANA SUPERMARKET LLC $303.92
LAUREL A SCHMEAR $247.68
SANNA BROTHERS LLC $845.00
CHLOE COVIN $311.12
LOS PRIMOS AUTO SALES LLC $220.40
CODY ALLEN $305.00
FENN PLUMBING $302.12
JAMES DAVID NEWTON $303.92
SHIRIN 2020 INC $311.12
SMALL TOWN GAMES LLC $282.88
MODERN IVY BOUTIQUE LLC $155.96
SUMMER FILMS LLC $307.52
NETBUS INC $305.72
SWIGRO ADDITIVE MANUFACTURING INC $645.56
NY-YALL LLC $305.72
DANNY AND CHRISTIE NORTH $1,844.00
TYLER DAVIS ROLAND $1,031.48
TRAVS PERFORMANCE EXHAUST LLC $571.40
UNIQUE N WHITE HAIR STYLIST $147.68
UNIVERSITY EATS LLC $302.12
MAK MEDIA TEAM LLC $1,453.04
ROCK N ROLL PINBALL LLC $1,314.08
STATEMENT PIECE CONCRETE DESIGN $161.00
XS AUTO LLC $307.52
ARMISTEAD & ASSOCIATES AT KELLER WILLIAM$311.12
EXP REALTY SOUTHERN BRANCH $307.52
ATC GROUP INC $672.56
AUBURN FITNESS SOLUTIONS $303.92
OPELIKA NUTRITION LLC $303.92
AUBURN HOUSE WASH LLC $248.16
NATIONAL GENERAL INSURANCE CO $240.20
HEAD LAWNCARE INC $251.28
SHIRIN 2020 INC $958.40
INSIDE OUT HOME SERVICES $282.88
ASPIE TECH INC $282.88
TYNER YARD AND SPRINKLER SERVICES LLC $286.48
TIFFANY’S HAIR SALON $279.28
JUSTIN’S BARBERSHOP $277.48
ROYAL FLUSH SEPTIC TANK PUMPING CO $286.48
BARBER SHOP THE $279.28
JOSE G SANTOYO GRADING $281.08
ALIEHS HAWK INC $282.88
AUTHORITY PLUS PERMITS TRUCKING CO $256.68
BMP INC $277.48
LITTLETON COMPANY $279.28
DA GRUB SPOT $256.68
STEPHEN & SIRYN BRADFORD $307.52
DRIVE BY TACOS $318.32
AUSOME NUTRITION $307.52
EL RANCHERO MEXICAN RESTAURANT $311.12
MO’BAY BEIGNET CO $684.44
SALSARITA’S FRESH MEXICAN GRILL $311.12
THAI & LAO CUISINE LLC $398.24
ESCAPE ZONES LLC $303.92
GEAR GAMING $311.12
I’M THAT MOM MARKETPLACE LLC $303.92
DERMALAB $302.12
ROSS HOUSE COFFEE @ BODEGAS $312.92
GRAZER CO THE + COFFEE LLC $311.12
NITDA LOUANGKHOTH $305.72
PROFESSIONAL PHLEBOTOMY SERVICES $305.72
AUBURN BACKYARD ENTERTAINMENT $257.02
RHR CONSULTING LLC $307.52
UNI FINANCIAL MARKETING $305.72
USA CAJUN STATION LLC $286.48
A&Z FLOORING LLC $2,099.60
ACCESS MOBILITY TRANSPORTATION SERVICES $253.08
AU FITNESS LLC $305.72
AUBURN OPELIKA PROPERTIES LLC $307.52
B SQUARED PARTNERS LLC $307.52
DEXTER BAKER $303.92
BARE AT PLATINUM $305.72
FAAM ENTERPRISES INC $188.00
FERROSAFE $578.96
FOODS SOUTH INC $251.28
DARIN JOHNSTON $305.72
FREEDOM AUTOS LLC $305.72
SUPER-SOD OF OPELIKA $1,197.56
B-EZ ENTERPRISES $249.48
BLEVINS FITNESS LLC $322.40
BROWN PREMIER LAWN CARE LLC $256.68
BURKS TRANSPORTING LLC $253.08
C SMITH ENTERPRISES LLC $253.08
CABINET & GRANITE COMPANY LLC $254.88
CALEB MILOBSKY $247.68
CAMELLIA CUSTOM HOMES LLC $253.08
CARS EXTREAM LLC $305.72
CORDYS CORNER LLC $305.72
CORONA RENOVATIONS $303.92
CHENAVIS COOK EVANS PHD $307.52
CUSSETA BUSINESS LLC $251.28
GLADYS M WILLIAMS $251.28
DANIEL J EAGAN OD & ASSOCIATES LLC $312.92
DAWN S WHITE $147.20
GLENN A LAMB $253.08
SCHULTE HOSPITALITY GROUP $305.72
AUTO WORLD $303.92
GULF STATES FINANCIAL LLC $307.52
GURKIRPA LLC $138.68
ADRIENNE PRESSLEY $140.84
ADVANT HOME REPAIRS $251.28
KATE FULLER $303.92
CELEBRATIONS BOUTIQUE LLC $305.72
HORTPRO LAND ENHANCEMENT LLC $307.52
LADIGA INC $302.12
INNOVATIVE PLUMBING CONCEPTS LLC $253.08
J&M JACKSON TRANSPORTATION LLC $309.32
ARCH INVESTMENTS LLC $303.92
JARRETT A LAYSON PC $307.52
JASHMAY INCORPORATED $149.48
JASON BROWN $281.08
JD BALANCE LLC $305.72
JEFFREY MCCOY $303.92
JHR COMPANIES LLC $305.72
JJ PETRO INC $305.72
BLACK EAGLE EXPRESS TRANSPORTATION LLC$256.68
BOO I GOT HAIR $253.08
SSK WILD ANIMAL CONTROL LLC $203.48
CALEB WAITES $249.48
CIBC GROUP LLC $307.52
NEXXT LEVEL BARBER AND BEAUTY LLC $147.32
DARK MOON ODDITIES LLC $253.08
DAVID LONG $249.48
MARCUS DAWSON $303.92
DESIGNS BY YU LLC $307.52
DIVINE PROPERTY RESOLUTIONS LLC $253.08
TASHA SIMPSON $305.72
DOWN SOUTH POND $163.32
EAC ENTERPRISES LLC $309.32
PEARL’S PLACE EMILY BROOKE MANN $282.88
LEE COUNTY FLEA MARKET $178.00
SERENITY HAIR STUDIO $431.36
SOPHISTICATED HAIR BUNDLES $251.28
SOUTHEAST MEDICAL CENTER LLC $1,584.80
LUNCEFORD INC $249.48
FLOODGATES MARKETING LLC $305.72
GLAMSPOT BEAUTY LOUNGE LLC $305.72
GODWIN LLC $303.92
RODERICK A MARSHALL $307.52
RICHARD ZACHRY SCOTT $305.72
JADARREL J KELLEY $249.48
MIMS RECYCLING & SALVAGE LLC $309.32
STATCORE INC $303.92
MONCRIEF MOTOR COMPANY $251.28
TAG COUNSELING AND CONSULTING SERVICE $309.32
JAVIS BEDELL $305.72
TEAM HARLEY $249.48
TERRY L HOLLOWAY $170.72
ONE STOP FLOORING $305.72
SOLO TRIM WORKS $251.28
ORANGE MARKETING GROUP LLC $172.52
PAYTON AUBURN REALTY LLC $307.52
PCIT SOUTH LLC $305.72
JOHN MATHEWS $249.48
PRO MASSAGE $303.92
PLAYER 2 LLC $305.72
PONDS TRUCKING $281.08
JORGE BONILLA $249.48
MORGAN FERREN $249.48
RA BABCOCK AND ASSOCIATES LLC $151.64
RAW CONCEPTUAL LLC $303.92
REYNOLDS GENTLEMAN LANDSCAPING $305.72
S&R DELIVERY LLC $251.28
SAPNA LLC $322.40
REESE DUNN LLC $305.72
RELIANCE TRANSPORTATION LLC $305.72
ROBBIE’S CUSTOM GUTTERS $251.28
DERRICK OGLETREE $303.92
TRAVELING PROFESSIONAL BARBER $305.72
HOLLY PERKINS SHERWIN $305.72
MESHIEKA STEWART $302.12
GIBBS VENTURES LLC $305.72
DAY’S MASSAGE $303.92
KEUNDTRA SMITH $249.48
KOKOS AFRICAN BOUTIQUE $305.72
TIDWELLS PLUMBING AND MECH SERVICES INC$286.48
WOOF AVE LLC $302.12
WILLI G LLC $305.72
LAQUETTA NOBLE $311.12
TREASURE $302.12
LATRONIA LINDSAY $279.28
TRUE WAVES PAINT COMPANY $253.08
UVV CONSULTING LLC $305.72
TI NAIL SPA OF HN LLC $311.12
INVISIBLE ELEMENTS AUTO GLASS REPAIR $254.88
SOUTHERN FURNITURE PLUS LLC $307.52
MCW CABINETRY & FURNITURE LLC $254.88
MK TRANSPORT LLC $253.08
STAROWITZ AND HOFRICHTER CPAS LLP $159.92
BAMA BOYS FREIGHT LLC $167.80
PURVELO LLC $302.12
SMARTBANK $558.80
KESS ENVIRONMENTAL SERVICES LLC $2,677.00
SKYHIGH LOGISTICS INC $143.72
CUP & SAUCER LLC THE $197.36
STYLZ $128.78
EQUIPMENT REPAINTING SERVICES INC $1,938.32
JAVA LLC $694.52
RONALD W RUSSELL $2,640.32
CHEP USA $878.84
MIDTOWN TRANSPORT LLC $304.64
CHRISTOPHER B HARMON $204.92
PATRIOT RENTALS LLC $181.16
ZEN STEAK & SUSHI BAR $5,179.40
GEORGE M RICHARDSON $251.28
FLORES TRANSLATION & TRANSPORTATION $309.32
BELLA NOIRE STORE THE $307.52
LITTLE FROCK SMOCKS $307.52
MADISON’S PLACE LLC $302.12
TANYEITTA S DAVISON $307.52
ALL WASHED UP MOBILE DETAILING $314.72
DALLAS R GRIGSBY $187.16
UNIVERSAL TOOL SUPPLY LLC $307.52
KS DELIVERY SERVICE $253.08
BAKER FENCE COMPANY $303.92
GET RITE LLC $305.72
CYBERSERVICES $302.12
COMMERCIAL ONE SOURCE $249.48
ALL STRUNG OUT YARN SHOP $303.92
LEQUILA WARE $126.64
CHRISTOPHER M BARBER $290.60
BEAUREGARD PACKAGE STORE $365.60
BNA ELECTRIC LLC $240.46
BRENT & SARAH MEADOWS $334.26
TACTICAL PLUMBING LLC $238.66
CURRY TO GO & VAPE LIFE $309.32
DARIUS SEARS CONSTRUCTION CO LLC $302.12
DIVINELOVE LLC $144.08
DOG GUARD BY RACEBUILT LLC $309.32
NEYA’S BOUTIQUE $282.32
EXPRESS CHECK ADVANCE OF AL #21 $195.34
F&A ELECTRICAL SERVICE LLC $293.84
GOAT ROCK PACKAGE $277.48
GRAHAMS CAR CARE $279.28
QUINDERIOUS PRESTON $303.92
AZOSKI DESIGN LLC $251.28
HONEYSUCKLE CAKES & PASTRIES $303.92
LEE COUNTY DISCOUNT BEDS $312.92
LIVINGSTON EXCAVATION LLC $249.48
MICHAELA B PHOTOGRAPHY $236.24
STRAWBERRY GLAZE PLOTION LLC $155.24
MOUNTAIN TOP WREATH CO $273.20
MP AUTOMOTIVE SERVICES LLC $215.20
OPELIKA BARBER SHOP AKA MIKE’S CUT HUT $148.44
URGENT CARE FOR CHILDREN $307.52
TWISTED DIESEL LLC $342.80
RAMS ROOFING SERVICES LLC $756.44
RIGOS CONSTRUCTION SERVICE LLC $251.28
ROSIE GOLD’S BOUTIQUE $182.60
ROYAL MEDIC LLC $309.32
SMART CHOICE HOME INSTALLATIONS $256.68
TIGER BREAD COMPANY $302.12
WILDLIFEORNOLIFE CLOTHING $143.00
TRUE MEASURE $676.88
U PULL LLC $293.84
LA PERLA ESCONDIDA RESTAURANT LLC $161.72
SAMANTHA BUELL $148.04
GALLEGOS HERNANDEZ LLC $309.32
SMOOTH OPERATORS INC $731.96
ALL ABOUT HEALTH $305.72
KUNG FU TEA $305.72
FUZZY’S TACO SHOP $254.88
RAY HEATING & AIR $309.32
DB REPAIRS $305.72
EL MARIACHI MEXICAN RESTAURANT $311.12
SWEET GEE’S RESTAURANT & CATERING $302.12
CHICK-FIL-A INC $305.72
RABREN INC $302.12
SALADWORKS LLC $307.52
CUP & SAUCER LLC THE $312.92
HAPPY BELLIES LLC $320.60
HOOLIGAN’S CUSTOMS $281.08
EULA MAE’S EUA LA LA $309.32
MARKET STREET PAINT SHOP $307.52
NEXT LEVEL CAFE $302.12
OUT THA MUDD BOXING LLC $424.16
SPIRITUAL GODDESS BOUTIQUE LLC $261.80
PREFERRED MEDICAL GROUP $175.76
KIDSTRONG AUBURN $302.12
KCI USA INC DBA 3M MEDICAL SOLUTIONS INC $143.00
JEFFREY DOUGLAS $261.80
LGE CORP $155.96
XO ARMOR TECHNOLOGIES LLC $857.24
M&M TECH INC $159.92
TELSTAR HOMMEL USA CORP $249.20
NUCO2 SUPPLY LLC $254.00
NUCO2 SUPPLY LLC $146.80
MISFITS 4X4 LLC $286.28
CHC PARTNERS MANAGEMENT $1,401.92
LU SPOT NAILS BOUTIQUE $422.36
CONSTANTINE GROUP THE $303.92
101 SMOKE SHOP $302.12
101 SMOKE SHOP $247.68
101 SMOKE SHOP $302.12
101 SMOKE SHOP $302.12
ADAMS MATTRESS OUTLET $307.52
REVITALIZE MEDICAL CLINIC $307.52
REVITALIZE NUTRITION & WELLNESS $309.32
ALL I DO IS BBQ $305.72
MARKET STREET PAINT SHOP $312.92
BATTER COOKIE DOUGH $302.12
YOUR STYLE FASHION LLC $307.52
CRYOXCEL LLC $260.00
FOCUS ENGINEERING LLC $249.48
EQUIS FINANCIAL $247.68
VICTORY MARKETING & DEVELOPMENT $254.88
GODBOLD & WATT DEVELOPMENT PARTNERS LLC$309.32
VAPE BUDDY’S $245.88
D AND B DUKE PARTNERS LLC $809.86
LUCAS RICI E $1,073.74
BRP HOSPITALITY LLC $935.00
TAX SEASON $116.11